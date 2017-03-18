10 بوابات خارجية مذهلة لمرأب منزلك

استخدام بوابات ذات قدر عال من الخصوصية هو مطلب الجميع و لكن الشكل الجمالي عندما يقترن مع تلك الخصوصية و عوامل الأمان اللازمة في البوابات الخارجية ينتج عنها تصميم مذهل للواجهة الأمامية للمنزل و كذلك يرسل رسالة قوية حول جمال تصميم كامل المنزل و شخصية التصميم الداخلي المتبع في داخل غرفه ..
اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا باقة رائعة مكونة من 10 نماذج متنوعة لمداخل على قدر كبير من الامان و الجمال و تنقسم في كونها بوابات للمرأب و من نفس طرازها صممت بوابات للدخول أو اشتركت معها في منفذ واحد و هي قد نالت اعجاب الجميع و يمكن أن تقتبس منها الشكل الجديد لبوابة منزلك الخارجية و بوابة مرأبك كذلك.
استخدام الحديد المطوع بأشكال مختلفة يضمن لك بوابة كلاسكية ذات شكل رائع خصوصلَ لو كانت مقسمة بين الدخول العادي و دخول السيارات للمرأب فهي في تلك الحالة ستجمع بين الخصوصية في تصنيعها من الحديد القوي و في الجمال من خلال زخرفته و تشكيله و يساعدك الحديد على تصميم بوابة من مفصلين حيث تنفتح كامل المساحة أمام السيارة بأريحية كاملة .
على العكس تماماً فإن استخدام الصلب بدون أي فتحات سوى القليل منها في مدخل مرأبك يعتبر من أكثر الألوان خصوصية و أماناً في تصميم بواباتك الخارجية كما أن بعض الفتحات اليسيرة ستساعد على معرفة الحضور بدلاً من فتح الباب أو الاعتماد على كاميرات، و من النواحي الجمالية في الصلب هو قدرته الفائقة على اللمعان مع أصغر كمية من الضوء مما يمنح واجهتك شيء من البهجة و التألق على مدار اليوم
الأضواء من خلال فتحات البوابة تكون جذابة للغاية و على عكس النموذجيين السابقين لو كانت الخصوصية بداخل أسوار منزلك لا تعني لك الكثير فإن استخدام هذا النموذج سيكون الأفضل لك خصوصاص لو كانت عزائمك معظمها في فترات الليل حيث يضمن لك الضوء الصناعي تألق تلك البوابات المفرغة بدرجة أكبر من ساعات النهار و هي غالباً تصنع من الحديد المفرغ أو الخشب أيضاً
بدرجة تغوص في الخصوصية و الحجب التام لما هو في داخل أسوار المنزل يمكنك تصميم بوابات بدون أي فتحات في داخلها و تتسم بلون داكن واحد في كل تفاصيلها بدون أي نقشات أو مؤثرات فقط لون داكن و مساحة مغلقة . و هي مفيدة للمباني التي تتسم بحساسية شديدة و يعشق أصحابها الانعزال عن المحيط الخارجي
استخدام المعدن في تزيين الأبواب الزجاجية في هيئة خطوط متداخلة و داوائر هندسية من الخارج يعرف بفن الاستلو الذي انتشر في تصميم البوابات الأمريكية مع بدايات القرن العشرين و تحديداً في عام 1920 ، و سيضمن لك ذلك التصميم بوابات جميلة و قوية في الوقت ذاته و تتسم بالتنوع في اختيار ألوانها بما يتماشى مع جدران واجهتك الخارجية
استخدام الخشب المضلع أو الصلب المتوازي في عمل بوابة خارجية قوية يعد من أيسر سبل تصميم بوابة مثالية لمرأبك و منزلك بوجه عام حيث سيكون ذلك موضحاً لجمال تصميم حديقة منزلك و محيطه من داخل الاسوار ليظهر بالكامل من الخارج من خلال تلك البوابات المفرغة
استخدام شيء يتجه نحو الطبيعة في بوابة مرأبك يعتبر من أكثر الأمور تميزاً و اختلافاً و لكنه قد يفتقر لمزيد من الخصوصية و الامان خصوصاً أن اغلبه يكون بواسطة سيقان النباتات أو الشجر و هذا النموذج قد اتخذ بنيته الأساسية من البامبو القوي نوعاً ما و يفتح بشكل دائري ليحافظ على المساحة و بنيته الواحدة
المعدن و الزجاج متبع للغاية في البوابات الخاصة بالمرأب فقط و لا تظهر على البوابة الخارجية للمنزل و لا تلتصق بها لأن الزجاج قليل الامان و كذلك المعدن الذي خلفه قد يقلل كثيراً من جوانبه الجمالية
الخداع البصري في دهان البوابات أياً كان تصميمها يعتبر من أكثر الاساليب عصرية و حداثة خصوصاً الأشكال التي تظهر و كأنها متحركة و هي في الأصل ثابتة مما يزيد من عناصر جذب الانتباه في البوابات و الواجهة كذلك
من أقدم ستايلات البوابات الخاصة بالمنازل و الخاصة بالكراجات هي النصف معتمة و المفرغة في نصفها العلوي لتزيد من الخصوصية في جهة الناظر من الأسفل و لا تحرم الناظر من الاعلى من جمال المحيط حول المنزل