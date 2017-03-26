10 أفكار للبوابات وواجهات المنازل

تأمين الأمن والأمان لمنزلنا هو الشيء الذي تريده أي أسرة عند شراء أو بناء منزل. تحديد حدود المنزل أمر مهم لحفظ خصوصيتك من الجيران، والسور الذي يحيط بالمنزل هو جزء من واجهة المنزل الرئيسية. كما يتم تصميم جدران واجهة المنزل بحيث تتناسب مع التصميم الذي نرغب وبحسب الحاجة أيضا، كما يتم الاهتمام بالحفاظ على جانب الترحيب لأن هذا هو الانطباع الأول لضيوف المنزل. بالإضافة إلى الواجهة، هناك عنصر، في بعض الأحيان لا يأخذ الاهتمام المطلوب: البوابة. لكن، هل يمكنك تصوي كم تصميم يمكن أن تجد للبوابة؟ صدق أو لا تصدق، يمكن أن تجد لهذه البوابة المنزلقة أو القابلة للطي عدد لانهائي من التصاميم مختلفة الألوان والقوام.
إذا كنت لا تصدق، هذا المقال مخصص لك لتتعرف معنا على 10 تصاميم لبوابات مثالية للمنازل الفنزويلية.
أحيانا ليس لدينا الحظ أو المساحة لحديقة أمامية صغيرة، ولكن هذة ليست مشكلة عندما يتضمن تصميم البوابة، النباتات كجزء من تكوينه. لاحظ في الصورة التصميم لحوض الأزهار الكبير التي يتوًج البوابة، مما يسمح للنباتات أن تنمو بحرية ويضيف الحياة والخضرة إلى الواجهة.
بوابة مثالية للمنازل التي هي في الأحياء غير الودية أو للراغبين في الحفاظ على الخصوصية على أكمل وجه. أبواب صلبة تضمن الأمن وتعطي نظرة شامخة للمنزل. استخدام الألوان الزاهية، والمواد المثيرة للاهتمام، كلها موارد أعطت التصميم الحياة لهذه القطعة الرائعة من الصلب أو الخشب.
في هذا التصميم أيضا للحفاظ على الأمن كحد أقصى، وهذا التصميم ينعشنا ببساطتة وجماليتة المتجلية في الشرائط الأفقية مع مساحات صغيرة بين كل واحد منها للسماح بنفاذية بصرية ومرور التيارات الهوائية، مما يجعل الواجهة تبدو مضيئة وحساسة.
هذه البوابة الكهربائية الحديثة، تتركز وضيفتها الأساسية لحماية المنزل. نغمات محايدة دون أي زخرفة، صممت هذه البوابة بمساحة كبيرة للسماح بدخول السيارة، كما نلاحظ في وسط البوابة يوجد خط عرضي مفرغ للسماح بمرور الضوء وإعطاء لمسة مثيرة للاهتمام أمام المنزل.
المهم هعند تصميم الواجهة تحديد بوضوح بداية قطعة الارض. التناقض المميز واضح بين الجزء الصلب المنتمي لبوابة المرآب، مع السور لجزء المشاة. وبأسلوب عصري، لا تزال هذه البوابة بسيطة والأبيض على النقيض للجدار من الطوب الدافئ في الجانب الخاص بك.
هل تبحث عن التوازن بين المادة الصلبة و
شفافية أبواب موقف السيارات تجمع بين الألواح الخشبية مع الفولاذ الأسود المقاوم للأسود، لنتيجة مذهلة ومتطورة. الجمع بين العناصر يحافظ على الخصوصية عند مستوى معين، مما يجعل من الأسهل بالنسبة لسكان المنزل مراقبة الداخل أو الخارج من منزله دون أن تكون البوابة عائق.
نحب هذا المزيج الكلاسيكي بين الأبيض والرمادي، ويجري هذا المزج بين الألوان المحايدة والخفيفة لإعطاء حيوية لواجهة المنزل. بوابة هذا المنزل، في نغمة رمادية خفيفة، مقسمة الى شرائح عريضة، للسماح بالرؤية والتهوية الطبيعية، وهو أمر مهم عندما يكون لديك حديقة أمامية أو حيوانات أليفة.
يقدم CoturierStudio اقتراح معاصر ومتكامل للمنازل الفنزويلية. تم تصنيع هذه البوابة من قطعة واحدة من الفولاذ ليتحد مع المواد الحديثة مثل الزجاج والطوب. هذا النموذج بسيط ويتكيف مع أي منزل، ويمكنك التحكم في فتحة وغلقة يدويا أو إلكترونيا.
دون الكثير من التعقيدات، حل جمالي يوحد لغة العمارة من الواجهة وهو الحفاظ على نفس المواد والتصميم للواجهة والباب. لاحظ كيف يتم تكرار هذه الشرائح الصلبة الأفقية في كل من رصيف المشاة، وأمام بوابة وقوف السيارات.
من المهم دائما الحفاظ على واجهة المنزل مضيئة لزيادة السلامة ولتسهيل دخول السيارة إلى المنزل ليلا. اللعب مع الإضاءة يجعل البوابة تبدو مختلفة تماما وحديثة جدا. القي نظرة على هذه الجدار الصلب. يوفر موقع الإضاءة المباشرة من فوق، التفاوت بين الظل والضوء بشكل مثير للاهتمام على السطح.
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