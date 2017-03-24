أشياء ينبغي ألا تكون في منزلك لو كنت فوق 30 عاماً

هناك بعض الاشياء التي كنا نعتاد على فعلها حينما كنا صغاراً في منزلنا مثل مشاهدة التلفاز واللعب بطريقة معينة و استخدام الحديقة في اللهو و الرياضات و لكن هل تظل تلك الاستخدامات كما هي مع مرور السنوات و عند مرورنا لعمر الكهولة فوق الثلاثين عاماً ام هناك أشياء من وجهة نظر التصميم ينبغي ألا تكون في منازلنا حينها و ينبغي التخلص منها على أساس انها من ذكريات الماضي .؟!
هوميفاي سوف يقدم إليكم قائمة بأشياء قد يقع فيها البعض في تصميم منزله اعتاد على صنعها في منزل آبائه و لم يدرك بعد اهمية التخلص منها في الوقت الراهن ..
لا تستخدم قطع أثاث محمولة في أي مكان في منزلك و لكن احرص و أنت الىن شخص بالغ أن يكون لكل قطعة أثاث مكانها الخاص الذي يليق عليها و الذي يحدث خلل حينما تتحرك منه
لا ترتجل مكان للتلفزيون من اختراعك مثل أن تضعه فوق المدفأة ، فمكان التلفزيون المحمول معروف في وسط الحائط أو على مكتبة تلفزيون في وسط غرفة المعيشة و في ارتفاع متوسط
لا تجعل الحائط فارغاً دون براويز تعبر عن قيمته الفنية و لو اخترت باويز حاول أن تقتني لوحات ذات معنى و ليس أشكالاً ملونة فقط
المصابيح الفلورسنت أصبحت موضة قديمة و هناك الآن مصابيح الليد لتستخدمها في ديكور منزلك العصري بالوان متنوعة و بشدة اضاءة متعددة
لا تغطي الأرض كلها بالسجاد خصوصاً في منطقة الجلوس الخاصة بالضيوف و لكن من باب الديكور المثالي أن تجعل جزء من الأرض و جمالها أن يظهر خصوصاً مع ترك مساحة مناسبة بين السجاد و الحائط
اشتري مفروشات ذات قيمة و شكل و لون مثالي لسريرك و لا تقول أن المفروشات غير هامة، فهي مسئولة عن شكل غرفتك أيضاً، و تحديداً المفروشات ذات القيمة العالية و النقوش و الألوان المتداخلة
المسند في نهاية السرير يمكن أن يكون جيداً لسن التأمل و الهدوء الذي تعيشه، فالحياة لم تصبح كالماضي بسرعتها و قلة التأمل فيها
الأدوات البلاستيكية ليست ضرورية للبالغين سوى في الخروجات و العطلات و الاكلات بالهواء الطلق فلو لم يكن لديك احتياج كهذا فإنك لا تحتاج لأطباق بلاستيكية في منزلك
لا تستخدم براويز سيئة في مكتبة منزلك و لكن حاول أن يكون لكل برواز أو إطار شكل ملهم و قصة مختلفة و لون محدد يتكيف مع باقي التصميم و ليس فقط للحشو او التكدس
لا تضيء الزجاج بشكل فج خصوصاً في مكان المشروبات و لاتجعله يبدو كقطعة النار التي تشبه محال العصير الشعبية و لكن اجعل الضوء مهيئاً بألوان مناسبة و بدرجات متفاوتة
لو كان لديك رفوفاً فارغة فلا تحاول ملأها بأي اكسسوار و لكن اجعل التحف التي تستخدمها تنقل معاني و تضيف للتصميم و لا تعتمد على الرفوف أن تكون هي المؤثر و لكن فكر أكثر في التحف التي تستخدمها
النباتات الصناعية قد لا تكون تناسبك بعد الثلاثين عليك بالنباتات المحلية التي تستطيع التكيف مع داخل غرفتك و ارعها بالسقاية و التنسيق
لا تعتمد على الوسائد الموجودة مع طقم الانترية و لكن حاول أن تشتري أنت وسائد أكبر و اكثر و اجعلها متناغمة مع الغرفة بتنوعها و تباين أحجامها .
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