الرقي والبساطة في غرف طعام بألوان حيادية

هل سبق وصادفت تصميم داخلي بسيط للغاية مع اختيار ألوان موحدة ولكن استطاعت الديكورات أن تترك لديك أثر الإنبهار؟ لاشك أنك مررت بمثل هذه الغرف المحيرة إما في المجلات العالمية أم في الواقع، وظللت تتدبر أسباب هذا النجاح الساحق، عملياً وفنياً، وعن مدى إمكانية التوصل إلى نتيجة مماثلة إذا قمت بنسخ الأثاث ذاته، وتريد أن تتعرف على وصفات المصممين العالميين السرية أو مكونات الفراغ السحرية التي تجعل من تصميم مألوف وبسيط إلى فراغ مميز. كما عودناكم دائماً نحن نحب أن نطلعكم على شتى أسرار خبراء التصميم التي من شأنها أن تجيب على جميع استفساراتكم وتجعل تصميم المنزل مهمة ممتعة وناجحة بأقل الخطوات، لذا وجب علينا اليوم أن نطرح أساليب التصميم الحداثية واستخدام عناصر بسيطة تترك انطباعات قوية، وذلك من خلال خمسة من غرف الطعام ذات ألوان ترابية هادئة.
الجدير بالذكر أن غرف الطعام بالتحديد من أكثر الغرف الحيوية في المنزل حيث يجتمع فيها أفراد الأسرة بصفة يومية لتبادل الأحاديث لذا دائماً مما يحتاج تصميم الغرفة إلى تناسق ونسب مثالية مع تصميم راقي وحيوي يليق بكلاً من أفراد العائلة ويلائم استقبال الضيوف في شتى المناسبات، وهو الأمر الذي يجعل التحدي أكثر تعقيداً، فدعونا نتعرف على سر نجاح المصممين المحترفين في الوصول إلى المعادلة المثالية بين البساطة والتصميم الدافئ الذي يدعو الجميع بالرحابة.
تنتشر الأخشاب بمختلف استخداماتها ودرجاتها لكي تكون أحد أقوى سمات غرفة السفرة هنا، وتندرج جميع الألوان تجت عائلة الألوان الترابية المستوحاة من الطبيعة مما يجع طابع الغرفة دافء وهادئ في آن واحد، وعندما يكون الأثاث أيضاً يتبع نمط حداثي بسيط يكون التحدي هو ترك بصمة مبتكرة تميز الفراغ، وقد تحقق هذا المبدأ من خلال اتزان واضح بين السجادة ذات النقوش العصرية باللون البيج الفاتح الذي يتناسق مع لون الطاولة الرخامية، ودعونا لا نغفل عن قوة تباين وحدة الإضاءة التي تبرز أناقة التصميم.
النقوشات الجريئة لها مجال واسع من التأثيرات على أي فراغ، ومع دمجها بمحيط ذو تصميم يجمع بين البساطة والحداثة دائماً ما يعد مؤثر قوي وفريد، وبالتحديد إن ظهرت في صورة ورق الحائط، فمثل هذا التصميم العصري نلاحظ أن نمط الحائط هو أكثر ما يميز الفراغ ويحول التصميم البسيط إلى غرفة طعام مبهرة تدعو لتجمعات عائلية مبهجة، وكأن الغرفة في حالة احتفال دائمة.
اتخذ المصمم هنا أسلوب جريء بعض الشيء في تصميم غرفة السفرة، حيث انتشر اللون الأبيض بقوة حتى يتداخل اللون الأسود لكي يخلق تباين صريح ويحول الغرفة الهادئة إلى تصميم غاية في التميز والأناقة.
لمن يفضل أن تتسم غرفة السفرة بقليل من الشبابية والجرأة عليك أن تتجاهل القيود والتقاليد قلياً عند اختيار الأثاث، فقد أصبحت أكثر الصيحات اتباعا في غرفة الطعام هو تنوع أشكال المقاعد حتى تصل إلى انطباع أكثر عفوية.
النمط الحداثي دائماً ما يتيح مساحة هائلة لتنفيذ أفكار مبتكرة ومميزة، وفي الغرف التي تتسم بالبساطة يكون الخيار الأمثل لتصميم مبهر هو أن تطلق العنان لمخيلتك لأي من الأفكار المبتكرة التي تعبر عن شخصيتك، ولابد وأن تكون النتيجة رائعة تترك الجميع في ذهول. مبدأ غرفة السفرة هنا اتجهت بالتأكيد نحو هذا الفكر المبتكر مع الحفاظ على بساطة وتميز الفكرة، فبين المنضدة الممتدة من الأرض والرسومات الجدارية البسيطة تشعر أنك في منزل شبابي يحمل أفكار مبدعة، ولاحظ أن المساحة الصغيرة لم تكن عائق في الوصول إلى مثل هذا الفراغ المتكامل.
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