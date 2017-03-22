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شقة في الطابق الأرضي مع حديقة

Heba khlili Heba khlili
Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados حديقة
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مزيج مذهل بين النمط الريفي والحديث. تصميم داخلي أنيق للمساحات، ذو طابع حضري، مع الغالبية للأسطح البيضاء والبراقة، التي تعزز أقصى إضاءة وسطوع، الكثير من الأشكال الهندسية في التصاميم. أما بالنسبة للتصميم الخارجي، في الحديقة، أجواء مريحة، ما يجعلك تشعر برائحة الريف الطبيعية، مما يجعلنا ننسى حياة المدينة اليومية والروتينية. ما يلفت النظر في عمل المهندسين المعماريين هو الدقة المطلقة لكل التفاصيل، مما يعزز الجمالية لكل زاوية !

1. حديقة تذكرنا بالريف

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados حديقة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

هذه الحديقة الرائعة تذكرنا حقا بمنزل الريف، المليء بالترحيب والألفة. هناك قطعة من الواضح تم انتشالها من التاريخ، والتي ساعدت على خلق بيئة فريدة من نوعها، وهو المقعد الخشبي على اليمين الموضوع بطريقة عفوية! الأضواء الجميلة وضعت على طول السياج اعطت إنارة خافتة تناسبت مع تلك القطعة التاريخية من الخشب!

2. مساحة مثالية للوصل

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados بلكونة أو شرفة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

 لإجراء اتصال بين الداخل والحديقة انشأ المهندس المعماري مساحة جميلة، هذه المساحة مكونه من عوارض خشبية للجدران، كما أنها مزودة بمائدة مستديرة بالإطار حديدي وكراسي معدنية جنبا إلى جنب، بحيث تشكل زاوية مثالية للمحادثة والاسترخاء. الفرن في الهواء الطلق، يجعل المكان مثالي للغداء والاحتفال مع العائلة الأصدقاء.

3. زاوية اخرى من الحديقة الريفية

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados حديقة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

عندما تكون هناك أضواء مناسبة، ورصيف خشبي، ومقعد تم اختياره بعناية على العشب الأخضر، لا تحتاج أي شيء إضافة صحيح، كل شيئ بتكامل وتناغم تام!

4. التصميم الداخلي

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados غرفة المعيشة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

مساحة كبيرة، وأضواء أنيقة، نجد شخصية مختلفة في الداخل: نمط حديث، مصنوع من تفاصيل متطورة التصميم، وأضواء الباردة، المفروشات والتشطيبات البيضاء تعزز سطوع الغرفة، لمسات من اللون الرمادي الناعمة لإعطاء الأناقة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا مرآة كبيرة، لإعطاء بروز وإنارة اكثر. المدفأة وازنت بين الإنارة الباردة واللون الرمادي والأبيض، وأعطت الشعور بالراحة والحميمية. طاولة السفرة الزجاجية الأنيقة التي عملت كفاصل بين المطبخ وغرفة المعيشة، حيث تقع الثريا المثيرة في الوسط لتتوج هذه المساحة الكبيرة.

5. أبيض مشع!

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados غرفة السفرة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

منطقة تناول الطعام كما نرى وكأنها نجمة المساحة الكبيرة، مع الثريا الكلاسيكية في وضوح الشمس. الطاولة ذات السطح الزجاجي وافقت بشكل جيد الإضاءة و الكراسي. الجدار الفاصل بين الداخل والخارج، مصنوع من زجاج، حتى لا تفقد الصلة مع المساحة الرائعة في الهواء الطلق.

6. زاوية للاسترخاء

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados الممر الحديث، المدخل و الدرج
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

عندما تصمم مشروع، لاحظ التفاصيل، كما في هذه الحالة، كل ركن له قيمة. تحولت هذه المساحة الصغيرة بجانب السلم إلى المكان المثالي للاسترخاء وربما لقراءة كتاب، كما نلاحظ هنا الإضاءة بهذا المصباح خفيف الإضاءة المريحة للنظر.

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