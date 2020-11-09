25 برجولة خشبية ستحمسك لإنشاء واحدة في فناء منزلك بالتأكيد

تصور غروب الشمس، وكوب من الشاي، والدردشة أو قراءة مثيرة للاهتمام مع مشاهدة الطبيعة المذهلة أمامك… يبدو الأمر مشوقًا، أليس كذلك؟
إن وجود حديقة أو فناء أو شرفة بسيطة في المنزل تسمح لنا بمشاهدة الطبيعة هي واحدة من متع الحياة لأولئك الذين لا يحبون الطبيعة ويحبون البساطة.
هل تسأل عن مفاتيح تحقيق ذلك في منزلك؟ إن الأمر أبسط مما تتصور حاليًا عن أي وقت مضى! فكل ما تحتاجه هو الأثاث المناسب، فبعض المقاعد الخشبية والورود مع البرجولة هي عناصر أساسية لإنشاء هذه الجلسة السحرية.
وفي كتاب الأفكار هذا نقدم لك 25 تصميمًا مذهلًا من سوف تجعلك تستسلم لسحرها و تتمنى أن تنفذها لتتمتع بالراحة والاسترخاء فيها!
هل فكرت في الاستمتاع بأمسية مغلفة بالنجوم في صحبة الشخص المفضل لديك؟ مع تناول مشروب والضحك مع الأصدقاء وفي صحبة الموسيقى التصويرية ونجوم السماء؟
لقد تم تنفيذ هذا التصميم خصيصًا لك، فالبرجولة المضاءة التي تشبه السماء ذات النجوم المتلألأة ستكون غاية في المتعة عند الجلوس تحتها في ليالي الصيف الحالمة.
لعشاق الطراز التبسيطي، يمكنهم تصميم برجولة مناسبة على الطراز التبسيطي، فالبساطة من حيث الشكل، وقوة الخطوط الحادة تجعل الفراغ مثاليًا لتقاسم اللحظات الجميلة.
من منا لم يحلم وهو صبي بمقصورة على رأس الشجرة؟ يمكنك تحقيق حلم الطفولة عن طريق عمل برجولة خشبية انجليزية الطابع مثل التي في الصورة، فهي مثالية لحفلات الطعام الكبيرة، وسوف تشعر فيها أنك مثل بيتر بان دون الحاجة لمواجهة الكابتن هوك اللعين.
النمط الريفي لديه سحر تقليدي خاص غالبًا ما يذكرنا بتجمع العائلة وجذورنا القديمة. وجبات الإجازات مع جلسات السمر هي الحل المثالي للاستمتاع تحت برجولة مثل هذه: واسعة حتى لا يفوتك مشاهدة أي شخص في الجلسة ومع مزج جميل من المواد الطبيعية مثل الخشب والطوب لإعطاء لمسة الترحيب.
الساحات والحدائق هي أماكن مثالية لإضفاء الروح الاستوائية على المكان. فالاستعانة بحمام سباحة صغير في الفناء الداخلي يمكنه تحويل منزلك إلى واحة من الصعب مقاومة الجلوس فيها، أما إذا كنت أرفقته ببرجولة خشبية فسوف تتمتع متعة مزدوجة سواءًا بالمطر أو بأشعة الشمس.
يمكن للطقس أن يصبح عائقًا عندما نريد أن ننشأ بعض الجلسات في الخارج ، لذلك يمكننا التغلب على ذلك بإضافة الحماية الخاصة بالبرجولة والتي تضمن لها أن تتجنب التأثر بالأمطار والبرد والرياح.
العودة إلى الطبيعة على نطاق واسع هي ما تبناه مصمموا هذا التصميم على نحو كبير، فنلاحظ استخدام المواد الطبيعية مثل جذوع الشجر أو القضبان الخشبية التي تعطي للبرجولة لمسة عضوية مستلهمة من البحر الأبيض المتوسط بشكل جذاب.
الاستقامة هي مفتاح تصميم هذه البرجولة التي حققت بنجاح أفضل حل لخلق مساحة كاملة للمتعة في الركن. ونلاحظ أن الأناقة واضحة مع وجود سقف من ألواح الخشب المرصوصة بشكل يحقق الإضاءة المناسبة.
لقد ولت التصاميم التقليدية، والإمكانيات التي يتيحها التصميم من خلال التراسات والأفنية والأماكن المفتوحة على الخارج تسمح لنا باستخدام برجولة مميزة. اقتراح مثل هذه الأشكال الهندسية ليست سوى جزء بسيط مما يمكن للخشب أن يحققه من براعة في التصميم.
وجود البرجولة في الحديقة هو عمل ديكوري بحد ذاته، ولكن يمكنك أن تضيف إليه بعض العنصر مع جميع أنواع الملحقات التي تستطيع أن تحولها إلى عمل فريد من نوعه، عن طريق الستائر وأوعية النباتات، والنباتات المتسلقة… هذه ليست سوى بعض من الخيارات التي في متناول يدك.
البحث عن السلام هو أمر مفروغ منه عندما يتعلق الأمر بالتمتع خارج المنزل، فالاتصال بالبيئة الطبيعية المحيطة يمكنه تحقيق هذا الاسترخاء.
