أشياء ينبغي ألا تكون في منزلك لو كنت فوق 30 عاماً

هناك بعض الاشياء التي كنا نعتاد على فعلها حينما كنا صغاراً في منزلنا مثل مشاهدة التلفاز واللعب بطريقة معينة و استخدام الحديقة في اللهو و الرياضات و لكن هل تظل تلك الاستخدامات كما هي مع مرور السنوات و عند مرورنا لعمر الكهولة فوق الثلاثين عاماً ام هناك أشياء من وجهة نظر التصميم ينبغي ألا تكون في منازلنا حينها و ينبغي التخلص منها على أساس انها من ذكريات الماضي .؟!

هوميفاي سوف يقدم إليكم قائمة بأشياء قد يقع فيها البعض في تصميم منزله اعتاد على صنعها في منزل آبائه و لم يدرك بعد اهمية التخلص منها في الوقت الراهن ..