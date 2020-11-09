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25 برجولة خشبية ستحمسك لإنشاء واحدة في فناء منزلك بالتأكيد

آية علم الدين آية علم الدين
homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
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تصور غروب الشمس، وكوب من الشاي، والدردشة أو قراءة مثيرة للاهتمام مع مشاهدة الطبيعة المذهلة أمامك… يبدو الأمر مشوقًا، أليس كذلك؟ 

إن وجود حديقة أو فناء أو شرفة بسيطة في المنزل تسمح لنا بمشاهدة الطبيعة هي واحدة من متع الحياة لأولئك الذين لا يحبون الطبيعة ويحبون البساطة.

هل تسأل عن مفاتيح تحقيق ذلك في منزلك؟ إن الأمر أبسط مما تتصور حاليًا عن أي وقت مضى! فكل ما تحتاجه هو الأثاث المناسب، فبعض المقاعد الخشبية والورود مع البرجولة هي عناصر أساسية لإنشاء هذه الجلسة السحرية.

وفي كتاب الأفكار هذا نقدم لك 25 تصميمًا مذهلًا من سوف تجعلك تستسلم لسحرها و تتمنى أن تنفذها لتتمتع بالراحة والاسترخاء فيها!

1. مساحة رومانسية

homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
homify

homify
homify
homify

هل فكرت في الاستمتاع بأمسية مغلفة بالنجوم في صحبة الشخص المفضل لديك؟ مع تناول مشروب والضحك مع الأصدقاء وفي صحبة الموسيقى التصويرية ونجوم السماء؟

لقد تم تنفيذ هذا التصميم خصيصًا لك، فالبرجولة المضاءة التي تشبه السماء ذات النجوم المتلألأة ستكون غاية في المتعة عند الجلوس تحتها في ليالي الصيف الحالمة.

2. التبسيطة

homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
homify

homify
homify
homify

لعشاق الطراز التبسيطي، يمكنهم تصميم برجولة مناسبة على الطراز التبسيطي، فالبساطة من حيث الشكل، وقوة الخطوط الحادة تجعل الفراغ مثاليًا لتقاسم اللحظات الجميلة.

3. المقصورة الخاصة بك

homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
homify

homify
homify
homify

من منا لم يحلم وهو صبي بمقصورة على رأس الشجرة؟ يمكنك تحقيق حلم الطفولة عن طريق عمل برجولة خشبية انجليزية الطابع مثل التي في الصورة، فهي مثالية لحفلات الطعام الكبيرة، وسوف تشعر فيها أنك مثل بيتر بان دون الحاجة لمواجهة الكابتن هوك اللعين.

4. البرجولة على الطراز الريفي

homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
homify

homify
homify
homify

النمط الريفي لديه سحر تقليدي خاص غالبًا ما يذكرنا بتجمع العائلة وجذورنا القديمة. وجبات الإجازات مع جلسات السمر هي الحل المثالي للاستمتاع تحت برجولة مثل هذه: واسعة حتى لا يفوتك مشاهدة أي شخص في الجلسة ومع مزج جميل من المواد الطبيعية مثل الخشب والطوب لإعطاء لمسة الترحيب.

5. الاستوائية

homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية خشب Wood effect
homify

homify
homify
homify

الساحات والحدائق هي أماكن مثالية لإضفاء الروح الاستوائية على المكان. فالاستعانة بحمام سباحة صغير في الفناء الداخلي يمكنه تحويل منزلك إلى واحة من الصعب مقاومة الجلوس فيها، أما إذا كنت أرفقته ببرجولة خشبية فسوف تتمتع متعة مزدوجة سواءًا بالمطر أو بأشعة الشمس.

6. ضد عوامل الطقس

homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
homify

homify
homify
homify

يمكن للطقس أن يصبح عائقًا عندما نريد أن ننشأ بعض الجلسات في الخارج ، لذلك يمكننا التغلب على ذلك بإضافة الحماية الخاصة بالبرجولة والتي تضمن لها أن تتجنب التأثر بالأمطار والبرد والرياح.

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7. إلهام البحر الأبيض المتوسط

Villa Mía-Zihuatanejo Mexico, Elías Arquitectura Elías Arquitectura حديقة
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

العودة إلى الطبيعة على نطاق واسع  هي ما تبناه مصمموا هذا التصميم على نحو كبير، فنلاحظ استخدام المواد الطبيعية مثل جذوع الشجر أو القضبان الخشبية التي تعطي للبرجولة لمسة عضوية مستلهمة من البحر الأبيض المتوسط بشكل جذاب.

8. البرجولة المصنوعة من الأناقة

Projeto, Hungaro Decor Hungaro Decor حديقة
Hungaro Decor

Hungaro Decor
Hungaro Decor
Hungaro Decor

الاستقامة هي مفتاح تصميم هذه البرجولة التي حققت بنجاح  أفضل حل لخلق مساحة كاملة للمتعة في الركن. ونلاحظ أن الأناقة واضحة مع وجود سقف من ألواح الخشب المرصوصة بشكل يحقق الإضاءة المناسبة.

