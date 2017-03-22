تحول هائل لشقة سكنية صغيرة بعد التجديد

لنبرهن على أهمية التجديد في حياتنا من خلال كتاب الأفكار هذا الذي يتناول الحالة الصعبة التي كانت عليها إحدى الشقق السكنية و التي تدخل فيها المصممون لتجديدها بعد أن ضاق بها أهلها من سوء تصميمها القديم و حاجتها الماسة لتحسين شكلها و جوانبها العملية .
مع هوميفاي سوف نلاحظ في الصور المقبلة أن الشقة كانت تعاني من سوء تنسيق واضح و عتمة في الضوء متكررة في كل الغرف ناهيك عن قدم طراز الأثاث و هو ما حاولنا علاجه و نجح بشكل باهر .
غرفة المعيشة في الماضي كانت عبارة عن تكدس في كل شيء ، ألوان غير متناسقة و عتمة في الاجواء و رفوف تفقد قيمتها بسبب سوء توزيع الاكسسوارات عليها و لون أثاث غير متماشي مع المحيط و مكتبة أكبر من اللازم
المطبخ كان عبارة عن مجموعة من الخزانات التي يوجد بها ألوان غير متماشية من خشبي و تريكواز و سوء تنسيق واضح لجزيرة المطبخ أو البار الذي لا يعلم كيفية الاستفادة منه بوجود الثلاجة في جواره، الأرضيات سيئة للغاية و كذلك التوزيع للأجهزة الكهربائية أكثر من سيء
المدفأة في وسط الممر بلاد أي تخصيص أو اشارات غير تخصيصها بطوب أبيض ريفي حولها فقط ، استخدام البراويز أعلى المدفأة بمعاني هادئة لا تعبر عن السياق و المحيط المطل على أكثر من غرفة و لون كل الإكسسوارات لم يكن مؤثراً بالمرة
السفرة التي كانت ملحقة بالمطبخ قديماً و المطلة على المدفأة لم تكن جميلة بالقدر الذي كان يسمح لها الاستمرار في حياة سكان هذا المنزل سواء في لونها الذي يشبه كراسي الأطفال أو تكوينها في الخزانات الخضراء و الشفافة سيئة المنظر
بعد التجديد الامور أصبحت أكثر بهجة و تشع سروراً من خلال استخدام الضوء في كل الزوايا و السماح بالإشراق أن يدخل لكل الشقة و تغيير الأرضيات لنوعية باركية لامعة مع استخدام أثاث أبيض و فاتح اللون امام المكتبة الرقيقة في تفاصيلها المثبتة على الحائط بدلاً من النيش القديم ، فاصبحت غرفة المعيشة واسعة و ليست متكدسة كما في الماضي
و أيضاً تمت إزالة كل العوائق بين المطبخ و غرفة المعيشة مع توسيع الممرات و توحيد الأرضيات الباركية التي ظهرت أهميتها أكثر في المناطق الداخلية حيث اللمعان يساعد على التألق باقل كمية ضوء متوفرة .
تم تخصيص كل الجدران لتكون أماكن للأجهزة الكهربائية و الخزانات بدلاً من الفوضى الماضية و كذلك تم الغاء الخزانات الخضراء سيئة المظهر بأخرى عصرية بيضاء ناصعة و مشرقة تساعد على حسن استغلال المساحات
استخدام السفرة بهذه الكيفية الشفافة قد زاد من تألق المسطح بالكامل و عدم حجب المساحة و التخلص من المظهر الطفولي لكراسي السفرة القديمة بشيء عصري رائع مع إزالة الإكسسوارات القاتمة من أعلى المدفأة فأصبح لها شكل مميز و معبر
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