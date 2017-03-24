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12 فكرة لا تتوقعها للتخزين في منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
130 Cheviot Gardens, Roberts 21st Century Design Roberts 21st Century Design سلالم وأروقة مخزن
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التخزين قد يكون من أسوء الكوابيس التي تواجهك لو كان منزلك صغير المساحة و لا توجد أماكن كافية لتخزن فيها أغراضك و احتياجاتك سواء بشكل مؤقت أو بشكل موسمي مثل ملابس الشتاء و الصيف، و لكن هوميفاي لن يدعك تواجه أي مصير صعب بمفردك و سيقدم إليكم 12 فكرة مذهلة لا تتوقع انها قد تعمل على أكمل وجه في منزلك بامكانيات و ميزانيات بسيطة حول تصميم خزانات غير متوقعة في أماكن غير معتادة ستجعل من تصميم منزلك أكثر تنسيقاً و نظاماً ..

1- مغلقة

혜화동 빌라 리모델링, 디자인팩토리9MM 디자인팩토리9MM غرفة الميديا
디자인팩토리9MM

디자인팩토리9MM
디자인팩토리9MM
디자인팩토리9MM

هل ترى تلك الأرضيات الخشبية ذات الشكل الرائع هل توحي لك بشيء، فقط أرضيات باركية جميلة يمكن وضع أي أثاث عليها و فرش سجاد أيضاً ، و لكن انتظر قليلاً للصورة القادمة فربما تبدو الحقيقة غير ما ترى 

2- مفتوحة بنجاح

혜화동 빌라 리모델링, 디자인팩토리9MM 디자인팩토리9MM غرفة الملابس
디자인팩토리9MM

디자인팩토리9MM
디자인팩토리9MM
디자인팩토리9MM

بالفعل الأمور كانت مغايرة لما هو عليه الحال الآن، تلك الأرضيات الخشبية ما هي إلى خزانات مغلقة بإحكام في الأرضيات و يتم تحتها تخزين ما يحلو لك من مخزونات موسمية من ملابس و حقائب و منسوجات، يمكنك استغلال تلك المساحة في تخزين ما يحول لك و عند غلقها لن تلاحظ أي شيء .

3- التخزين في الحمام

Belsize Park Hélène Dabrowski Interiors حمام
Hélène Dabrowski Interiors

Belsize Park

Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors

في الحمام يمكنك استغلال وجود المرآة الضرورية لتجعل ورائها فضاءاً يسمح بالتخزين ورفوفاً متطابقة سواء من الزجاج او الخشب لتضع عليها أغراضك دون أدنى ملاحظة عند غلق المرآة 

4- هكذا تعلق أواني المطبخ

Cotswold Chapel Kitchen homify مطبخ خشب نقي Green rayburn,slate,slate splashback,oak shelf,hanging rail,rayburn range cooker
homify

Cotswold Chapel Kitchen

homify
homify
homify

في أعلى البوتوجاز يمكنك تصميم رف خشبي و تثبت فوقه التعليقات الحديدية التي يمكن أن تضع فيها الحلل و الاواني بشكل متدلي لن يعيق استخدامك للمطبخ بشيء بل و سيزيد من جمال المطبخ لو احسنت وضع الأواني بالوان جيدة على تلك التعليقات 

5- فتحات على الدرج

Staircase homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

Staircase

homify
homify
homify

في طريق السلم فوق الدراجت يمكنك استغلال كامل المساحة الموجودة بالجدار لعمل رفوف يمكنك أن تضع فيها الكتب و المراجع الخاصة بك و تزيينها بالضوء من كل الجهات و ستحمل من عليك عبء كبير للغاية في جعل الكتب في مكان آمن و سهل الوصول إليه 

6- أثاث متعدد الوظائف

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects غرفة نوم
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

لاحظ شكل هذا السرير الرائع، هل لاحظت أنه عبارة عن خزانة أفقية منتشرة على شكل حرف L و لكننا نستخدم سطحها كسرير و كنبة ذات شكل مميز، و هذه الخزانات قد تستوعب كل ملابسك و أغراضك دون أن تحتاج لتصميم دولاب و سيكون كل شيء في المتناول بطابع شبابي مميز

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7- ادراج تحت السلم

130 Cheviot Gardens, Roberts 21st Century Design Roberts 21st Century Design سلالم وأروقة مخزن
Roberts 21st Century Design

130 Cheviot Gardens

Roberts 21st Century Design
Roberts 21st Century Design
Roberts 21st Century Design

تحت سور السلم تلك المنطقة التي تعد من المنطاق المهدرة و غير المستغلة يمكنك تصميم إحدى تلك الأفكار الخاصة بالرفوف المفتوحة أو الخزانات المغلقة القابلة للسحب – الادراج –  بشكل مميز و تضع فيه مقابض أو بدونها لو كنت تريد أن تخفي مكانها عن العيون 

8- تقسيمات للمجوهرات

Apartamento Graça - Salvador/Ba, Cristiane Pepe Arquitetura Cristiane Pepe Arquitetura غرفة نوم
Cristiane Pepe Arquitetura

Cristiane Pepe Arquitetura
Cristiane Pepe Arquitetura
Cristiane Pepe Arquitetura

في الخزانات الخاص بالتسريحة يمكنك تخصيص إحدى الأدراج لتكون للأشياء الصغيرة و الدقيقة فقط مثل المجوهرات و الدبابيس و الأبر، و في تلك الحالة عليك تقسيم الدرج بتلك الطريقة و بفواصل زجاجية حتى ترى كل التفاصيل و تحفظها في الوقت ذاته و تسهل على نفسك الوصول لما تريد

9- لتخزين الكتب

Girls' Bedroom homify غرفة الاطفال
homify

Girls' Bedroom

homify
homify
homify

تلك الشجرة الجميلة المصنوعة من الخشب المطلي باللون الأبيض وجدت فيها رفوف بجانب شكلها الجميل لتكون موقعاً لحفظ الكتب و الأوراق و الاسطوانات في غرفة المعيشة دون ان ينتقص شيئاً من التصميم بل و زاد كثيراً في عنصر التنسيق و الترتيب في الغرفة 

10- مخزن الزجاجات

Teddington Kitchen Extension, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions قبو النبيذ
A1 Lofts and Extensions

Teddington Kitchen Extension

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

لو كنت تمتلك إحدى الغرف الصغيرة التي لا تعرف كيف تستغلها يمكنك انشاء باقة متصلة من الرفوف الصغيرة المفتوحة لتكون مكاناص لحفظ الأشياء التي تستخدمها في الإصلاحات و الزجاجات و الاوعية التي تستخدمها في التنظيف و غيره 

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11- تخزين الغسيل

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

لتخزين الغسيل بطريقة غير متكررة و معتادة عليك باستغلال الجزء العلوي فوق مكان غسالة الملابس الخاصة بك لتصنع مجرى معدني يمكن أن تعلق عليه الملابس بدلاً من وضعها في داخل صندوق مغلق قد يزيد حالة الملابس سوءاً 

12- تخزين المرأب

An Extraordinary Garage Makever with wall cabinets and bike storage Garageflex مرآب~ كراج White garage storage,wall storage,bike storage,golf,bikes,cycling,workbench,resin floor,garage floor,flooring,garage,garageflex
Garageflex

An Extraordinary Garage Makever with wall cabinets and bike storage

Garageflex
Garageflex
Garageflex

في المرأب حاول ان ستخدم الخزانات الطولية بأكثر قدر ممكن، حيث يعتبر المرأب من الاماكن التي لا ينبغي أبداً على أي شيء من الفوضى ان تظهر فيه، فلو ظهر فيه أي شيء فوضوي فسيكون من الصعب العوة للنظام إلا بعد عناء 

صمم جدران و بوابة مدخل منزلك بنفسك
هل تتوقع أن تخزن هكذا

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