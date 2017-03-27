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الأعمدة المزخرفة.. للمسة مميزة في أركان منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify
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في بعض الأحيان، تكون هناك بعض المساحات في منزلنا، تحتاج إلى لمسة تبرزها وتمنحها التميز، وبالطبع دون انفاق الكثير من المال على قطع الأثاث الجديدة، أو الإطارات الفنية الباهظة، أو حتى النباتات الغريبة والنادرة، فقط بعض التفاصيل الصغيرة مع تأثير كبير غير مكلف.

إن كانت تلك المساحات تحوي عمودًا واحدًا على الأقل، فقد وجدت ضالتك، كل ما تحتاجه هو إضافة لمسات مميزة عليه، لإعطائها مظهرًا جماليًا مذهلًا، لهذا سنطلعكم في مقال اليوم، على عدد من الصور، لعرض العديد من الأمثلة التي توضح كيف يمكن لعمود واحد أن يُشكل إضافة ديكورية رائعة لمساحات منازلكم.

التقط القلم، ودون ملاحظاتك!

أعمدة مكسوة بالخشب

CASA ARAGUAIA, Larissa Maffra Larissa Maffra غرفة المعيشة
Larissa Maffra

Larissa Maffra
Larissa Maffra
Larissa Maffra

نبدأ مع هذا العمود، المزين بكسوة من الخشب، والذي يمنح غرفة المعيشة تناقضًا أنيقًا مع الأبيض المسيطر على الأرضية والجدران والسقف. بالإضافة غلى أنه يتيح الفرصة لوضع قطع مختلفة من الأثاث مع مواد وألوان مختلفة.

أعمدة ريفية

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

يمكننا أن نرى في هذا التصميم، كيف اكتسب المطبخ مظهرًا رائعًا، بفضل العمود المغطى بالبلاط والحجارة، والذي يمنح المكان العمق والملمس، كما يسمح بخلق نقيض أنيق مع الخشب المستخدم في تصميم بار الإفطار، لمزيج رائع.

أعمدة مزينة بالأحجار

Casa 57 Casa Fuerte, Prototipo Arquitectos Prototipo Arquitectos غرفة المعيشة
Prototipo Arquitectos

Prototipo Arquitectos
Prototipo Arquitectos
Prototipo Arquitectos

لم يتم تغطية هذا العمود فقط بالحجارة، بل أنه يتمتع بمنفذ في الجزء السفلي منه، لعرض لمحة بسيطة من غرفة الطعام، وقد أكتسب الأناقة والرقي من خلال استغلاله لتركيب موقد غاز، مع تصميم خطي يُضفي لمسة جمالية على كل من غرفة المعيشة وغرفة الطعام.

أعمدة مثالية للتلفاز

homify
homify

homify
homify
homify

في هذا المشروع، يمكننا أن نرى التصميم الرائع، الذي حققته HOMEKONCEPT، حيث تم تزيين العمود الذي يصنع فاصلًا بين الغرفة والممر، ليُصبح مكانًا مثاليًا للتلفاز، بفضل القشرة الخشبية، التي تشكل نقيضًا رائعًا بلونها الداكن، مع لوحة الألوان المستخدمة في تزيين الغرفة، مما يجعله جاذبًا للأنظار.

أعمدة بنمط راقي

homify
homify

homify
homify
homify

المساحات الفارغة في المنزل، يتم توظيفها لاكتساب النمط الراقي من خلال الديكورات المناسبة، ولكن يجدر القول أنه في هذا التصميم، قد تحقق الأسلوب الراقي، بفضل وجود هذا العمود الجميل الذي تم تغطيته بالحجر، مع موقد متكامل، ليمنح هذا الفضاء، تفاصيل مثالية ومُذهلة.

الجمع بين المواد في أعمدة منزلك

Pent House 505, Arq Renny Molina Arq Renny Molina غرفة المعيشة
Arq Renny Molina

Arq Renny Molina
Arq Renny Molina
Arq Renny Molina

يمكنك الجمع بين عدة مواد لتغطية وتزيين أعمدة منزلك، لمنحها لمسة أكثر أصالة وإبداع. في هذ التصميم، تم الجمع بين قطع من الحجارة والخشب، لتقديم نهاية أنيقة جدًا ومثيرة للاهتمام في غرفة المعيشة، كما أنها تتماشى جيدًا مع لوحة الألوان الموجودة في العناصر الزخرفية التي تزين تلك المساحة.

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ماذا عن منحها بعض اللون؟

SAN BENIGNO HOUSE, Studio 06 Studio 06 غرفة المعيشة
Studio 06

Studio 06
Studio 06
Studio 06

ليس من الضروري دائمًا أن تنفق الكثر من المال في كسوة الأعمدة، للحصول على مساحة خاصة مميزة، يمكنك أيضًا تنفيذ بعض الخيارات البسيطة غير المكلفة، مثل طلائها بلون نابض بالحياة، مع تزيينه بلوحة أنيقة، مما يجعل العمود يمنح منزلك الكاريزما، فهو خيار جيد في غرفة المعيشة، وأيضًا لميزانيتك.

صنع التناقض مع أعمدة داكنة

residencia Alondra, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة خشب معالج White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

أحد الخصائص الرئيسية لتوظيف الأعمدة في اللمسات الديكورية، هو إمكانية استغلاله لصنع التناقض اللوني مع باقي عناصر الغرفة، فيمكنك تصميم غرفة المعيشة مع باليتة من النغمات الفاتحة والناعمة، فيما تزين أعمدتك بنغمة داكنة مثالية.

أعمدة مع أسلوب طبيعي

ARQUITECTURA INTERIOR, CubiK CubiK غرفة المعيشة حجر White
CubiK

CubiK
CubiK
CubiK

ليس بالضرورة أن تكون الأعمدة مزينة فقط بالطوب أو الخرسانة، يمكنك ابتكار طرق أخرى لإضافة لمسة جذابة وجميلة. على سبيل المثال، في هذا التصميم، قام مختصو CUBIK، بتزيين الأعمدة ببساطة عن طريق تراص الحجارة غير المنتظمة، للمسة ريفية تجذب أنظار الزائرين.

لمزيد من الأفكار الديكورية الرائعة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 25 طريقة للاستمتاع باللمسات الخرسانية في كل ركن بمنزلك

8 غرف نوم على الطراز الكلاسيكي الحديث بإطلالات ديكورية متميزة

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