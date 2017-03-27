الأعمدة المزخرفة.. للمسة مميزة في أركان منزلك

في بعض الأحيان، تكون هناك بعض المساحات في منزلنا، تحتاج إلى لمسة تبرزها وتمنحها التميز، وبالطبع دون انفاق الكثير من المال على قطع الأثاث الجديدة، أو الإطارات الفنية الباهظة، أو حتى النباتات الغريبة والنادرة، فقط بعض التفاصيل الصغيرة مع تأثير كبير غير مكلف.
إن كانت تلك المساحات تحوي عمودًا واحدًا على الأقل، فقد وجدت ضالتك، كل ما تحتاجه هو إضافة لمسات مميزة عليه، لإعطائها مظهرًا جماليًا مذهلًا، لهذا سنطلعكم في مقال اليوم، على عدد من الصور، لعرض العديد من الأمثلة التي توضح كيف يمكن لعمود واحد أن يُشكل إضافة ديكورية رائعة لمساحات منازلكم.
التقط القلم، ودون ملاحظاتك!
نبدأ مع هذا العمود، المزين بكسوة من الخشب، والذي يمنح غرفة المعيشة تناقضًا أنيقًا مع الأبيض المسيطر على الأرضية والجدران والسقف. بالإضافة غلى أنه يتيح الفرصة لوضع قطع مختلفة من الأثاث مع مواد وألوان مختلفة.
يمكننا أن نرى في هذا التصميم، كيف اكتسب المطبخ مظهرًا رائعًا، بفضل العمود المغطى بالبلاط والحجارة، والذي يمنح المكان العمق والملمس، كما يسمح بخلق نقيض أنيق مع الخشب المستخدم في تصميم بار الإفطار، لمزيج رائع.
لم يتم تغطية هذا العمود فقط بالحجارة، بل أنه يتمتع بمنفذ في الجزء السفلي منه، لعرض لمحة بسيطة من غرفة الطعام، وقد أكتسب الأناقة والرقي من خلال استغلاله لتركيب موقد غاز، مع تصميم خطي يُضفي لمسة جمالية على كل من غرفة المعيشة وغرفة الطعام.
في هذا المشروع، يمكننا أن نرى التصميم الرائع، الذي حققته HOMEKONCEPT، حيث تم تزيين العمود الذي يصنع فاصلًا بين الغرفة والممر، ليُصبح مكانًا مثاليًا للتلفاز، بفضل القشرة الخشبية، التي تشكل نقيضًا رائعًا بلونها الداكن، مع لوحة الألوان المستخدمة في تزيين الغرفة، مما يجعله جاذبًا للأنظار.
المساحات الفارغة في المنزل، يتم توظيفها لاكتساب النمط الراقي من خلال الديكورات المناسبة، ولكن يجدر القول أنه في هذا التصميم، قد تحقق الأسلوب الراقي، بفضل وجود هذا العمود الجميل الذي تم تغطيته بالحجر، مع موقد متكامل، ليمنح هذا الفضاء، تفاصيل مثالية ومُذهلة.
يمكنك الجمع بين عدة مواد لتغطية وتزيين أعمدة منزلك، لمنحها لمسة أكثر أصالة وإبداع. في هذ التصميم، تم الجمع بين قطع من الحجارة والخشب، لتقديم نهاية أنيقة جدًا ومثيرة للاهتمام في غرفة المعيشة، كما أنها تتماشى جيدًا مع لوحة الألوان الموجودة في العناصر الزخرفية التي تزين تلك المساحة.
ليس من الضروري دائمًا أن تنفق الكثر من المال في كسوة الأعمدة، للحصول على مساحة خاصة مميزة، يمكنك أيضًا تنفيذ بعض الخيارات البسيطة غير المكلفة، مثل طلائها بلون نابض بالحياة، مع تزيينه بلوحة أنيقة، مما يجعل العمود يمنح منزلك الكاريزما، فهو خيار جيد في غرفة المعيشة، وأيضًا لميزانيتك.
أحد الخصائص الرئيسية لتوظيف الأعمدة في اللمسات الديكورية، هو إمكانية استغلاله لصنع التناقض اللوني مع باقي عناصر الغرفة، فيمكنك تصميم غرفة المعيشة مع باليتة من النغمات الفاتحة والناعمة، فيما تزين أعمدتك بنغمة داكنة مثالية.
ليس بالضرورة أن تكون الأعمدة مزينة فقط بالطوب أو الخرسانة، يمكنك ابتكار طرق أخرى لإضافة لمسة جذابة وجميلة. على سبيل المثال، في هذا التصميم، قام مختصو CUBIK، بتزيين الأعمدة ببساطة عن طريق تراص الحجارة غير المنتظمة، للمسة ريفية تجذب أنظار الزائرين.
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