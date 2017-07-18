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قوة اللون الأصفر في ديكور منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro مكتب عمل أو دراسة
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يعد اللون الأصفر من الألوان المؤثرة في ديكور منزلك سواء من الداخل أو من الخارج في الهواء الطلق، حيث يعد هذا اللون الزاهي من أكثر الألوان التي قلما تليق مع ألوان أخرى لذا يكون استخدامه مميزاً و فاقعاً و لابد من استخدامه بحرص شديد، و لأننا في هوميفاي نعلم مدى عشقك باللون الأصفر فإننا خصصنا كتاب الأفكار هذا لمناقشة العديد من النماذج التي استخدم فيها اللون الأصفر بطريقة جذابة و مييزة على صعيد الديكور الداخلي و الفن المعماري ، إليكم التفاصيل

أثاث أصفر

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro مكتب عمل أو دراسة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

تم استخدام اللون الأصفر في الأثاث في هذا النموذج ليزيد من قيمة التناقض و التباين فيه، حيث التضارب الجميل بين اللون الأصفر و الأخضر و الموازنة مع اللون الأبيض ، حيث كان الأصفر رمانة الميزان بالنسبة للغرفة بكل تأكيد ، لاحظ الأصفر في الأثاث و قوته في السجاد و تفاعله مع الأخضر و تضاربه مع الأبيض ، إلهام عالي المستوى

في بعض اللمسات البسيطة

Elisabeth, JULIEN PHEDYAEFF JULIEN PHEDYAEFF تصميم مساحات داخلية
JULIEN PHEDYAEFF

JULIEN PHEDYAEFF
JULIEN PHEDYAEFF
JULIEN PHEDYAEFF

في فكرة مستوحاة من ضوء قرص الشمس المائل في عيوننا للأصفر يمكننا محاكاة ذلك في جلساتنا الخاصة حيث نصمم إحدى أقرب وسائل الإضاءة لجلستنا بنفس لون الشمس بطريقة مميزة مثل هذه الأباجورة الهيكلية 

في بعض مناشف

Tea towels, Jangneus Jangneus المنزلديكورات واكسسوارات
Jangneus

Tea towels

Jangneus
Jangneus
Jangneus

من لون الليمون يمكنك استخدام اللون الأصفر في بشاكير و فوط مطبخك حيث ستكون مؤثرة للغاية بالرغم من صغر حجمها و قلة عددها لما في هذا اللون من قوة كبيرة على السيطرة و الظهور فوق أي لون أو مكون آخر 

يتفاعل من الألوان الزاهية الأخرى

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

الأصفر يعود لحالة طبيعية من الخجول و الهدوء في محيط من الالوان الزاهية الأكثر قوة مثل الأحمر و الأزرق و درجات من الأخضر، جمال اللون يظهر مع ألوان أخرى هذا أمر مؤكد و عليك اكتشاف تلك الأسرار خصوصاً في غرفك التي يغلب عليها طابع البهجة

مطيخ أصفر

Box House, SAINZ arquitetura SAINZ arquitetura مطبخ Yellow
SAINZ arquitetura

SAINZ arquitetura
SAINZ arquitetura
SAINZ arquitetura

المطبخ باللون الأصفر أمر ليس بالمنتشر في التصميمات و لكنه يحمل الكثير من الجرأة و حب المغامرة ، حاول أن تستخدم الأصفر في مكان واحد و غير مشتت في المطبخ حتى لا تؤثر درجة قوته على روح المطبخ المتوازنة، مثل استخدامه في الخزانات السفلية فقط أو العلوية فقط و لكن لا تكرره 

جدران صفراء

Full Home Interior Latest Designs, Nimble Interiors Nimble Interiors غرفة المعيشة
Nimble Interiors

Nimble Interiors
Nimble Interiors
Nimble Interiors

يمكننا طلاء الجدران باللون الأصفر و ستزيد من جمالها بواسطة استخدام الضوء القوي عليها و أن تستخدم بطريقة عصرية في نقوش أو أضلاع برفقة لون آخر حتى ل اتكون فاقعة التفاصيل مثل هذا النموذج الذي استخدم الأصفر في ضلوع متبادلة مع اللون الأبيض فجاء الشكل متوازن و جذاب أيضاً

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أثاث و كنب

Living Rooms by Moda Interiors, Perth, Western Australia Moda Interiors غرفة المعيشة
Moda Interiors

Living Rooms by Moda Interiors, Perth, Western Australia

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

بنفس فكرة اللمسة الواحدة أو المكون الواحد التي تناولناها في استخدام الأصفر في المطبخ، نكرر هنا الحديث ذاته ، حيث استخدمنا كنبة واحدة بالأصفر في محيط رمادي بالكامل في الأرضيات و الاكسسوارات و السقف و الجدران، فكان الاستخدام بارزاً و مؤثراً 

قطع الأثاث الصغيرة

Lean Man Console And Then Design Limited غرفة المعيشةرفوف
And Then Design Limited

Lean Man Console

And Then Design Limited
And Then Design Limited
And Then Design Limited

أتفقنا أن الأصفر من أكثر الألوان الزاهية ظهوراً و تأثيراً في التصميم بالرغم من قلة استخداماتها ، و هو ما يوحي إلينا باستخدام أثاث صغير الحجم بلون أصفر في الغرفة كعامل مختلف عن باقي المكونات و الاثاث الآخر ،و بالفعل كان الأمر رائعاً و مؤثراً خصوصاً في الغرف ذات الخلفية البيضاء اللون في الأرضيات و الحوائط و كان له أثر مضاعف بجوار الخشب و الألوان المحايدة

و هنا أيضاً

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج أسمنت Yellow
homify

homify
homify
homify

عليك ملاحظة قوة اللون الأصفر في المحيط الحيادي من ألوان مثل الرمادي شيء أكثر من رائع، و يعطي الحياة و الدفيء للتصميم و أيضاً يجعل هناك تنوع بصري يجذب الانتباه إليه و يكون مفيداً في بعض حالات ضيق المساحة في تشتيت الانتباه بعيداً عنها

رمادي و أصفر

Playroom/ Teenage Hangout JMdesign غرفة المعيشة
JMdesign

Playroom/ Teenage Hangout

JMdesign
JMdesign
JMdesign

الرمادي من أكثر الألوان الحيادية التي تليق مع الأصفر فعليك الاستفادة بذلك الأمر الرائع في ديكور منزلك، فما المانع من استخدام الأصفر مع الرمادي في تصميم غرفة المعيشة و اكسسواراتها ، ستكون فكرة عصرية و ملهمة لأقصى درجة 

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في الهواء الطلق

Toldos Vertilux, Vertilux México Vertilux México حدائقصيوان الحديقة الخارجية قماش Yellow
Vertilux México

Vertilux México
Vertilux México
Vertilux México

استخدم اللون الأصفرفي مظلة حديقتك فإنها ستعمل على تمميز جو خاص للجلسة و بالتالي ستكون متفاعلة لأقصى مدى مع ضوء الشمس الموازي للونها و بالتالي ستشعر أن الضوء مضاعف و أقوى تأثيراً و ستشعرك بمزيد من الدفيء و تتفاعل جيداً مع محيطها الأخضر بسبب لونها الزاهي المميز

منزل الأحلام الأبيض.. حقيقة
ما رأيك في الأصفر

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