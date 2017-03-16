11 فكرة متنوعة لغرف النوم المميزة

هوميفاي يهتم بذوقك و سعادتك لذا سوف يقدم لكم اليوم 11 تصميماً متنوعاً يحكي لنا عن أفكار مختلفة يمكن أن نستخدمها في غرفة النوم الخاصة بنا ، فبعد الاهتمام بالطلاء و المساحة و التنسيق و اختيار الأثاث المناسب قد تكون هناك تفاصيل غائبة عنا يمكن الاعتماد عليها لتكون غرفنا أجمل في كل الاوقات و تضيف لنا الكثير من الراحة التي نطمح إليها من تصميم غرفة نوم مثالية ،
إليكم التفاصيل الملهمة ..
استخدم كثير من الرفوف في غرفة نومك لعلك تريد تخزين و زيادة زخرفة و تزيين الجدار ببعض التحف و التماثيل و البراويز و الصور، الرفوف تمنحك تلك الإمكانية و كذلك الإضاءة الجيدة تكمل المشهد الجمالي في أبهى صورة
قد يكون تصميم سريرك بدون مسند في نهايته لذا يمكنك تصميم إحدى المساند الخشبية المبطنة بالقطن و المغطاة بمنسوجات من لون يليق و لون الغرفة، المسند يمكن أن يكون كرسياً لتبديل الملابس و لضبط الهندام قبل الخروج و يزيل أي فرصة لحدوث خلل في ترتيب السرير لأنك بدونه ستجلس على السرير و بالتالي سيتكسر غطاؤه
بطريقة حداثية يمكنك تصميم سقف من الجبس و دفن بيوت للنور بداخله و كذلك لمبات ليد ذات ضوء قوي في أماكن متفرقة في الغرفة و بتلك الطريقة ستكون ضمنت توزيع قوي للغرفة كلها و ليس الوسط فقط لو قارنت ذلك النظام بنظام النجف الكلاسيكي الذي يتوسط الغرفة فقط
الأباجورات يمين و يسار السرير تزين المساحة المحيطة بالسرير و تصنع شيء من السيمترية و التوازن في كل مساحة الغرفة و ياحبذا لو قمت بوضع أي مؤثر في الوسط مثل برواز أو لوحة أو حتى لمبة مثبتة في الحائط لزيادة التوازن ايضاً
استخدم الرسوم لخلق حالة مختلفة في غرفة نومك، و هذا عن طريق متخصص الطلاء الذي سيقوم بطلاء الغرفة و تلوينها، اطلب منه أي صورة سواء كانت طبيعية أو خيالية و لكن حاول أن تكون متصلة بروح التصميم و باقي الاكسسوارات، لاحظ تلاقي شكل الفيل الأفريقي في الصورة مع اللوحة الإفريقية و الالوان البنية في سائر الغرفة
لو كانت غرفتك ذات لون واحد و نسق واحد بدون تفاصيل و تحتار في صناعة و إدخال أي حياة عليها يمكنك اللجوء فوراً لتغيير شكل و لون المفروشات التي تغطي السرير ، ستصنع حالة مختلفة في التصميم و ستمنحك فرصة عظيمة للتغيير و التبديل في شخصية الغرفة لو اعطيتها الاهتمام الكافي
اللمسات الطبيعية يمكن ان تأتي في نقوش الستائر و الجدران و كذلك خامات تصنيع السرير مثلما نلاحظ التنسيق الخشبي الواضح لألواح السرير الظاهرة من كل الجهات مما يعطي انطباعاً رائعاً لاختلاف و تميز الغرفة و تفاصيلها
شكل العصافير خلف السرير مبدع و مؤثر للغاية بالرغم من قلة التكاليف إجمالاً لكل تفاصيل هذا النموذج
اهتم بكل التفاصيل ، البراويز و الوسائد و ألوانها و أغطية السرير و مسنده الخلفي و الإضاءة و لونها، باختصار اهتم أن يكون كل مكون في الغرفة له علاقة ما مع المكونات الأخرى
يمكنك اعادة تدوير المخلفات الخشبية التي لديك لتصنع شيئاً رائعاً بها مثل هذا السرير المصمم من خشب اعمدة قديمة تم تجميعها و قصها لتكون بهذا الشكل و كذلك الصندوق الخشبي الضي استخدم كمسند كان يعد من المخلفات و لكنه أصبح ذو أهمية و نكهة خاصة هنا .
استخدام المرايات له العديد من أوجه التميز على المستوى العملي ، حيث تساعد بالخروج من المساحة الضيقة و لو معنوياً ، و تزين الجدران و تجعلنا نحقق منها أفضل استفادة ممكنة بدون إكسسوارات بلا معنى و تعمل أيضاً على تهيئة الأجواء لشيء من التألق يكمن في تفاصيل تعكسها المرآة من الجهة الأخرى المواجهة لها
حجم المرآة يتوقف على حجم غرفتك فهي تزيد تبعاً لضيق غرفتك و العكس صحيح، فلو كانت غرفتك صغيرة فلابد أن تستخدم مرآة كبيرة و تستخدم كمية كبيرة من منافذ الضوء لتساعدها على القيام بعملها على أكمل وجه
في غرفة نومك سيكون وجود نبات الزينة من الداخل و النبات الطبيعي من الخارج في أوعية ذات ذوق رفيع من أفضل الحلول و الإضافات التي ستزيد من جانبها الجمالي و ترفع من قيمة الديكور فيها
من هنا يمكننا أن نلاحظ أنه بالرغم من وجود النبات في الخارج بكميات بسيطة إلا أنه يظهر بقوة في التصميم و يضفي عليه اقتباساً طبيعياً بفضل وجود الخشب في كل مكونات الغرفة و هو ما اكتمل بوجود النبات برفقته .