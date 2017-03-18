شقة كلاسيكية رائعة بتفاصيل جذابة

اليوم جولة هوميفاي تصل إلى مشروع يحمل الطابع الهاديء في كل تفاصيله الجذابة ، تصميم مميز لإحدى الشقق ذات النسق المعماري الرفيع و الطراز الكلاسيكي في الأثاث و الألوان و الإكسسوار يبرهن على استمرار ذلك الطراز في تقديم نماذج مبهرة بالرغم من اعتيادنا على الكثير من تفاصيله و مكوناته في مشروعات كثيرة تجولنا في إبداعها سابقاً ،
شقتنا اليوم بها العديد من الغرف التي صممت بأفكار مميزة و بها العديد من التباينات و التفاعلات في الألوان في الغرفة الواحدة حبكت بشكل ماهر و ملهم لأقصى درجة ..
إليكم التفاصيل
غرفة المعيشة منسقة بتنسيق أكثر من رائع حيث المنضدة الزجاجية الراسخة في الطراز الكلاسيكي و السجاد الداكن اللازم لإحداث التباين مع اللون الأبيض السائد في الغرفة، و من جهة أخرى تم استخدام مقاعد لداخل الجلسة و في اتجاه الكنب لتحقيق مبدأ الانغلاق في الجلسات المتبع بشكل قوي في هذا الطراز المائل للالتزام بالتقاليد أكثر من الانطلاق و الخروج عن المألوف .
من منظر أكثر وضوحاً نلاحظ التزام المصمم بألوان الأثاث و الحائط و الاكسسوار بدرجة أو درجتين فقط لم يكسرها سوى لون البنفسج في الزهور الجميلة في متوسط الغرفة، مع استخدام الصور الشخصية على الحائط لمزيد من شعور الدفء و البعد عن البهرجة الزائدة .
الأثاث به العديد من التفاصيل التي تحتاج لتأمل مثل نقشة الفهد التي نلاحظها في الأثاث مع لمسة طبيعية بجوارها في اللون الاخضر للنبات مع استخدام ألوان متماية مع لون السجاد في الوسائد الحمراء و كذلك اللجوء للنقش الكلاسيكي في الخشب المستخدم لتزيين الحائط
مدخل القاعة من الخشب و الزجاج المغطي بالتشكيلات و النقشات الخشبية مدهونة باللون الأبيض المتماشي مع تلك الغرفة الصغيرة التي تعتبر غرفة لاستقبال الضيوف و تتجه نحو الغرفة الرئيسية التي شاهدناها في الصور الماضية و لون تلك الغرفة مائل تماماً ناحية الأبيض و به القليل من الأسود الذي رأينا شبيهاً له في لون الفرش المقتبس من جلد الفهود في الكراسي داخل غرفة المعيشة .
بطلاء خاص حول ذلك المدخل الجرار رأينا الصاق بعض الرسوم الرقيقة على الجدار المغطى بالسيراميك بألوان هادئة و جذابة و لم تخرج عن نسق اللون الأبيض كذلك
ذلك الممر صمم بشكل بسيط لأقصى درجة، حيث استبدل الكونسول المعروف بمراياته الكبيرة بآخر صغير به فقط درج واحد و سطح صغير وضعت عليه الإكسسوارات و التحف الفنية ذات التوجه الفني و التاريخي بجوار النبات لتعبر عن السلام النفسي و البساطة في التصميم و الجمال كذلك بالسهل الممتنع
السفرة كبيرة الحجم و نسقف بنمط كلاسيكي واضح في الكرسي المنفرد ذو اللون المميز على رأسها بينما الكراسي الاخرى بلون آخر متشابه و هو محاكاة واقعية لنظام و بروتوكول الجلسات الرسمية في المأدبات الخاصة التي يقيمها صاحب المنزل و النظام الأرستقراطي المتبع للجلوس في مثل تلك الحالات
التألق في كل تفاصيل هذا المنزل ينبع من بساطته، كل شيء مستخدم يحمل طابعاً فنياً مميزاً ذو رسالة، حتى النجفة المستخدمة في تلك الغرفة تحمل الكثير من التفاصيل التي يمكننا الوقوف امامها سواء في روعة التصميم بين النحاس و الكريستال و اوراق الشجر التي تزينها و الاضواء المتعددة الخارجة منها و ديكور الببغاوات الذي يسيطر عليى الجلسة و كأنك تستمتع بالهواء الطلق في إحدى غابات أوروبا
اقرأ : 25 طريقة للاستمتاع باللمسات الخرسانية في كل ركن بمنزلك