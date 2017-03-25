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تجاليد حوائط مبهرة تناسب غرفة معيشتك

shereen gouda shereen gouda
CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA غرفة المعيشة
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يندرج  التصميم الداخلي في غرفة المعيشة ليكون تحت المساحات الأكثر أهمية، حيث أننا جميعا نميل إلى استخدام هذه الغرفة بصفة يومية ولأسباب ترفيهية، لذلك لا بد من إعادة النظر والتفكير في مفهوم وأسلوب التصميم حتى تتم بطريقة تظهر الإبداع والديناميكية بحيث لا تشعر بالملل بسهولة، بل وتعطي طاقة إيجابية في الفراغ. من أجل الوصول إلى مثل هذا التصميم الذي يتسم بالتميز والحيوية من نوعها علينا أن نأخذ في الحسبان جميع العناصر المختلفة.إعادة النظر في كيفية الاستثمار الذكي عند تصميم مفردات غرفة المعيشة أمر في غاية الأهمية، حيث أن التركيز على العوامل الرئيسية في التصميم دائماً ما يجعل مهمة إنتاج غرفة ذات درجة عالية من الجمال والكفاءة المستدامة أمر بسيط، وأحد أبرز هذه العناصرهو تصميم الحوائط، ويوجد في هذا العامل تنوع رائع من الأفكار المبتكرة والخيارات الأنيقة من كسوات وتجاليد جدارية، ولأننا نسعى لطرح كل الأفكار الجديدة وجب علينا أن نطلعكم على بعض التصاميم الأنيقة في مجال كسوات الحوائط، لنتعرف عليهم سوياً.

كسوة خشبية من جهة والجرانيت في الجهة الأخرى

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من الرائع لراحتك النفسية أن تجه إلى ارات تحتوي على تنوع في جميع مجالات التصميم الداخلي، لذا تميز هذا التصميم بكر مبدع حين دمج الخشب مع الجرانيت، وتواجدهما معاً تسبب في إيجاد حالة من الإنسجام والأناقة مع ترك بصمة فاخرة.

ألواح خشبية

homify جدران ألواح خشب مضغوط Brown
homify

homify
homify
homify

تتدخل الأخشاب في جميع عناصر التصميم لترفع من قيمة أي فراغ، وأصبحت الأشكال المتداولة في تجدد دائم، فنرى أن هذا الحائط يكسوه ألواح خشبية تتبع نمط عشوائي منتظم تاركاًانطباع فريد من نوعه في غرفة المعيشة ليتحول فراغ صغير إلى غرفة تتسم بالديناميكية والحيوية.

كسوة بمادة خام ذات تفاصيل دقيقة

homify جدران ألواح خشب مضغوط Beige
homify

homify
homify
homify

تباين في التصميم الداخلي من المفاهيم التي يلجأ إليها كثير من المصممين العالميين لإحداث طابع جريء في أي غرفة، ويندرج تحت هذا الأسلوب التباين في الخامات مثل هذا التصميم الذي جمع بين المسطحات الناعمة البسيطة التي تفتقد إلى أي تفاصيل مع الحائط الخام الذي برز جمال ورقي عناصر غرفة المعيشة.

خرسانة تتميز بنقوش صغيرة

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA غرفة المعيشة
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

اختيار الحائط الخرساني الخام يعكس ذوق وحس المصمم الجريء، وبالرغم من أن الفكرة قد تبدو  غير موضعها ولكن هرت هنا أسلوب غاية في الرقي لتتحول غرفة المعيشة إلى ان متجانس ويساعد على الإسترخاء.

تجاليد حديدية

Narigua House , P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura غرفة المعيشة
P+0 Arquitectura

Narigua House

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

هذه الكسوة لأصحاب القلوب الجريئة ولمن يفضل ترك بصمة مميزة في المنزل لا مثيل لها، وهو اختيار يجعل من غرفة نمطية فراغ حيوي ومنعش ومبهج.

انفراد الكسوة الحجرية

A HOUSE FOR . . ., mousa / Inspiración Arquitectónica mousa / Inspiración Arquitectónica غرفة المعيشة
mousa / Inspiración Arquitectónica

mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica

من الممكن أن تنتشر مثل هذه الكسوة الحجرية في غرفة المعيشة تحديداً لما تجلب هذه الخامات الطبيعية من طاقة إيجابية لا مثيل لها، ولكن مع مراعاة أن تكون درجات الحجر حيادية وتتناسب مع جميع مفردات الغرفة.

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كسوة تجلب الدفئ

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos غرفة المعيشة
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

بجانب البعد الجمالي لتجاليد الحوائط يراعي هذا الاختيار الجانب النفسي حيث تجلب هذه الدرجات المستوحاة من الطبيعة كثير من الطاقة الإيجابية.

الطوب الأحمر

Control de Iluminación , PROENER PROENER غرفة المعيشة
PROENER

PROENER
PROENER
PROENER

يشهد هذا العصر تنوع في استخدام الخامات المختلفة بأساليب لم نعتد رؤيتها، مثل استخدام الطوب الأحمر في كسوات الحائط، وبالرغم من جرأة الفكرة إلا أنه يجعل من غرفة المعيشة فراغ دافئ وعفوي، ومن أحد أبرز مميزاته هو أنه يلائم جميع الأنماط.

ورق حائط يصنع خداع بصري

Papel Tapiz ARTE, Interior 3 Interior 3 غرفة المعيشة
Interior 3

Interior 3
Interior 3
Interior 3

قم  بتجديد غرفة المعيشة بورق حائط ثلاثي الأبعاد حتى تنعم بفراغ ذو مساحة مضاعفة بصرياً وتصميم مميز لا مثيل له، وقم باختيار ما يعكس شخصيتك حيث أن التنوع في هذا المجال لا مثيل له.

تجاليد خشبية

Lámparas-Fotoambientes, Class Iluminación Class Iluminación غرفة المعيشة
Class Iluminación

Class Iluminación
Class Iluminación
Class Iluminación

هذا التصميم يلائم كل من يفضلون غرفة المعيشة الأسرية الأنيقة التي تجلب الدفء وتنعم بالرقي في آن واحد.

تجاليد مستوحى من النسيج

BOSQUES, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشة Multicolored
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

هذا الاختيار الموفق يعد بديل رائع لورق الحائط فهو يجلب مزيد من الإبداع في الفراغ ويطرح تنوع رائع.

نقوش دقيقة

I.K. House Mexico City, Elías Arquitectura Elías Arquitectura غرفة المعيشة
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

لا يجب أن تتواجد مثل هذه النقوشات الأنيقة في الغرف الكلاسيكية فقط، بل كما نرى يكون تواجدها في غرفة المعيشة الحداثية هو سبب رئيسي في إحداث توازن لا مثيل له وتنوع يجعل الغرفة ذات جمال مستدام لا يمل منه أحد.

لمزيد من الأفكار المبتكرة في غرفة المعيشة تابع هذا المقال الشيق!

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