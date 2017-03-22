22 حيلة في المطبخ ستوفر عليك الكثير من الجهد

لأننا نستهلك الكثير من الوقت و الجهد في المطبخ أثناء تحضير الأطعمة و المشروبات المختلفة و تخزين احتياجاتنا فكرنا اليوم مع هوميفاي أن نجعل حياتنا أسهل عن طريق تقديم مجموعة رائعة من الأفكار و الحيل الذكية التي ستوفر علينا الكثير من هذا الجهد الذي قد يضيع دون أن نستغله بالشكل الصحيح ..
تلك الحيل ستجعل من مطبخك جميلاً إلى جانب عمليتها الشديدة التي ستبهر الكثير من أصدقائك و أفراد عائلتك عندما يعرفوها و سيقوموا باقتباسها منك في مطابخهم ..
إليك الأفكار بالتفاصيل
عليك في البداية أن تجعل لكل أداة في مطبخك مكاناً خاصاً بها لتبتعد قدر الإمكان عن الفوضى و تكون في متناولك في كل مرة تحتاج لاستخدامها خاصة أدوات السفرة .
اجعل كل شيء في متناولك ، ليس بعيدة في الاعلى و ليس في العمق في الأسفل، حاول أن تكون الرفوف الخاصة بالمطبخ في مستوى مناسب لطولك و مناسب أيضاً لحجم مخزوناتك
حاول ان يكون كل شيء تستخدمه في المطبخ في مكان محدد بحيث لا يظهر منه شيء على السطح حتى لا تكون حالة من الفوضى مسيطرة على التصميم
لو جعلت الحوض في حجم مثالي و مناسب لحجم أعمالك و سطح الجزيرة واسع و ملائم لكل أغراضك فلن تكون هناك أي حاجة لعمل مصفاة في الأرضيات لتصريف المياة فكل المياة ستذهب للحوض مباشرة دون فوضى
اعتمد دائماً على عنصر المرح في استخدامك لمطبخك فلو سكب منك لبن أو حرقت منك كعكة فلا تحزن و لكن جرب و جرب و ستصل لنتيجة ما تطمح إليه في النهاية
اجعل كل مكونات مطبخ تتناغم مع بعضها ، فتخيل أنك تقوم بعمل العجين و تحتاج الآن لشيء في الثلاجة فمن المنطقي أن يكون مكان الحلة قريب من مكان الثلاجة و هو ما يجعلك تصمم سطح الحوض بالقرب من مكان الثلاجة و هكذا
اجعل في مطبخك مكان يتسع للطبخات المتنوعة التي تحتاج مساحة كبيرة لتضع فيها المكونات اللازمة لتحضيرها مثل البيتزا التي تحتاج لمكان لفرد العجين على سبيل المثال
و يقصد به استغلال كل المساحات لتصميم أسطح مناسبة للتحضير و للتناول أيضاً، فلماذا لو كان مطبخك لا يستطيع تحمل انشاء سطح آخر يغنيك عن الفوضى التي يمكن أن تحدث في أثناء تصميمك لإحدى الأكلات الصعبة
اجعل الأدوات التي تحتاجها في الطبخ قريبة من مكان الطبخ مثل البوتوجاز ، لاحظ وجود خزانة البهارات أعلى البوتوجاز
قم بتنظيف أي سطح أو وعاء استخدمته في الطهي أولاً بأول بالماء الساخن و المستحضرات حتى لا يتراكم ذلك و يكون مجهود التخلص منه كبيراً
لماذا لا تصمم مكاناً للراحة بعد كل هذا المجهود
سيكون من الجيد عمل ذلك لأنه سيكون بمثابة معطر طبيعي للمطبخ
اجعل التناغم في كل شيء و اجعل هناك خلفية صوتية بموسيقى هادئة في مطبخك مما سيؤدي لنشر طاقة ايجابية في مطبخك
قم بتجميد بقايا العصير في مكعبات للثلج مما سيجعل المكعبات عند استخدامات لها نكهة و لون مميز
اجعل كل الاوعية التي تحتوي على مواد ذات صبغة دهنية كالزبدة و الكاتشاب و السمن في مكان تخزينها مقلوبة رأساً على عقب حتى تستطيع تفريغ محتواها بسهولة
اجعل كل الأماكن التي تحتوي على بهارات بالقرب من الحوض و البوتوجاز حتى لا تحدث أي فوضى عند استخدامك إياها
قد يكون مكان تخزين المقصات و السكاكين غير ملائم في وسط السفرة و عليك استبدال السكاكيب بشيء أقل خطورة كالزجاجات مثلاً
أن يكون لديك أدوات خاصة بتقطيع كل الأطعمة حتى يكون الاعداد أسهل و هذا ينطبق على تقطيع البطاطس و الطماطم
سخن الملعقة قبل أن تقوم بأخذ قطعة من الآيس كريم المثلج لديك في الثلاجة سيكون ذلك سريعاً جداً
في بعض الأحيان قد يكون استخدام رفوف للتخزين دون أغطية ساترة مفيداً في سرعة استدعائك لما ترغب من مخزوناتك
الفاكهة عندما تكون ظاهرة ستدفع الكثير من أفراد الاسرة على أكلها و أيضاً تعطي شكل رائع للمطبخ
لو كنت تحب أن تحضر الكثير من البيتزا و الفطائر يجب أن يكون مطبخك مساعداً على ذلك سواء في أسطح خشبية تساعدك على فرد العجين و مساحة كافية لتحضيره
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