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نصائح للتخلص من العفن والرطوبة في منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify جدران وأرضياتورق الحائط
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العفن و الرطوبة من المشاكل المزعجة التي تتعرض لها بعض المنازل وخاصةً في فصل الشتاء نتيجة للتغيرات المناخية وسقوط الأمطار، والأمر أيضاً قد يكون مرتبطاً بموقع المنزل، فهناك بعض المنازل لا تتعرض للتهوية بشكل جيد وبالتالي تصبح عرضة أكثر لحدوث العفن والرطوبة، لذلك نحن اليوم في هوميفاي ستقدم لكم بعض النصائح التي ستساعدك على التخلص من العفن والرطوبة في منزلك.

ما هو العفن الأسود؟

homify حمام
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العفن الأسود الذي يظهر في المنازل على الجدران والأخشاب، هو نوع من الفطريات تظهر على شكل بقع صغيرة سوداء لون وأحياناً مائلة للأخضرار، ويمكنك ملاحظته بسهولة خاصةً أذا لا حظت وجود رائحة رطوبة وتراب في المنزل بشكل واضح.

أسباب ظهور العفن والرطوبة

homify جدران وأرضياتورق الحائط
homify

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homify
homify

الأسباب الرئيسية التي تساهم في العفن هي اثنين:
  أولاً: أن يقع المنزل في الطابق الأرضي، فوق أقبية الباردة وبدون فتحات للتهوية.

ثانياً: نسبة الرطوبة العالية في المنزل والتي  تتجاوز 55٪، مما تؤدي إلى تكوين عفن وبكتريا على شكل بقع سوداء.

طرق التخلص من العفن

homify جدران وأرضياتورق الحائط
homify

homify
homify
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هناك بعض التي ستساعدم على التخلص من العفن الأسود بسهولة:

أولاً الأمونيا: أحضر أمونيا وماء وأخلطهم معاً بأن تكون نصف الكمية ماء والنصف الأخر أمونيا، وقم بوضعها في بخاخ ورشها في أماكن العفن، مع مراعاة تغطية النفس ولبس قفازات لدواعي السلامة، واتؤكها من 5ل 10 دقائق ثم قم بفرك الجدار بفرشاة صغيرة

ثانيا الكلور: بنفس الطريقة السابقة ولكن بدلاً من الأمونيا ستستعين بمبيض الأسطح ( الكلور)

العزل من الطرق للتخلص من العفن

homify جدران وأرضياتورق الحائط
homify

homify
homify
homify

هناك بعض الطرق الأخري أيضاً، فأن كنت تقوم بتجديد منزلك استخدم طلاء الجدران الذي يحتوي على مواد عازلة للرطوب، أما إذا كنت تختار منزلاً جديداً فأبتعد عن الأدوار السفلية والبنايات التي لا يصل إليها الهواء والشمس بشكل جيد؟

الوقاية من العفن الأسود

homify
homify

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homify
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وأفضل الطرق لتجنب العفن الأسود في منزلك هي الوقاية منه عن طريق تهوية المنزل بشكل جيد دائماً، وعدم ترك الأرضيات والحوائط غير مجففة خاصةً في المطبخ والحمام والجدران المقابلة إليهم لأنها تكون أكثر رطوبة.

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