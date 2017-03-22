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22 حيلة في المطبخ ستوفر عليك الكثير من الجهد

Mohammed Awad Mohammed Awad
Küchenbau in Perfektion, Tischlerei Tolinzki Tischlerei Tolinzki مطبخأواني المطبخ
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لأننا نستهلك الكثير من الوقت و الجهد في المطبخ أثناء تحضير الأطعمة و المشروبات المختلفة و تخزين احتياجاتنا فكرنا اليوم مع هوميفاي أن نجعل حياتنا أسهل عن طريق تقديم مجموعة رائعة من الأفكار و الحيل الذكية التي ستوفر علينا الكثير من هذا الجهد الذي قد يضيع دون أن نستغله بالشكل الصحيح ..

تلك الحيل ستجعل من مطبخك جميلاً إلى جانب عمليتها الشديدة التي ستبهر الكثير من أصدقائك و أفراد عائلتك عندما يعرفوها و سيقوموا باقتباسها منك في مطابخهم ..

إليك الأفكار بالتفاصيل

1- تجنب البداية الخاطئة

Küchenbau in Perfektion, Tischlerei Tolinzki Tischlerei Tolinzki مطبخأواني المطبخ
Tischlerei Tolinzki

Tischlerei Tolinzki
Tischlerei Tolinzki
Tischlerei Tolinzki

عليك في البداية أن تجعل لكل أداة في مطبخك مكاناً خاصاً بها لتبتعد قدر الإمكان عن الفوضى و تكون في متناولك في كل مرة تحتاج لاستخدامها خاصة أدوات السفرة .

2- كل شيء في المتناول

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR مطبخ
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

اجعل كل شيء في متناولك ، ليس بعيدة في الاعلى و ليس في العمق في الأسفل، حاول أن تكون الرفوف الخاصة بالمطبخ في مستوى مناسب لطولك و مناسب أيضاً لحجم مخزوناتك

3- كل شيء مخفي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

حاول ان يكون كل شيء تستخدمه في المطبخ في مكان محدد بحيث لا يظهر منه شيء على السطح حتى لا تكون حالة من الفوضى مسيطرة على التصميم 

4- قل وداعاً للبلاعات

kitchen and dining room INpuls interior design & architecture مطبخ
INpuls interior design &amp; architecture

kitchen and dining room

INpuls interior design & architecture
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

لو جعلت الحوض في حجم مثالي و مناسب لحجم أعمالك و سطح الجزيرة واسع و ملائم لكل أغراضك فلن تكون هناك أي حاجة لعمل مصفاة في الأرضيات لتصريف المياة فكل المياة ستذهب للحوض مباشرة دون فوضى

5- لا تبكي على اللبن المسكوب

homify مطابخ صغيرة
homify

homify
homify
homify

اعتمد دائماً على عنصر المرح في استخدامك لمطبخك فلو سكب منك لبن أو حرقت منك كعكة فلا تحزن و لكن جرب و جرب و ستصل لنتيجة ما تطمح إليه في النهاية

6- كل المكونات حاضرة

Marmorplatten, MC-R GmbH MC-R GmbH مطبخ
MC-R GmbH

MC-R GmbH
MC-R GmbH
MC-R GmbH

اجعل كل مكونات مطبخ تتناغم مع بعضها ، فتخيل أنك تقوم بعمل العجين و تحتاج الآن لشيء في الثلاجة فمن المنطقي أن يكون مكان الحلة قريب من مكان الثلاجة و هو ما يجعلك تصمم سطح الحوض بالقرب من مكان الثلاجة و هكذا

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7- مكان واسع لقطع الأعشاب و قطع البيتزا

Loft N, innenarchitektur-rathke innenarchitektur-rathke مطبخ
innenarchitektur-rathke

innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke

اجعل في مطبخك مكان يتسع للطبخات المتنوعة التي تحتاج مساحة كبيرة لتضع فيها المكونات اللازمة لتحضيرها مثل البيتزا التي تحتاج لمكان لفرد العجين على سبيل المثال

8- استخدام الجزء العلوي

Kaohsiung City | Taiwan, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG مطبخ
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

و يقصد به استغلال كل المساحات لتصميم أسطح مناسبة للتحضير و للتناول أيضاً، فلماذا لو كان مطبخك لا يستطيع تحمل انشاء سطح آخر يغنيك عن الفوضى التي يمكن أن تحدث في أثناء تصميمك لإحدى الأكلات الصعبة

