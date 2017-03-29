كيف تستمتع بتألق الأسود في غرفة معيشة فاخرة

على الجانب الأخر من المساحة المفتوحة، وفي مواجهة غرفة المعيشة، وضعت طاولة الطعام مستندة إلى الجدر المزين أيضًا بورق الحائط، ولكن مع مظهر حجري.

طاولة الطعام اتخذت تصميمًا لامعًا وعاكسًا كالمرايا، مع كرسيين أسودين منخفضين، واثنين أخرين بتصميم كلاسيكي مع تنجيد رمادي، وقد وضعا في مواجهة غرفة المعيشة، ويمكن عكسهما تجاه الطاولة وقت تناول الطعام.

توزيع الأسود في إطارات الكراسي الكلاسيكية، والاثنين المنخفضين، وأيضًا الطاولة العاكسة كالمرايا، يبدو رائعًا وأنيقًا للغاية، خاصة مع الإطار الأبيض المفرغ، والذي يزين الجدار، ليكسر النغمات السوداء.

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