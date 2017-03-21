الحداثة و الأناقة في شقة مساحتها 60 متراً فقط

في شقة جميلة مساحتها 60 متر مربع فقط ستكون جولتنا مع هوميفاي و هذا التصميم المثالي العصري لمنزل الاحلام الذي بالرغم من صغر مساحته و ضيق حجراته إلا أنه استحق أن يكون من أبرز التصميمات التي يمكن أن تشاهدوها لاقتباس الأفكار و الحصول على الإلهام الكافي للتعامل الامثل مع مثل تلك المساحة الصغيرة التي قد تكون أحد أهم عوائق استمتاعك بتصميم أحلامك في منزلك .
إليكم التفاصيل
المطبخ غلب عليه الطابع السائد في المنزل حيث اللون الأبيض في كل الجدران و مصابيح الليد في السقف و البعد عن استخدام المصادر القوية في الضوء مثل النجف و غيرها، و لكن تلك الطريقة ملائمة لصغر المساحة خصوصاً و أنها تضمن توزيع مثالي للضوء في المساحة المستخدمة فيها ..
المطبخ من حيث التصميم جاء مثالياً حيث استخدمت جزيرة فاصلة على شكل حرف L لتفصل بينه و بين الغرف المتداخلة معه من كل الجهات و تم تخصيص كل ما هو ملتصق بالحائط ليكون خزائن مغلقة حتى يكون التنسيق متكامل و الترتيب ظاهر في التصميم .
في المسطح المحيط بالمطبخ نلاحظ الغرف المتداخلة معه حيث يوجد سفرة دائرية مع أباجورة رقيقة هيكلية متسلطة من السقف مباشرة نحو الجلسة مما يجعلها مخصصة بشكل كبير و محددة عن باقي المحيط، و استخدام السفرة من الزجاج بشكل دائري يعتبر رائعاً و متماشياً مع المساحة تماماً .
من زاوية أخرى نلاحظ عدم اغفال دور الأضواء القوية في الممرات و الأعمدة لأنها المسئولة عن الشعور بالبراح و إظهار اللوحات و البراويز بشكل متألق يبعد أي احساس بالضيق .ؤ
بالعودة للمطبخ علينا ملاحظة تصميم الجزيرة التي لاحظنا أنها في الوهلة الأولى صممت لتحجب الرؤية عن منطقة العمليات و تفصل المطبخ تماماً عن محيط السفرة و غرفة المعيشة التي تحيط به، و من جهة أخرى علينا ملاحظ التصميم في حد ذاته للجزيرة بين سطح الرخام و المقاعد العصرية التي تحيط بها و التي تزيل الحمل تماماً عن السفرة الصغيرة القريبة من المطبخ
في غرفة المعيشة صغيرة الحجم نلاحظ استمرار سيادة اللون الأبيض في كل المكونات مع استخدام كنبة واحدة فقط بتصميم الركنة لتكون مريحة في الجلوس و مستوعبة لأكبر كمية من الأفراد و مستغله لكل المساحة المصممة فيها
غرفة النوم في تصميمها لم تختلف عن غرفة المعيشة أو أي المساحات الأخرى التي تطرقنا إليها في تلك الشقة الصغيرة حتى في الإكسوارات التي تنوعت بين اللوحات و البراويز و استخدام مستويات حداثية للغاية من نظم الإضاءة في الأركان .
الحمام كانت متوفرة فيه كل النصائح الخاصة بالتخلص من شعور الضيق مثل :
- استخدام مرآة كبيرة عاكسة للضوء .
- استخدام خزانات في منطقة واحدة و كافية لتحقق التنسيق التام في الحمام .
- استخدام فواصل زجاجية حول منطقة الاستحمام حتى لا تعيق المجال البصري .
- اللون الفاتح و الأضواء القوية .
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