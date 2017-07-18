قوة اللون الأصفر في ديكور منزلك

يعد اللون الأصفر من الألوان المؤثرة في ديكور منزلك سواء من الداخل أو من الخارج في الهواء الطلق، حيث يعد هذا اللون الزاهي من أكثر الألوان التي قلما تليق مع ألوان أخرى لذا يكون استخدامه مميزاً و فاقعاً و لابد من استخدامه بحرص شديد، و لأننا في هوميفاي نعلم مدى عشقك باللون الأصفر فإننا خصصنا كتاب الأفكار هذا لمناقشة العديد من النماذج التي استخدم فيها اللون الأصفر بطريقة جذابة و مييزة على صعيد الديكور الداخلي و الفن المعماري ، إليكم التفاصيل