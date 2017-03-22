شقة في الطابق الأرضي مع حديقة

مساحة كبيرة، وأضواء أنيقة، نجد شخصية مختلفة في الداخل: نمط حديث، مصنوع من تفاصيل متطورة التصميم، وأضواء الباردة، المفروشات والتشطيبات البيضاء تعزز سطوع الغرفة، لمسات من اللون الرمادي الناعمة لإعطاء الأناقة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا مرآة كبيرة، لإعطاء بروز وإنارة اكثر. المدفأة وازنت بين الإنارة الباردة واللون الرمادي والأبيض، وأعطت الشعور بالراحة والحميمية. طاولة السفرة الزجاجية الأنيقة التي عملت كفاصل بين المطبخ وغرفة المعيشة، حيث تقع الثريا المثيرة في الوسط لتتوج هذه المساحة الكبيرة.