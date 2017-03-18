الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شقة كلاسيكية رائعة بتفاصيل جذابة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Loading admin actions …

اليوم جولة هوميفاي تصل إلى مشروع  يحمل الطابع الهاديء في كل تفاصيله الجذابة ، تصميم مميز لإحدى الشقق ذات النسق المعماري الرفيع و الطراز الكلاسيكي في الأثاث و الألوان و الإكسسوار يبرهن على استمرار ذلك الطراز في تقديم نماذج مبهرة بالرغم من اعتيادنا على الكثير من تفاصيله و مكوناته في مشروعات كثيرة تجولنا في إبداعها سابقاً ، 

شقتنا اليوم بها العديد من الغرف التي صممت بأفكار مميزة و بها العديد من التباينات و التفاعلات في الألوان في الغرفة الواحدة حبكت بشكل ماهر و ملهم لأقصى درجة .. 

إليكم التفاصيل 

غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة منسقة بتنسيق أكثر من رائع حيث المنضدة الزجاجية الراسخة في الطراز الكلاسيكي و السجاد الداكن اللازم لإحداث التباين مع اللون الأبيض السائد في الغرفة، و من جهة أخرى تم استخدام مقاعد لداخل الجلسة و في اتجاه الكنب لتحقيق مبدأ الانغلاق في الجلسات المتبع بشكل قوي في هذا الطراز المائل للالتزام بالتقاليد أكثر من الانطلاق و الخروج عن المألوف .

من جهة أخرى

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

من منظر أكثر وضوحاً نلاحظ التزام المصمم بألوان الأثاث و الحائط و الاكسسوار بدرجة أو درجتين فقط لم يكسرها سوى لون البنفسج في الزهور الجميلة في متوسط الغرفة، مع استخدام الصور الشخصية على الحائط لمزيد من شعور الدفء و البعد عن البهرجة الزائدة .

تفاصيل الأثاث

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
homify

homify
homify
homify

الأثاث به العديد من التفاصيل التي تحتاج لتأمل مثل نقشة الفهد التي نلاحظها في الأثاث مع لمسة طبيعية بجوارها في اللون الاخضر للنبات مع استخدام ألوان متماية مع لون السجاد في الوسائد الحمراء و كذلك اللجوء للنقش الكلاسيكي في الخشب المستخدم لتزيين الحائط 

مدخل القاعة

homify بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
homify

homify
homify
homify

مدخل القاعة من الخشب و الزجاج المغطي بالتشكيلات و النقشات الخشبية مدهونة باللون الأبيض المتماشي مع تلك الغرفة الصغيرة التي تعتبر غرفة لاستقبال الضيوف و تتجه نحو الغرفة الرئيسية التي شاهدناها في الصور الماضية و لون تلك الغرفة مائل تماماً ناحية الأبيض و به القليل من الأسود الذي رأينا شبيهاً له في لون الفرش المقتبس من جلد الفهود في الكراسي داخل غرفة المعيشة .

طلاء خاص

homify بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
homify

homify
homify
homify

بطلاء خاص حول ذلك المدخل الجرار رأينا الصاق بعض الرسوم الرقيقة  على الجدار المغطى بالسيراميك بألوان هادئة و جذابة و لم تخرج عن نسق اللون الأبيض كذلك 

رواق

homify سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

ذلك الممر صمم بشكل بسيط لأقصى درجة، حيث استبدل الكونسول المعروف بمراياته الكبيرة بآخر صغير به فقط درج واحد و سطح صغير وضعت عليه الإكسسوارات و التحف الفنية ذات التوجه الفني و التاريخي بجوار النبات لتعبر عن السلام النفسي و البساطة في التصميم و الجمال كذلك بالسهل الممتنع

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

سفرة

homify غرفة السفرةطاولات
homify

homify
homify
homify

السفرة كبيرة الحجم و نسقف بنمط كلاسيكي واضح في الكرسي المنفرد  ذو اللون المميز على رأسها بينما الكراسي الاخرى بلون آخر متشابه و هو محاكاة واقعية لنظام و بروتوكول الجلسات الرسمية في المأدبات الخاصة التي يقيمها صاحب المنزل و النظام الأرستقراطي المتبع للجلوس في مثل تلك الحالات 

تألق

homify غرفة السفرةكراسي ومقاعد
homify

homify
homify
homify

التألق في كل تفاصيل هذا المنزل ينبع من بساطته، كل شيء مستخدم يحمل طابعاً فنياً مميزاً ذو رسالة، حتى النجفة المستخدمة في تلك الغرفة تحمل الكثير من التفاصيل التي يمكننا الوقوف امامها سواء في روعة التصميم بين النحاس و الكريستال و اوراق الشجر التي تزينها و الاضواء المتعددة الخارجة منها و ديكور الببغاوات الذي يسيطر عليى الجلسة و كأنك تستمتع بالهواء الطلق في إحدى غابات أوروبا

اقرأ : 25 طريقة للاستمتاع باللمسات الخرسانية في كل ركن بمنزلك

10 بوابات خارجية مذهلة لمرأب منزلك
تصميم ولا أروع

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً