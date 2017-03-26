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ديكورات شقة صغيرة المساحة مميزة جداً

Heba khlili Heba khlili
Gazometro, Archifacturing Archifacturing غرفة المعيشة Beige
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اليوم مقالنا لك عن شقة خاصة جدا، مساحة فريدة من نوعها، وافرة ومبهجة، مصنوعة من تفاصيل مثيرة للاهتمام ومواد ذات جودة عالية.تم تصميم المشروع من قبل المكتب المعماري الإيطالي  ARCHIFACTURING. هذه الشقة تجمع بين النمط الصناعي مع لمسة حساسة لخلق مزيج متناغم وممتع وغير عادي. هذا المشروع مليئ بالأفكار الجديدة وغير الرسمية والمبتكرة، مما يجعلها مثالية للإلهام. إذا كنت تريد خلق مساحات فريدة من نوعها في منزلك، ومثالية لحياة لأسرة اليومية أو لاستقبال الأصدقاء… هذه المقالة لك!

المدخل، بألوان ناعمة

Gazometro, Archifacturing Archifacturing الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

القول الجودة في التفاصيل يمكنك أن تراها بوضوح في هذا الشقة، وأكثر من أي وقت مضى، لماذا؟ لأن كل التفاصيل هنا محسوبة بدقة. من الباب الزجاجي السحاب المقسم بعوارض حديدية إلى مربعات السحاب، هو مزيج مثير للاهتمام من الحديد والخشب، استغلال المساحة الصغيرة بين المدخل والباب السحاب بإنشاء مكتبة طولية، لاحظ أيضا الأرضية الجميلة من الخشب الطبيعي في لهجة خفيفة، مع نوعية واضحة. ولا يمكننا إلا أن نشير إلى الإضاءة الأصلية، مصباح بأسلوب منمق، مصبوب من شريط رقيق من المعدن. بسيطة وفي نفس مذهلة، أليس كذلك؟

يفتح الباب…

Gazometro, Archifacturing Archifacturing غرفة المعيشة Beige
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

الباب ينزلق بلطف في الحائط، مما يسمح لنا أن نرى مساحة جميلة خلف الباب. المساحة ليست كبيرة ولكن لديها جو مشرق ومتجدد الهواء ويرجع ذلك إلى اختيار الألوان الخفيفة لكلا من الأثاث والاكسسوارات. بيانو أسود لديه وظيفة في خلق لحن موسيقي عذب. غرفة لديها عنصر بصري قوي، تسيطر على البيئة وتخلق تأثير كبير، معززة بالإضاءة.

غرفة الطعام المبهجة

Gazometro, Archifacturing Archifacturing غرفة السفرة Yellow
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

اللون في غرفة الطعام هو العنوان الرئيسي. اللون ليس مبالغ فيع بل على العكس، كما ذكرنا الجودة في التفاصيل واللون هنا العنصر الأساسي لزيادة سطوع البيئة وجعل المساحة أكثر ترحيب. في غرفة الطعام هذه يظهر المجال الصناعي بشكل واضح، من خلال مكتبة الكتب.  طاولة الطعام وكراسيها الصفراء، السبورة، لمسات مثالية لافتة للانتباه. على الجدار كراسي عتيقة من نوع أخر، تفصيل خلق جو المطعم الأنيق!

الانسجام والتوازن

Gazometro, Archifacturing Archifacturing غرفة السفرة Yellow
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

هذه البيئة لديها لهجة دقيقة متناغمة ومتوازنة. ويتحقق هذا التأثير من خلال الجمع بين الأثاث الرائع مع ألوان الباستيل للجدران والعديد من الوسائد المريحة على المقاعد البديلة. أيضا لاحظ الزخارف الجدارية، بسيطة ورشيقة تساهم في هذا التوازن اللطيف.

وجهة نظر أكثر شمولا

Gazometro, Archifacturing Archifacturing مطبخ
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

هذه الصورة هي أفضل واكثر شمولية، يظهر فيها إتقان المصممين في هذه المساحات في تحقيق بيئة متناغمة، مع عدد قليل من التفاصيل. بالطبع تم التخطيط لكل تفصيل فيها، من  المكتبة الصغيرة على الجدار إلى لوحة الحائط، مع لمسات صغيرة من الألوان متناسبة تماما مع باقي تفاصيل الغرفة.

غرفة النوم في السحب

Gazometro, Archifacturing Archifacturing غرفة نوم Turquoise
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

في هذه الغرفة حدثت بعض التغييرات في النغمة، وأصبحت أكثر حميمية، وأكثر رومانسية وسلاسة. ولكن البساطة بقيت جزء أساسي فيها، سواء على الرف فوق اللوح الأمامي للسرير وخزانة الملابس البيضاء. اصبح النمط الصناعي اقل، ولكن لم يختفي، بل من الممكن تحقيق التوازن بينه وبين البساطة ليعطي نغمة أكثر أناقة.

تفاصيل الغرفة

Gazometro, Archifacturing Archifacturing غرفة نوم Black
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

النمط الصناعي يظهر بوضوح على جدار غرفة النوم قبالة السرير. السبورة تعطي روح الدعابة ومفيدة في نفس الوقت. مجموعة من الأدراج، وكرسي ومصباح، تفاصيل مهمة وذات طابع أنيق. تتجلى البساطة هنا بعدة عناصر، مثل المصباح المميز التصميم.

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