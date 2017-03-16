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7 تصميمات مميزة لأثاث تلفزيونك

Mohammed Awad Mohammed Awad
WRP, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة الميديا
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منطقة التلفزيون في غرفة المعيشة أو في غرفة النوم أو حتى المطبخ دائماً ما تكون منطقة تركيز و جذب انتباه بالمقارنة بكل التفاصيل الاخرى التي تتواجد حولها في نفس الغرفة نظراً للمتعة الكبيرة  التي نحصل عليها من مشاهدة التلفزيون و الاوقات العديدة التي نقضيها أمامه برفقة الأهل و الأصدقاء، 

هوميفاي يعلم مدى حرصك على أن تكون منطقة التلفزيون في منزلك أكثر تألقاً  لذا سوف يعرض علينا في كتاب الأفكار هذا باقة مميزة لتصميمات منطقة تلفزيون تتميز بأثاث رائع و طريقة تنسيق مبدعة ..

1- رفوف في الزوايا

Apartamento N | H, Only Design de Interiores Only Design de Interiores غرفة الميديا
Only Design de Interiores

Only Design de Interiores
Only Design de Interiores
Only Design de Interiores

يمكنك بواسطة الأخشاب أن تصمم رفوفاً حول التلفزيون و في الزوايا المطلة عليه بطريقة فنية عالية تسمح لك باستغلال الدوران الوجود في تلك الاركان في وضع نبات للزينة أو زرع أضواء مبهجة في داخلها ، و سيجعل ذلك من مكان التلفزيون تصميماً ملهماً

2- دمج الخشب و اللون الابيض

Apartamento Jovem Casal | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores غرفة الميديا
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

لون الخشب الطبيعي يمكن أن يتماشى مع اللون الأبيض في وجود لون أسود صافي مثل شاشة التلفزيون ، حيث نلاحظ هنا كم التوازن الموجود في هذا التصميم و التدرج بين البني الخشبي و بين الأسود في الاجهزة الكهربائية وصولاً للأبيض الناصع في المنضدة الصغيرة بالأسفل و من ثم انتشار الأبيض على الجدران  و الأثاث في تناغم مميز .

كما يمكنك أن تستخدم رفوف علوية أعلى التلفزيون لتحفظ عليها أغراضك و تكون منصة لعرض التحف و الزخارف في مكان مثالي في الغرفة .

3- عصرية

Casa 1, ESTÚDIO danielcruz ESTÚDIO danielcruz غرفة الميديا
ESTÚDIO danielcruz

ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz

التصميم العصري يكمن في الالوان و الخروج عن المألوف و الجرأة، و كل شيء من هذا قد تحقق في هذا النموذج المودرن بامتياز، حيث الألوان الجريئة في المنضدتين الصغيرتين و الخروج عن المألوف في الاستاند الذي ثبت في الحائط أسفل التلفزوين و  الجرأة تحققت في استخدام زخارف متنوعة و تحف ذات تصميمات مختلفة على رف واحد .

4- الوان محايدة

WRP, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة الميديا
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

استخدام الالوان المحايطة في منطقة مبهجة مثل منطقة المعيشة التي يتواجد بها التلفزيون تحقق قدر من التوازن في وجود تلفزيون أسود اللون و كذلك حين تشغيله يكون الوضع ملائماً لأي لون يخرج من شاشة التلفزيون لأن ما يحيطه محايد كالرمادي و يليق مع أي لون آخر ، هذا من ناحية الألوان، أما من ناحية العملية فيمكن تصميم مكان التلفزيون محاطاً بكم كبير من الخزانات المغلقة فقد جرت العادة على وجود مكتبة حول التلفزيون لحفظ الأغراض و لاعطاء شكل جمالي رائع ، لاحظ تلك المعادلة الرائعة بين العملية و الجمال التي تحققت في هذا النموذج الغزير في التفاصيل

5- تلفزيون محمول

UMA CASA COM PERSONALIDADE !!!, Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES غرفة الميديا
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES

Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES

صمم مكتبة بطول الجدار تقريباً و قم بتمميزها عن الحوائط القريبة منها و ثبت فيها التلفزيون و اجعل فيها رفوفاً من نفس لونها و املأها بالتحف و الزيننة ذات الألوان المتعددة ، سيعدد ذلك من مزايا منطقة التلفزيون و يجعل فيها لمسة مختلفة مناسبة للغرف متوسطة المساحة

6- تلفزيون كبير

Apartamento Leblon II, Duplex Interiores Duplex Interiores غرفة الميديا
Duplex Interiores

Duplex Interiores
Duplex Interiores
Duplex Interiores

استخدام تلفزيون كبير في حد ذاته أمر جاذب للانتباه لذا لا تحاول أن تكدس المشهد بجوار تلفزيونك الكبير لأنه سيقوم بالتزيين بمفرده و سيكون جاذباً للانتباه تلقائياً.  و لو أردت أن تصمم حوله شيئاً فيمكن أن تصمم مكتبة أرضية بدون تفاصيل كثيرة .

7- مساحة واحدة فضاء واحد

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

بقطعة واحدة من الخشب المقوس يمكنك تصميم منطقة ستوديو كاملة للتلفزيون تسمح بتعليق سماعات فيها و تصميم مكتبة أسفل منها تنفع في التخزين و تجميل منطقة التلفزيون كذلك خصوصاً لو كانت برفوف مفتوحة و ذات لون متماشي مع باقي الغرفة و لا مانع في هذا التصميم من اضافة بعض اللمسات الطبيعية الأخرى التي تتماشى مع الاخشاب مثل النباتات كما نلاحظها هنا يمين و يسار التصميم 

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