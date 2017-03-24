الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

صمم جدران و بوابة مدخل منزلك بنفسك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
Loading admin actions …

ما أجمل أن تصمم بنفسك أجزاء ظاهرة للجميع في منزلك و لأنه شعور لا يوصف خصوصاً عند إشادة الجميع بك، فإننا في هوميفاي قد قررنا أن نمرر لك خطوات بسيطة سوف تمكنك من تصميم مثالي لمدخل منزلك الخارجي بالجدران و البوابة الرئيسية بواسطة الخرسانة و الخشب بامكانيات بسيطة و بتكاليف قليلة و نتيجة مبهرة سوف تنل إعجابك ..

1- في البداية نظرة عامة على المدخل السابق

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

في السابق كان المدخل و السور المحيط بالمنزل عبارة عن اسياخ حديدية قديمة الطراز بلون أخضر لا يوجد فيه أي تدرج أو نقوش، و الجزء الخرساني المغروس فيه تلك الأسياخ عبارة عن ارتفاع ضيئل بلون فاتح لا يتماشى مع أي مكون آخر ، لذا وجب علينا تغييره 

1- بدء العمل

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

في بداية العمل قمنا بإزالة الأسياخ الحديدية و بيعها و من ثم قمنا بهدم الجزء الخرساني الصغير و بدأنها في تسوية الأرض و بناء أعمدة خرسانية بداية من الحديد عن طريق شبك اساسات البناء التي تغرس في الأرض و من ثم نقوم بمحاوطتها بالخشب لنغمرها بالأسمنت حتى يكون أمامنا بناء متكامل

2- بناء الجدار

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

بعد جفاف الأسمنت الذي قمنا بسكبه داخل تلك الشباء الحديدية نقوم بازالة الاخشاب لنهاية دورها المنحصر على الحفاظ على قوام الاسمنت داخل الاسياخ الحديدية و من ثم أصبح لدينا هيكل متكامل للمدخل الجديد

3- تركيب السور الجديد من الخشب و البوابة أيضاً

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

نقوم بمليء الفراغ بين الأعمدة الخرسانية التي قمنا ببنائها عن طريق ألواح خشبية مصنفرة و مصقولة و نضعها في أطر حديدية هي التي تثبت في الخرسانة جيداً 

4- التشطيبات

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

نقوم بدهان الخرسانة بالمعجون الفاتح و من ثم نضع طلاء بلون فاتح ايضاً من النوع المطفي – بلا لمعان – و من ثم نقوم بدهان الأطر الحديدية التي توجد حول الخشب بلون اسود غامق حتى تظهر متألقة و توازن اللون الابيض المنتشر في السور

5- بوابة منزلقة

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

من جهة أخرى علينا أن نصمم عجلات للبوابة الرئيسية للمنزل لتكون مدخلاً منزلقاً و بوابة سهلة الفتح امام دخول السيارات والأفراد و طريقة تصميمها سهلة للغاية عن طريق وضع اللوح الحديدي فوق عجلات و تثبيت الجزء العلوي في مجاري من الحديد و نقوم بمليء فراغها بالشحم لسهولة الحركة 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

6- بوابة الدخول مكهربة

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

يمكننا أن نزود البوابات الخاصة بدخول الافراد بأقفال كهربية تفتح من الداخل عن بعد بواسطة جهاز فتح مثل جهاز انذار و غلق السيارة تماماً و هو قليل التكلفة من أي مكتب لوسائل الامان في المنزل التي تتوفر في معظم المدن 

7- السلامة قبل كل شيء

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

لمزيد من السلامة و الامان يمكنك استخدام كاميرات مراقبة و توصلها بشاشة داخل منزلك لتراقب الحركة خارج المنزل و تكون على قدر كبير من الشعور بالخصوصية و الامان حول المنزل 

8- النتيجة النهائية

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

النتيجةا لنهائية لاستخدام الخشب اللامع مع الشمس و الحدود المعدنية القوية و الخرسانة المثبت فيها كل ذلك يعد من أكثر البوابات عملية و جمالاً و قلة التكلفة و أسرعها تنفيذاً و التي يمكن ان تصممها بنفسك بمساعدة بسيطة من متخصصين في عمليات التأسيس و زرع الكاميرات…

اقرأ: 14 فكرة لتزيين الجدران اختر واحدة منها لغرفتك

أشياء ينبغي ألا تكون في منزلك لو كنت فوق 30 عاماً
خطوات بسيطة افعلها بنفسك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً