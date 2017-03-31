كيف تصمم منزل الاحلام في 50 متر فقط!

في وقتنا هذا، لم تعد المساحة عنصر فارق في تصميم المنزل. الحيل الديكورية، واللمسات المبتكرة، وقطع الأثاث المختارة بعناية، جعلت الأمر يسيرًا لتحويل مساحة صغيرة إلى جنة رائعة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذك في جولة مُلهمة، داخل شقة لا تتخطى مساحتها الـ50 متر مربع، لنرى كيف استطاعت المصممة VANESSA DE MANI، أن تحول تلك المساحة الصغيرة للغاية، إلى منزل الأحلام، الذي تقطنه عائلة مكونة من أم وأب وابنه مراهقة.

شاهد معنا كل تفاصيل الشقة، ودون ملاحظاتك بشأن ترتيب الأثاث وكيفية استغلال المساحات!