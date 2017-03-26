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10 أفكار للبوابات وواجهات المنازل

Heba khlili Heba khlili
Residencial Europa, CouturierStudio CouturierStudio منازل
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تأمين الأمن والأمان لمنزلنا هو الشيء الذي تريده أي أسرة عند شراء أو بناء منزل. تحديد حدود المنزل أمر مهم لحفظ خصوصيتك من الجيران، والسور الذي يحيط بالمنزل هو جزء من واجهة المنزل الرئيسية. كما يتم تصميم جدران واجهة المنزل بحيث تتناسب مع التصميم الذي نرغب وبحسب الحاجة أيضا، كما يتم الاهتمام بالحفاظ على جانب الترحيب لأن هذا هو الانطباع الأول لضيوف المنزل. بالإضافة إلى الواجهة، هناك عنصر، في بعض الأحيان لا يأخذ الاهتمام المطلوب: البوابة. لكن، هل يمكنك تصوي كم تصميم يمكن أن تجد للبوابة؟ صدق أو لا تصدق، يمكن أن تجد لهذه البوابة المنزلقة أو القابلة للطي عدد لانهائي من التصاميم مختلفة الألوان والقوام.

إذا كنت لا تصدق، هذا المقال مخصص لك لتتعرف معنا على 10 تصاميم لبوابات مثالية للمنازل الفنزويلية.

1. الواجهة المزروعة

Valle Anahuac, CouturierStudio CouturierStudio منازل
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

أحيانا ليس لدينا الحظ أو المساحة لحديقة أمامية صغيرة، ولكن هذة ليست مشكلة عندما يتضمن تصميم البوابة، النباتات كجزء من تكوينه. لاحظ في الصورة التصميم لحوض الأزهار الكبير التي يتوًج البوابة، مما يسمح للنباتات أن تنمو بحرية ويضيف الحياة والخضرة إلى الواجهة.

2. واجهة… بأقصى قدر من الأمن

PROYECTO RUBIO, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA منازل
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

بوابة مثالية للمنازل التي هي في الأحياء غير الودية أو للراغبين في الحفاظ على الخصوصية على أكمل وجه. أبواب صلبة تضمن الأمن وتعطي نظرة شامخة للمنزل. استخدام الألوان الزاهية، والمواد المثيرة للاهتمام، كلها موارد أعطت التصميم الحياة لهذه القطعة الرائعة من الصلب أو الخشب.

3. خطوط دقيقة وجميلة

CIENTO30, CDR CONSTRUCTORA CDR CONSTRUCTORA منازل
CDR CONSTRUCTORA

CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA

في هذا التصميم أيضا للحفاظ على الأمن كحد أقصى، وهذا التصميم ينعشنا ببساطتة وجماليتة المتجلية في الشرائط الأفقية مع مساحات صغيرة بين كل واحد منها للسماح بنفاذية بصرية ومرور التيارات الهوائية، مما يجعل الواجهة تبدو مضيئة وحساسة.

4. البوابة الكهربائية

Proyecto ASE 5a, Mstudio Arquitectura+Construccion Mstudio Arquitectura+Construccion منازل طوب Multicolored
Mstudio Arquitectura+Construccion

Mstudio Arquitectura+Construccion
Mstudio Arquitectura+Construccion
Mstudio Arquitectura+Construccion

هذه البوابة الكهربائية الحديثة، تتركز وضيفتها الأساسية لحماية المنزل. نغمات محايدة دون أي زخرفة، صممت هذه البوابة بمساحة كبيرة للسماح بدخول السيارة، كما نلاحظ في وسط البوابة يوجد خط عرضي مفرغ للسماح بمرور الضوء وإعطاء لمسة مثيرة للاهتمام أمام المنزل.

5. واجهة المتناقضة

RESIDÊNCIA ASSOBRADADA PARA UM CASAL, Amauri Berton Arquitetura Amauri Berton Arquitetura منازل
Amauri Berton Arquitetura

Amauri Berton Arquitetura
Amauri Berton Arquitetura
Amauri Berton Arquitetura

المهم هعند تصميم الواجهة تحديد بوضوح بداية قطعة الارض. التناقض المميز واضح بين الجزء الصلب المنتمي لبوابة المرآب، مع السور لجزء المشاة. وبأسلوب عصري، لا تزال هذه البوابة بسيطة والأبيض على النقيض للجدار من الطوب الدافئ في الجانب الخاص بك.

6. ماذا عن الجمع بين الصلب مع الخشب؟

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هل تبحث عن التوازن بين المادة الصلبة وشفافية أبواب موقف السيارات تجمع بين الألواح الخشبية مع الفولاذ الأسود المقاوم للأسود، لنتيجة مذهلة ومتطورة. الجمع بين العناصر يحافظ على الخصوصية عند مستوى معين، مما يجعل من الأسهل بالنسبة لسكان المنزل مراقبة الداخل أو الخارج من منزله دون أن تكون البوابة عائق.

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7. بوابة بسيطة ولكنها آمنة

Proyectos Recientes, CouturierStudio CouturierStudio منازل
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

نحب هذا المزيج الكلاسيكي بين الأبيض والرمادي، ويجري هذا المزج بين الألوان المحايدة والخفيفة لإعطاء حيوية لواجهة المنزل. بوابة هذا المنزل، في نغمة رمادية خفيفة، مقسمة الى  شرائح عريضة، للسماح بالرؤية والتهوية الطبيعية، وهو أمر مهم عندما يكون لديك حديقة أمامية أو حيوانات أليفة.

8. بوابة مثالية لأي منزل فنزويلي

Residencial Europa, CouturierStudio CouturierStudio منازل
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

يقدم CoturierStudio اقتراح معاصر ومتكامل للمنازل الفنزويلية. تم تصنيع هذه البوابة من قطعة واحدة من الفولاذ ليتحد مع المواد الحديثة مثل الزجاج والطوب. هذا النموذج بسيط ويتكيف مع أي منزل، ويمكنك التحكم في فتحة وغلقة يدويا أو إلكترونيا.

9. تصميم الواجهة يعني تصميم الباب

Proyecto Casa MF, Acrópolis Arquitectura Acrópolis Arquitectura منازل حجر White
Acrópolis Arquitectura

Acrópolis Arquitectura
Acrópolis Arquitectura
Acrópolis Arquitectura

دون الكثير من التعقيدات، حل جمالي يوحد لغة العمارة من الواجهة وهو الحفاظ على نفس المواد والتصميم للواجهة والباب. لاحظ كيف يتم تكرار هذه الشرائح الصلبة الأفقية في كل من رصيف المشاة، وأمام بوابة وقوف السيارات.

10. بوابة حديثة ومضيئة

Casa IL, CDR CONSTRUCTORA CDR CONSTRUCTORA منازل
CDR CONSTRUCTORA

CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA

من المهم دائما الحفاظ على واجهة المنزل مضيئة لزيادة السلامة ولتسهيل دخول السيارة إلى المنزل ليلا. اللعب مع الإضاءة يجعل البوابة تبدو مختلفة تماما وحديثة جدا. القي نظرة على هذه الجدار الصلب. يوفر موقع الإضاءة المباشرة من فوق، التفاوت بين الظل والضوء بشكل مثير للاهتمام على السطح.

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