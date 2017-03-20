الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

18 فكرة لتصميم فناء صغير

Heba khlili Heba khlili
SilverWoodHouse, Joao Morgado - Architectural Photography Joao Morgado - Architectural Photography بلكونة أو شرفة
Loading admin actions …

أتبحث عن أفكار لتصميم فنائك الصغير، حديقة، شرفة أو تراس؟ اخترنا لك لهذا اليوم المقال المناسب، ستجد فيه ما لا يقل عن 18 فكرة للقيام بها في فنائك الخاص!
في الواقع أنه من الصعوبة في بعض الأحيان دائما أن تجد التصميم الذي ترغب خاصة اذا كانت المساحات محدودة، ولكن بأفكارنا المعروضة في هذا المقال ستجد بعض الحيل والحلول المناسبة للمساحات الصغيرة، وستنعم بفناء يتيح لك الراحة والسلام الذي تحتاج.

ستلاحظ في مقالنا أن تنظيم المساحة في الهواء الطلق ليست صعبة، وخصوصا عندما يكون تختار الحيل الصحيحة، والتي تسمح لك الاستفادة الكاملة من صغر حجم الفناء.

1. بار في الشرفة!!

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos بلكونة أو شرفة
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

أحلمت بوجود بار في فناء منزلك؟ الأن حان الوقت، نعم، حتى في مساحة صغيرة. الحيلة هي بالعثور على المساحة المناسبة في الفناء والتي تتناسب مع حجم البار والكراسي، اذا لم تحصل على البار بالحجم المناسب يمكنك تفصيله عند النجار بما يتناسب مع المساحة التي لديك. سترى أن الصيف أكثر حيوية مع هذا البار.

2. حديقة صغيرة!!

DISEÑO DE JARDÍN VELAZQUEZ, Arqca Arqca حديقة
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

يمكن أن تخلق مساحة خضراء جذابة للغاية من خلال زراعة بعض النباتات ونثر بعض والأحجار الصغيرة، ستجعل فنائك يظهر بصورة حيوية ويعطيه الحياة.

3. مع تنوع نباتي!!

Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio بلكونة أو شرفة
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

يمكنك تصميم الفناء بالاستفادة من الجدار وهذا سيقلل من المساحة الأفقية المستخدمة وذلك بزراعة نباتات متعددة بالقرب من الجدار. وبالتالي سيكون لديك مساحة لوضع النباتات والزهور من كل موسم.

.

4. تعليق النباتات!!

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo بلكونة أو شرفة سيراميك
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

لدينا حلول لكل حالة فمثلا اذا كنت لا تحب الاعمال المثيرة في الحديقة يمكنك استخدام هذه الحيلة، وتعليق بعض النباتات المحفوظة بوعاء جميل، ستعطي تأثير رائع للمساحة.

5. الأعشاب لحلول عملية وبيئية!!

Potager urbain , BACSAC® BACSAC® بلكونة أو شرفة
BACSAC®

BACSAC®
BACSAC®
BACSAC®

الأعشاب دائما جيدة، إما بسبب رائحتها ونكهتها على الأطباق، وأيضا بسبب شكلها الجميل.  في السوق هناك حلول بيئية للأحواض مثل الأحواض المائية، بالإضافة لكونها سهلة التغيير.

6. ديكور مع وسائد عملاقة وأرجوحة!!

SilverWoodHouse, Joao Morgado - Architectural Photography Joao Morgado - Architectural Photography بلكونة أو شرفة
Joao Morgado – Architectural Photography

SilverWoodHouse

Joao Morgado - Architectural Photography
Joao Morgado – Architectural Photography
Joao Morgado - Architectural Photography

في الفناء الصغير يمكنك خلق مساحة ممتعه مع وسائد عملاقة وأرجوحة. وبالتالي ستكون ملاذ حقيقي للرفاهية أيام الصيف.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. منطقة للشواء!!

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME منازل
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

لا يعني اذا كانت مساحة فنائك صغيرة أن تتنازل عن رغبتك في وجود منطقة شواء بل على العكس يمكنك إيجاد المساحة المناسبة للمشواة، هناك عدة خيارات لجميع المساحات… هذه الفكرة تعطي طعم آخر للصيف!

8. أريكة ذهابا وإيابا!!

