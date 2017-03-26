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8 غرف نوم على الطراز الكلاسيكي الحديث بإطلالات ديكورية متميزة

آية علم الدين آية علم الدين
Controluce Home Lake's Villa, Alberta Pacific Furniture Alberta Pacific Furniture غرفة نوم
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من منا لا يحب أن يمتلك غرفة نوم تحتوي على أباجورات رومانسية موضوعة بطريقة مميزة مع ستائر ثمينة وسجاد فخم ، مع كل تفاصيل الطراز الكلاسيكي الجميلة ولكن بنظرة عملية تواكب العصر و تجعل الجلوس بالغرفة أمرًا يزيد من الراحة والاستجمام بها؟

اليوم لدينا سحر النمط الكلاسيكي في 8 غرف مذهلة سوف تعجبك بالتأكيد لأنها تجمل في طياتها جمال الكلاسيكية مع عملية الطراز الحديث، فهيا بنا لنرى هذه الأحلام عندما تكون حقيقة:

1. غرفة دقيقة

Bedroom 1 - a Alberta Pacific Furniture غرفة نوم
Alberta Pacific Furniture

Bedroom 1 – a

Alberta Pacific Furniture
Alberta Pacific Furniture
Alberta Pacific Furniture

الزخارف النباتية والألوان الناعمة مع الأرضية الخشبية والستائر التي تصل حتى السقف، والمصابيح البسيطة مع الأباجورة بجوار السرير، كل هذه الأشياء هي عناصر الطراز الكلاسيكي الناجحة والمتناغمة مع الأثاث الخلاب.

2. التفاصيل الديكورية

La casa delle opportunità, Bologna Home Staging Bologna Home Staging غرفة نوم
Bologna Home Staging

Bologna Home Staging
Bologna Home Staging
Bologna Home Staging

بفضل مسند السريرالحديدي المزخرف هنا نجد أن السرير قد أصبح هو عنصر الجذب الرئيسي في هذه الغرفة ذات الطراز الكلاسيكي الجميل.

ومع أباجورة وعاكس للضوء مخروطي الشكل تقليدي يستطيع أن يذكرنا بالجو الباريسي، بينما ينبعث الدفء من الباركيه في الأرضية بلونه الطبيعي الجذاب.

3. الذوق الكلاسيكي الحديث والأنيق

Bedroom, Shevchenko_Nikolay Shevchenko_Nikolay غرفة نوم
Shevchenko_Nikolay

Shevchenko_Nikolay
Shevchenko_Nikolay
Shevchenko_Nikolay

أما  في هذه الغرفة الرائعة التي تجمع بين الأناقة النموذجية للطراز الكلاسيكي في الأثاث والاكسسوارات مع الذوق الحديث، تمامًا كما نجد في  أحدث اتجاهات التصميم الداخلي.

فنجد طعم حديث للكلاسيكية في اختيار الألوان الأكثر حيادية إلى الأكثر حيوية، سواء في السرير أو مصابيح السقف الثمينة الدقيقة.

4. سرير بأربعة أعمدة

"White Without Time", Ernesto Fusco Interior Designer Ernesto Fusco Interior Designer غرفة نوم خشب Beige
Ernesto Fusco Interior Designer

Ernesto Fusco Interior Designer
Ernesto Fusco Interior Designer
Ernesto Fusco Interior Designer

من العناصر التي يفضلها الرومانسيون في غرف النوم دائمًا عنصر السرير ذو الأعمدة القادم من عصور الملكية الكلاسيكية، ولكن هنا نجده بشكل جذاب وعصري دون أن يكون ثقيل الوزن وكبير الحجم بدون ستائر حتى لا يقلل من اتساع الغرفة ومع مصابيح جميلة الشكل تكمل الشكل الأنيق للغرفة.

5. الرومانسية والتماثل

Master Bedroom Roselind Wilson Design غرفة نوم luxury bedroom,cushions,chaise lounge,dressing table,curtain,carpet,pillar,interior design
Roselind Wilson Design

Master Bedroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

ومن مظاهر الجمال الكلاسيكي نجد هذه الغرفة الكبيرة ذات هذا المقعد من القطيفة الوثير عند سفح السرير، ونجد أن الغرفة تحتفظ بتصميم متماثل يتبع قواعد الكلاسيكية، مع أباجورات جانبية بيضاء من الطراز الحديث وأقمشة جميلة رومانسية عند مسند السرير، وقد أكتملت أناقة الغرفة بالألوان الهادئة المستخدمة من درجات البيج والأبيض.

6. انتقاء التفاصيل

Luxury Apartment in Rome-Piazza di Spagna, Tania Mariani Architecture & Interiors Tania Mariani Architecture & Interiors غرفة نوم خشب Grey
Tania Mariani Architecture &amp; Interiors

Tania Mariani Architecture & Interiors
Tania Mariani Architecture &amp; Interiors
Tania Mariani Architecture & Interiors

أما هذه الغرفة فإنها تعتمد في تصميمها على المزج فائق التميز بين عناصر المعاصرة والكلاسيكية من مختلف الثقافات، فنجد فيها اللوح الخلفي للسرير الذي يحتوي على زخارف بيضاء جميلة الشكل، مع المدفأة الكلاسيكية في جانب الغرفة و الألوان الدافئة مع البنفسجي في الوسائد والألوان الهادئة العصرية في الحوائط.

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7. الخشب والأبيض

Appartamento Via Elba - Milano, PADI Costruzioni srl PADI Costruzioni srl غرفة نوم
PADI Costruzioni srl

PADI Costruzioni srl
PADI Costruzioni srl
PADI Costruzioni srl

بصمات الكلاسيكية مثل الباب مع المقبض الذهبي، والخيزران الزخرفية في مسند السرير، والباركيه الخشبي المرصوص بطريقة متعرجة، كل هذه التفاصيل جعلت من الغرفة مكانًا يجمع بين العصرية والأصالة، ومع الصورة المميزة على الحائط نجد أن الغرفة أصبحت مشرقة ومرحبة بمستخدميها.

8. باليتة ألوان دافئة

Suíte AG, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة نوم
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

من السجاد إلى السقف ومرورًا بالستائرومفارش السرير وتجليد الحوائط، نجد كل شيء في هذه الغرفة الكبيرة مزين بطعم تقليدي وملفوف في لوحة هادئة ودافئة تضمن أن تحوز إعجاب هؤلاء الذين سوف يستخدمونها.

فلجعلها أكثر استرخاءًا استطاع المصممون أن يضعوا مقعد السرير وأمامه وحدة من الأرفف تحوي المجلات والتلفزيون، والتي خلقت زاوية رائعة  للاسترخاء، لضمان الحصول على لحظات راحة حقيقية.

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