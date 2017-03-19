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9 أفكار لتجديد الأريكة في غرفة المعيشة

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة المعيشة
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أذا كان لديك أريكة في غرفة المعيشة الخاصة بك تشعر وكأنها عفا عليها الزمن وأصبح لابد من التغيير، وتفكر جدياً في الاستغناء عنها، دعني أخبرك ان لاحاجة لك بالاستغنا عنها، يمكنك جعلها أريكة جديدة بمتهى السهولة فنحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 9 أفكار لتجديد الأريكة  الخاصة بك في غرفة المعيشة.

1- أريكة على النمط العثماني القديم

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

عندما تنظر لتلك الغرفة للوهلة الأولى ستشعر أنك أمام تصميم لغرفة معيشة من العصر العثماني، من تفاصيل الأثاث إلى اختيار الديكور والألوان التي جاءت جميعها على سياق واحد وخدمت تصميم الغرفة، لكن لن تتخيل أن تلك الأريكة التي اضافت تلك اللمسات الجذابة على غرفة المعيشة كانت مجرد قطعة أثاث قديمة متهالكة، ولكن هذة هي الحقيقة فقد قام المصمم بأعادة تصميم تلك الأريكة لتجديد، كل ما عليك فعله أن تأخذ القياسات الصحيحة وتقوم بأختيار القماش المناسب للهيكل القديم.

2- لمسات مبهجة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

عند أعادة تصميم الأريكة الخاصة بك، يمكنك أضافة لمسات مبهجة للغرفة كأختيار أقمشة ذات ألوان زاهية ورسومات جذابة، فهنا المصمم استعان بأقمشة ملونة ومبهجة لتصميم الكراسي، مع الأريكة ذات اللون البيج الحيادي المميز.

3- الجمع بين الأقمشة والالوان

House B Jozi, Redesign Interiors Redesign Interiors غرفة المعيشة
Redesign Interiors

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

المزج بين الألوان والإتجاهات المختلفة في التصميم من الخيارات التي تضيف على منزلك لمسة بوهيمية أنيقة، فلا تخجل من المزج بين ألوان وتصميمات مختلفة في غرفة المعيشة الخاصة بك، فهنا نجد استعان بأريكة متعددة التصميمات من خلال استخدام نوعين من الأقمشة بنقوشات مختلفة.

4- الكراسي القابلة للطي يمكن استغلالها

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

حتى الكراسي القابلة للطي يمكنك اعادة استخدامها في غرفة المعيشة الخاصة بك مرة أخرى، عن طريق استخدام انسجة واقمشة ذات نقوشات مختلفة، فهنا استخد المصمم أقمشة ذات نقوشات مكرامية لخلق تباني وانسجام مع لمسة النباتات والديكورات ليضيف بذلك على الغرفة إطلالة مختلفة ومميزة.

5- التنجيد خيار مثالي

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

التنجيد واحد من الخيارات المثالية جداً لأعادة تصميم الأريكة الخاصة بك، خاصةً انه يتيح لك تصميمات وخيارات عديدة وليس فقط اختيار أقمشة مختلفة، لكن لديك المئات من النماذج كالمشارب، والنقاط، والأرابيسك، والخرز، والكل في متناول يديك ويجعلك تغير من نمط الغرفة بالكامل.

6- الأبيض لإعادة الحياة

Sala de estar colorida, Estúdio HL - Arquitetura e Interiores Estúdio HL - Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Estúdio HL – Arquitetura e Interiores

Estúdio HL - Arquitetura e Interiores
Estúdio HL – Arquitetura e Interiores
Estúdio HL - Arquitetura e Interiores

قل نعم للون الأبيض في تصميم الأريكة داخل غرفة المعيشة ، فاللون الأبيض بدوره يستطيع أن يخلق مساحات من الفضاء بشكل أفضل، ويعزز الشعور بالراحة بصرياً خاصةً اذا كانت مساحة الغرفة لديك صغيرة في المساحة، ويمكن استخدام خامة الجلد أفضل من  الأقمشة لتصميم الأريكة حتى تكون أكثر عملية ولا تتعرض للأتساخ بشكل سريع.

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7- ألوان مبهجة

Decora Líder Brasília - Apartamento Urbano, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

استعن بألوان مبهجة في تصميم الأريكة والكراسي، فيمكنك التنوع بين أكثر من لون ونقشة في اختيارك للأثاث داخل غرفة المعيشة.

8- المخدات الصغيرة للمسة من الأختلاف

Penthouse Hacienda, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

المخدات الصغيرة من اللمسات التي يمكنك أضافتها على الأريكة أذا كانت مصممة بألوان حيادية فاتحة، يمكنك أضافة بعض المخدات الصغيرة ذات النقوشات والألوان الزاهية التي تستطيع أن تخلق لمسة من الأختلاف.

9- دمج النقوشات

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة المعيشة
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

يمكنك دمج النقوشات بين الأريكة ولمسات السجاد او الستائر مثل هذا التصميم، تلك اللمسة تضيف روح من الاندماج في تصميم الغرفة الخاصة بك.

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