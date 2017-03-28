8 نماذج لغرف نوم حديثة التصميم

النمط الحديث لغرف النوم هو النمط الأكثر إقبال، لأنه يتناسب مع كل الأوقات ولكل الأذواق أيضا. تتنوع التصاميم باختلاف المواد المستخدمة من الخشب للأرضيات والنوافذ الزجاجية للحصول على إضاءة طبيعية اكثر، كما تختلف حسب الألوان المختارة، فالألوان المناسبة لغرف النوم بالعادة تكون الوان زاهية ومحايدة، المهم باختلاف التصاميم، هي أن تؤمن غرفة النوم الراحة والاسترخاء اللازمة للحصول على نوم هني.

تعالوا لنتعرف سويا على 8 تصاميم مميزة وبسيطة لغرف نوم حديقة التصميم