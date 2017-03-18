10 بوابات خارجية مذهلة لمرأب منزلك

استخدام بوابات ذات قدر عال من الخصوصية هو مطلب الجميع و لكن الشكل الجمالي عندما يقترن مع تلك الخصوصية و عوامل الأمان اللازمة في البوابات الخارجية ينتج عنها تصميم مذهل للواجهة الأمامية للمنزل و كذلك يرسل رسالة قوية حول جمال تصميم كامل المنزل و شخصية التصميم الداخلي المتبع في داخل غرفه ..

اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا باقة رائعة مكونة من 10 نماذج متنوعة لمداخل على قدر كبير من الامان و الجمال و تنقسم في كونها بوابات للمرأب و من نفس طرازها صممت بوابات للدخول أو اشتركت معها في منفذ واحد و هي قد نالت اعجاب الجميع و يمكن أن تقتبس منها الشكل الجديد لبوابة منزلك الخارجية و بوابة مرأبك كذلك.