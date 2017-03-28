6 نماذج لدمج دش الحمام وحوض الاستحمام في نفس المكان

أي شخص لديه الفرصة لدمج حوض استحمام والدش داخل الحمام! بهذه الطريقة، لن يكون لديك مشكلة لاختيار تصميم منفصل بين الدش و حوض الاستحمام، التي تكون معضلة بعض الأحيان. بعض الأسباب تدفعنا لاختيار الدش بسبب السرعة، والمساحة، ولأسباب آخرى سنختار حوض الاستحمام، للاسترخاء مثلا. من خلال إمكانية وجود الدش والحوض، يمكنك القيام بكل ذلك حسب رغبتك ووقتك. وعلاوة على ذلك، فإن الجمع بين هذين في حمام وحد امر مثير!

في مقالنا لليوم، نعرض لك أمثلة للحمامات، لها دش وحوض بنفس الوقت. مع شرح لكيفية دمجها في حمام واحد… لنتابع سويا