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos بلكونة أو شرفة
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

ذهابا وايابا… أرجوحة الاسترخاء في الهواء الطلق. إذا كنت ترغب في فكرة الاسترخاء على أريكة، يمكنك الان تنفيذ هذه الفكرة.

9. إنشاء منطقة بوهيمية!!

Proyecto, Bondian Living Bondian Living بلكونة أو شرفة
Bondian Living

Proyecto

Bondian Living
Bondian Living
Bondian Living

هل تحب المتعة والالوان المشرقة؟ اذا هذه الفكرة ستعجبك حتما، أنها تجمع تماما بين الألوان المشرقة والمواد والأقمشة الفاتحة.

10. استرداد الأثاث !!

COLECCION CACTUS, CURADORAS CURADORAS بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
CURADORAS

CURADORAS
CURADORAS
CURADORAS

ديكور الفناء ليس دائما مرادفا للمصاريف. حيث يمكنك ببساطة إعادة استخدام بعض قطع الأثاث القديمة أو حتى شراء قطع الأثاث المستعلة مما يوفر عليك المال وستقابل في طريقك الكثير من الافكار والتصاميم المميزة بتكاليف قليلة.

11. الأثاث العملي!!

ARREDO ESTERNO, Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri

Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri
Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri
Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri

ونظرا لضيق المساحة المتاحة، يجب أن نبحث عن الأثاث المناسب. ستجد في السوق الأثاث التي من شأنها أن تساعدك على ملء النقص في المساحة، تماما مثل هذه الطاولات التي يمكن تعليقها على شبك الشرفة.

12. الأرض مع العشب الاصطناعي!!

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

حل آخر لتزيين الفناء الصغير، هو بتغطية الأرض بالعشب الاصطناعي. مختلف نوعا ما عن الطبيعي ولكن سرعان ما سيخلق تأثير طبيعي ومريح.

13. أو مع (أرضية خشبية والعشب الاصطناعي)!!

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

إذا كنت لا ترغب في تغطية كل المساحة بالعشب الاصطناعي، يمكنك اختيار نصف الأرضية وتغطيتها بالخشب

14. رصيف مختلفة!!

Mieszkanie Salwator, Kraków, Odwzorowanie Odwzorowanie بلكونة أو شرفة
Odwzorowanie

Odwzorowanie
Odwzorowanie
Odwzorowanie

هنا فكرة اخرى للأرضية فنائك. الفخار الجميل سيخلق نظرة مختلفة إلى الفناء، مما يجعلها أكبر مما يبدو.

.

15. دمج المساحات!!

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كنت محظوظا بما فيه الكفاية لتملك فناء بجانب غرفة في منزلك، يمكنك اختيار طريقة ربط بينهما، من خلال الأبواب السحاب، على سبيل المثال. هذه الفكرة ستسمح بتكبير بصري.

16. اختيار نغمة واحدة!!

Terrazza con vista, Giuseppina PIZZO Giuseppina PIZZO برجولا جانبية
Giuseppina PIZZO

Giuseppina PIZZO
Giuseppina PIZZO
Giuseppina PIZZO

هل تحب الزينة أحادية اللون؟ إذا يمكنك أن تفعل ذلك في فنائك أيضا. اللون الأبيض يعطي خفة و إشراق في مساحة صغيرة

17. النباتات لخلق الخصوصية!!

attico a Roma, architetto Roberta Galantino architetto Roberta Galantino بلكونة أو شرفة
architetto Roberta Galantino

architetto Roberta Galantino
architetto Roberta Galantino
architetto Roberta Galantino

إذا كان فنائك قرب منازل أخرى أو في وسط المدينة، يمكنك اختيار بعض النباتات حول الشرفة، حتى تكون لديك بعض الخصوصية.

18. الحديقة العامودية!!

Giardino Torchese – Vila Nova Conceição - SP, Gigi Botelho Paisagismo Gigi Botelho Paisagismo حديقة
Gigi Botelho Paisagismo

Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo

وأخيرا، الحل الأمثل لسد النقص في المساحة، النباتات أو خلق الحدائق العمودية.

أقرأ أيضا

البرجولات العصرية! 10 تصاميم سوف تبدو جيدة في أي فناء داخلي
10 نماذج من الخزائن المفتوحة ليكونوا عنصر مفيد في المنزل
ما هي التصاميم التي نالت أعجابك الأكثر؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً