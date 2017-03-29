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15 فكرة مُلهمة لتزيين جدرانك بالحجارة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos غرفة المعيشة
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استعد للاستمتاع بمزيج رائع بين الغرف والحجارة، حيث أننا في هذا المقال، جمعنا لك عدة تصميمات مختلفة، تتضمن الحجارة كمادة رائعة لتغطية جدران منزلك، سواء كانت عمود واحد، أو عدة جدران، لمنحها التميز والمظهر الجمالي الأنيق.

بالطبع القرار يعود لك، لذا دعنا نبدأ في عرض تلك التصميمات، التي يمكنك الاختيار من بينها واحد أو أكثر، بما يناسب منزلك.

1. جدار لتجميل الغرفة

ESCALERA CON PIEDRA, HHRG ARQUITECTOS HHRG ARQUITECTOS راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
HHRG ARQUITECTOS

HHRG ARQUITECTOS
HHRG ARQUITECTOS
HHRG ARQUITECTOS

دائمًا هناك جدار خاص لتجميل الغرفة، حيث يُشارك كجزء أثاثي في الديكور، إما لموقعه، أو لمظهره الفريد الذي يمنح الغرفة لمسة من التميز والتألق. إذا كنت قد حددت هذا الجدار، فقد حان الوقت لدمج الحجارة المسطحة، مع تلك ذات التجزيعات، وتزيين الجدار بهم، للحصول على نهاية فريدة من نوعها.

2. إطار أنيق للمدفأة

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto غرفة المعيشة
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

إن كنت تنوي وضع مدفأة في غرفة معيشتك، فإن الحجارة هي الخيار المثالي لتزيين الجدار قبل وضعها بداخله، كما في هذا التصميم الدافئ، الذي يُشكل أيضًا فاصلًا أنيقًا وذكيًا لتقسيم المساحات.

3. اعلن عن شغفك بالحجارة

Casa Cham, La Desarrolladora La Desarrolladora غرفة السفرة حجر Grey
La Desarrolladora

La Desarrolladora
La Desarrolladora
La Desarrolladora

لما لا تُعلن عن شغفك بالجدران الحجرية بصوت عال! إذا كنت في المراحل الأولى من تصميم منزلك، يمكنك اتباع هذا الأسلوب، حيث تضمين الحجارة في الجدار الخرساني أو الأسمنتي، لمظهر ينطق بالقوة والصلابة.

4. تليق بجدار عصري

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشة
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

صحيح أن الحجارة لمسة مميزة للطابع الريفي، ولكن لنلق نظرة على هذا التصميم! أليس عصريًا وأنيقًا للغاية؟! يمكنك ادخال الجدار الحجري إلى منزلك العصري بكل ثقة، فقط مع اختيار النغمات اللونية الصحيحة، وإبرازه بالأضواء الساحرة.

5. كسر الرتابة البصرية

Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة أسمنت Grey
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

طريقة جديدة لتزيين جدارك وكسر الرتابة والملل، لما لا تصنع إطارًا من الحجارة؟! في هذا التصميم، الإطار الحجري الدائري، ليس فقط يزين الجدار، وإنما أيضًا يكسر اللون، والملمس، للقضاء على الرتابة البصرية.

6. إكمال لوحة طبيعية

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos غرفة المعيشة
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

وسط الأجواء الطبيعية، حيث الأشجار وموقد النار، والأخشاب، يبقى فقط إضافة جدار حجري، لاتمام اللوحة، وإضافة عنصر القوة والمتانة إلى تلك الشرفة الرائعة الجمال.

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7. مقاومة لعوامل الطقس

Casa Horizonte, VMArquitectura VMArquitectura غرفة المعيشة أسمنت
VMArquitectura

VMArquitectura
VMArquitectura
VMArquitectura

لكونها تتمتع بدرجة عالية من المقاومة لتغيرات الطقس وعوامله، يمكنك اعتبارها الخيار المثالي للمناطق الخارجية من المنزل، أو تلك التي تقع في المنتصف بين الداخل والخارج، لتنقل صورة واضحة عن داخل المنزل، وتجمل خارجه.

8. المظهر الطبيعي أكثر تميزًا

Residencia en el Lago, Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Arq. Rodrigo Culebro Sánchez غرفة المعيشة
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

أهم ما يميز الجدران الحجرية هو ملمسها، لذا لا تتسرع باختيار تلك المصقولة إن كنت تريد شيء أكثر تميزًا عن مظهر الطلاء، فالمظهر الطبيعي للحجارة سيمنح غرفتك الطابع الفريد الذي تسعى إليه.

9. أجعله مركز الغرفة

Casa Paseo del Vergel, D.I. Pilar Román D.I. Pilar Román غرفة المعيشة
D.I. Pilar Román

D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román

إن كنت تبحث عن نقطة لجذب أنظار الزائرين إليها بعيدًا عن المساحة الصغيرة، يمكنك بثقة اختيار جدار حجري، وتلسيط الأضواء عليه، ليُصبح مركز الغرفة، والإبقاء على الجدران المحيطة به مع الطلاء فقط.

10. الدمج بين الأحجام المختلفة

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

الحجارة وحدها كافية لإضفاء التميز على أجواء غرفتك، ولكن الدمج بين الأحجام المختلفة، مع درجات لونية ترابية، يمنحك المظهر الجمالي والأناقة لغرفة عصرية دافئة.

11. التكيف مع الأنماط التصميمية

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة المعيشة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

أحد مميزات الجدار الحجري، هو أنه يمكنك بسهولة توظيفه مع أي نمط تصميمي. ألا يبدو الجدار الحجري رائعًا في تلك الغرفة التي تتمتع بأجواء عربية فاخرة؟!

12. الاستفادة من القطع الكبيرة

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS غرفة المعيشة
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

عليك الاستفادة من الاحجام الكبيرة للحجارة، فكلما كانت القطع التي تختارها كبيرة، كلما استطعت تغطية الجزء الذي تريده من الغرفة بسهولة، خاصًا إذا كنت قد اخترت جدارًا كبيرًا وواسعًا.

13. مثالي في النمط الريفي

Memo Rojas, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura غرفة المعيشة
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

كما أشرنا في المثال السابق، الحجارة تتكيف مع أغلب أنماط التصميم، وهي مثالية في النمط الريفي، كما نرى في هذا التصميم، فهو يندمج جيدًأ مع الألوان والإضاءات، وأيضًا الأرضية الخشبية.

14. اللمسة اللونية

Town Houses Zibatá, Tectónico Tectónico غرفة المعيشة
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

طالما أنك اخترت الخروج عن دائرة التقليدية، واختيار الجدار الحجري بدلًا من الطلاء، لا تكون تقليديًا في اختيار ألوانه، فهو يتوفر بنغمات وألوان عدة، اختر من بينها ما يناسب تصميم منزلك وكن جريئًا في خياراتك.

15. القطع الرفيعة قد تكون مثالية

Casa La Lagartija, alexandro velázquez alexandro velázquez غرفة المعيشة
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

عندما تختار الحجر فقط من أجل التغطية، خاصة في مساحة صغيرة كما في تلك الغرفة، يمكنك اختيار القطع الرفيعة للغاية، من أجل سهولة وسرعة التغطية.

للاطلاع على أحدث صيحات طلاء الجدران، تفضل بقراءة المقال التالي 11 من أبرز ألوان طلاء الحائط في هذا العام

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