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11 فكرة رائعة لديكور غرفة نومك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب نقي Black
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غرفة النوممن الأماكن القليلة التي نمر عليها يومياً بانتظام و التي نحتاج للشعور فيها بالراحة و الهدوء و المساعدة على النوم و التأمل في نهاية اليوم و في استقباله عند كل صباح، لذا هوميفاي سوف يساعدك من خلال كتاب الأفكار هذا في الوصول للتصميم المثالي لغرفة نومك عن طريق تقديم 11 فكرة مبتكرة و جاذبة للإنتباه لتصميمات غرف النوم بطرازات مختلفة و إبداع لا ينتهي في كل نموذج منها ..

1- مفروشات مبهجة

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

استخدام مفروشات تعبر عن حالة البهجة التي تنتظرك في غرفتك كلما دخلتها أمر غاية في السهولة  و في الصعوبة أيضاً و هذا عن طريق ضبط النقوش المطلوبة على مفروشات سريرك بالقدر الذي يسمح للتصميم بالوقوف بين الزخرفة الجميلة و بين عدم الإفراط في النقوش لتكون فجة أو أكثر من اللازم .

2- نظام الالوان

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب نقي Black
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

تدرج الألوان بين المحايد و الزاهي أمر مطلوب في تصميم غرفة نومك العصرية ، لاحظ لون الفرش الأزرق و الحوائط البيضاء و  الوسائد المتدرجة بين الاسود و الابيض كل ذلك يظهر كاللوحة الجميلة في غرفة النوم خصوصاً لو قمت بتوفير كمية مناسبة من الضوء لتحقيق التوازن الكافي بين كل تلك الألوان المتباينة

3- وسائد كثيرة

DISEÑO DE INTERIORES, GRUPO ESCALA ARQUITECTOS GRUPO ESCALA ARQUITECTOS غرفة نوم
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS

GRUPO ESCALA ARQUITECTOS
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS

استخدم وسائد كثيرة في تصميم سريرك الأنيق الامر الذي سيزيد من عنصر  الجمال في غرفة نومك و كذلك جانب كبير من الفخامة سيكون أمام عينيك فقط لو أحسنت اختيار الألوان التي سوف تتزين بها تلك الوسائد لتساعد غرفتك على التألق

4- لمسات طبيعية

Casa 56, Workshop, diseño y construcción Workshop, diseño y construcción غرفة نوم
Workshop, diseño y construcción

Workshop, diseño y construcción
Workshop, diseño y construcción
Workshop, diseño y construcción

من روح الطبيعة استخدم بعض اللمسات التي تعبر عن الحياة الطبيعية المحيطة بمنزلك سواء النباتات المحلية أو الكائنات الحية المعبرة عن الإقليم المحيط بك، هنا استخدمنا في الإكسسوارات تحف و منحوتات كأرنب بري في نهاية السرير و في الجدران استخدمنا لوحة طبيعية معبرة عن القوة و الانطلاق

و هنا يظهر المجال الإفريقي في التصميم المائل لألوان هادئة و تميل للسخونة نوعاً ما ، حيث يتواجد رسم الفيل الأفريقي و الألوان الطبيعية لخشب الغابات في كل المكونات الأخرى

Afrika-Feeling, K&L Wall Art K&L Wall Art جدران وأرضياتديكورات الجدران
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

5- استخدم ستائر عصرية

VENEROS, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة نوم
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

يمكننا استخدام ستائر من أنواع خاصة من الأقمشة الثقيلة التي تكون في حالة غلقها مثل الحائط تماماً ، ولتصميم هذا النموذج قم باختيار ألوان قماش بنفس لون و درجة  الجدران في غرفتك مع اختيار نوعية سميكة من الأقمشة دون أي نقوش اضافية .

