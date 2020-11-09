25 برجولة خشبية ستحمسك لإنشاء واحدة في فناء منزلك بالتأكيد

تصور غروب الشمس، وكوب من الشاي، والدردشة أو قراءة مثيرة للاهتمام مع مشاهدة الطبيعة المذهلة أمامك… يبدو الأمر مشوقًا، أليس كذلك؟

إن وجود حديقة أو فناء أو شرفة بسيطة في المنزل تسمح لنا بمشاهدة الطبيعة هي واحدة من متع الحياة لأولئك الذين لا يحبون الطبيعة ويحبون البساطة.

هل تسأل عن مفاتيح تحقيق ذلك في منزلك؟ إن الأمر أبسط مما تتصور حاليًا عن أي وقت مضى! فكل ما تحتاجه هو الأثاث المناسب، فبعض المقاعد الخشبية والورود مع البرجولة هي عناصر أساسية لإنشاء هذه الجلسة السحرية.

وفي كتاب الأفكار هذا نقدم لك 25 تصميمًا مذهلًا من سوف تجعلك تستسلم لسحرها و تتمنى أن تنفذها لتتمتع بالراحة والاسترخاء فيها!