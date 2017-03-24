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أشياء ينبغي ألا تكون في منزلك لو كنت فوق 30 عاماً

Mohammed Awad Mohammed Awad
[모던 아메리칸] 체스터 레더 룩 1/2인소파 , CCBRAND CCBRAND غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
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هناك بعض الاشياء التي كنا نعتاد على فعلها حينما كنا صغاراً في منزلنا مثل مشاهدة التلفاز واللعب بطريقة معينة و استخدام الحديقة في اللهو و الرياضات و لكن هل تظل تلك الاستخدامات كما هي مع مرور السنوات و عند مرورنا لعمر الكهولة فوق الثلاثين عاماً  ام هناك أشياء من وجهة نظر التصميم ينبغي ألا تكون في منازلنا حينها و ينبغي التخلص منها على أساس انها من ذكريات الماضي .؟!

هوميفاي سوف يقدم إليكم قائمة بأشياء قد يقع فيها البعض في تصميم منزله اعتاد على صنعها في منزل آبائه و لم يدرك بعد اهمية التخلص منها في الوقت الراهن ..

1- أثاث محمول و مؤقت

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti غرفة المعيشة
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

لا تستخدم قطع أثاث محمولة في أي مكان في منزلك و لكن احرص و أنت الىن شخص بالغ أن يكون لكل قطعة أثاث مكانها الخاص الذي يليق عليها و الذي يحدث خلل حينما تتحرك منه

2- ارتجال مكان للتلفزيون

Lakeview cinema, London Residential AV Solutions Ltd London Residential AV Solutions Ltd غرفة الميديا
London Residential AV Solutions Ltd

Lakeview cinema

London Residential AV Solutions Ltd
London Residential AV Solutions Ltd
London Residential AV Solutions Ltd

لا ترتجل مكان للتلفزيون من اختراعك مثل أن تضعه فوق المدفأة ، فمكان التلفزيون المحمول معروف في وسط الحائط أو على مكتبة تلفزيون في وسط غرفة المعيشة و في ارتفاع متوسط

3- بدون براويز

[모던 아메리칸] 체스터 레더 룩 1/2인소파 , CCBRAND CCBRAND غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
CCBRAND

CCBRAND
CCBRAND
CCBRAND

لا تجعل الحائط فارغاً دون براويز تعبر عن قيمته الفنية و لو اخترت باويز حاول  أن تقتني لوحات ذات معنى و ليس أشكالاً ملونة فقط 

4- مصابيح الفلورسنت

Lampes de sol, TAHANEA TAHANEA غرفة المعيشةإضاءة
TAHANEA

TAHANEA
TAHANEA
TAHANEA

المصابيح الفلورسنت أصبحت موضة قديمة و هناك الآن مصابيح الليد لتستخدمها في ديكور منزلك العصري بالوان متنوعة و بشدة اضاءة متعددة

5- السجاد صغير للغاية

Apartamento Alto de Pinheiros, Alice Martins Flávio Butti Alice Martins Flávio Butti غرفة المعيشة
Alice Martins Flávio Butti

Alice Martins Flávio Butti
Alice Martins Flávio Butti
Alice Martins Flávio Butti

لا تغطي الأرض كلها بالسجاد خصوصاً في منطقة الجلوس الخاصة بالضيوف و لكن من باب الديكور المثالي أن تجعل جزء من الأرض و جمالها أن يظهر خصوصاً مع ترك مساحة مناسبة بين السجاد و  الحائط 

6- سرير بمفروشات رخيصة

Wykeham Court by WN Interiors homify غرفة نوم
homify

Wykeham Court by WN Interiors

homify
homify
homify

اشتري مفروشات ذات قيمة و شكل و لون مثالي لسريرك و لا تقول أن المفروشات غير هامة، فهي مسئولة عن شكل غرفتك أيضاً، و تحديداً المفروشات ذات القيمة العالية و النقوش و الألوان المتداخلة

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7- مسند

Interiors, Adam Carter Photo Adam Carter Photo غرفة نوم
Adam Carter Photo

Interiors

Adam Carter Photo
Adam Carter Photo
Adam Carter Photo

المسند في نهاية السرير يمكن أن يكون جيداً لسن التأمل و الهدوء الذي تعيشه، فالحياة لم تصبح كالماضي بسرعتها و قلة التأمل فيها 

8- ادوات بلاستيكية

TEATRO, Non Sans Raison Non Sans Raison غرفة السفرةأواني خزفية وزجاجية
Non Sans Raison

Non Sans Raison
Non Sans Raison
Non Sans Raison

الأدوات البلاستيكية ليست ضرورية للبالغين سوى في الخروجات و العطلات و الاكلات بالهواء الطلق فلو لم يكن لديك احتياج كهذا فإنك لا تحتاج لأطباق بلاستيكية في منزلك

9- براويز سيئة

Modern Living Room with the Asian Touch, Rosangela Photography Rosangela Photography غرفة المعيشة
Rosangela Photography

Modern Living Room with the Asian Touch

Rosangela Photography
Rosangela Photography
Rosangela Photography

لا تستخدم براويز سيئة في مكتبة منزلك و لكن حاول أن يكون لكل برواز أو إطار شكل ملهم و قصة مختلفة و لون محدد يتكيف مع باقي التصميم و ليس فقط للحشو او التكدس

10- زجاج كالنار

Heimkino Berlin, raumdeuter GbR raumdeuter GbR غرفة الميديا
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

لا تضيء الزجاج بشكل فج خصوصاً في مكان المشروبات و لاتجعله يبدو كقطعة النار التي تشبه محال العصير الشعبية و لكن اجعل الضوء مهيئاً بألوان مناسبة و بدرجات متفاوتة 

11- رفوف فارغة

homify مكاتب العمل والدراسةخزانات ورفوف
homify

homify
homify
homify

لو كان لديك رفوفاً فارغة فلا تحاول ملأها بأي اكسسوار و لكن اجعل التحف التي تستخدمها تنقل معاني و تضيف للتصميم و لا تعتمد على الرفوف أن تكون هي المؤثر و لكن فكر أكثر في التحف التي تستخدمها

12- نباتات صناعية

Selfgreen Light, Solid Interior Design Solid Interior Design المنزل اكسسوارات النباتات
Solid Interior Design

Solid Interior Design
Solid Interior Design
Solid Interior Design

النباتات الصناعية قد لا تكون تناسبك بعد الثلاثين عليك بالنباتات المحلية التي تستطيع التكيف مع داخل غرفتك و ارعها بالسقاية و التنسيق 

13- الوسائد التي جاءت مع الأريكة

homify شبابيك و أبوابستائر
homify

homify
homify
homify

لا تعتمد على الوسائد الموجودة مع طقم الانترية و لكن حاول أن تشتري أنت وسائد أكبر و اكثر و اجعلها متناغمة مع الغرفة بتنوعها و تباين أحجامها .

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