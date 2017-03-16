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11 فكرة متنوعة لغرف النوم المميزة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa 56, Workshop, diseño y construcción Workshop, diseño y construcción غرفة نوم
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هوميفاي يهتم بذوقك و سعادتك لذا سوف يقدم لكم اليوم 11 تصميماً متنوعاً يحكي لنا عن أفكار مختلفة يمكن أن نستخدمها في غرفة النوم الخاصة بنا ، فبعد الاهتمام بالطلاء و المساحة و التنسيق و اختيار الأثاث المناسب قد تكون هناك تفاصيل غائبة عنا يمكن الاعتماد عليها لتكون غرفنا أجمل في كل الاوقات و تضيف لنا الكثير من الراحة التي نطمح إليها من تصميم غرفة نوم مثالية ،

إليكم التفاصيل الملهمة ..

1- اضاءة جيدة و كثير من الرفوف

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

استخدم كثير من الرفوف في غرفة نومك لعلك تريد تخزين و زيادة زخرفة و تزيين الجدار ببعض التحف و التماثيل و البراويز و الصور، الرفوف تمنحك تلك الإمكانية و كذلك الإضاءة الجيدة تكمل المشهد الجمالي في أبهى صورة

2- مسند السرير

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب نقي Black
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

قد يكون تصميم سريرك بدون مسند في نهايته لذا يمكنك تصميم إحدى المساند الخشبية المبطنة بالقطن و المغطاة بمنسوجات من لون يليق و لون الغرفة، المسند يمكن أن يكون كرسياً لتبديل الملابس و لضبط الهندام قبل الخروج و يزيل أي فرصة لحدوث خلل في ترتيب السرير لأنك بدونه ستجلس على السرير و بالتالي سيتكسر غطاؤه 

3- الإضاءة المدفونة في السقف

DISEÑO DE INTERIORES, GRUPO ESCALA ARQUITECTOS GRUPO ESCALA ARQUITECTOS غرفة نوم
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS

GRUPO ESCALA ARQUITECTOS
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS

بطريقة حداثية يمكنك تصميم سقف من الجبس و دفن بيوت للنور بداخله و كذلك لمبات ليد ذات ضوء قوي في أماكن متفرقة في الغرفة و بتلك الطريقة ستكون ضمنت توزيع قوي للغرفة كلها و ليس الوسط فقط لو قارنت ذلك النظام بنظام النجف الكلاسيكي الذي يتوسط الغرفة فقط

4- اباجورات

Casa 56, Workshop, diseño y construcción Workshop, diseño y construcción غرفة نوم
Workshop, diseño y construcción

Workshop, diseño y construcción
Workshop, diseño y construcción
Workshop, diseño y construcción

الأباجورات يمين و يسار السرير تزين المساحة المحيطة بالسرير و تصنع شيء من السيمترية و التوازن في كل مساحة الغرفة و ياحبذا لو قمت بوضع أي مؤثر في الوسط مثل برواز أو لوحة أو حتى لمبة مثبتة في الحائط لزيادة التوازن ايضاً

5- رسوميات

Afrika-Feeling, K&L Wall Art K&L Wall Art جدران وأرضياتديكورات الجدران
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

استخدم الرسوم لخلق حالة مختلفة في غرفة نومك، و هذا عن طريق متخصص الطلاء الذي سيقوم بطلاء الغرفة و تلوينها، اطلب منه أي صورة سواء كانت طبيعية أو خيالية و لكن حاول أن تكون متصلة بروح التصميم و باقي الاكسسوارات، لاحظ تلاقي شكل الفيل الأفريقي في الصورة مع اللوحة الإفريقية و الالوان البنية في سائر الغرفة

6- أغطية السرير

VENEROS, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة نوم
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

لو كانت غرفتك ذات لون واحد و نسق واحد بدون تفاصيل و تحتار في صناعة و إدخال أي حياة عليها يمكنك اللجوء فوراً لتغيير شكل و لون المفروشات التي تغطي السرير ، ستصنع حالة مختلفة في التصميم و ستمنحك فرصة عظيمة للتغيير و التبديل في شخصية الغرفة لو اعطيتها الاهتمام الكافي

