شقة في الطابق الأرضي مع حديقة

مزيج مذهل بين النمط الريفي والحديث. تصميم داخلي أنيق للمساحات، ذو طابع حضري، مع الغالبية للأسطح البيضاء والبراقة، التي تعزز أقصى إضاءة وسطوع، الكثير من الأشكال الهندسية في التصاميم. أما بالنسبة للتصميم الخارجي، في الحديقة، أجواء مريحة، ما يجعلك تشعر برائحة الريف الطبيعية، مما يجعلنا ننسى حياة المدينة اليومية والروتينية. ما يلفت النظر في عمل المهندسين المعماريين هو الدقة المطلقة لكل التفاصيل، مما يعزز الجمالية لكل زاوية !
هذه الحديقة الرائعة تذكرنا حقا بمنزل الريف، المليء بالترحيب والألفة. هناك قطعة من الواضح تم انتشالها من التاريخ، والتي ساعدت على خلق بيئة فريدة من نوعها، وهو المقعد الخشبي على اليمين الموضوع بطريقة عفوية! الأضواء الجميلة وضعت على طول السياج اعطت إنارة خافتة تناسبت مع تلك القطعة التاريخية من الخشب!
لإجراء اتصال بين الداخل والحديقة انشأ المهندس المعماري مساحة جميلة، هذه المساحة مكونه من عوارض خشبية للجدران، كما أنها مزودة بمائدة مستديرة بالإطار حديدي وكراسي معدنية جنبا إلى جنب، بحيث تشكل زاوية مثالية للمحادثة والاسترخاء. الفرن في الهواء الطلق، يجعل المكان مثالي للغداء والاحتفال مع العائلة الأصدقاء.
عندما تكون هناك أضواء مناسبة، ورصيف خشبي، ومقعد تم اختياره بعناية على العشب الأخضر، لا تحتاج أي شيء إضافة صحيح، كل شيئ بتكامل وتناغم تام!
مساحة كبيرة، وأضواء أنيقة، نجد شخصية مختلفة في الداخل: نمط حديث، مصنوع من تفاصيل متطورة التصميم، وأضواء الباردة، المفروشات والتشطيبات البيضاء تعزز سطوع الغرفة، لمسات من اللون الرمادي الناعمة لإعطاء الأناقة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا مرآة كبيرة، لإعطاء بروز وإنارة اكثر. المدفأة وازنت بين الإنارة الباردة واللون الرمادي والأبيض، وأعطت الشعور بالراحة والحميمية. طاولة السفرة الزجاجية الأنيقة التي عملت كفاصل بين المطبخ وغرفة المعيشة، حيث تقع الثريا المثيرة في الوسط لتتوج هذه المساحة الكبيرة.
منطقة تناول الطعام كما نرى وكأنها نجمة المساحة الكبيرة، مع الثريا الكلاسيكية في وضوح الشمس. الطاولة ذات السطح الزجاجي وافقت بشكل جيد الإضاءة و الكراسي. الجدار الفاصل بين الداخل والخارج، مصنوع من زجاج، حتى لا تفقد الصلة مع المساحة الرائعة في الهواء الطلق.
عندما تصمم مشروع، لاحظ التفاصيل، كما في هذه الحالة، كل ركن له قيمة. تحولت هذه المساحة الصغيرة بجانب السلم إلى المكان المثالي للاسترخاء وربما لقراءة كتاب، كما نلاحظ هنا الإضاءة بهذا المصباح خفيف الإضاءة المريحة للنظر.
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