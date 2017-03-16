أفكار عملية لتجديد هذا المنزل ليصبح مودرن

اليوم نحن على موعد مع إحدى المشروعات الواعدة لتجديد و إعادة تأهيل لمنزل عائلي كان يعاني من سوء التنسيق و عدم التوفيق في اختيار أماكن الغرف و تحديد اختصاصاتها ، هوميفاي سوف يستعرض معكم الخطوات التي اتبعت لجعل هذا المنزل أفضل من كافة نواحي الديكور التي كان يعاني منها في السابق مثل العتمة و الإهمال و الطلاء و الأرضيات و العديد من الجزئيات التي سوف تمدكم بالعديد من الأفكار التي ستجعلك تختار الخطة الناجحة و الأفضل لتجديد منزلك الخاص .
في الماضي كان المنزل به خصائص سيئة مثل اللون الداكن المبالغ فيه للأرضيات و على العكس اللون الأبيض المبالغ فيه في كل الجدران بلا أي تفصيلات أو جزئيات للديكور أو الزخرفة أو أي شيء، فقط لو نين متضادين في مساحة صغيرة جعلت هناك غياب تام للحس و الذوق
أما في الوقت الحالي قد أصبحت الامور أفضل فلو رأينا على سبيل المثال تصميم غرفة المعيشة سنلاحظ أنها حققت ما فشل فيه التصميم القديم مثل توازن لون الأرضية بلون الجدران الابيض مع بعض التطعيمات من الأسود في الرف و الرخامي و في المدفأة و كذلك الاضواء المتعددة من السقف و كذلك تم الاعتماد على الصلاحيات المفتوحة في يد المصمم في تكسير و فتح الغرف كما يرغب و بالفعل تمت زيادة مساحة المسطح للضعف عن طريق إزالة إحدى الغرف و ضمها له .
و هذه هي صورة المسطح في الماضي حيث نلاحظ تكرار نفس الأرضيات الداكنة و سيطرة الأبيض بلا أي روح أو تفاصيل تبرز جمال المنزل و لا أي عوامل مساعدة له، حتى الأضواء لم تكن منتشرة بالقدر الموجود في الوقت الحالي و التصميم الجديد
من ضمن الأشياء التي استحدثها المصمم هنا كانت غرفة خاصة بدولاب الملابس أو خزانة خاصة للملابس في مساحة خاصة بها، حيث تم تصميم الغرفة على شكل مربع و نشر الدواليب بشكل متفابل في كل جدرانها بين الأبواب و بين الأدراج فكانت عملية للغاية برغم صغر حجمها
الحمام الجديد مثالي للغاية حيث هناك ألوان هادئة في كل تفاصيله مع لون أبيض مناسب لضيق مساحته و مرآة عريضة لتضاعف مجال الرؤية و بالتالي تكون حلاً رائعاً لهذا الضيق ، و من جهة عملية تمت زيادة الخزانات أسفل الحوض لتستوعب كل الأغراض المراد حفظها و بالتالي زيادة التنسيق و الترتيب في الحمام
و من ضمن التفاصيل الاخرى في الحمام استغلال الجدران التي لا يوجد حولها أي استخدامات أو اعاقة للحركة في أن تكون تعليقة للفوط و البشاكير من خلال هذ المدرج المعدني الخفيف المثبت في الحائط و يسمح باستقبال الكثير من البشاكير
لانشاء مساحات جديدة في المنزل بعد التجديد قام المصمم باختيار إحدى الأماكن بجوار غرفة غسيل الملابس لتكون شواية مبنية بالطوب الأحمر و تحتوي على رفوف من نفس الطوب المصممة به و تماشت تماماً في لونها و بنيتها مع مساحة و لون الغرفة المتواجدة فيها مع مراعاة المصمم لترك أكبر مساحة ممكنة لحرية الحركة في المنزل بوجة عام و هو ما يفسر لنا الطريقة المتبعة في كل غرف المنزل بعد التجديد في أن يكون كل التفاصيل و الأثاث ملصق بالجدران