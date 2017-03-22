11 فكرة رائعة لديكور غرفة نومك

غرفة النوممن الأماكن القليلة التي نمر عليها يومياً بانتظام و التي نحتاج للشعور فيها بالراحة و الهدوء و المساعدة على النوم و التأمل في نهاية اليوم و في استقباله عند كل صباح، لذا هوميفاي سوف يساعدك من خلال كتاب الأفكار هذا في الوصول للتصميم المثالي لغرفة نومك عن طريق تقديم 11 فكرة مبتكرة و جاذبة للإنتباه لتصميمات غرف النوم بطرازات مختلفة و إبداع لا ينتهي في كل نموذج منها ..
استخدام مفروشات تعبر عن حالة البهجة التي تنتظرك في غرفتك كلما دخلتها أمر غاية في السهولة و في الصعوبة أيضاً و هذا عن طريق ضبط النقوش المطلوبة على مفروشات سريرك بالقدر الذي يسمح للتصميم بالوقوف بين الزخرفة الجميلة و بين عدم الإفراط في النقوش لتكون فجة أو أكثر من اللازم .
تدرج الألوان بين المحايد و الزاهي أمر مطلوب في تصميم غرفة نومك العصرية ، لاحظ لون الفرش الأزرق و الحوائط البيضاء و الوسائد المتدرجة بين الاسود و الابيض كل ذلك يظهر كاللوحة الجميلة في غرفة النوم خصوصاً لو قمت بتوفير كمية مناسبة من الضوء لتحقيق التوازن الكافي بين كل تلك الألوان المتباينة
استخدم وسائد كثيرة في تصميم سريرك الأنيق الامر الذي سيزيد من عنصر الجمال في غرفة نومك و كذلك جانب كبير من الفخامة سيكون أمام عينيك فقط لو أحسنت اختيار الألوان التي سوف تتزين بها تلك الوسائد لتساعد غرفتك على التألق
من روح الطبيعة استخدم بعض اللمسات التي تعبر عن الحياة الطبيعية المحيطة بمنزلك سواء النباتات المحلية أو الكائنات الحية المعبرة عن الإقليم المحيط بك، هنا استخدمنا في الإكسسوارات تحف و منحوتات كأرنب بري في نهاية السرير و في الجدران استخدمنا لوحة طبيعية معبرة عن القوة و الانطلاق
يمكننا استخدام ستائر من أنواع خاصة من الأقمشة الثقيلة التي تكون في حالة غلقها مثل الحائط تماماً ، ولتصميم هذا النموذج قم باختيار ألوان قماش بنفس لون و درجة الجدران في غرفتك مع اختيار نوعية سميكة من الأقمشة دون أي نقوش اضافية .
المسند الخاص بالسرير الموجود في غرفة نومك يعد من أبرز العوامل التي تؤثر في تصميمها، يجب أن يكون المسند بلون محبب للنفس و منتشر في الغرفة في مكونات أخرى و يحقق التوازن المثالي مع اللون السائد في الغرفة و هنا على سبيل المثال جاء المسند بالأزرق الفاقع و ليحقق التوازن مع الإكسسوارات الموجودة بنفس لونه و بين الأبيض السائد
لو كانت مساحة غرفتك صغيرة نوعاً ما و لا تسمح بوجود دولاب أو خزانات كبيرة يمكنك استغلال الرفوف الأرضية و الخزانات البلاستيكية في عمل علب ذات شكل مقبول لتقوم بدور التخزين لكل أغراضك بشكل جيد أفضل من حدوث فوضى كاملة في عدم وجود دولاب كبير الحجم كما هو معتاد
لاحظ في هذا النموذج المواد المعاد تدويرها لتستخدم في الغرفة بشكل مغاير لما كانت عليه في السابق، فهنا استخدمت المقاعد لتكون كومودينو بشكل مختلفة و كذلك اللمبات الخاصة بالمكتب استخدمت كالأباجورات
استخدام اكسسوارات رقيقة على الكومودينو أمر محبب في غرف النوم العصرية خصوصاً التي تميل إلى ستايل الشباب أكثر، يمكن أن تستخدم البراويز و الصور التذكارية و الأباجورات ذات التصميم الجذاب و كذلك الورود و الشموع و غيرها
في استخدامات ألوان الجدران في غرفة نومك حاول أن تصمم إحدى الجدران بشكل مختلف في اللون و المظهر و في التكوين لو أمكن ، لأن ذلك سوف يجعل من غرفتك مليئة بالتفاصيل و يجعلها مثيرة للاهتمام و تبعد عنك أي شعور بالملل و التكرار
في المساحات الصغيرة عليك باستخدام المرايات بشكل أكبر لتحقيق شعور أكبر بالمساحة و بعد تام عن أي ضيق محتمل