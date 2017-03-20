18 فكرة لتصميم فناء صغير

أتبحث عن أفكار لتصميم فنائك الصغير، حديقة، شرفة أو تراس؟ اخترنا لك لهذا اليوم المقال المناسب، ستجد فيه ما لا يقل عن 18 فكرة للقيام بها في فنائك الخاص!

في الواقع أنه من الصعوبة في بعض الأحيان دائما أن تجد التصميم الذي ترغب خاصة اذا كانت المساحات محدودة، ولكن بأفكارنا المعروضة في هذا المقال ستجد بعض الحيل والحلول المناسبة للمساحات الصغيرة، وستنعم بفناء يتيح لك الراحة والسلام الذي تحتاج.

ستلاحظ في مقالنا أن تنظيم المساحة في الهواء الطلق ليست صعبة، وخصوصا عندما يكون تختار الحيل الصحيحة، والتي تسمح لك الاستفادة الكاملة من صغر حجم الفناء.