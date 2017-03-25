نصائح للتخلص من العفن والرطوبة في منزلك

الأسباب الرئيسية التي تساهم في العفن هي اثنين:

أولاً: أن يقع المنزل في الطابق الأرضي، فوق أقبية الباردة وبدون فتحات للتهوية.

ثانياً: نسبة الرطوبة العالية في المنزل والتي تتجاوز 55٪، مما تؤدي إلى تكوين عفن وبكتريا على شكل بقع سوداء.