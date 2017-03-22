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تحول هائل لشقة سكنية صغيرة بعد التجديد

Mohammed Awad Mohammed Awad
Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu Yellow
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لنبرهن على أهمية التجديد في حياتنا من خلال كتاب الأفكار هذا الذي يتناول الحالة الصعبة التي كانت عليها إحدى الشقق السكنية و التي تدخل فيها المصممون لتجديدها بعد أن ضاق بها أهلها من سوء تصميمها القديم و حاجتها الماسة لتحسين شكلها و جوانبها العملية .

مع هوميفاي سوف نلاحظ في الصور المقبلة أن الشقة كانت تعاني من سوء تنسيق واضح و عتمة في الضوء متكررة في كل الغرف ناهيك عن قدم طراز الأثاث و هو ما حاولنا علاجه و نجح بشكل باهر .

غرفة المعيشة القديمة

Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

غرفة المعيشة في الماضي كانت عبارة عن تكدس في كل شيء ، ألوان غير متناسقة و عتمة في الاجواء و رفوف تفقد قيمتها بسبب سوء توزيع الاكسسوارات عليها و لون أثاث غير متماشي مع المحيط و مكتبة أكبر من اللازم

المطبخ المجهول

Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu Yellow
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

المطبخ كان عبارة عن مجموعة من الخزانات التي يوجد بها ألوان غير متماشية من خشبي و تريكواز و سوء تنسيق واضح لجزيرة المطبخ أو البار الذي لا يعلم كيفية الاستفادة منه بوجود الثلاجة في جواره، الأرضيات سيئة للغاية و كذلك التوزيع للأجهزة الكهربائية أكثر من سيء

المدفأة

Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

المدفأة في وسط الممر بلاد أي تخصيص أو اشارات غير تخصيصها بطوب أبيض ريفي حولها فقط ، استخدام البراويز أعلى المدفأة بمعاني هادئة لا تعبر عن السياق و المحيط المطل على أكثر من غرفة و لون كل الإكسسوارات لم يكن مؤثراً بالمرة

منطقة لتناول الطعام

Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

السفرة التي كانت ملحقة بالمطبخ قديماً و المطلة على المدفأة لم تكن جميلة بالقدر الذي كان يسمح لها الاستمرار في حياة سكان هذا المنزل سواء في لونها الذي يشبه كراسي الأطفال أو تكوينها في الخزانات الخضراء و الشفافة سيئة المنظر

الحياة وصلت للشقة

Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu Beige
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

بعد التجديد الامور أصبحت أكثر بهجة و تشع سروراً من خلال استخدام الضوء في كل الزوايا و السماح بالإشراق أن يدخل لكل الشقة و تغيير الأرضيات لنوعية باركية لامعة مع استخدام أثاث أبيض و فاتح اللون امام المكتبة الرقيقة في تفاصيلها المثبتة على الحائط بدلاً من النيش القديم ، فاصبحت غرفة المعيشة واسعة و ليست متكدسة كما في الماضي

مناطق متصلة

Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu Beige
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

و أيضاً تمت إزالة كل العوائق بين المطبخ و غرفة المعيشة مع توسيع الممرات و توحيد الأرضيات الباركية التي ظهرت أهميتها أكثر في المناطق الداخلية حيث اللمعان يساعد على التألق باقل كمية ضوء متوفرة .

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المطبخ

Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu Beige
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

تم تخصيص كل الجدران لتكون أماكن للأجهزة الكهربائية و الخزانات بدلاً من الفوضى الماضية و كذلك تم الغاء الخزانات الخضراء سيئة المظهر بأخرى عصرية بيضاء ناصعة و مشرقة تساعد على حسن استغلال المساحات 

منطقة السفرة

Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu Beige
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

استخدام السفرة بهذه الكيفية الشفافة قد زاد من تألق المسطح بالكامل و عدم حجب المساحة و التخلص من المظهر الطفولي لكراسي السفرة القديمة بشيء عصري رائع مع إزالة الإكسسوارات القاتمة من أعلى المدفأة فأصبح لها شكل مميز و معبر

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