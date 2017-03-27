7 تصميمات رائعة لغرف نوم مع الحمام الخاص

جميعنا نتمنى أن نحصل على الحمام الخاص في غرفة نومنا، خاصة إنها ميزة قيمة تزيد من قيمة المنزل في السوق، كما أن فكرة قضاء ساعات وساعات في هذا الفضاء دون أن يطرق أحد عليك الباب، هو شيء يدعو للاسترخاء والسعادة.
إذا كنت ممن يملكون هذه الميزة الرائعة في منازلهم، فإليك تلك الأفكار من أجل تصميم الحمام الخاص في غرفة نومك، للاستمتاع بالمزيد من الاسترخاء وسط مساحة أنيقة وراقية، يحسدك عليها الجميع.
هذه الغرفة مثالية للأزواج، حيث الجدار الفاصل بين الحمام وغرفة النوم، ولكن دون وجود فاصل حقيقي، للسماح بالضوء والتهوية بغمره، وأيضًا لجعله أكثر اتساعًا.
هذا التصميم يظهر لنا غرفة نوم حديثة، ومضاءة جيدًا، مع اتساع مناسب وأثاث أنيق، وأيضًا يعطينا نظرة على الحمام الذي يتبع نفس النمط، ليتناسق مع المساحة المحيطة بأناقة وعصرية.
إذا كنت ترغب في العيش في رفاهية الفنادق الخمس نجموم، يمكنك تصميم بانيو سبا داخل غرفة النوم، مع إضاءات خافتة، للحصول على الاسترخاء المثالي، والتخلص من إرهاق يوم طويل من العمل.
إذا لم تتوفر لديك إمكانية تصميم الحمام داخل الغرفة، إذا دعه يكون بالقرب منها، واختار أقرب مساحة إلى غرفة نومك، لتحويلها إلى حمام خاص منفصل ولكن ليس ببعيد.
هذا التحاد بين الحمام وغرفة النوم، مثالي للغاية، الاستمتاع بالخصوصية الكاملة داخل غرفة نومك، للاستحمام في كابينة زجاجية شفافة بالكامل، وإن كنت لا تشعر بالراحة يمكنك استبدالها بالزجاج المعتم. في كل الأحوال سيبقى التصميم مثاليًا وأنيقًا.
إذا كنت تملك غرفة كبيرة، ولكنها لا تكفي لضم الحمام بداخلها، يمكنك اختيار فكرة الانفتاح، والتخلص من الجدران الفاصلة بين الغرفة والحمام، ولكن مع مراعاة توافر المسافات المناسبة لتوزيع الأثاث.
يتكيف تصميم تلك الغرفة مع المساحة المتاحة، من حيث موقع السرير، وتصميم الحمام، مع نصف جدار لفصلها عن الحمام جزئيًا، دون اقتطاع المساحة بالكامل. التصميم باختصار يبدو جميلًا خاصة مع الإضاءات التي تنعكس من داخل الحمام، في الغرفة.
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