ديكورات شقة صغيرة المساحة مميزة جداً

القول الجودة في التفاصيل يمكنك أن تراها بوضوح في هذا الشقة، وأكثر من أي وقت مضى، لماذا؟ لأن كل التفاصيل هنا محسوبة بدقة. من الباب الزجاجي السحاب المقسم بعوارض حديدية إلى مربعات السحاب، هو مزيج مثير للاهتمام من الحديد والخشب، استغلال المساحة الصغيرة بين المدخل والباب السحاب بإنشاء مكتبة طولية، لاحظ أيضا الأرضية الجميلة من الخشب الطبيعي في لهجة خفيفة، مع نوعية واضحة. ولا يمكننا إلا أن نشير إلى الإضاءة الأصلية، مصباح بأسلوب منمق، مصبوب من شريط رقيق من المعدن. بسيطة وفي نفس مذهلة، أليس كذلك؟