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6- مسند

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

المسند الخاص بالسرير الموجود في غرفة نومك يعد من أبرز العوامل التي تؤثر في تصميمها، يجب أن يكون المسند بلون محبب للنفس و منتشر في الغرفة في مكونات أخرى و يحقق التوازن المثالي مع اللون السائد في الغرفة و هنا على سبيل المثال جاء المسند بالأزرق الفاقع و ليحقق التوازن مع الإكسسوارات الموجودة بنفس لونه و بين الأبيض السائد 

7- تصميم خزانات مبتكرة

Bed and Breakfast | Home gallery, Roma, Spaghetticreative Spaghetticreative غرفة نوم
Spaghetticreative

Spaghetticreative
Spaghetticreative
Spaghetticreative

لو كانت مساحة غرفتك صغيرة نوعاً ما و لا تسمح بوجود دولاب أو خزانات كبيرة يمكنك استغلال الرفوف الأرضية و الخزانات البلاستيكية في عمل علب ذات شكل مقبول لتقوم بدور التخزين لكل أغراضك بشكل جيد أفضل من حدوث فوضى كاملة في عدم وجود دولاب كبير الحجم كما هو معتاد 

8- اعادات التدوير

kate apt, labzona labzona غرفة نوم
labzona

labzona
labzona
labzona

لاحظ في هذا النموذج المواد المعاد تدويرها لتستخدم في الغرفة بشكل مغاير لما كانت عليه في السابق، فهنا استخدمت المقاعد لتكون كومودينو بشكل مختلفة و كذلك اللمبات الخاصة بالمكتب استخدمت كالأباجورات

لو كان لديك صناديق مفتوحة يمكن طلائها و صنفرتها بشكل جيد لتوضع في غرفة نومك و تكون بمثابة خزانة مفتوحة بدلاً من اقتناء كومودينو مثلما نلاحظ في هذا النموذج

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة نوم
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

اقرأ : 14 فكرة لتزيين الجدران اختر واحدة منها لغرفتك

9- إكسسوارات

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب نقي Purple/Violet
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

استخدام اكسسوارات رقيقة على الكومودينو أمر محبب في غرف النوم العصرية خصوصاً التي تميل إلى ستايل الشباب أكثر، يمكن أن تستخدم البراويز و الصور التذكارية و الأباجورات ذات التصميم الجذاب و كذلك الورود و الشموع و غيرها 

في بعض الأحيان قد يكون استخدام اكسسوارات بسيطة أسلم الحلول للحصول على تصميم مثالي لغرفة نومك وا ستخدام مواد معاد تدويرها قد يكون أجمل اختيار كذلك

Proyectos de interiorismo varios , estudio 60/75 estudio 60/75 غرفة نوم
estudio 60/75

Proyectos de interiorismo varios

estudio 60/75
estudio 60/75
estudio 60/75

10 – ألوان ساخنة

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver غرفة نوم
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

في استخدامات ألوان الجدران في غرفة نومك حاول أن تصمم إحدى الجدران بشكل مختلف في اللون و المظهر و في التكوين لو أمكن ، لأن ذلك سوف يجعل من غرفتك مليئة بالتفاصيل و يجعلها مثيرة للاهتمام و تبعد عنك أي شعور بالملل و التكرار

و استخدام الألوان الهادئة كذلك في كل الغرفة قد يحمل معه الشعور ذاته خصوصاً لو قمت بتحقيق تواجد الألوان الجرئية في المكونات الأخرى مثل الستائر و المفروشات و السجاد

Bedroom Lujansphotography غرفة نوم
Lujansphotography

Bedroom

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

11- حلول مبدعة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في المساحات الصغيرة عليك باستخدام المرايات بشكل أكبر لتحقيق شعور أكبر بالمساحة و بعد تام عن أي ضيق محتمل

النباتات ستكون حل أمثل في حالة حيرتك في استخدام إكسسوارات بألوان مبهجة و معبرة عن الطبيعة و تواجد النبات سواء كان صناعي أم طبيعي في غرفتك سيثري تصميمهاك

Summer Trio Planter Appleyard London حدائقنباتات و زهور
Appleyard London

Summer Trio Planter

Appleyard London
Appleyard London
Appleyard London

لو كان لديك ميل للإطلاع و الإنطلاق للمحيط الخارجي دون ستائر فيمكنك تصميم مظلة من الخشب نحو الشرفة التي تطل عليها فتجعلها دائماً في ظلال هادئة و لن تحتاج لستائر من الداخل بعدها

PLAZA PAPELILLO, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة نوم
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
الحداثة و الأناقة في شقة مساحتها 60 متراً فقط
غرفة النوم أفكار و ابداع

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