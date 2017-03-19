الرقي والبساطة في غرف طعام بألوان حيادية

هل سبق وصادفت تصميم داخلي بسيط للغاية مع اختيار ألوان موحدة ولكن استطاعت الديكورات أن تترك لديك أثر الإنبهار؟ لاشك أنك مررت بمثل هذه الغرف المحيرة إما في المجلات العالمية أم في الواقع، وظللت تتدبر أسباب هذا النجاح الساحق، عملياً وفنياً، وعن مدى إمكانية التوصل إلى نتيجة مماثلة إذا قمت بنسخ الأثاث ذاته، وتريد أن تتعرف على وصفات المصممين العالميين السرية أو مكونات الفراغ السحرية التي تجعل من تصميم مألوف وبسيط إلى فراغ مميز. كما عودناكم دائماً نحن نحب أن نطلعكم على شتى أسرار خبراء التصميم التي من شأنها أن تجيب على جميع استفساراتكم وتجعل تصميم المنزل مهمة ممتعة وناجحة بأقل الخطوات، لذا وجب علينا اليوم أن نطرح أساليب التصميم الحداثية واستخدام عناصر بسيطة تترك انطباعات قوية، وذلك من خلال خمسة من غرف الطعام ذات ألوان ترابية هادئة.

الجدير بالذكر أن غرف الطعام بالتحديد من أكثر الغرف الحيوية في المنزل حيث يجتمع فيها أفراد الأسرة بصفة يومية لتبادل الأحاديث لذا دائماً مما يحتاج تصميم الغرفة إلى تناسق ونسب مثالية مع تصميم راقي وحيوي يليق بكلاً من أفراد العائلة ويلائم استقبال الضيوف في شتى المناسبات، وهو الأمر الذي يجعل التحدي أكثر تعقيداً، فدعونا نتعرف على سر نجاح المصممين المحترفين في الوصول إلى المعادلة المثالية بين البساطة والتصميم الدافئ الذي يدعو الجميع بالرحابة.