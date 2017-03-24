صمم جدران و بوابة مدخل منزلك بنفسك

النتيجةا لنهائية لاستخدام الخشب اللامع مع الشمس و الحدود المعدنية القوية و الخرسانة المثبت فيها كل ذلك يعد من أكثر البوابات عملية و جمالاً و قلة التكلفة و أسرعها تنفيذاً و التي يمكن ان تصممها بنفسك بمساعدة بسيطة من متخصصين في عمليات التأسيس و زرع الكاميرات…

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