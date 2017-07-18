قوة اللون الأصفر في ديكور منزلك

يعد اللون الأصفر من الألوان المؤثرة في ديكور منزلك سواء من الداخل أو من الخارج في الهواء الطلق، حيث يعد هذا اللون الزاهي من أكثر الألوان التي قلما تليق مع ألوان أخرى لذا يكون استخدامه مميزاً و فاقعاً و لابد من استخدامه بحرص شديد، و لأننا في هوميفاي نعلم مدى عشقك باللون الأصفر فإننا خصصنا كتاب الأفكار هذا لمناقشة العديد من النماذج التي استخدم فيها اللون الأصفر بطريقة جذابة و مييزة على صعيد الديكور الداخلي و الفن المعماري ، إليكم التفاصيل
تم استخدام اللون الأصفر في الأثاث في هذا النموذج ليزيد من قيمة التناقض و التباين فيه، حيث التضارب الجميل بين اللون الأصفر و الأخضر و الموازنة مع اللون الأبيض ، حيث كان الأصفر رمانة الميزان بالنسبة للغرفة بكل تأكيد ، لاحظ الأصفر في الأثاث و قوته في السجاد و تفاعله مع الأخضر و تضاربه مع الأبيض ، إلهام عالي المستوى
في فكرة مستوحاة من ضوء قرص الشمس المائل في عيوننا للأصفر يمكننا محاكاة ذلك في جلساتنا الخاصة حيث نصمم إحدى أقرب وسائل الإضاءة لجلستنا بنفس لون الشمس بطريقة مميزة مثل هذه الأباجورة الهيكلية
من لون الليمون يمكنك استخدام اللون الأصفر في بشاكير و فوط مطبخك حيث ستكون مؤثرة للغاية بالرغم من صغر حجمها و قلة عددها لما في هذا اللون من قوة كبيرة على السيطرة و الظهور فوق أي لون أو مكون آخر
الأصفر يعود لحالة طبيعية من الخجول و الهدوء في محيط من الالوان الزاهية الأكثر قوة مثل الأحمر و الأزرق و درجات من الأخضر، جمال اللون يظهر مع ألوان أخرى هذا أمر مؤكد و عليك اكتشاف تلك الأسرار خصوصاً في غرفك التي يغلب عليها طابع البهجة
المطبخ باللون الأصفر أمر ليس بالمنتشر في التصميمات و لكنه يحمل الكثير من الجرأة و حب المغامرة ، حاول أن تستخدم الأصفر في مكان واحد و غير مشتت في المطبخ حتى لا تؤثر درجة قوته على روح المطبخ المتوازنة، مثل استخدامه في الخزانات السفلية فقط أو العلوية فقط و لكن لا تكرره
يمكننا طلاء الجدران باللون الأصفر و ستزيد من جمالها بواسطة استخدام الضوء القوي عليها و أن تستخدم بطريقة عصرية في نقوش أو أضلاع برفقة لون آخر حتى ل اتكون فاقعة التفاصيل مثل هذا النموذج الذي استخدم الأصفر في ضلوع متبادلة مع اللون الأبيض فجاء الشكل متوازن و جذاب أيضاً
بنفس فكرة اللمسة الواحدة أو المكون الواحد التي تناولناها في استخدام الأصفر في المطبخ، نكرر هنا الحديث ذاته ، حيث استخدمنا كنبة واحدة بالأصفر في محيط رمادي بالكامل في الأرضيات و الاكسسوارات و السقف و الجدران، فكان الاستخدام بارزاً و مؤثراً
أتفقنا أن الأصفر من أكثر الألوان الزاهية ظهوراً و تأثيراً في التصميم بالرغم من قلة استخداماتها ، و هو ما يوحي إلينا باستخدام أثاث صغير الحجم بلون أصفر في الغرفة كعامل مختلف عن باقي المكونات و الاثاث الآخر ،و بالفعل كان الأمر رائعاً و مؤثراً خصوصاً في الغرف ذات الخلفية البيضاء اللون في الأرضيات و الحوائط و كان له أثر مضاعف بجوار الخشب و الألوان المحايدة
عليك ملاحظة قوة اللون الأصفر في المحيط الحيادي من ألوان مثل الرمادي شيء أكثر من رائع، و يعطي الحياة و الدفيء للتصميم و أيضاً يجعل هناك تنوع بصري يجذب الانتباه إليه و يكون مفيداً في بعض حالات ضيق المساحة في تشتيت الانتباه بعيداً عنها
الرمادي من أكثر الألوان الحيادية التي تليق مع الأصفر فعليك الاستفادة بذلك الأمر الرائع في ديكور منزلك، فما المانع من استخدام الأصفر مع الرمادي في تصميم غرفة المعيشة و اكسسواراتها ، ستكون فكرة عصرية و ملهمة لأقصى درجة
استخدم اللون الأصفرفي مظلة حديقتك فإنها ستعمل على تمميز جو خاص للجلسة و بالتالي ستكون متفاعلة لأقصى مدى مع ضوء الشمس الموازي للونها و بالتالي ستشعر أن الضوء مضاعف و أقوى تأثيراً و ستشعرك بمزيد من الدفيء و تتفاعل جيداً مع محيطها الأخضر بسبب لونها الزاهي المميز