ولكن ذلك لا يحدث بالفعل إلا عن طريق البحث من خلال التصميم كما هو الحال في هذه الحديقة حيث تم توحيد لون ممر الحديقة مع لون قاعدة البرجولة.
كما رأينا سابقًا، فإن تجميل البرجولة هو خيار رائع يعطي لها نوعًا من التميز، ووضع النباتات على سطحها أو تكعيبة العنب في الأعمدة يعطي الفراغ الطراز الريفي الذي يسمح باستخدام الفراغ كله في وضع الأثاث في الهواء الطلق.
هل أنت من الأشخاص الذين يقومون بتجريب كل الأرجوحات في المحلات؟ لقد حان الوقت أن تمتلك واحدة في المنزل أسفل هذه البرجولة الخشبية وتتمتع بالخصوصية والرفاهية داخل منزلك.
إن البرجولات قد صممت خصيصًا للاستمتاع بالشرفات والأفنية والحدائق الداخلية، ولكن إذا كنت بحاجة إلى خصوصية إضافية فإنه يمكنك تصميم برجولة مثل هذه التي في الصورة ذات التصميم الأنيق المحمي من عيون المتطفلين مع الحفاظ على جو المتعة والرفاهية.
كل واحد منا لديه أسلوب فريد من نوعه، وحتى يمكنه العثور على التصميم المناسب له فإن الاتجاه إلى البساطة دائمًا ما يحقق ذلك، هذا التصميم الخشبي للبرجولة هو خير مثال لكيفية الاعتماد على البساطة بشكل جذاب ورائع.
هل تبحث عن الاسترخاء التام؟ لقد وجدناها لك هنا في هذه البرجولة التي لا تقاوم والمجهزة بالوسائد والستائر بشكل مثالي لمتعة القيلولة، سوف تمكنك من الحصول على التدليك جيد أو أي نشاط تحبه بفضل مساحتها الواسعة.
المواد الطبيعية مرة أخرى تنتصر في هذا التصميم ذو الأعمدة والعوارض من الخشب المعالج، وهي خيار أمثل لمحبي الطبيعة.
الإضاءة هي عنصر آخر يجب أن نأخذه في الاعتبار عند الحاجة لتصميم برجولة فريدة من نوعها، فالضوء يضيف لمسة مناسبة لتحويل المساحة الخاصة بالبرجولة إلى مساحة عملية ومريحة في مشهد رومانسي ومغر عند غروب الشمس.
المناخ هو واحد من أخطر التهديدات للحفاظ على العناصر التي تضيفها خارج منزلك، فإذا كنت تريد أن تبقي البرجولة الخاصة بك في حالة ممتازة يمكنك دائما أن تحميها باستخدام نوع من الطلاء وغطاء زجاجي على سبيل المثال.
الاتساق والتوازن بين عناصر الحديقة الخاصة بك هي أشياء يجب أن لا تغفلها، فإذا كنت تشترك مع الأطفال في استخدام هذا الفراغ فإنه من الأفضل أن تقوم بتنسيق المواد أو بين الأرجوحة والبرجولة لخلق صورة مثالية.
وقوع الشمس على منظقة الاسترخاء الخاصة بك ليس دائمًا غير مريح، فهو في أحيان كثيرة من العام يكون لطيفًا وممتعًا . لذلك فإن استخدام برجولة قابلة للسحب مثل هذه، والتي تمتاز بسقف يعمل بآلية يمكنها أن تكون ستائر تحمي من الشمس أحيانًا وتسمح لها بالدخول حسب احتياجاتك يكون اختيارًا رائعًا.
من قال أن الأصالة غير مطلوبة في تصميم برجولة الحديقة؟ هذا القول بعيد عن الحقيقة. فنحن نقدم هنا تصميمًا ذو خطوط منحنية هي الجهات الفاعلة الرئيسية جعل للمشهد روحًا فريدة وتصميمًا جذابًا.
سوف يكون الأمر ممتعًا للغاية أن تحصل على القيلولة بعد بالسباحة تحت هذه البرجولة المريحة. فهي تجمع مزيج من الألوان المختارة المتباينة ولكن بشكل منسجم تمامًا يجعلها مغرية للجلوس تحتها أطول وقت ممكن.
على الرغم من أن الخشب هو المادة الأكثر شيوعًا في بناء البرجولات، إلا أن هذا لا يعني أن عليك أن نتخلى عن خلق مساحات فريدة من نوعها. في هذا الاقتراح على سبيل المثال يعتمد التصميم على مساحات أكبر من الظلال مع الستائر الداكنة ذات الشكل المنتظم مما جعل المكان يظهر بشكل أنيق وراقي.
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حديقتك غير منتظمة الشكل؟ لا تقلق، يمكنك تكييف التصميم حسب المساحة المتاحة في حديقة منزلك، ففي أحيان كثيرة تصنع القيود التصميمية مساحات رائعة وفريدة إذا تم التعامل معها بشكل ذكي. عليك فقط أن تحاول!
لأن كل شيء على وجه الأرض يحتاج إلى الرعاية والصيانة بعد فترة من الزمن خاصة قطع أثاث، نقدم لك اليوم مجموعة نصائح تساعدك في الاعتناء بتعريشة شرفتك أو حديقتك المنزلية ذات الخامة الخشبية: