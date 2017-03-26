ديكورات شقة صغيرة المساحة مميزة جداً

اليوم مقالنا لك عن شقة خاصة جدا، مساحة فريدة من نوعها، وافرة ومبهجة، مصنوعة من تفاصيل مثيرة للاهتمام ومواد ذات جودة عالية.تم تصميم المشروع من قبل المكتب المعماري الإيطالي ARCHIFACTURING. هذه الشقة تجمع بين النمط الصناعي مع لمسة حساسة لخلق مزيج متناغم وممتع وغير عادي. هذا المشروع مليئ بالأفكار الجديدة وغير الرسمية والمبتكرة، مما يجعلها مثالية للإلهام. إذا كنت تريد خلق مساحات فريدة من نوعها في منزلك، ومثالية لحياة لأسرة اليومية أو لاستقبال الأصدقاء… هذه المقالة لك!
القول
الجودة في التفاصيل يمكنك أن تراها بوضوح في هذا الشقة، وأكثر من أي وقت مضى، لماذا؟ لأن كل التفاصيل هنا محسوبة بدقة. من الباب الزجاجي السحاب المقسم بعوارض حديدية إلى مربعات السحاب، هو مزيج مثير للاهتمام من الحديد والخشب، استغلال المساحة الصغيرة بين المدخل والباب السحاب بإنشاء مكتبة طولية، لاحظ أيضا الأرضية الجميلة من الخشب الطبيعي في لهجة خفيفة، مع نوعية واضحة. ولا يمكننا إلا أن نشير إلى الإضاءة الأصلية، مصباح بأسلوب منمق، مصبوب من شريط رقيق من المعدن. بسيطة وفي نفس مذهلة، أليس كذلك؟
الباب ينزلق بلطف في الحائط، مما يسمح لنا أن نرى مساحة جميلة خلف الباب. المساحة ليست كبيرة ولكن لديها جو مشرق ومتجدد الهواء ويرجع ذلك إلى اختيار الألوان الخفيفة لكلا من الأثاث والاكسسوارات. بيانو أسود لديه وظيفة في خلق لحن موسيقي عذب. غرفة لديها عنصر بصري قوي، تسيطر على البيئة وتخلق تأثير كبير، معززة بالإضاءة.
اللون في غرفة الطعام هو العنوان الرئيسي. اللون ليس مبالغ فيع بل على العكس، كما ذكرنا الجودة في التفاصيل واللون هنا العنصر الأساسي لزيادة سطوع البيئة وجعل المساحة أكثر ترحيب. في غرفة الطعام هذه يظهر المجال الصناعي بشكل واضح، من خلال مكتبة الكتب. طاولة الطعام وكراسيها الصفراء، السبورة، لمسات مثالية لافتة للانتباه. على الجدار كراسي عتيقة من نوع أخر، تفصيل خلق جو المطعم الأنيق!
هذه البيئة لديها لهجة دقيقة متناغمة ومتوازنة. ويتحقق هذا التأثير من خلال الجمع بين الأثاث الرائع مع ألوان الباستيل للجدران والعديد من الوسائد المريحة على المقاعد البديلة. أيضا لاحظ الزخارف الجدارية، بسيطة ورشيقة تساهم في هذا التوازن اللطيف.
هذه الصورة هي أفضل واكثر شمولية، يظهر فيها إتقان المصممين في هذه المساحات في تحقيق بيئة متناغمة، مع عدد قليل من التفاصيل. بالطبع تم التخطيط لكل تفصيل فيها، من المكتبة الصغيرة على الجدار إلى لوحة الحائط، مع لمسات صغيرة من الألوان متناسبة تماما مع باقي تفاصيل الغرفة.
في هذه الغرفة حدثت بعض التغييرات في النغمة، وأصبحت أكثر حميمية، وأكثر رومانسية وسلاسة. ولكن البساطة بقيت جزء أساسي فيها، سواء على الرف فوق اللوح الأمامي للسرير وخزانة الملابس البيضاء. اصبح النمط الصناعي اقل، ولكن لم يختفي، بل من الممكن تحقيق التوازن بينه وبين البساطة ليعطي نغمة أكثر أناقة.
النمط الصناعي يظهر بوضوح على جدار غرفة النوم قبالة السرير. السبورة تعطي روح الدعابة ومفيدة في نفس الوقت. مجموعة من الأدراج، وكرسي ومصباح، تفاصيل مهمة وذات طابع أنيق. تتجلى البساطة هنا بعدة عناصر، مثل المصباح المميز التصميم.
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