9- أماكن الأوعية الخاصة بالبهارات قريبة من البوتوجاز

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اجعل الأدوات التي تحتاجها في الطبخ قريبة من مكان الطبخ مثل البوتوجاز ، لاحظ وجود خزانة البهارات أعلى البوتوجاز

10- الماء الساخن و مزيج المستحضرات

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

قم بتنظيف أي سطح أو وعاء استخدمته في الطهي أولاً بأول بالماء الساخن و المستحضرات  حتى لا يتراكم ذلك و يكون مجهود التخلص منه كبيراً

11- مكان للراحة

Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG مطبخ
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

لماذا لا تصمم مكاناً للراحة بعد كل هذا المجهود 

12- ضع الليمون في المايكروويف

Luxusküche / italienische Designerküche in Edelstahl und Echtholz, Küchengaleria Oßwald GmbH Küchengaleria Oßwald GmbH مطبخ
Küchengaleria Oßwald GmbH

Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH

سيكون من الجيد عمل ذلك لأنه سيكون بمثابة معطر طبيعي للمطبخ 

13- اعتني بالتناغم الموسيقي

Kitchenette homify مطبخ
homify

Kitchenette

homify
homify
homify

اجعل التناغم في كل شيء و اجعل هناك خلفية صوتية بموسيقى هادئة في مطبخك مما سيؤدي لنشر طاقة ايجابية في مطبخك

14- بقايا من العصير ؟

Hofhaus 1890, Lichters Living Lichters Living مطبخ
Lichters Living

Lichters Living
Lichters Living
Lichters Living

قم بتجميد بقايا العصير في مكعبات للثلج مما سيجعل المكعبات عند استخدامات لها نكهة و لون مميز

15- هل تحب الزبدة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اجعل كل الاوعية التي تحتوي على مواد ذات صبغة دهنية كالزبدة و الكاتشاب و السمن في مكان تخزينها مقلوبة رأساً على عقب حتى تستطيع تفريغ محتواها بسهولة 

16- اضف الملح إلى الأرز

KH Küche: Asteiche Natur / Edelstahl, KH System Möbel GmbH KH System Möbel GmbH مطبخ
KH System Möbel GmbH

KH System Möbel GmbH
KH System Möbel GmbH
KH System Möbel GmbH

اجعل كل الأماكن التي تحتوي على بهارات بالقرب من الحوض و البوتوجاز حتى لا تحدث أي فوضى عند استخدامك إياها 

17- استبدال السكاكين و المقصات

ELK Comfort 164 Trendline, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH مطبخ
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

قد يكون مكان تخزين المقصات و السكاكين غير ملائم في وسط السفرة و عليك استبدال السكاكيب بشيء أقل خطورة كالزجاجات مثلاً

18- هل لديك قطاعة للتفاح

Villa Escarpa, Philip Kistner Fotografie Philip Kistner Fotografie مطبخ
Philip Kistner Fotografie

Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie

أن يكون لديك أدوات خاصة بتقطيع كل الأطعمة حتى يكون الاعداد أسهل و هذا ينطبق على تقطيع البطاطس و الطماطم 

19- آيس كريم في ملعقة ساخنة

Küche weiß hochglänzend mit Altholz, Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg مطبخ White
Laserer Tischlerei &amp; Küchenstudio Salzburg

Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg
Laserer Tischlerei &amp; Küchenstudio Salzburg
Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg

سخن الملعقة قبل أن تقوم بأخذ قطعة من الآيس كريم المثلج لديك في الثلاجة سيكون ذلك سريعاً جداً

20- في المطبخ دون سواتر

TÜ90, Studio DLF Studio DLF مطبخ
Studio DLF

Studio DLF
Studio DLF
Studio DLF

في بعض الأحيان قد يكون استخدام رفوف للتخزين دون أغطية ساترة مفيداً في سرعة استدعائك لما ترغب من مخزوناتك 

21- احفظ الفاكهة في وعاء

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الفاكهة عندما تكون ظاهرة ستدفع الكثير من أفراد الاسرة على أكلها و أيضاً تعطي شكل رائع للمطبخ

22- اجعل المطبخ يعكس طريقتك في الطبخ

Fantastisches Leben auf dem Bauernhof, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH مطبخ
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

لو كنت تحب أن تحضر الكثير من البيتزا و الفطائر يجب أن يكون مطبخك مساعداً على ذلك سواء في أسطح خشبية تساعدك على فرد العجين و مساحة كافية لتحضيره 

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