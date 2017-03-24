صمم جدران و بوابة مدخل منزلك بنفسك

ما أجمل أن تصمم بنفسك أجزاء ظاهرة للجميع في منزلك و لأنه شعور لا يوصف خصوصاً عند إشادة الجميع بك، فإننا في هوميفاي قد قررنا أن نمرر لك خطوات بسيطة سوف تمكنك من تصميم مثالي لمدخل منزلك الخارجي بالجدران و البوابة الرئيسية بواسطة الخرسانة و الخشب بامكانيات بسيطة و بتكاليف قليلة و نتيجة مبهرة سوف تنل إعجابك ..
في السابق كان المدخل و السور المحيط بالمنزل عبارة عن اسياخ حديدية قديمة الطراز بلون أخضر لا يوجد فيه أي تدرج أو نقوش، و الجزء الخرساني المغروس فيه تلك الأسياخ عبارة عن ارتفاع ضيئل بلون فاتح لا يتماشى مع أي مكون آخر ، لذا وجب علينا تغييره
في بداية العمل قمنا بإزالة الأسياخ الحديدية و بيعها و من ثم قمنا بهدم الجزء الخرساني الصغير و بدأنها في تسوية الأرض و بناء أعمدة خرسانية بداية من الحديد عن طريق شبك اساسات البناء التي تغرس في الأرض و من ثم نقوم بمحاوطتها بالخشب لنغمرها بالأسمنت حتى يكون أمامنا بناء متكامل
بعد جفاف الأسمنت الذي قمنا بسكبه داخل تلك الشباء الحديدية نقوم بازالة الاخشاب لنهاية دورها المنحصر على الحفاظ على قوام الاسمنت داخل الاسياخ الحديدية و من ثم أصبح لدينا هيكل متكامل للمدخل الجديد
نقوم بمليء الفراغ بين الأعمدة الخرسانية التي قمنا ببنائها عن طريق ألواح خشبية مصنفرة و مصقولة و نضعها في أطر حديدية هي التي تثبت في الخرسانة جيداً
نقوم بدهان الخرسانة بالمعجون الفاتح و من ثم نضع طلاء بلون فاتح ايضاً من النوع المطفي – بلا لمعان – و من ثم نقوم بدهان الأطر الحديدية التي توجد حول الخشب بلون اسود غامق حتى تظهر متألقة و توازن اللون الابيض المنتشر في السور
من جهة أخرى علينا أن نصمم عجلات للبوابة الرئيسية للمنزل لتكون مدخلاً منزلقاً و بوابة سهلة الفتح امام دخول السيارات والأفراد و طريقة تصميمها سهلة للغاية عن طريق وضع اللوح الحديدي فوق عجلات و تثبيت الجزء العلوي في مجاري من الحديد و نقوم بمليء فراغها بالشحم لسهولة الحركة
يمكننا أن نزود البوابات الخاصة بدخول الافراد بأقفال كهربية تفتح من الداخل عن بعد بواسطة جهاز فتح مثل جهاز انذار و غلق السيارة تماماً و هو قليل التكلفة من أي مكتب لوسائل الامان في المنزل التي تتوفر في معظم المدن
لمزيد من السلامة و الامان يمكنك استخدام كاميرات مراقبة و توصلها بشاشة داخل منزلك لتراقب الحركة خارج المنزل و تكون على قدر كبير من الشعور بالخصوصية و الامان حول المنزل
النتيجةا لنهائية لاستخدام الخشب اللامع مع الشمس و الحدود المعدنية القوية و الخرسانة المثبت فيها كل ذلك يعد من أكثر البوابات عملية و جمالاً و قلة التكلفة و أسرعها تنفيذاً و التي يمكن ان تصممها بنفسك بمساعدة بسيطة من متخصصين في عمليات التأسيس و زرع الكاميرات…