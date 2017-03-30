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كيف تزيد مساحات التخزين بغرفة نومك الصغيرة ب 9 أفكار

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify غرفة نوم Brown
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غرف النوم من أكثر الغرف بالمنزل التي نحتاج فيها لمساحات تخزين كبيرة لتتسع لملابسنا وأغراضنا الشخصية، لكن في بعض الأحيان السعة التخزينية الكافية لنا  لا نستطيع تحقيقها بسبب ضيق مساحة الغرفة، لذا في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم مجموعة من الأفكار المبتكرة لتزيد من سعة التخزين بغرفة نومك أي إن كانت مساحاتها.

1- أعلى مسند السرير

homify غرفة نوم Brown
homify

homify
homify
homify

فكر في اقتناء وحدة تخزين مناسبة للمساحة أعلى مسند السرير، يمكنك أيضا للجوء لديكورات الجيبسوم بورد لتنفيذ هذه الفكرة وبذلك سيتور لك مساحة كافية لتخزين أغرضاك الشخصية التي تريدها أن تكون في متناول يديك وبالقرب من السرير، كما أنها ستحافظ على ترتيب ونظافة الغرفة بشكل مستمر.

2- أدراج أسفل السرير

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

يعد السرير من أكبر قطع الأثاث التي تشغل مساحة بغرفة النوم، لذا عليك استغلاله جيدا ولا تكتفي به كقطعة مخصصة للنوم فقط، هناك عديد من الأفكار لاستغلال السرير لتوفير مساحة للتخزين سنبدأها بأسفله، يمكنك الاستثمار في سرير بأدراج تخزين كبيرة بالأسفل لتكون مكانا للمناشف والإغطية والمنسوجات المختلفة بالغرفة، وبهذا ستفرغ المساحة كامة بالخزانة للملابس وأغراضك الشخصية، فيما يلي مزيد من الأفكار لاستغلال السرير في التخزين.

3- على جانبي السرير

progetto, Katia Maniello Photography Katia Maniello Photography غرفة نوم
Katia Maniello Photography

Katia Maniello Photography
Katia Maniello Photography
Katia Maniello Photography

يمكنك استخدام المساحة على جانبي السرير كمساحة لتخزين الأغراض، وإن كانت مساحة الغرفة لديك صغيرة ليس شرطا أن تستعين بتصميم إطار السرير بارزا كما هو في التصميم الحالي، يمكنك الاستعانة بتصميمات ذات تجاويف على الجانبين.

4- أمام السرير

Cedar Headboard & Base with a book storage rack & Floathing Shelves, Natureflow® Natureflow® غرفة نومأسرة نوم خشب
Natureflow®

Natureflow®
Natureflow®
Natureflow®

هذه الفكرة مناسبة تماما كمكان لتخزين الأحذية، خاصة إن أضفت رفوف بالوحدة لتزيد من عمليتها، يمكنك تطوير هذا التصميم أيضا بتنجيد هذه الوحدة من الأعلى لتكون كرسيا مثاليا لك أثناء ارتداء الحذاء.

5- رفوف طائرة في الأركان

Master Bedroom - Chelsea Townhouse Arq-A Interiors Limited غرفة نومأسرة نوم خشب bedroom,bed,headboard,lighting,shelving,cushions,bed linen
Arq-A Interiors Limited

Master Bedroom – Chelsea Townhouse

Arq-A Interiors Limited
Arq-A Interiors Limited
Arq-A Interiors Limited

تصميم ذكي لاستغلال أمثل للأعمدة التي قد تزعج الكثير أثناء توزيع أثاث الغرفة، فقد تم تعليق رفوف طائرة في الأركان أعلى الكومود على جانبي السرير، مساحة مثالية لتخزين الكتب والأغراض الشخصية.

6- اكسسوارات الخزانات

Cobertura Piratininga 2015, Catharina Quadros Arquitetura e Interiores Catharina Quadros Arquitetura e Interiores غرفة الملابس
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores

Catharina Quadros Arquitetura e Interiores
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores

إن كانت غرفة نومك صغيرة فاكسسوارات خزانة الملابس ليست رفاهية بالمرة بل هى ضرورة ملحة، تزيد أكسسوارات الخزانة من تنظيمها وهو ما يزيد من سعتها التخزينية بكل تأكيد كما أنها ستحافظ على ترتيب الخزانة بشكل مستمر وستوجد مكانا لكل أغراضك دون فوضى.

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7- شماعات بالجدران

Apartament w Gdyni 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz غرفة الملابس
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

قد لا توفر شماعات الجدران مساحة تخزين عالية لكنها بكل تأكيد ستخلصك من جزء كبير من فوضى الملابس المتراكمة بالأرض أو على السرير، يمكنك تخصيص جدار بالغرفة لهذا النوع من الشماعات، أو يمكنك تثبيتها على جانب خزانة الملابس.

8- منظم للأدراج

Quarto de Bebé, In&Out In&Out غرفة الاطفال
In&amp;Out

In&Out
In&amp;Out
In&Out

يساعدك منظم الأدراج في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مساحة الدرج، الرائع في الأمر أنها متوفرة بأسعار زهيدة بالأسواق.

9- ألواح تعليق

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

من الأفكار المبتكرة أن تقتني لوح للتعليق تخصصه  لأغراضك الخاصة التي تريدها في متناول يديك بشكل دائم، هناك تصميمات متنوعة لألواح التعليق متوفرة بالأسواق مثل التصميم الحالي الذي يمكن إضافة له بعض الرفوف الصغيرة.

تابعونا هنا لتصميمات مبتكرة للتخزين بغرف النوم

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