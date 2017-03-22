تحول هائل لشقة سكنية صغيرة بعد التجديد

لنبرهن على أهمية التجديد في حياتنا من خلال كتاب الأفكار هذا الذي يتناول الحالة الصعبة التي كانت عليها إحدى الشقق السكنية و التي تدخل فيها المصممون لتجديدها بعد أن ضاق بها أهلها من سوء تصميمها القديم و حاجتها الماسة لتحسين شكلها و جوانبها العملية .

مع هوميفاي سوف نلاحظ في الصور المقبلة أن الشقة كانت تعاني من سوء تنسيق واضح و عتمة في الضوء متكررة في كل الغرف ناهيك عن قدم طراز الأثاث و هو ما حاولنا علاجه و نجح بشكل باهر .