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تأكد من تأثير المفروشات في تصميم غرفة نومك و لا تهمل في اختيار فرش الوسائد الصغيرة التي عليه و اجعلها في مثل اهتمامك بلون الحوائط و الأرضيات نظراص لتأثيرها القوي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

7- لمسات طبيعية

Bed and Breakfast | Home gallery, Roma, Spaghetticreative Spaghetticreative غرفة نوم
Spaghetticreative

Spaghetticreative
Spaghetticreative
Spaghetticreative

اللمسات الطبيعية يمكن ان تأتي في نقوش الستائر و الجدران و كذلك خامات تصنيع السرير مثلما نلاحظ التنسيق الخشبي الواضح لألواح السرير الظاهرة من كل الجهات مما يعطي انطباعاً رائعاً لاختلاف و تميز الغرفة و تفاصيلها

​تنوع كبير في كل التفاصيل يصنعها الاقتباس من الطبيعة

kate apt, labzona labzona غرفة نوم
labzona

labzona
labzona
labzona

شكل العصافير خلف السرير مبدع و مؤثر للغاية  بالرغم من قلة التكاليف إجمالاً لكل  تفاصيل هذا النموذج 

يمكنك أن تقتبس رسوماً من البنايات و المناطق السياحية في ديكور غرفتك و ليس فقط المناظر الطبيعية المؤثرة

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة نوم
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

8- التفاصيل

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب نقي Purple/Violet
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

اهتم بكل التفاصيل ، البراويز و الوسائد و ألوانها و أغطية السرير و مسنده الخلفي و الإضاءة و لونها، باختصار اهتم أن يكون كل مكون في الغرفة له علاقة ما مع المكونات الأخرى

9-إعادة تدوير

Proyectos de interiorismo varios , estudio 60/75 estudio 60/75 غرفة نوم
estudio 60/75

Proyectos de interiorismo varios

estudio 60/75
estudio 60/75
estudio 60/75

يمكنك اعادة تدوير المخلفات الخشبية التي لديك لتصنع شيئاً رائعاً بها مثل هذا السرير المصمم من خشب اعمدة قديمة تم تجميعها و قصها لتكون بهذا الشكل و كذلك الصندوق الخشبي الضي استخدم كمسند كان يعد من المخلفات و لكنه أصبح ذو أهمية و نكهة خاصة هنا .

10- المرايات

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver غرفة نوم
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

استخدام المرايات له العديد من أوجه التميز على المستوى العملي ، حيث تساعد بالخروج من المساحة الضيقة و لو معنوياً ، و تزين الجدران و تجعلنا نحقق منها أفضل استفادة ممكنة بدون إكسسوارات بلا معنى  و تعمل أيضاً على تهيئة الأجواء لشيء من التألق يكمن في تفاصيل تعكسها المرآة من الجهة الأخرى المواجهة لها 

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و حجمها أيضاً

Bedroom Lujansphotography غرفة نوم
Lujansphotography

Bedroom

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

حجم المرآة يتوقف على حجم غرفتك فهي تزيد تبعاً لضيق غرفتك و العكس صحيح، فلو كانت غرفتك صغيرة فلابد أن تستخدم مرآة كبيرة و تستخدم كمية كبيرة من منافذ الضوء لتساعدها على القيام بعملها على أكمل وجه

لاحظ الفارق الرهيب الذي تضيفه المرآة على شكل الغرفة فبدونها ستكون الغرفة عادية جداً، و هي سر التميز فيها

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

11- استخدام النباتات

Summer Trio Planter Appleyard London حدائقنباتات و زهور
Appleyard London

Summer Trio Planter

Appleyard London
Appleyard London
Appleyard London

في غرفة نومك سيكون وجود نبات الزينة من الداخل و النبات الطبيعي من الخارج في أوعية ذات ذوق رفيع من أفضل الحلول و الإضافات التي ستزيد من جانبها الجمالي و ترفع من قيمة الديكور فيها 

PLAZA PAPELILLO, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة نوم
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

من هنا يمكننا أن نلاحظ أنه بالرغم من وجود النبات في الخارج بكميات بسيطة إلا أنه يظهر بقوة في التصميم و يضفي عليه اقتباساً طبيعياً بفضل وجود الخشب في كل مكونات الغرفة و هو ما اكتمل بوجود النبات برفقته .

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