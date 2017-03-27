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43 صور لغرف نوم موردن ملهمة يمكنك اقتباسها

أميرة قاسم أميرة قاسم
Gazometro, Archifacturing Archifacturing غرفة نوم Turquoise
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الحصول على غرفة نوم تجمع بين الراحة والأناقة في بعض الأحيان يتحول لمهمة شاقة لكن مع الأسلوب الموردن أصبحت الأمور أكثر سهولة وتنوع، ولكي تحقق هذه المعادلة هناك مجموعة من العوامل التي يجب أن تضعها في اعتبارك وتمنحها الأولوية في تصميم غرفة نومك الموردن.

السرير: قطعة الأثاث الأهم والأكثر بروزا في غرفة النوم، لذا ننصحك بأن تستثمر فيها وتختار تفاصيلها بعناية، مثل ظهر السرير وإطاره لما لهما من تأثير طاغي على ديكورات الغرفة.

الخزانات: ميزة التصميمات الموردن للخزانات أنها كثيرا ما تكون مبتكرة وخارجة عن المألوف لتوفر حلول بديلة خاصة إن لم تتوفر لديك مساحة كافية لها، المهم أن تكون الغرفة في النهاية مرتبة وبها مكان كافي لتخزين كل أغراضك وملابسك.

الإضاءة: رغم أننا نقضي معظم وقاتنا في غرفة النوم في الظلام أثناء النوم إلا إن الإضاءة من من أهم عناصر الديكور التي تحدد مدى توفر الراحة والاسترخاء في الغرفة. 

الألوان: تجنب الألوان الصارخة في غرف النوم، ففي النهاية أنت تبحث عن الهدوء والراحة والاسترخاء، إما إن كانت تلك الألوان من مفضلاتك الشخصية يمكنك الاستعانة ببعض الظلال لها..نصيحتنا الدائمة بشأن بالتة الألوان المناسبة لغرف النوم تشمل ظلال الرمادي والبيج والأبيض والزرق والأزرق الهادئ.

تعال لنبدأ الجولة بين الصور التي جمعناها لكم اليوم.

1

Gazometro, Archifacturing Archifacturing غرفة نوم Turquoise
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

2

Appio Latino | contemporany, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

3

Colleverde_minimal design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

4

CASA MH, Andrea Orioli Andrea Orioli غرفة نوم Blue
Andrea Orioli

Andrea Orioli
Andrea Orioli
Andrea Orioli

5

UN APPARTAMENTO D'ELITE, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO غرفة نوم
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

6

NEAR Architecture Casa IPA, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة نوم Grey
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

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7

Le stanze di Alice, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة نوم
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

8

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

9

Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing غرفة نوم
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

10

Casa Giano, MIROarchitetti MIROarchitetti غرف نوم صغيرة
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

11

Ristrutturazione appartamento Bologna, Stazione Centrale, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

12

PROGETTO DI RIMODULAZIONE INTERNA DI UN APPARTAMENTO, Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة نوم
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

13

Attico R, Studio Vesce Architettura Studio Vesce Architettura غرفة نوم
Studio Vesce Architettura

Studio Vesce Architettura
Studio Vesce Architettura
Studio Vesce Architettura

14

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة نوم
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

15

CAMILLUCCIA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

16

Appartamento MF, Studio di Architettura SIMONE GIORGETTI Studio di Architettura SIMONE GIORGETTI غرفة نوم
Studio di Architettura SIMONE GIORGETTI

Studio di Architettura SIMONE GIORGETTI
Studio di Architettura SIMONE GIORGETTI
Studio di Architettura SIMONE GIORGETTI

17

Ispirazione nordica, ministudio architetti ministudio architetti غرفة نوم
ministudio architetti

ministudio architetti
ministudio architetti
ministudio architetti

18

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept غرفة نوم
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

19

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA غرفة نوم
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

20

HOME STAGING A PINARELLA DI CERVIA (RA), Mirna Casadei Home Staging Mirna Casadei Home Staging غرفة نوم
Mirna Casadei Home Staging

Mirna Casadei Home Staging
Mirna Casadei Home Staging
Mirna Casadei Home Staging

21

CST | White box apartment, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio غرفة نوم Grey
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

22

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

23

Luxury Home, Studio Ferlenda Studio Ferlenda غرفة نوم
Studio Ferlenda

Studio Ferlenda
Studio Ferlenda
Studio Ferlenda

24

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

25

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura غرفة نوم
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

26

Ristrutturazione appartamento con linee moderne , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة نوم
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

27

Una casa e l'eleganza dei materiali, Arch. Rosalba Di Maio Arch. Rosalba Di Maio غرفة نوم
Arch. Rosalba Di Maio

Arch. Rosalba Di Maio
Arch. Rosalba Di Maio
Arch. Rosalba Di Maio

28

casa GAM, AMBROGIO BARBIERI ARCHITETTI AMBROGIO BARBIERI ARCHITETTI غرفة نوم
AMBROGIO BARBIERI ARCHITETTI

AMBROGIO BARBIERI ARCHITETTI
AMBROGIO BARBIERI ARCHITETTI
AMBROGIO BARBIERI ARCHITETTI

29

Apartamento decorado Calper, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura غرفة نوم
Gisele Taranto Arquitetura

Apartamento decorado Calper

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

30

Ristrutturazione appartamento, GMV Graph - Studio Tecnico di geom. Marco Luca Villa GMV Graph - Studio Tecnico di geom. Marco Luca Villa غرفة نوم
GMV Graph – Studio Tecnico di geom. Marco Luca Villa

GMV Graph - Studio Tecnico di geom. Marco Luca Villa
GMV Graph – Studio Tecnico di geom. Marco Luca Villa
GMV Graph - Studio Tecnico di geom. Marco Luca Villa

31

BILOCALE SANTO STEFANO, LAB16 architettura&design LAB16 architettura&design غرفة نوم
LAB16 architettura&amp;design

LAB16 architettura&design
LAB16 architettura&amp;design
LAB16 architettura&design

32

Ristrutturazione appartamento Bologna, Massarenti, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

33

Ristrutturazione appartamento Bologna, Massarenti, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

34

Il fascino particolare e discreto della mansarda, Bologna Home Staging Bologna Home Staging غرفة نوم
Bologna Home Staging

Bologna Home Staging
Bologna Home Staging
Bologna Home Staging

35

casa P, degma studio degma studio غرفة نوم
degma studio

degma studio
degma studio
degma studio

36

Camera matrimoniale arredata su misura con mobili di design Made in Italy, Semprelegno Semprelegno غرفة نوم
Semprelegno

Semprelegno
Semprelegno
Semprelegno

37

House F+A, SPAZIODABITARE architects SPAZIODABITARE architects غرفة نوم
SPAZIODABITARE architects

SPAZIODABITARE architects
SPAZIODABITARE architects
SPAZIODABITARE architects

38

Colleverde_minimal design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

39

CORSO TORTONA, LAB16 architettura&design LAB16 architettura&design غرفة نوم
LAB16 architettura&amp;design

LAB16 architettura&design
LAB16 architettura&amp;design
LAB16 architettura&design

40

homify غرفة نوم MDF Black
homify

homify
homify
homify

41

Casa Baie - Cambaire casa con l'uso del colore, PROGETTO Bi PROGETTO Bi غرفة نوم
PROGETTO Bi

PROGETTO Bi
PROGETTO Bi
PROGETTO Bi

42

PASSIVE HOUSE, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect غرفة نوم
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

43

HOME SWEET (CANDY) HOME, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio غرفة نوم
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

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