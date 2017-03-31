الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

15 فكرة عظيمة لإلقاء الضوء على جدران منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify جدران
Loading admin actions …

الإضاءة في المنزل ليست فقط من أجل الإنارة، وإنما أيضًا لمنحك ديكورات مميزة ومظهرًا جماليًا فريدًا، لذا فهي جزء مهم جدًا من الديكور، نظرًا لقدرتها على خلق بيئات مُريحة ودافئة وأيضًا ،يقة وعصرية ومتطورة. لكل غرفة في المنزل، الإضاءة التي تناسبها والنوع الموصى به من أجلها، ولكن تسليط الضوء على الجدران، لا يجرؤ الكثيرين على القيام به

من خلال معرفة كيفية تسليط الضوء على جدران منزلك، فإنك ستوفر إلى جانب الإضاءة، اللمسة الجمالية التي ستحول غرف منزلك إلى مساحات أنيقة ورائعة.

نحن بصدد مشاركتك 15 فكرة رائعة لإضاءة جدران منزلك، بغض النظر عن المواد والألوان ونوع الطلاء. شاهدهم جدميعًا

1. لمنح الواجهة شخصية مميزة

Duplex en Barcelona, The Pont design The Pont design بلكونة أو شرفة
The Pont design

The Pont design
The Pont design
The Pont design

2. الفوانيس على الأرض لترحيب متألق

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

3. تسليط الضوء على مادة البناء

Casa Ped, CONSTRUCTORA ARQOCE CONSTRUCTORA ARQOCE بلكونة أو شرفة
CONSTRUCTORA ARQOCE

CONSTRUCTORA ARQOCE
CONSTRUCTORA ARQOCE
CONSTRUCTORA ARQOCE

4. إضاءة الفناء الداخلي

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

5. شيء مختلف تمامًا: الضوء ينطلق تاركًا المركز

Casas Trapecio, INDICO INDICO بلكونة أو شرفة
INDICO

INDICO
INDICO
INDICO

6. ضوء دافئ لجدار مغطى بالخشب

Dom w szarościach, COCO Pracownia projektowania wnętrz COCO Pracownia projektowania wnętrz غرفة المعيشة
COCO Pracownia projektowania wnętrz

COCO Pracownia projektowania wnętrz
COCO Pracownia projektowania wnętrz
COCO Pracownia projektowania wnętrz

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. مصابيح تغطي السقف كله وتنعكس على الجدران

homify جدران
homify

homify
homify
homify

8. ضوء خفي في الفناء الخارجي

Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura جدران فخار
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

9. الضوء الأبيض

homify جدران
homify

homify
homify
homify

10. الإضاءة الطبيعية من خلال النوافذ الصغيرة.. فكرة عظيمة!

Casa J+S ARQUIMIA ARQUITECTOS, Arquimia Arquitectos Arquimia Arquitectos جدران
Arquimia Arquitectos

Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos

11. الأنوار في منطقة العمل بالمطبخ

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

12. شريط من النور ما بين السقف والجدران.. تأثير مذهل!

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos مطبخ
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

13. البروز مع ضوء الكوات في جدار الدرج

Beautiful Living Room Interiors, 3D Power Visualization Pvt. Ltd. 3D Power Visualization Pvt. Ltd. غرفة المعيشة
3D Power Visualization Pvt. Ltd.

3D Power Visualization Pvt. Ltd.
3D Power Visualization Pvt. Ltd.
3D Power Visualization Pvt. Ltd.

14. أضواء خفية عند مدخل منزل عصري

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio منازل
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

15. إنشاء مساحات مودرن مُشرقة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

لمزيد من أفكار الإضاءة لمنزل أكثر إشراقة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 12 فكرة مميزة لإضاءة خلابة لغرفة النوم.

كيف تصمم منزل الاحلام في 50 متر فقط!

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً