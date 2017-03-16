أفكار عملية لتجديد هذا المنزل ليصبح مودرن

اليوم نحن على موعد مع إحدى المشروعات الواعدة لتجديد و إعادة تأهيل لمنزل عائلي كان يعاني من سوء التنسيق و عدم التوفيق في اختيار أماكن الغرف و تحديد اختصاصاتها ، هوميفاي سوف يستعرض معكم الخطوات التي اتبعت لجعل هذا المنزل أفضل من كافة نواحي الديكور التي كان يعاني منها في السابق مثل العتمة و الإهمال و الطلاء و الأرضيات و العديد من الجزئيات التي سوف تمدكم بالعديد من الأفكار التي ستجعلك تختار الخطة الناجحة و الأفضل لتجديد منزلك الخاص .