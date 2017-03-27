43 صور لغرف نوم موردن ملهمة يمكنك اقتباسها

الحصول على غرفة نوم تجمع بين الراحة والأناقة في بعض الأحيان يتحول لمهمة شاقة لكن مع الأسلوب الموردن أصبحت الأمور أكثر سهولة وتنوع، ولكي تحقق هذه المعادلة هناك مجموعة من العوامل التي يجب أن تضعها في اعتبارك وتمنحها الأولوية في تصميم غرفة نومك الموردن.

السرير: قطعة الأثاث الأهم والأكثر بروزا في غرفة النوم، لذا ننصحك بأن تستثمر فيها وتختار تفاصيلها بعناية، مثل ظهر السرير وإطاره لما لهما من تأثير طاغي على ديكورات الغرفة.

الخزانات: ميزة التصميمات الموردن للخزانات أنها كثيرا ما تكون مبتكرة وخارجة عن المألوف لتوفر حلول بديلة خاصة إن لم تتوفر لديك مساحة كافية لها، المهم أن تكون الغرفة في النهاية مرتبة وبها مكان كافي لتخزين كل أغراضك وملابسك.

الإضاءة: رغم أننا نقضي معظم وقاتنا في غرفة النوم في الظلام أثناء النوم إلا إن الإضاءة من من أهم عناصر الديكور التي تحدد مدى توفر الراحة والاسترخاء في الغرفة.

الألوان: تجنب الألوان الصارخة في غرف النوم، ففي النهاية أنت تبحث عن الهدوء والراحة والاسترخاء، إما إن كانت تلك الألوان من مفضلاتك الشخصية يمكنك الاستعانة ببعض الظلال لها..نصيحتنا الدائمة بشأن بالتة الألوان المناسبة لغرف النوم تشمل ظلال الرمادي والبيج والأبيض والزرق والأزرق الهادئ.

تعال لنبدأ الجولة بين الصور التي جمعناها لكم اليوم.