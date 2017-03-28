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6 نماذج لدمج دش الحمام وحوض الاستحمام في نفس المكان

Heba khlili Heba khlili
Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
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أي شخص لديه الفرصة لدمج حوض استحمام والدش داخل الحمام! بهذه الطريقة، لن يكون لديك مشكلة لاختيار تصميم منفصل بين الدش و حوض الاستحمام، التي تكون معضلة بعض الأحيان. بعض الأسباب تدفعنا لاختيار الدش بسبب السرعة، والمساحة، ولأسباب آخرى سنختار حوض الاستحمام، للاسترخاء مثلا. من خلال إمكانية وجود الدش والحوض، يمكنك القيام بكل ذلك حسب رغبتك ووقتك. وعلاوة على ذلك، فإن الجمع بين هذين في حمام وحد امر مثير!

في مقالنا لليوم، نعرض لك أمثلة للحمامات، لها دش وحوض بنفس الوقت. مع شرح لكيفية دمجها في حمام واحد… لنتابع سويا

1. يفصل بينهما جدار

Ristrutturazione appartamento Roma, Prenestino, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

على جانب يوجد دش الحمام، وعلى الجانب الأخرى حوض الاستحمام… رفاهية حقيقية! على الرغم من أنهما جنبا إلى جنب، هناك جدار كامل يفصل المساحات المائية عن بعضها. كما يتيح هذا الجدار حماية من رذاذ الماء على الجانب الآخر. تصميم هذا الحمام الإيطالي لدش وحوض الاستحمام من الرخام الوردي الجميل، يجلب كل التألق للمساحة.

2. مفصولة بالزجاج

EFH Huggenberg, Giesser Architektur + Planung Giesser Architektur + Planung حمام
Giesser Architektur + Planung

Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung

وهناك طريقة أخرى لفصل الدش عن حوض الاستحمام في الحمام، وهو اختيار الزجاج البسيط والشفاف. هنا تغطية الأرضية ونصف الجدار وحوض الاستحمام بالموزاييك المتألق الجميل، الذي لم يجعل المساحة مظلمة أو ثقيلة، بسبب وجود النوافذ، وبسبب التغطية اللطيفة للسقف بالخشب أعطت ما يكفي من الراحة للحمام.

3. المزيد من الحداثة

​Brixham House, Tye Architects Tye Architects حمام
Tye Architects

​Brixham House

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

عندما ننظر للوهلة الاولى إلى هذه الصورة، يبدو أنه لا يوجد فصل بين الدش وحوض الاستحمام. ولكن بالتدقيق ستلاحظ معي جدار زجاجي الذي يحمي من رذاذ الماء اثناء الاستحمام. التصميم المختار يتميز باستخدام الألوان المحيادة والمشرقة، مع مرآة، ونباتات في الخلفية لجعل المساحة بسيطة ومثالية.

4. يفصل بينهما جدار وزجاج

homify حمامديكورات
homify

homify
homify
homify

في هذا المثال، حوض الاستحمام محمي بجدار صغير لإعطاء بعض الخصوصية، أما الدش يوجد في مقصورة زجاجية.لاحظ التفاصيل من الإضاءة، بوجود بقع ضوئية على السقف! فصل المساحات مع النباتات أيضا فكرة ديكور ذكية.

5. الدش وحوض الاستحمام في نفس الاتجاه

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

لدينا كل الافكار الالهام الرائعة، وبالكاد يمكننا اختيار واحد… نحن سعداء بالكثير من الجمال والذوق السليم، لتصميم بعد الاخر… ولكن بطبيعة الحال تطبيق اي تصميم لدش وحوض استحمخام في حمام واحد يعتمد ليس فقط على رغباتنا ولكن أيضا على المساحة المتوفرة. في هذه الحالة، لم يكن من الممكن تطبيق حوض الاستحمام أمام زجاج الدش، لصغر المساحة. لذلك تم دفع حوض الاستحمام ابعد قليلا بالقرب من النافذة وبهذا اصبح الدش وحوض الاستحمام على سوية واحدة. لمثل هذا المشروع، من الضروري الاتصال بالخبراء.

6. المتحدة

Residência Jardim do Sol - II, INOVA Arquitetura INOVA Arquitetura حمام
INOVA Arquitetura

INOVA Arquitetura
INOVA Arquitetura
INOVA Arquitetura

الحمام يحتوي ليس فقط على حجرة كبيرة لدش حمام فحسب، بل أيضا على حوض بانيو سبا.

هذه المساحة مثل SPA ملجأ مثالي لقضاء بضع ساعات من الاسترخاء النقي.

راقب معنا شكل الدرج الذي مثل همزة وصل بين حجرة الدش والبانيو سبا… قمة في الروعة.

7. كأنهما واحد

purity, Talsee Talsee حمام
Talsee

Talsee
Talsee
Talsee

لعبة اللون، هي فكرة الربط والتوصيل بين الدش وحوض الاستحمام، كما في هذا الحمام، حيث تم اختيار اللون الأبيض للربط. النتيجة النهائية تبدو رائعة… وكأنها واحد!

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