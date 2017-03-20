18 فكرة لتصميم فناء صغير

أتبحث عن أفكار لتصميم فنائك الصغير، حديقة، شرفة أو تراس؟ اخترنا لك لهذا اليوم المقال المناسب، ستجد فيه ما لا يقل عن 18 فكرة للقيام بها في فنائك الخاص!
في الواقع أنه من الصعوبة في بعض الأحيان دائما أن تجد التصميم الذي ترغب خاصة اذا كانت المساحات محدودة، ولكن بأفكارنا المعروضة في هذا المقال ستجد بعض الحيل والحلول المناسبة للمساحات الصغيرة، وستنعم بفناء يتيح لك الراحة والسلام الذي تحتاج.
ستلاحظ في مقالنا أن تنظيم المساحة في الهواء الطلق ليست صعبة، وخصوصا عندما يكون تختار الحيل الصحيحة، والتي تسمح لك الاستفادة الكاملة من صغر حجم الفناء.
أحلمت بوجود بار في فناء منزلك؟ الأن حان الوقت، نعم، حتى في مساحة صغيرة. الحيلة هي بالعثور على المساحة المناسبة في الفناء والتي تتناسب مع حجم البار والكراسي، اذا لم تحصل على البار بالحجم المناسب يمكنك تفصيله عند النجار بما يتناسب مع المساحة التي لديك. سترى أن الصيف أكثر حيوية مع هذا البار.
يمكن أن تخلق مساحة خضراء جذابة للغاية من خلال زراعة بعض النباتات ونثر بعض والأحجار الصغيرة، ستجعل فنائك يظهر بصورة حيوية ويعطيه الحياة.
يمكنك تصميم الفناء بالاستفادة من الجدار وهذا سيقلل من المساحة الأفقية المستخدمة وذلك بزراعة نباتات متعددة بالقرب من الجدار. وبالتالي سيكون لديك مساحة لوضع النباتات والزهور من كل موسم.
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لدينا حلول لكل حالة فمثلا اذا كنت لا تحب الاعمال المثيرة في الحديقة يمكنك استخدام هذه الحيلة، وتعليق بعض النباتات المحفوظة بوعاء جميل، ستعطي تأثير رائع للمساحة.
الأعشاب دائما جيدة، إما بسبب رائحتها ونكهتها على الأطباق، وأيضا بسبب شكلها الجميل. في السوق هناك حلول بيئية للأحواض مثل الأحواض المائية، بالإضافة لكونها سهلة التغيير.
في الفناء الصغير يمكنك خلق مساحة ممتعه مع وسائد عملاقة وأرجوحة. وبالتالي ستكون ملاذ حقيقي للرفاهية أيام الصيف.
لا يعني اذا كانت مساحة فنائك صغيرة أن تتنازل عن رغبتك في وجود منطقة شواء بل على العكس يمكنك إيجاد المساحة المناسبة للمشواة، هناك عدة خيارات لجميع المساحات… هذه الفكرة تعطي طعم آخر للصيف!
ذهابا وايابا… أرجوحة الاسترخاء في الهواء الطلق. إذا كنت ترغب في فكرة الاسترخاء على أريكة، يمكنك الان تنفيذ هذه الفكرة.
هل تحب المتعة والالوان المشرقة؟ اذا هذه الفكرة ستعجبك حتما، أنها تجمع تماما بين الألوان المشرقة والمواد والأقمشة الفاتحة.
ديكور الفناء ليس دائما مرادفا للمصاريف. حيث يمكنك ببساطة إعادة استخدام بعض قطع الأثاث القديمة أو حتى شراء قطع الأثاث المستعلة مما يوفر عليك المال وستقابل في طريقك الكثير من الافكار والتصاميم المميزة بتكاليف قليلة.
ونظرا لضيق المساحة المتاحة، يجب أن نبحث عن الأثاث المناسب. ستجد في السوق الأثاث التي من شأنها أن تساعدك على ملء النقص في المساحة، تماما مثل هذه الطاولات التي يمكن تعليقها على شبك الشرفة.
حل آخر لتزيين الفناء الصغير، هو بتغطية الأرض بالعشب الاصطناعي. مختلف نوعا ما عن الطبيعي ولكن سرعان ما سيخلق تأثير طبيعي ومريح.
إذا كنت لا ترغب في تغطية كل المساحة بالعشب الاصطناعي، يمكنك اختيار نصف الأرضية وتغطيتها بالخشب
هنا فكرة اخرى للأرضية فنائك. الفخار الجميل سيخلق نظرة مختلفة إلى الفناء، مما يجعلها أكبر مما يبدو.
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إذا كنت محظوظا بما فيه الكفاية لتملك فناء بجانب غرفة في منزلك، يمكنك اختيار طريقة ربط بينهما، من خلال الأبواب السحاب، على سبيل المثال. هذه الفكرة ستسمح بتكبير بصري.
هل تحب الزينة أحادية اللون؟ إذا يمكنك أن تفعل ذلك في فنائك أيضا. اللون الأبيض يعطي خفة و إشراق في مساحة صغيرة
إذا كان فنائك قرب منازل أخرى أو في وسط المدينة، يمكنك اختيار بعض النباتات حول الشرفة، حتى تكون لديك بعض الخصوصية.
وأخيرا، الحل الأمثل لسد النقص في المساحة، النباتات أو خلق الحدائق العمودية.
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