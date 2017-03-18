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10 بوابات خارجية مذهلة لمرأب منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Cancelli artistici, CMG Costruzioni Metalliche Grassi CMG Costruzioni Metalliche Grassi منازل
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استخدام بوابات ذات قدر عال من الخصوصية هو مطلب الجميع و لكن الشكل الجمالي عندما يقترن مع تلك الخصوصية و عوامل الأمان اللازمة في البوابات الخارجية ينتج عنها تصميم مذهل للواجهة الأمامية للمنزل و كذلك يرسل رسالة قوية حول جمال تصميم كامل المنزل و شخصية التصميم الداخلي المتبع في داخل غرفه ..

اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا باقة رائعة مكونة من 10 نماذج متنوعة لمداخل على قدر كبير من الامان و  الجمال و تنقسم في كونها بوابات للمرأب و من نفس طرازها صممت بوابات للدخول أو اشتركت معها في منفذ واحد و هي قد نالت اعجاب الجميع و يمكن أن تقتبس منها الشكل الجديد لبوابة منزلك الخارجية و بوابة مرأبك كذلك.

1- اسلوب الحديد المطوع

Cancelli artistici, CMG Costruzioni Metalliche Grassi CMG Costruzioni Metalliche Grassi منازل
CMG Costruzioni Metalliche Grassi

CMG Costruzioni Metalliche Grassi
CMG Costruzioni Metalliche Grassi
CMG Costruzioni Metalliche Grassi

استخدام الحديد المطوع بأشكال مختلفة يضمن لك بوابة كلاسكية ذات شكل رائع خصوصلَ لو كانت مقسمة بين الدخول العادي و دخول السيارات للمرأب فهي في تلك الحالة ستجمع بين الخصوصية في تصنيعها من الحديد القوي و في الجمال من خلال زخرفته و تشكيله و يساعدك الحديد على تصميم بوابة من مفصلين حيث تنفتح كامل المساحة أمام السيارة بأريحية كاملة .

2- طبيعة صلبة

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: حديقة
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

على العكس تماماً فإن استخدام الصلب بدون أي فتحات سوى القليل منها في مدخل مرأبك يعتبر من أكثر الألوان خصوصية و أماناً في تصميم بواباتك الخارجية كما أن بعض الفتحات اليسيرة ستساعد على معرفة الحضور بدلاً من فتح الباب أو الاعتماد على كاميرات، و من النواحي الجمالية في الصلب هو قدرته الفائقة على اللمعان مع أصغر كمية من الضوء مما يمنح واجهتك شيء من البهجة و التألق على مدار اليوم

3- نوافذ للضوء

114, URBN URBN منازل
URBN

URBN
URBN
URBN

الأضواء من خلال فتحات البوابة تكون جذابة للغاية و على عكس النموذجيين السابقين لو كانت الخصوصية بداخل أسوار منزلك لا تعني لك الكثير فإن استخدام هذا النموذج سيكون الأفضل لك خصوصاص لو كانت عزائمك معظمها في فترات الليل حيث يضمن لك الضوء الصناعي تألق تلك البوابات المفرغة بدرجة أكبر من ساعات النهار و هي غالباً تصنع من الحديد المفرغ أو الخشب أيضاً

4- خصوصية قوية

Puertas automaticas de aluminio soldado, Puertas Lorenzo, s.a Puertas Lorenzo, s.a شبابيك
Puertas Lorenzo, s.a

Puertas Lorenzo, s.a
Puertas Lorenzo, s.a
Puertas Lorenzo, s.a

بدرجة تغوص في الخصوصية و الحجب التام لما هو في داخل أسوار المنزل يمكنك تصميم بوابات بدون أي فتحات في داخلها و تتسم بلون داكن واحد في كل تفاصيلها بدون أي نقشات أو مؤثرات فقط لون داكن و مساحة مغلقة . و هي مفيدة للمباني التي تتسم بحساسية شديدة و يعشق أصحابها الانعزال عن المحيط الخارجي

5- فن الاستلو

Riyadh House, arqflores / architect arqflores / architect شبابيك
arqflores / architect

Riyadh House

arqflores / architect
arqflores / architect
arqflores / architect

استخدام المعدن في تزيين الأبواب الزجاجية  في هيئة خطوط متداخلة و داوائر هندسية من الخارج يعرف بفن الاستلو الذي انتشر في تصميم البوابات الأمريكية مع بدايات القرن العشرين و تحديداً في عام 1920 ، و سيضمن لك ذلك التصميم بوابات جميلة و قوية في الوقت ذاته و تتسم بالتنوع في اختيار ألوانها بما يتماشى مع جدران واجهتك الخارجية

6- عملي و جذاب

Residencial Sta. Fe, Arquitectura MAS Arquitectura MAS المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
Arquitectura MAS

Arquitectura MAS
Arquitectura MAS
Arquitectura MAS

استخدام الخشب المضلع أو الصلب المتوازي في عمل بوابة خارجية قوية يعد من أيسر سبل تصميم بوابة مثالية لمرأبك و منزلك بوجه عام حيث سيكون ذلك موضحاً لجمال تصميم حديقة منزلك و محيطه من داخل الاسوار ليظهر بالكامل من الخارج من خلال تلك البوابات المفرغة

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7- حائط طبيعي

Fachada de Réguas de bambu autoclavado- Projeto Arq. Isay Weinfeld, BAMBU CARBONO ZERO BAMBU CARBONO ZERO شبابيك
BAMBU CARBONO ZERO

BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO

استخدام شيء يتجه نحو الطبيعة في بوابة مرأبك يعتبر من أكثر الأمور تميزاً و اختلافاً و لكنه قد يفتقر لمزيد من الخصوصية و الامان خصوصاً أن اغلبه يكون بواسطة سيقان النباتات أو الشجر و هذا النموذج قد اتخذ بنيته الأساسية من البامبو القوي نوعاً ما و يفتح بشكل دائري ليحافظ على المساحة و بنيته الواحدة 

8- معدن و زجاج

51PIA Reforma de casa entre medianeras al Centro de Sabadell, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes مرآب~ كراج
Vallribera Arquitectes

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes

المعدن و الزجاج متبع للغاية في البوابات الخاصة بالمرأب فقط و لا تظهر على البوابة الخارجية للمنزل و لا تلتصق بها لأن الزجاج قليل الامان و كذلك المعدن الذي خلفه قد يقلل كثيراً من جوانبه الجمالية

9- خداع بصري

homify مرآب~ كراج حجر اردواز Black
homify

homify
homify
homify

الخداع البصري في دهان البوابات أياً كان تصميمها يعتبر من أكثر الاساليب عصرية و حداثة خصوصاً الأشكال التي تظهر و كأنها متحركة و هي في الأصل ثابتة مما يزيد من عناصر جذب الانتباه في البوابات و الواجهة كذلك

10 – مثل المصنع القديم

La Maquinita, Trua arqruitectura Trua arqruitectura منازل
Trua arqruitectura

Trua arqruitectura
Trua arqruitectura
Trua arqruitectura

من أقدم ستايلات البوابات الخاصة بالمنازل و الخاصة بالكراجات هي النصف معتمة و المفرغة في نصفها العلوي لتزيد من الخصوصية في جهة الناظر من الأسفل و لا تحرم الناظر من الاعلى من جمال المحيط حول المنزل

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