9. أشكال هندسية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لقد ولت التصاميم التقليدية، والإمكانيات التي يتيحها التصميم من خلال التراسات والأفنية والأماكن المفتوحة على الخارج تسمح لنا باستخدام برجولة مميزة. اقتراح مثل هذه الأشكال الهندسية ليست سوى جزء بسيط مما يمكن للخشب أن يحققه من براعة في التصميم.

10. لا تتوقف عن وضع لمسات الديكور

Área Externa de Lazer, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências بلكونة أو شرفة خشب
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

وجود البرجولة في الحديقة هو عمل ديكوري بحد ذاته، ولكن يمكنك أن تضيف إليه بعض العنصر مع جميع أنواع الملحقات التي تستطيع أن تحولها إلى عمل فريد من نوعه، عن طريق الستائر وأوعية النباتات، والنباتات المتسلقة… هذه ليست سوى بعض من الخيارات التي في متناول يدك.

11. مساحة سلام

Landscape, Indish Landscapes Indish Landscapes حديقة
Indish Landscapes

Landscape

Indish Landscapes
Indish Landscapes
Indish Landscapes

البحث عن السلام هو أمر مفروغ منه عندما يتعلق الأمر بالتمتع خارج المنزل، فالاتصال بالبيئة الطبيعية المحيطة يمكنه تحقيق هذا الاسترخاء.

ولكن ذلك لا يحدث بالفعل إلا عن طريق البحث من خلال التصميم كما هو الحال في هذه الحديقة حيث تم توحيد لون ممر الحديقة مع لون قاعدة البرجولة.

12. الطراز الريفي

S-Line Pergola EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches حديقة
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches

S-Line Pergola

EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches

كما رأينا سابقًا، فإن تجميل البرجولة هو خيار رائع يعطي لها نوعًا من التميز، ووضع النباتات على سطحها أو تكعيبة العنب في الأعمدة يعطي الفراغ الطراز الريفي الذي يسمح باستخدام الفراغ كله في وضع الأثاث في الهواء الطلق.

13. برجولة مع أرجوحة

Casa de Inverno, Kauer Arquitetura e Design Kauer Arquitetura e Design حديقة
Kauer Arquitetura e Design

Kauer Arquitetura e Design
Kauer Arquitetura e Design
Kauer Arquitetura e Design

هل أنت من الأشخاص الذين يقومون بتجريب كل الأرجوحات في المحلات؟ لقد حان الوقت أن تمتلك واحدة في المنزل أسفل هذه البرجولة الخشبية وتتمتع بالخصوصية والرفاهية داخل منزلك.

14. خصوصية إضافية

Lounge das Jabuticabeiras, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura حديقة
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

إن البرجولات قد صممت خصيصًا للاستمتاع بالشرفات والأفنية والحدائق الداخلية، ولكن إذا كنت بحاجة إلى خصوصية إضافية فإنه يمكنك تصميم برجولة مثل هذه التي في الصورة ذات التصميم الأنيق المحمي من عيون المتطفلين مع الحفاظ على جو المتعة والرفاهية.

15. البساطة

Casa en Mailyng, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS حديقة
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

كل واحد منا لديه أسلوب فريد من نوعه، وحتى يمكنه العثور على التصميم المناسب له فإن الاتجاه إلى البساطة دائمًا ما يحقق ذلك، هذا التصميم الخشبي للبرجولة هو خير مثال لكيفية الاعتماد على البساطة بشكل جذاب ورائع.

16. معبد أم استراحة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

هل تبحث عن الاسترخاء التام؟ لقد وجدناها لك هنا في هذه البرجولة التي لا تقاوم والمجهزة بالوسائد والستائر بشكل مثالي  لمتعة القيلولة، سوف تمكنك من الحصول على التدليك جيد أو أي نشاط تحبه بفضل مساحتها الواسعة.

17. الطابع العتيق

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

المواد الطبيعية مرة أخرى تنتصر في هذا التصميم ذو الأعمدة والعوارض من الخشب المعالج، وهي خيار أمثل لمحبي الطبيعة.

18. الاهتمام بالإضاءة

Escritório Jardim, CP Paisagismo CP Paisagismo حديقة
CP Paisagismo

CP Paisagismo
CP Paisagismo
CP Paisagismo

الإضاءة هي عنصر آخر يجب أن نأخذه في الاعتبار عند الحاجة لتصميم برجولة فريدة من نوعها، فالضوء يضيف لمسة مناسبة لتحويل المساحة الخاصة بالبرجولة إلى مساحة عملية ومريحة في مشهد رومانسي ومغر عند غروب الشمس.

19. احم برجولتك

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

المناخ هو واحد من أخطر التهديدات للحفاظ على العناصر التي تضيفها خارج منزلك، فإذا كنت تريد أن تبقي البرجولة الخاصة بك في حالة ممتازة يمكنك دائما أن تحميها باستخدام نوع من الطلاء وغطاء زجاجي على سبيل المثال.

