12 فكرة لا تتوقعها للتخزين في منزلك

التخزين قد يكون من أسوء الكوابيس التي تواجهك لو كان منزلك صغير المساحة و لا توجد أماكن كافية لتخزن فيها أغراضك و احتياجاتك سواء بشكل مؤقت أو بشكل موسمي مثل ملابس الشتاء و الصيف، و لكن هوميفاي لن يدعك تواجه أي مصير صعب بمفردك و سيقدم إليكم 12 فكرة مذهلة لا تتوقع انها قد تعمل على أكمل وجه في منزلك بامكانيات و ميزانيات بسيطة حول تصميم خزانات غير متوقعة في أماكن غير معتادة ستجعل من تصميم منزلك أكثر تنسيقاً و نظاماً ..
هل ترى تلك الأرضيات الخشبية ذات الشكل الرائع هل توحي لك بشيء، فقط أرضيات باركية جميلة يمكن وضع أي أثاث عليها و فرش سجاد أيضاً ، و لكن انتظر قليلاً للصورة القادمة فربما تبدو الحقيقة غير ما ترى
بالفعل الأمور كانت مغايرة لما هو عليه الحال الآن، تلك الأرضيات الخشبية ما هي إلى خزانات مغلقة بإحكام في الأرضيات و يتم تحتها تخزين ما يحلو لك من مخزونات موسمية من ملابس و حقائب و منسوجات، يمكنك استغلال تلك المساحة في تخزين ما يحول لك و عند غلقها لن تلاحظ أي شيء .
في الحمام يمكنك استغلال وجود المرآة الضرورية لتجعل ورائها فضاءاً يسمح بالتخزين ورفوفاً متطابقة سواء من الزجاج او الخشب لتضع عليها أغراضك دون أدنى ملاحظة عند غلق المرآة
في أعلى البوتوجاز يمكنك تصميم رف خشبي و تثبت فوقه التعليقات الحديدية التي يمكن أن تضع فيها الحلل و الاواني بشكل متدلي لن يعيق استخدامك للمطبخ بشيء بل و سيزيد من جمال المطبخ لو احسنت وضع الأواني بالوان جيدة على تلك التعليقات
في طريق السلم فوق الدراجت يمكنك استغلال كامل المساحة الموجودة بالجدار لعمل رفوف يمكنك أن تضع فيها الكتب و المراجع الخاصة بك و تزيينها بالضوء من كل الجهات و ستحمل من عليك عبء كبير للغاية في جعل الكتب في مكان آمن و سهل الوصول إليه
لاحظ شكل هذا السرير الرائع، هل لاحظت أنه عبارة عن خزانة أفقية منتشرة على شكل حرف L و لكننا نستخدم سطحها كسرير و كنبة ذات شكل مميز، و هذه الخزانات قد تستوعب كل ملابسك و أغراضك دون أن تحتاج لتصميم دولاب و سيكون كل شيء في المتناول بطابع شبابي مميز
تحت سور السلم تلك المنطقة التي تعد من المنطاق المهدرة و غير المستغلة يمكنك تصميم إحدى تلك الأفكار الخاصة بالرفوف المفتوحة أو الخزانات المغلقة القابلة للسحب – الادراج – بشكل مميز و تضع فيه مقابض أو بدونها لو كنت تريد أن تخفي مكانها عن العيون
في الخزانات الخاص بالتسريحة يمكنك تخصيص إحدى الأدراج لتكون للأشياء الصغيرة و الدقيقة فقط مثل المجوهرات و الدبابيس و الأبر، و في تلك الحالة عليك تقسيم الدرج بتلك الطريقة و بفواصل زجاجية حتى ترى كل التفاصيل و تحفظها في الوقت ذاته و تسهل على نفسك الوصول لما تريد
تلك الشجرة الجميلة المصنوعة من الخشب المطلي باللون الأبيض وجدت فيها رفوف بجانب شكلها الجميل لتكون موقعاً لحفظ الكتب و الأوراق و الاسطوانات في غرفة المعيشة دون ان ينتقص شيئاً من التصميم بل و زاد كثيراً في عنصر التنسيق و الترتيب في الغرفة
لو كنت تمتلك إحدى الغرف الصغيرة التي لا تعرف كيف تستغلها يمكنك انشاء باقة متصلة من الرفوف الصغيرة المفتوحة لتكون مكاناص لحفظ الأشياء التي تستخدمها في الإصلاحات و الزجاجات و الاوعية التي تستخدمها في التنظيف و غيره
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لتخزين الغسيل بطريقة غير متكررة و معتادة عليك باستغلال الجزء العلوي فوق مكان غسالة الملابس الخاصة بك لتصنع مجرى معدني يمكن أن تعلق عليه الملابس بدلاً من وضعها في داخل صندوق مغلق قد يزيد حالة الملابس سوءاً
في المرأب حاول ان ستخدم الخزانات الطولية بأكثر قدر ممكن، حيث يعتبر المرأب من الاماكن التي لا ينبغي أبداً على أي شيء من الفوضى ان تظهر فيه، فلو ظهر فيه أي شيء فوضوي فسيكون من الصعب العوة للنظام إلا بعد عناء