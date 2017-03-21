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الحداثة و الأناقة في شقة مساحتها 60 متراً فقط

Mohammed Awad Mohammed Awad
2BE OPEN-SPACE, Davide Pavanello Lab Davide Pavanello Lab مطبخ
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في شقة جميلة  مساحتها 60 متر مربع فقط ستكون جولتنا مع هوميفاي و هذا التصميم المثالي العصري لمنزل الاحلام الذي بالرغم من صغر مساحته و ضيق حجراته إلا أنه استحق أن يكون من أبرز التصميمات التي يمكن أن تشاهدوها لاقتباس الأفكار و الحصول على الإلهام الكافي للتعامل الامثل مع مثل تلك المساحة الصغيرة التي قد تكون أحد أهم عوائق استمتاعك بتصميم أحلامك في منزلك . 

إليكم التفاصيل

المطبخ

2BE OPEN-SPACE, Davide Pavanello Lab Davide Pavanello Lab مطبخ
Davide Pavanello Lab

Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab

المطبخ غلب عليه الطابع السائد في المنزل حيث اللون الأبيض في كل الجدران و مصابيح الليد في السقف و البعد عن استخدام المصادر القوية في الضوء مثل النجف و غيرها، و لكن تلك الطريقة ملائمة لصغر المساحة خصوصاً و أنها تضمن توزيع مثالي للضوء في المساحة المستخدمة فيها ..

المطبخ من حيث التصميم جاء مثالياً حيث استخدمت جزيرة فاصلة  على شكل حرف L  لتفصل بينه و بين الغرف المتداخلة معه  من كل الجهات و تم تخصيص كل ما هو ملتصق بالحائط ليكون خزائن مغلقة حتى يكون التنسيق متكامل و الترتيب ظاهر في التصميم .

نظرة شاملة

2BE OPEN-SPACE, Davide Pavanello Lab Davide Pavanello Lab غرفة السفرة
Davide Pavanello Lab

Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab

في المسطح المحيط بالمطبخ نلاحظ الغرف المتداخلة معه حيث يوجد سفرة دائرية مع أباجورة رقيقة هيكلية متسلطة من السقف مباشرة نحو الجلسة مما يجعلها مخصصة بشكل كبير و محددة عن باقي المحيط، و استخدام السفرة من الزجاج بشكل دائري يعتبر رائعاً و متماشياً مع المساحة تماماً .

من زاوية  أخرى نلاحظ عدم اغفال دور الأضواء القوية في الممرات و الأعمدة لأنها المسئولة عن الشعور بالبراح و إظهار اللوحات و البراويز بشكل متألق يبعد أي احساس بالضيق .ؤ

شبه جزيرة

2BE OPEN-SPACE, Davide Pavanello Lab Davide Pavanello Lab مطبخ
Davide Pavanello Lab

Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab

بالعودة للمطبخ علينا ملاحظة تصميم الجزيرة التي لاحظنا أنها في الوهلة الأولى صممت لتحجب الرؤية عن منطقة العمليات و تفصل المطبخ تماماً عن محيط السفرة و غرفة المعيشة التي تحيط به، و من جهة أخرى علينا ملاحظ التصميم في حد ذاته للجزيرة بين سطح الرخام و المقاعد العصرية التي تحيط بها و التي تزيل الحمل تماماً عن السفرة الصغيرة القريبة من المطبخ 

غرفة المعيشة

2BE OPEN-SPACE, Davide Pavanello Lab Davide Pavanello Lab غرفة المعيشة
Davide Pavanello Lab

Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab

في غرفة المعيشة صغيرة الحجم نلاحظ استمرار سيادة اللون الأبيض في كل المكونات مع استخدام كنبة واحدة فقط بتصميم الركنة لتكون مريحة في الجلوس و مستوعبة لأكبر كمية من الأفراد و مستغله لكل المساحة المصممة فيها 

غرفة النوم

2BE OPEN-SPACE, Davide Pavanello Lab Davide Pavanello Lab غرفة نوم
Davide Pavanello Lab

Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab

غرفة النوم في تصميمها لم تختلف عن غرفة المعيشة أو أي المساحات الأخرى التي تطرقنا إليها في تلك الشقة الصغيرة حتى في الإكسوارات  التي تنوعت بين اللوحات و البراويز و استخدام مستويات حداثية للغاية من نظم الإضاءة في الأركان .

الحمام

2BE OPEN-SPACE, Davide Pavanello Lab Davide Pavanello Lab حمام
Davide Pavanello Lab

Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab

الحمام كانت متوفرة فيه كل النصائح الخاصة بالتخلص من شعور الضيق مثل :

- استخدام مرآة كبيرة عاكسة للضوء .

- استخدام خزانات في منطقة واحدة و كافية لتحقق التنسيق التام في الحمام .

- استخدام فواصل زجاجية حول منطقة الاستحمام حتى لا تعيق المجال البصري .

- اللون الفاتح و الأضواء القوية .

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