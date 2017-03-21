الحداثة و الأناقة في شقة مساحتها 60 متراً فقط

المطبخ غلب عليه الطابع السائد في المنزل حيث اللون الأبيض في كل الجدران و مصابيح الليد في السقف و البعد عن استخدام المصادر القوية في الضوء مثل النجف و غيرها، و لكن تلك الطريقة ملائمة لصغر المساحة خصوصاً و أنها تضمن توزيع مثالي للضوء في المساحة المستخدمة فيها ..

المطبخ من حيث التصميم جاء مثالياً حيث استخدمت جزيرة فاصلة على شكل حرف L لتفصل بينه و بين الغرف المتداخلة معه من كل الجهات و تم تخصيص كل ما هو ملتصق بالحائط ليكون خزائن مغلقة حتى يكون التنسيق متكامل و الترتيب ظاهر في التصميم .