6 نماذج لدمج دش الحمام وحوض الاستحمام في نفس المكان

أي شخص لديه الفرصة لدمج حوض استحمام والدش داخل الحمام! بهذه الطريقة، لن يكون لديك مشكلة لاختيار تصميم منفصل بين الدش و حوض الاستحمام، التي تكون معضلة بعض الأحيان. بعض الأسباب تدفعنا لاختيار الدش بسبب السرعة، والمساحة، ولأسباب آخرى سنختار حوض الاستحمام، للاسترخاء مثلا. من خلال إمكانية وجود الدش والحوض، يمكنك القيام بكل ذلك حسب رغبتك ووقتك. وعلاوة على ذلك، فإن الجمع بين هذين في حمام وحد امر مثير!
في مقالنا لليوم، نعرض لك أمثلة للحمامات، لها دش وحوض بنفس الوقت. مع شرح لكيفية دمجها في حمام واحد… لنتابع سويا
على جانب يوجد دش الحمام، وعلى الجانب الأخرى حوض الاستحمام… رفاهية حقيقية! على الرغم من أنهما جنبا إلى جنب، هناك جدار كامل يفصل المساحات المائية عن بعضها. كما يتيح هذا الجدار حماية من رذاذ الماء على الجانب الآخر. تصميم هذا الحمام الإيطالي لدش وحوض الاستحمام من الرخام الوردي الجميل، يجلب كل التألق للمساحة.
وهناك طريقة أخرى لفصل الدش عن حوض الاستحمام في الحمام، وهو اختيار الزجاج البسيط والشفاف. هنا تغطية الأرضية ونصف الجدار وحوض الاستحمام بالموزاييك المتألق الجميل، الذي لم يجعل المساحة مظلمة أو ثقيلة، بسبب وجود النوافذ، وبسبب التغطية اللطيفة للسقف بالخشب أعطت ما يكفي من الراحة للحمام.
عندما ننظر للوهلة الاولى إلى هذه الصورة، يبدو أنه لا يوجد فصل بين الدش وحوض الاستحمام. ولكن بالتدقيق ستلاحظ معي جدار زجاجي الذي يحمي من رذاذ الماء اثناء الاستحمام. التصميم المختار يتميز باستخدام الألوان المحيادة والمشرقة، مع مرآة، ونباتات في الخلفية لجعل المساحة بسيطة ومثالية.
في هذا المثال، حوض الاستحمام محمي بجدار صغير لإعطاء بعض الخصوصية، أما الدش يوجد في مقصورة زجاجية.لاحظ التفاصيل من الإضاءة، بوجود بقع ضوئية على السقف! فصل المساحات مع النباتات أيضا فكرة ديكور ذكية.
لدينا كل الافكار الالهام الرائعة، وبالكاد يمكننا اختيار واحد… نحن سعداء بالكثير من الجمال والذوق السليم، لتصميم بعد الاخر… ولكن بطبيعة الحال تطبيق اي تصميم لدش وحوض استحمخام في حمام واحد يعتمد ليس فقط على رغباتنا ولكن أيضا على المساحة المتوفرة. في هذه الحالة، لم يكن من الممكن تطبيق حوض الاستحمام أمام زجاج الدش، لصغر المساحة. لذلك تم دفع حوض الاستحمام ابعد قليلا بالقرب من النافذة وبهذا اصبح الدش وحوض الاستحمام على سوية واحدة. لمثل هذا المشروع، من الضروري الاتصال بالخبراء.
الحمام يحتوي ليس فقط على حجرة كبيرة لدش حمام فحسب، بل أيضا على حوض بانيو سبا.
هذه المساحة مثل SPA ملجأ مثالي لقضاء بضع ساعات من الاسترخاء النقي.
راقب معنا شكل الدرج الذي مثل همزة وصل بين حجرة الدش والبانيو سبا… قمة في الروعة.
لعبة اللون، هي فكرة الربط والتوصيل بين الدش وحوض الاستحمام، كما في هذا الحمام، حيث تم اختيار اللون الأبيض للربط. النتيجة النهائية تبدو رائعة… وكأنها واحد!