20. حديقة للجميع

Condomínio - Aquarius - S. J. dos Campos, Felipe Mascarenhas Paisagismo Felipe Mascarenhas Paisagismo حديقة
Felipe Mascarenhas Paisagismo

Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo

الاتساق والتوازن بين عناصر الحديقة الخاصة بك هي أشياء يجب أن لا تغفلها، فإذا كنت تشترك مع الأطفال في استخدام هذا الفراغ فإنه من الأفضل أن تقوم بتنسيق المواد أو بين الأرجوحة والبرجولة لخلق صورة مثالية.

21. برجولة قابلة للسحب

Progetto Giardino, Federico Vota design Federico Vota design حديقة
Federico Vota design

Federico Vota design
Federico Vota design
Federico Vota design

وقوع الشمس على منظقة الاسترخاء الخاصة بك ليس دائمًا غير مريح، فهو في أحيان كثيرة من العام يكون لطيفًا وممتعًا . لذلك فإن استخدام برجولة قابلة للسحب مثل هذه، والتي تمتاز بسقف يعمل بآلية يمكنها أن تكون ستائر تحمي من الشمس أحيانًا وتسمح لها بالدخول حسب احتياجاتك يكون اختيارًا رائعًا.

22. سحر التعرج

​S-line Pergola EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches حديقة
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches

​S-line Pergola

EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches

من قال أن الأصالة غير مطلوبة في تصميم برجولة الحديقة؟ هذا القول بعيد عن الحقيقة. فنحن نقدم هنا تصميمًا ذو خطوط منحنية هي الجهات الفاعلة الرئيسية جعل للمشهد روحًا فريدة وتصميمًا جذابًا.

23. الاسترخاء

Ibiza Style, Kabaz Kabaz حديقة
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

سوف يكون الأمر ممتعًا للغاية أن تحصل على القيلولة بعد بالسباحة تحت هذه البرجولة المريحة. فهي تجمع مزيج من الألوان المختارة المتباينة ولكن بشكل منسجم تمامًا يجعلها مغرية للجلوس تحتها أطول وقت ممكن.

24. أناقة الأسود

FiaFlora Expogarden | 2009, Folha Paisagismo Folha Paisagismo حديقة
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

على الرغم من أن الخشب هو المادة الأكثر شيوعًا في بناء البرجولات، إلا أن هذا لا يعني أن عليك أن نتخلى عن خلق مساحات فريدة من نوعها. في هذا الاقتراح على سبيل المثال يعتمد التصميم على مساحات أكبر من الظلال مع الستائر الداكنة ذات الشكل المنتظم مما جعل المكان يظهر بشكل أنيق وراقي.

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25. في أي مساحة

homify حديقة بوص/ بامبو
homify

homify
homify
homify

حديقتك غير منتظمة الشكل؟ لا تقلق، يمكنك تكييف التصميم حسب المساحة المتاحة في حديقة منزلك، ففي أحيان كثيرة تصنع القيود التصميمية مساحات رائعة وفريدة إذا تم التعامل معها بشكل ذكي. عليك فقط أن تحاول!

كيف تعتني بتعريشة شرفتك أو حديقتك المنزلية؟

North Coast Villa, Hossam Nabil - Architects & Designers Hossam Nabil - Architects & Designers بلكونة أو شرفة
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers

North Coast Villa

Hossam Nabil - Architects & Designers
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers
Hossam Nabil - Architects & Designers

لأن كل شيء على وجه الأرض يحتاج إلى الرعاية والصيانة بعد فترة من الزمن خاصة قطع أثاث، نقدم لك اليوم مجموعة نصائح تساعدك في الاعتناء بتعريشة شرفتك أو حديقتك المنزلية ذات الخامة الخشبية:

  • قم بإزالة جميع قطع الأثاث والسجاد والنباتات من أسفل وحول التعريشة.
  • إذا كان لديك أي فروع نباتات زاحفة لتنمو على التعريشة سواء على السقف أو الجدران، فقد حان الوقت لتهذيبها، لأنها حتى وإن كانت أضفت لمسة جمالية عليها وعلى المساحة المحيطة، إلا أنه مع نموها، ستضيف وزنًا إضافيًا إلى الهيكل، لذلك فإن تهذيبها سيحميه كما سيمنحه مظهرًا نظيفًا مرتبًا.
  • في حال إن وجدت بعض الأجزاء قد تعرضت للتآكل أو التلف من التعريشة، احرص على استبدالها على الفور، وإن لم تتمكن من القيام بذلك بمفردك، يمكنك الاستعانة بأحد المهنيين.
  • قم بتنظيف الهيكل بمحلول تنظيف مناسب للخامة، فهناك العديد من المنظفات المصنوعة خصيصًا للخشب.
  • استخدم ملمع الخشب لإكساب هيكل التعريشة مظهرًا جذابًا حيث أنه ينجح في جعلها تبدو وكأنها جديدة.
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