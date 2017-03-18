شقة كلاسيكية رائعة بتفاصيل جذابة

اليوم جولة هوميفاي تصل إلى مشروع يحمل الطابع الهاديء في كل تفاصيله الجذابة ، تصميم مميز لإحدى الشقق ذات النسق المعماري الرفيع و الطراز الكلاسيكي في الأثاث و الألوان و الإكسسوار يبرهن على استمرار ذلك الطراز في تقديم نماذج مبهرة بالرغم من اعتيادنا على الكثير من تفاصيله و مكوناته في مشروعات كثيرة تجولنا في إبداعها سابقاً ،

شقتنا اليوم بها العديد من الغرف التي صممت بأفكار مميزة و بها العديد من التباينات و التفاعلات في الألوان في الغرفة الواحدة حبكت بشكل ماهر و ملهم لأقصى درجة ..

إليكم التفاصيل