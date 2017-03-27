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7 تصميمات رائعة لغرف نوم مع الحمام الخاص

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Dall'australia all'italia, architetture e restauri biocompatibili architetture e restauri biocompatibili غرفة نوم خشب
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جميعنا نتمنى أن نحصل على الحمام الخاص في غرفة نومنا، خاصة إنها ميزة قيمة تزيد من قيمة المنزل في السوق، كما أن فكرة قضاء ساعات وساعات في هذا الفضاء دون أن يطرق أحد عليك الباب، هو شيء يدعو للاسترخاء والسعادة.

إذا كنت ممن يملكون هذه الميزة الرائعة في منازلهم، فإليك تلك الأفكار من أجل تصميم الحمام الخاص في غرفة نومك، للاستمتاع بالمزيد من الاسترخاء وسط مساحة أنيقة وراقية، يحسدك عليها الجميع.

1. يتمتع بالخصوصية ولكن ليس تماما!

Ristrutturazione di un appartamento in Sicilia, Salvo Lombardo Architetto Salvo Lombardo Architetto غرفة نوم White
Salvo Lombardo Architetto

Salvo Lombardo Architetto
Salvo Lombardo Architetto
Salvo Lombardo Architetto

هذه الغرفة مثالية للأزواج، حيث الجدار الفاصل بين الحمام وغرفة النوم، ولكن دون وجود فاصل حقيقي، للسماح بالضوء والتهوية بغمره، وأيضًا لجعله أكثر اتساعًا.

2. حديث وأنيق

Interior design "Hotel Abruzzi" - Roma, Arch. Lamberto Grutter Arch. Lamberto Grutter غرفة نوم
Arch. Lamberto Grutter

Arch. Lamberto Grutter
Arch. Lamberto Grutter
Arch. Lamberto Grutter

هذا التصميم يظهر لنا غرفة نوم حديثة، ومضاءة جيدًا، مع اتساع مناسب وأثاث أنيق، وأيضًا يعطينا نظرة على الحمام الذي يتبع نفس النمط، ليتناسق مع المساحة المحيطة بأناقة وعصرية.

3. غرفة نوم مع بانيو سبا بداخلها!

Appartamento B+T, Architetto Beltrame Claudio Architetto Beltrame Claudio غرفة نوم
Architetto Beltrame Claudio

Architetto Beltrame Claudio
Architetto Beltrame Claudio
Architetto Beltrame Claudio

إذا كنت ترغب في العيش في رفاهية الفنادق الخمس نجموم، يمكنك تصميم بانيو سبا داخل غرفة النوم، مع إضاءات خافتة، للحصول على الاسترخاء المثالي، والتخلص من إرهاق يوم طويل من العمل.

4. الباب بجانب الباب

Colleverde_minimal design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

إذا لم تتوفر لديك إمكانية تصميم الحمام داخل الغرفة، إذا دعه يكون بالقرب منها، واختار أقرب مساحة إلى غرفة نومك، لتحويلها إلى حمام خاص منفصل ولكن ليس ببعيد.

5. حمام لا يترك مجال للخيال

Residenza Privata A.P. - Marina di Pietrasanta, Zeno Pucci+Architects Zeno Pucci+Architects غرفة نوم
Zeno Pucci+Architects

Zeno Pucci+Architects
Zeno Pucci+Architects
Zeno Pucci+Architects

هذا التحاد بين الحمام وغرفة النوم، مثالي للغاية، الاستمتاع بالخصوصية الكاملة داخل غرفة نومك، للاستحمام في كابينة زجاجية شفافة بالكامل، وإن كنت لا تشعر بالراحة يمكنك استبدالها بالزجاج المعتم. في كل الأحوال سيبقى التصميم مثاليًا وأنيقًا.

6. أفضل تطبيق لفكرة الانفتاح

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تملك غرفة كبيرة، ولكنها لا تكفي لضم الحمام بداخلها، يمكنك اختيار فكرة الانفتاح، والتخلص من الجدران الفاصلة بين الغرفة والحمام، ولكن مع مراعاة توافر المسافات المناسبة لتوزيع الأثاث.

7. فاصل غير مكتمل

Dall'australia all'italia, architetture e restauri biocompatibili architetture e restauri biocompatibili غرفة نوم خشب
architetture e restauri biocompatibili

architetture e restauri biocompatibili
architetture e restauri biocompatibili
architetture e restauri biocompatibili

يتكيف تصميم تلك الغرفة مع المساحة المتاحة، من حيث موقع السرير، وتصميم الحمام، مع نصف جدار لفصلها عن الحمام جزئيًا، دون اقتطاع المساحة بالكامل. التصميم باختصار يبدو جميلًا خاصة مع الإضاءات التي تنعكس من داخل الحمام، في الغرفة.

لمزيد من التصميمات المُلهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 7 أفكار فنية لتصميم حمامك كالمحترفين

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