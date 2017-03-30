كيف تزيد مساحات التخزين بغرفة نومك الصغيرة ب 9 أفكار

غرف النوم من أكثر الغرف بالمنزل التي نحتاج فيها لمساحات تخزين كبيرة لتتسع لملابسنا وأغراضنا الشخصية، لكن في بعض الأحيان السعة التخزينية الكافية لنا لا نستطيع تحقيقها بسبب ضيق مساحة الغرفة، لذا في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم مجموعة من الأفكار المبتكرة لتزيد من سعة التخزين بغرفة نومك أي إن كانت مساحاتها.
فكر في اقتناء وحدة تخزين مناسبة للمساحة أعلى مسند السرير، يمكنك أيضا للجوء لديكورات الجيبسوم بورد لتنفيذ هذه الفكرة وبذلك سيتور لك مساحة كافية لتخزين أغرضاك الشخصية التي تريدها أن تكون في متناول يديك وبالقرب من السرير، كما أنها ستحافظ على ترتيب ونظافة الغرفة بشكل مستمر.
يعد السرير من أكبر قطع الأثاث التي تشغل مساحة بغرفة النوم، لذا عليك استغلاله جيدا ولا تكتفي به كقطعة مخصصة للنوم فقط، هناك عديد من الأفكار لاستغلال السرير لتوفير مساحة للتخزين سنبدأها بأسفله، يمكنك الاستثمار في سرير بأدراج تخزين كبيرة بالأسفل لتكون مكانا للمناشف والإغطية والمنسوجات المختلفة بالغرفة، وبهذا ستفرغ المساحة كامة بالخزانة للملابس وأغراضك الشخصية، فيما يلي مزيد من الأفكار لاستغلال السرير في التخزين.
يمكنك استخدام المساحة على جانبي السرير كمساحة لتخزين الأغراض، وإن كانت مساحة الغرفة لديك صغيرة ليس شرطا أن تستعين بتصميم إطار السرير بارزا كما هو في التصميم الحالي، يمكنك الاستعانة بتصميمات ذات تجاويف على الجانبين.
هذه الفكرة مناسبة تماما كمكان لتخزين الأحذية، خاصة إن أضفت رفوف بالوحدة لتزيد من عمليتها، يمكنك تطوير هذا التصميم أيضا بتنجيد هذه الوحدة من الأعلى لتكون كرسيا مثاليا لك أثناء ارتداء الحذاء.
تصميم ذكي لاستغلال أمثل للأعمدة التي قد تزعج الكثير أثناء توزيع أثاث الغرفة، فقد تم تعليق رفوف طائرة في الأركان أعلى الكومود على جانبي السرير، مساحة مثالية لتخزين الكتب والأغراض الشخصية.
إن كانت غرفة نومك صغيرة فاكسسوارات خزانة الملابس ليست رفاهية بالمرة بل هى ضرورة ملحة، تزيد أكسسوارات الخزانة من تنظيمها وهو ما يزيد من سعتها التخزينية بكل تأكيد كما أنها ستحافظ على ترتيب الخزانة بشكل مستمر وستوجد مكانا لكل أغراضك دون فوضى.
قد لا توفر شماعات الجدران مساحة تخزين عالية لكنها بكل تأكيد ستخلصك من جزء كبير من فوضى الملابس المتراكمة بالأرض أو على السرير، يمكنك تخصيص جدار بالغرفة لهذا النوع من الشماعات، أو يمكنك تثبيتها على جانب خزانة الملابس.
يساعدك منظم الأدراج في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مساحة الدرج، الرائع في الأمر أنها متوفرة بأسعار زهيدة بالأسواق.