8 نماذج لغرف نوم حديثة التصميم

النمط الحديث لغرف النوم هو النمط الأكثر إقبال، لأنه يتناسب مع كل الأوقات ولكل الأذواق أيضا. تتنوع التصاميم باختلاف المواد المستخدمة من الخشب للأرضيات والنوافذ الزجاجية للحصول على إضاءة طبيعية اكثر، كما تختلف حسب الألوان المختارة، فالألوان المناسبة لغرف النوم بالعادة تكون الوان زاهية ومحايدة، المهم باختلاف التصاميم، هي أن تؤمن غرفة النوم الراحة والاسترخاء اللازمة للحصول على نوم هني.
تعالوا لنتعرف سويا على 8 تصاميم مميزة وبسيطة لغرف نوم حديقة التصميم
التمازج بين الخطوط والزخارف البرتقالية لمفارش غرفة النوم، مع الحديقة الاستوائية للشرفة أعطت نظرة ساحرة. التفاصيل الأنيقة الصغيرة من الجلد الأسود للمسند في نهاية السرير للجلوس، واللوح الأمامي بالابيض والاسود، تدعونا لاكتشاف المزيد من تلك التفاصيل الخفية.
التناقض في الألوان بين الأقمشة الناعمة ونغمات البيج التي تجذب الضوء في أركان الغرفة مع القليل من النغمات الداكنة تعمل على تسليط الضوء. ولحماية أغطية السرير، ضع غطاء سميك مقاوم للسوائل بلون يتناسب مع الوان الغرفة. كرسي الاسترخاء بجانب السرير للجلوس لمشاهدة التلفزيون أو قراءة كتاب.
جمالية ورق الجدران بالرسومات والزخارف التي لايمكنك الحصول عليها بالطلاء، كما انه سهل التركيب والازالة. ننصحك في غرفة النوم اذا بلصق ورق الجدران أن تكون على جدار واحد بهذا تجعل الغرفة اكثر بساطة واقل تعقيد. لا تنسى أن تكون خلفية السرير متناسبة الالوان مع ورق الجدران.
يمكنك استغلال الجدار خلف السرير لجعله خلفية كاملة للسرير بنغمات خفيفة. لاحظوا اللوح الخلفي المنجد بزخارف ناعمة بلون رمادي غامق يبعث على الاسترخاء. المصابيح المزدوجة على جانبي السرير تؤكد الأناقة وتضيء من دون إزعاج.
هذا من اكثر التصاميم حداثة، تم تصميم هذا التصميم باستخدام أفضل الممارسات البيئية، لدينا سرير قابل للطي، والذي يمكن جمعه وطوية ووضعه خلف الباب. تعدد الاستخدامات، مرونة بساطة، وعملية.
الحديث في هذا التصميم هو الجدار الخلفي بدون صور، بملمس خفيف وناعم. ستارة زجاجية تغطيها ستارة من القماش الشفاف. الهواء الكلاسيكية يظهر واضح للمنضدة الجدلية الأمامية، بلونها العسلي الأنيق.
يتم إنشاء في هذه البيئة الحديثة غير الرسمية من خلال سرير بدون أرجل. الوسائد واللوحات بألوان مفرحة. ولجعل الغرفة ليست فاقعه الألوان اخترنا السجادة البيضاء المربعة اسفل السرير مثل الجدران.
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