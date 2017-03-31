كيف تصمم منزل الاحلام في 50 متر فقط!

في وقتنا هذا، لم تعد المساحة عنصر فارق في تصميم المنزل. الحيل الديكورية، واللمسات المبتكرة، وقطع الأثاث المختارة بعناية، جعلت الأمر يسيرًا لتحويل مساحة صغيرة إلى جنة رائعة.
في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذك في جولة مُلهمة، داخل شقة لا تتخطى مساحتها الـ50 متر مربع، لنرى كيف استطاعت المصممة VANESSA DE MANI، أن تحول تلك المساحة الصغيرة للغاية، إلى منزل الأحلام، الذي تقطنه عائلة مكونة من أم وأب وابنه مراهقة.
شاهد معنا كل تفاصيل الشقة، ودون ملاحظاتك بشأن ترتيب الأثاث وكيفية استغلال المساحات!
خصصت نهاية المساحة المفتوحة لغرفة المعيشة، لتبدو أكثر استقلالية واتساعًا، مع نغمات من البني والبرتقالي، امتزجتا في تناغم لتمنحها الدفء والأناقة.
برغم وجود أريكة، واثنين من الكراسي، مع مكتبة خشبية وتلفاز، ومنضدة شاي، إلا أن المساحة مازالت تبدو غير مزدحمة، بفضل الترتيب والتناسق اللوني في قطع الأثاث، والإضاءات القوية.
القاعدة الأولى في المساحات الصغيرة، هي مساحة مفتوحة تجمع الغرف الحيوية معًا لمزيد من الألفة والدفء، ومزيد من الاتساع في الوقت ذاته، لعدم وجود جدران وفواصل، وهو ما تم تطبيقه في هذا المنزل.
اجتمع المطبخ مع غرفة المعيشة وغرفة السفرة في مساحة مُشرقة للغاية، بفضل الإضاءات التي تعمل على منح المكان المزيد من الاتساع البصري، بدعم من اللون الأبيض المسيطر على الجدران والسقف.
تناسق لوني رائع بين النغمات البنية في الجدران والمنضدة، والوسائد الصغيرة المزينة للكراسي المنقوشة، التي جمعت بين البنيات والبرتقالي، لتشكل نقطة التناسق مع الجدران وامكتبة التلفاز الخشبية.
المكتبة الخشبية للتلفاز، والقطعة المعدنية المتشابكة التي شكلت قطعة فنية أنيقة تزين الجدار، وأيضًا الكراسي المنقوشة، وبجانبها المزهرية الطويلة بما تحويه من أزهار.. كلها تفاصيل امتزجت لتصنع أناقة وجمال هذه المساحة.
الإضاءة القوية هي سر اتساع تلك الغرفة، حيث الإضاءة الطبيعية المتسللة من خلف الستائر البيضاء الني تزين النافذة، والإضاءات الخفية في الخط الفاصل بين السقف والجدار، إضافة إلى وحدة الإضاءة المستديرة التي تزين السقف.
غرفة الطعام عادة ما تُشكل مُعضلة لدى البعض ممن يمتكلون منازل ذات مساحات صغيرة، لاعتقادهم أن السفرة لابد وأن تكون ضخمة حتى تكون فاخرة، ولكن فقط أنظر إلى طاولة الطعام تلك والمساحة التي تشغلها! أليست أنيقة وناعمة للغاية؟
تكونت غرفة السفرة من طاولة خشبية مستدير، التف حولها 4 من الكراسي الخشبية المزودة بمسند ومقعد منجدين، من أجل المزيد من الراحة، مع وحدة إضاءة رائعة الجمال والتميز، تدلت من السقف لتُضفي اللمسة الفاخرة على الطاولة البسيطة.
يبدو المطبخ أكثر اتساعًا مما هو عليه في الحقيقة، بفضل التصميم الخطي على الجانبين، مع ترك فضاء في المنتصف للتحرك بأريحية. فيما سيطرت النغمات البنية الخشبية الدافئة على التصميم، حتى أن الجدار الفاصل بين مستويي المطبخ العلوي والسفلي، قد تزين بمربعات من السيراميك التي اتخذت مظهرًا خشبيًا.
الأضواء المختبئة أسفل الخزانات العلوية، وسطح المنضدة الأسود اللامع، يمنحان المطبخ أناقة لا تنافس، فيما تزيده تلك الفتحة المطلة على غرفة الطعام، جمالًا إضافيًا، حيث زودت بأبواب خشبية منزلقة لغلقها وقت الحاجة، أو فتحها لإمداد السفرة بالطعام من خلال ذلك البار الصغير، الذي استغلت المساحة أسفله كوحدة تخزين.
تألقت غرفة النوم الرئيسية، باللمسات الذهبية والحمراء، لأجواء مليئة بالرومانسية الفاخرة، مع الاحتفاظ بسيطرة الأبيض لمنحها الاتساع البصري، خاصة مع الإضاءات القوية المختبئة خلف رأس السرير، وأعلى الستائر الذهبية.
تمتعت غرفة الأبنة المراهقة، بأجواء حيوية، بفضل النغمات الأرجوانية المُشرقة، والإضاءات الخفية، فيما استغلت مساحتها بالشكل الأمثل، لوضع سرير فردي، مع خزانة من 3 أبواب، وأرفف في الجدار للترتيب والتنظيم، وأيضًا مكتب يعلوه بعض الأرفف كمكتبة صغيرة.
جمع الحمام بين أناقة التناقض اللوني، والفسيفساء، حيث الحوض الأبيض قد تم تثبيته على منضدة سوداء، وقد اعتلتهما مرآة طولية كبيرة، تمنح الحمام المزيد من المساحة، خاصة مع الكابينة الزجاجية الشفافة، والإضاءة الطبيعية المُشرقة، بينما تزين الجدار بمربعات من الفسيفساء الأخضر، مع رف زجاجي صغير داخل الكبينة، لترتيب أدوات الاستحمام.
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