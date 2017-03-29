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كيف تستمتع بتألق الأسود في غرفة معيشة فاخرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Decora Lider Salvador - Living urbano, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
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من منا لا يعشق أناقة الأسود الفاخر؟ ولكن عندما يتعلق الأمر بديكورات المنزل، والتصميمات الداخلية، لا يتمتع الكثيرين بالجرأة الكافية لاستخدامه، خوفًا من الوقوع في شِرك الكآبة والظلام.

في مقال اليوم من هوميفاي، سنستعرض معكم مساحة مفتوحة تضم كل من غرفة المعيشة وغرفة السفرة، بتصميمات يسودها الأسود، من تنفيذ LIDER INTERIORES؛ لاقناعكم بالتحلي بالشجاعة لتوظيف الأسود في غرفة المعيشة، للاستمتاع بأناقة فاخرة ومميزة، فقط مع الإضاءات الصحيحة، والتداخلات اللونية المناسبة.

شاهد معنا ودون ملاحظاتك!

أجواء فاخرة

Decora Lider Salvador - Living urbano, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

لا تجعل الأسود هو اللون الأساسي حتى لا تقع في مشكلة الأجواء الكئيبة والقاتمة،. انظر إلى هذا التصميم والتوزيع الذكي للأسود الذي صنع أجواء فاخرة يسودها الغموض والأناقة، حيث البوف الجلدي، والوسائد المزينة للأريكة الرمادية، والأباجورات على جانبيها، وأيضًا المنضدة الجانبية اللامعة، وتلك المستديرة المحاطة باثنين من الكراسي البلاستيكية مع مقاعد جلدية اكتست أيضًا بالأسود، ولكن كل هذا مع خلفية بيضاء في الجدران والسقف، وأرائك بنغمات فاتحة، مع خطوط بيضاء في السجاد.

موازنة الألوان والأجواء

Decora Lider Salvador - Living urbano, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

يمكننا أن نرى كيف أن الورود البيضاء المزينة للمنضدة المستديرة، مع الستارة الفضية اللامعة في الخلفية، والخطوط البيضاء المحددة لمربعات السجاد الرمادي، جميعها تعمل على منع اللون الأسود في الكرسي والمنضدة، من جعل الغرفة كئيبة ومظلمة، حيث أن تلك النغمات الفاتحة تعمل على موازنة الألوان والأجواء السائدة في الغرفة.

تناسق لوني وتوزيع رائع

Decora Lider Salvador - Living urbano, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

الإضاءات الجانبية الخافتة، المنبعثة من الأباجورة السوداء الأنيقة، تبرز الجدار المزين بورق حائط ذو مظهر رخامي، يجمع بين النغمات الرمادية والسوداء، لتناسق لوني، وأيضًا لمنع سيطرة الظلام على الغرفة، كما أن التوزيع يبدو من تلك الزاوية القريبة أكثر وضوحا، فقط انظر إلى الوسادة السوداء بجانب تلك الرماديتين، والمنضدة السوداء إلى جانب الأريكة الرمادية! توازن رائع في توزيع الألوان.

تفاصيل أكثر فخامة وأناقة

Decora Lider Salvador - Living urbano, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

المرايا المزينة للجدار، مع الإضاءات الخافتة فوق اللوحة الجدارية ذات النغمات الفاتحة، والقطع الديكورية الفخارية السوداء المزينة لطاولة القهوة المنخفضة.. كلها تفاصيل تزيد من أناقة وفخامة الغرفة.

مرة أخرى يبدو توزيع الأسود من هذا الجانب متوازنًا ومثاليًا، فالطاولة السوداء أحيطت بأريكتين بنغمات فاتحة، فيما تزينت إحداهما باثنين من الوسائد السوداء، وضعتا بين وسائد أخرى متدرجة بدرجات الرمادي.

غرفة سفراء سوداء رائعة

Decora Lider Salvador - Living urbano, Lider Interiores Lider Interiores غرفة السفرة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

على الجانب الأخر من المساحة المفتوحة، وفي مواجهة غرفة المعيشة، وضعت طاولة الطعام مستندة إلى الجدر المزين أيضًا بورق الحائط، ولكن مع مظهر حجري.

طاولة الطعام اتخذت تصميمًا لامعًا وعاكسًا كالمرايا، مع كرسيين أسودين منخفضين، واثنين أخرين بتصميم كلاسيكي مع تنجيد رمادي، وقد وضعا في مواجهة غرفة المعيشة، ويمكن عكسهما تجاه الطاولة وقت تناول الطعام.

توزيع الأسود في إطارات الكراسي الكلاسيكية، والاثنين المنخفضين، وأيضًا الطاولة العاكسة كالمرايا، يبدو رائعًا وأنيقًا للغاية، خاصة مع الإطار الأبيض المفرغ، والذي يزين الجدار، ليكسر النغمات السوداء.

لمزيد من التصميمات الرائعة والمُلهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 18 أفكار ملهمة لغرفة المعيشة الصغيرة

15 فكرة مُلهمة لتزيين جدرانك بالحجارة

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