7 تصميمات مميزة لأثاث تلفزيونك

منطقة التلفزيون في غرفة المعيشة أو في غرفة النوم أو حتى المطبخ دائماً ما تكون منطقة تركيز و جذب انتباه بالمقارنة بكل التفاصيل الاخرى التي تتواجد حولها في نفس الغرفة نظراً للمتعة الكبيرة التي نحصل عليها من مشاهدة التلفزيون و الاوقات العديدة التي نقضيها أمامه برفقة الأهل و الأصدقاء،
هوميفاي يعلم مدى حرصك على أن تكون منطقة التلفزيون في منزلك أكثر تألقاً لذا سوف يعرض علينا في كتاب الأفكار هذا باقة مميزة لتصميمات منطقة تلفزيون تتميز بأثاث رائع و طريقة تنسيق مبدعة ..
يمكنك بواسطة الأخشاب أن تصمم رفوفاً حول التلفزيون و في الزوايا المطلة عليه بطريقة فنية عالية تسمح لك باستغلال الدوران الوجود في تلك الاركان في وضع نبات للزينة أو زرع أضواء مبهجة في داخلها ، و سيجعل ذلك من مكان التلفزيون تصميماً ملهماً
لون الخشب الطبيعي يمكن أن يتماشى مع اللون الأبيض في وجود لون أسود صافي مثل شاشة التلفزيون ، حيث نلاحظ هنا كم التوازن الموجود في هذا التصميم و التدرج بين البني الخشبي و بين الأسود في الاجهزة الكهربائية وصولاً للأبيض الناصع في المنضدة الصغيرة بالأسفل و من ثم انتشار الأبيض على الجدران و الأثاث في تناغم مميز .
كما يمكنك أن تستخدم رفوف علوية أعلى التلفزيون لتحفظ عليها أغراضك و تكون منصة لعرض التحف و الزخارف في مكان مثالي في الغرفة .
التصميم العصري يكمن في الالوان و الخروج عن المألوف و الجرأة، و كل شيء من هذا قد تحقق في هذا النموذج المودرن بامتياز، حيث الألوان الجريئة في المنضدتين الصغيرتين و الخروج عن المألوف في الاستاند الذي ثبت في الحائط أسفل التلفزوين و الجرأة تحققت في استخدام زخارف متنوعة و تحف ذات تصميمات مختلفة على رف واحد .
استخدام الالوان المحايطة في منطقة مبهجة مثل منطقة المعيشة التي يتواجد بها التلفزيون تحقق قدر من التوازن في وجود تلفزيون أسود اللون و كذلك حين تشغيله يكون الوضع ملائماً لأي لون يخرج من شاشة التلفزيون لأن ما يحيطه محايد كالرمادي و يليق مع أي لون آخر ، هذا من ناحية الألوان، أما من ناحية العملية فيمكن تصميم مكان التلفزيون محاطاً بكم كبير من الخزانات المغلقة فقد جرت العادة على وجود مكتبة حول التلفزيون لحفظ الأغراض و لاعطاء شكل جمالي رائع ، لاحظ تلك المعادلة الرائعة بين العملية و الجمال التي تحققت في هذا النموذج الغزير في التفاصيل
صمم مكتبة بطول الجدار تقريباً و قم بتمميزها عن الحوائط القريبة منها و ثبت فيها التلفزيون و اجعل فيها رفوفاً من نفس لونها و املأها بالتحف و الزيننة ذات الألوان المتعددة ، سيعدد ذلك من مزايا منطقة التلفزيون و يجعل فيها لمسة مختلفة مناسبة للغرف متوسطة المساحة
استخدام تلفزيون كبير في حد ذاته أمر جاذب للانتباه لذا لا تحاول أن تكدس المشهد بجوار تلفزيونك الكبير لأنه سيقوم بالتزيين بمفرده و سيكون جاذباً للانتباه تلقائياً. و لو أردت أن تصمم حوله شيئاً فيمكن أن تصمم مكتبة أرضية بدون تفاصيل كثيرة .
بقطعة واحدة من الخشب المقوس يمكنك تصميم منطقة ستوديو كاملة للتلفزيون تسمح بتعليق سماعات فيها و تصميم مكتبة أسفل منها تنفع في التخزين و تجميل منطقة التلفزيون كذلك خصوصاً لو كانت برفوف مفتوحة و ذات لون متماشي مع باقي الغرفة و لا مانع في هذا التصميم من اضافة بعض اللمسات الطبيعية الأخرى التي تتماشى مع الاخشاب مثل النباتات كما نلاحظها هنا يمين و يسار التصميم
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