8 غرف نوم على الطراز الكلاسيكي الحديث بإطلالات ديكورية متميزة

من منا لا يحب أن يمتلك غرفة نوم تحتوي على أباجورات رومانسية موضوعة بطريقة مميزة مع ستائر ثمينة وسجاد فخم ، مع كل تفاصيل الطراز الكلاسيكي الجميلة ولكن بنظرة عملية تواكب العصر و تجعل الجلوس بالغرفة أمرًا يزيد من الراحة والاستجمام بها؟
اليوم لدينا سحر النمط الكلاسيكي في 8 غرف مذهلة سوف تعجبك بالتأكيد لأنها تجمل في طياتها جمال الكلاسيكية مع عملية الطراز الحديث، فهيا بنا لنرى هذه الأحلام عندما تكون حقيقة:
الزخارف النباتية والألوان الناعمة مع الأرضية الخشبية والستائر التي تصل حتى السقف، والمصابيح البسيطة مع الأباجورة بجوار السرير، كل هذه الأشياء هي عناصر الطراز الكلاسيكي الناجحة والمتناغمة مع الأثاث الخلاب.
بفضل مسند السريرالحديدي المزخرف هنا نجد أن السرير قد أصبح هو عنصر الجذب الرئيسي في هذه الغرفة ذات الطراز الكلاسيكي الجميل.
ومع أباجورة وعاكس للضوء مخروطي الشكل تقليدي يستطيع أن يذكرنا بالجو الباريسي، بينما ينبعث الدفء من الباركيه في الأرضية بلونه الطبيعي الجذاب.
أما في هذه الغرفة الرائعة التي تجمع بين الأناقة النموذجية للطراز الكلاسيكي في الأثاث والاكسسوارات مع الذوق الحديث، تمامًا كما نجد في أحدث اتجاهات التصميم الداخلي.
فنجد طعم حديث للكلاسيكية في اختيار الألوان الأكثر حيادية إلى الأكثر حيوية، سواء في السرير أو مصابيح السقف الثمينة الدقيقة.
من العناصر التي يفضلها الرومانسيون في غرف النوم دائمًا عنصر السرير ذو الأعمدة القادم من عصور الملكية الكلاسيكية، ولكن هنا نجده بشكل جذاب وعصري دون أن يكون ثقيل الوزن وكبير الحجم بدون ستائر حتى لا يقلل من اتساع الغرفة ومع مصابيح جميلة الشكل تكمل الشكل الأنيق للغرفة.
ومن مظاهر الجمال الكلاسيكي نجد هذه الغرفة الكبيرة ذات هذا المقعد من القطيفة الوثير عند سفح السرير، ونجد أن الغرفة تحتفظ بتصميم متماثل يتبع قواعد الكلاسيكية، مع أباجورات جانبية بيضاء من الطراز الحديث وأقمشة جميلة رومانسية عند مسند السرير، وقد أكتملت أناقة الغرفة بالألوان الهادئة المستخدمة من درجات البيج والأبيض.
أما هذه الغرفة فإنها تعتمد في تصميمها على المزج فائق التميز بين عناصر المعاصرة والكلاسيكية من مختلف الثقافات، فنجد فيها اللوح الخلفي للسرير الذي يحتوي على زخارف بيضاء جميلة الشكل، مع المدفأة الكلاسيكية في جانب الغرفة و الألوان الدافئة مع البنفسجي في الوسائد والألوان الهادئة العصرية في الحوائط.
بصمات الكلاسيكية مثل الباب مع المقبض الذهبي، والخيزران الزخرفية في مسند السرير، والباركيه الخشبي المرصوص بطريقة متعرجة، كل هذه التفاصيل جعلت من الغرفة مكانًا يجمع بين العصرية والأصالة، ومع الصورة المميزة على الحائط نجد أن الغرفة أصبحت مشرقة ومرحبة بمستخدميها.
من السجاد إلى السقف ومرورًا بالستائرومفارش السرير وتجليد الحوائط، نجد كل شيء في هذه الغرفة الكبيرة مزين بطعم تقليدي وملفوف في لوحة هادئة ودافئة تضمن أن تحوز إعجاب هؤلاء الذين سوف يستخدمونها.
فلجعلها أكثر استرخاءًا استطاع المصممون أن يضعوا مقعد السرير وأمامه وحدة من الأرفف تحوي المجلات والتلفزيون، والتي خلقت زاوية رائعة للاسترخاء، لضمان الحصول على لحظات راحة حقيقية.