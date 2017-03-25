تجاليد حوائط مبهرة تناسب غرفة معيشتك

يندرج التصميم الداخلي في غرفة المعيشة ليكون تحت المساحات الأكثر أهمية، حيث أننا جميعا نميل إلى استخدام هذه الغرفة بصفة يومية ولأسباب ترفيهية، لذلك لا بد من إعادة النظر والتفكير في مفهوم وأسلوب التصميم حتى تتم بطريقة تظهر الإبداع والديناميكية بحيث لا تشعر بالملل بسهولة، بل وتعطي طاقة إيجابية في الفراغ. من أجل الوصول إلى مثل هذا التصميم الذي يتسم بالتميز والحيوية من نوعها علينا أن نأخذ في الحسبان جميع العناصر المختلفة.إعادة النظر في كيفية الاستثمار الذكي عند تصميم مفردات غرفة المعيشة أمر في غاية الأهمية، حيث أن التركيز على العوامل الرئيسية في التصميم دائماً ما يجعل مهمة إنتاج غرفة ذات درجة عالية من الجمال والكفاءة المستدامة أمر بسيط، وأحد أبرز هذه العناصرهو تصميم الحوائط، ويوجد في هذا العامل تنوع رائع من الأفكار المبتكرة والخيارات الأنيقة من كسوات وتجاليد جدارية، ولأننا نسعى لطرح كل الأفكار الجديدة وجب علينا أن نطلعكم على بعض التصاميم الأنيقة في مجال كسوات الحوائط، لنتعرف عليهم سوياً.
من الرائع لراحتك النفسية أن تجه إلى ارات تحتوي على تنوع في جميع مجالات التصميم الداخلي، لذا تميز هذا التصميم بكر مبدع حين دمج الخشب مع الجرانيت، وتواجدهما معاً تسبب في إيجاد حالة من الإنسجام والأناقة مع ترك بصمة فاخرة.
تتدخل الأخشاب في جميع عناصر التصميم لترفع من قيمة أي فراغ، وأصبحت الأشكال المتداولة في تجدد دائم، فنرى أن هذا الحائط يكسوه ألواح خشبية تتبع نمط عشوائي منتظم تاركاًانطباع فريد من نوعه في غرفة المعيشة ليتحول فراغ صغير إلى غرفة تتسم بالديناميكية والحيوية.
تباين في التصميم الداخلي من المفاهيم التي يلجأ إليها كثير من المصممين العالميين لإحداث طابع جريء في أي غرفة، ويندرج تحت هذا الأسلوب التباين في الخامات مثل هذا التصميم الذي جمع بين المسطحات الناعمة البسيطة التي تفتقد إلى أي تفاصيل مع الحائط الخام الذي برز جمال ورقي عناصر غرفة المعيشة.
اختيار الحائط الخرساني الخام يعكس ذوق وحس المصمم الجريء، وبالرغم من أن الفكرة قد تبدو غير موضعها ولكن هرت هنا أسلوب غاية في الرقي لتتحول غرفة المعيشة إلى ان متجانس ويساعد على الإسترخاء.
هذه الكسوة لأصحاب القلوب الجريئة ولمن يفضل ترك بصمة مميزة في المنزل لا مثيل لها، وهو اختيار يجعل من غرفة نمطية فراغ حيوي ومنعش ومبهج.
من الممكن أن تنتشر مثل هذه الكسوة الحجرية في غرفة المعيشة تحديداً لما تجلب هذه الخامات الطبيعية من طاقة إيجابية لا مثيل لها، ولكن مع مراعاة أن تكون درجات الحجر حيادية وتتناسب مع جميع مفردات الغرفة.
بجانب البعد الجمالي لتجاليد الحوائط يراعي هذا الاختيار الجانب النفسي حيث تجلب هذه الدرجات المستوحاة من الطبيعة كثير من الطاقة الإيجابية.
يشهد هذا العصر تنوع في استخدام الخامات المختلفة بأساليب لم نعتد رؤيتها، مثل استخدام الطوب الأحمر في كسوات الحائط، وبالرغم من جرأة الفكرة إلا أنه يجعل من غرفة المعيشة فراغ دافئ وعفوي، ومن أحد أبرز مميزاته هو أنه يلائم جميع الأنماط.
قم بتجديد غرفة المعيشة بورق حائط ثلاثي الأبعاد حتى تنعم بفراغ ذو مساحة مضاعفة بصرياً وتصميم مميز لا مثيل له، وقم باختيار ما يعكس شخصيتك حيث أن التنوع في هذا المجال لا مثيل له.
هذا التصميم يلائم كل من يفضلون غرفة المعيشة الأسرية الأنيقة التي تجلب الدفء وتنعم بالرقي في آن واحد.
هذا الاختيار الموفق يعد بديل رائع لورق الحائط فهو يجلب مزيد من الإبداع في الفراغ ويطرح تنوع رائع.
لا يجب أن تتواجد مثل هذه النقوشات الأنيقة في الغرف الكلاسيكية فقط، بل كما نرى يكون تواجدها في غرفة المعيشة الحداثية هو سبب رئيسي في إحداث توازن لا مثيل له وتنوع يجعل الغرفة ذات جمال مستدام لا يمل منه أحد.
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