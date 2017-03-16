الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أفكار عملية لتجديد هذا المنزل ليصبح مودرن

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify حمام
Loading admin actions …

اليوم نحن على موعد مع إحدى المشروعات الواعدة لتجديد و إعادة تأهيل لمنزل عائلي  كان يعاني من سوء التنسيق و عدم التوفيق في اختيار أماكن الغرف و تحديد اختصاصاتها ، هوميفاي سوف يستعرض معكم الخطوات التي اتبعت لجعل هذا المنزل أفضل من كافة نواحي الديكور التي كان يعاني منها في السابق مثل العتمة و الإهمال و الطلاء و الأرضيات و العديد من الجزئيات التي سوف تمدكم بالعديد من الأفكار التي ستجعلك تختار الخطة الناجحة و الأفضل لتجديد منزلك الخاص .

البيت كان قديماً

homify
homify

homify
homify
homify

في الماضي كان المنزل به خصائص سيئة مثل اللون الداكن المبالغ فيه للأرضيات و على العكس اللون الأبيض المبالغ فيه في كل الجدران بلا أي تفصيلات أو جزئيات للديكور أو الزخرفة أو أي شيء، فقط لو نين متضادين في مساحة صغيرة جعلت هناك غياب تام للحس و الذوق 

غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أما في الوقت الحالي قد أصبحت الامور أفضل فلو رأينا على سبيل المثال تصميم غرفة المعيشة سنلاحظ أنها حققت ما فشل فيه التصميم القديم مثل توازن لون الأرضية بلون الجدران الابيض مع بعض التطعيمات من الأسود في الرف و الرخامي و في المدفأة و كذلك الاضواء المتعددة من السقف و كذلك تم الاعتماد على الصلاحيات المفتوحة في يد المصمم في تكسير و فتح الغرف كما يرغب و بالفعل تمت زيادة مساحة المسطح للضعف عن طريق إزالة إحدى الغرف و ضمها له .

و قديماً كانت هكذا

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

و هذه هي صورة المسطح في الماضي حيث نلاحظ تكرار نفس الأرضيات الداكنة و سيطرة الأبيض بلا أي روح أو تفاصيل تبرز جمال المنزل و لا أي عوامل مساعدة له، حتى الأضواء لم تكن منتشرة بالقدر الموجود في الوقت الحالي و التصميم الجديد

تصميم جديد لخزانة ملابس

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

من ضمن الأشياء التي استحدثها المصمم هنا كانت غرفة خاصة بدولاب الملابس أو خزانة خاصة للملابس في مساحة خاصة بها، حيث تم تصميم الغرفة على شكل مربع و نشر الدواليب بشكل متفابل في كل جدرانها بين الأبواب و بين الأدراج فكانت عملية للغاية برغم صغر حجمها

الحمام المثالي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحمام الجديد مثالي للغاية حيث هناك ألوان هادئة في كل تفاصيله مع لون أبيض مناسب لضيق مساحته و مرآة عريضة لتضاعف مجال الرؤية و بالتالي تكون حلاً رائعاً لهذا الضيق ، و من جهة عملية تمت زيادة الخزانات أسفل الحوض لتستوعب كل الأغراض المراد حفظها و بالتالي زيادة التنسيق و الترتيب في الحمام

تفاصيل أخرى بالحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

و من ضمن التفاصيل الاخرى في الحمام استغلال الجدران التي لا يوجد حولها أي استخدامات أو اعاقة للحركة في أن تكون تعليقة للفوط و البشاكير من خلال هذ المدرج المعدني الخفيف المثبت في الحائط و يسمح باستقبال الكثير من البشاكير 

حفل شواء

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لانشاء مساحات جديدة في المنزل بعد التجديد قام المصمم باختيار إحدى الأماكن بجوار غرفة غسيل الملابس لتكون شواية مبنية بالطوب الأحمر و تحتوي على رفوف من نفس الطوب المصممة به و تماشت تماماً في لونها و بنيتها مع مساحة و لون الغرفة المتواجدة فيها مع مراعاة المصمم لترك أكبر مساحة ممكنة لحرية الحركة في المنزل بوجة عام و هو ما يفسر لنا الطريقة المتبعة في كل غرف المنزل بعد التجديد في أن يكون كل التفاصيل و الأثاث ملصق بالجدران 

اقرأ  :100 متر من الأناقة الدافئة في شقة موسكو الباردة

8 مطابخ صغيرة و لكنها ساحرة
مزايا التجديد لمنزلك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً