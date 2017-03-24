12 فكرة لا تتوقعها للتخزين في منزلك

التخزين قد يكون من أسوء الكوابيس التي تواجهك لو كان منزلك صغير المساحة و لا توجد أماكن كافية لتخزن فيها أغراضك و احتياجاتك سواء بشكل مؤقت أو بشكل موسمي مثل ملابس الشتاء و الصيف، و لكن هوميفاي لن يدعك تواجه أي مصير صعب بمفردك و سيقدم إليكم 12 فكرة مذهلة لا تتوقع انها قد تعمل على أكمل وجه في منزلك بامكانيات و ميزانيات بسيطة حول تصميم خزانات غير متوقعة في أماكن غير معتادة ستجعل من تصميم منزلك أكثر تنسيقاً و نظاماً ..