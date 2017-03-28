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8 نماذج لغرف نوم حديثة التصميم

Heba khlili Heba khlili
Теплый модерн с очаровательной детской, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio غرفة نوم
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النمط الحديث لغرف النوم هو النمط الأكثر إقبال، لأنه يتناسب مع كل الأوقات ولكل الأذواق أيضا. تتنوع التصاميم باختلاف المواد المستخدمة من الخشب للأرضيات والنوافذ الزجاجية للحصول على إضاءة طبيعية اكثر، كما تختلف حسب الألوان المختارة، فالألوان المناسبة لغرف النوم بالعادة تكون الوان زاهية ومحايدة، المهم باختلاف التصاميم، هي أن تؤمن غرفة النوم الراحة والاسترخاء اللازمة للحصول على نوم هني.

تعالوا لنتعرف سويا على 8 تصاميم مميزة وبسيطة لغرف نوم حديقة التصميم

1. الحداثة تعني البهجة والسحر

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca غرفة نوم
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

التمازج بين الخطوط والزخارف البرتقالية لمفارش غرفة النوم، مع الحديقة الاستوائية للشرفة أعطت نظرة ساحرة. التفاصيل الأنيقة الصغيرة من الجلد الأسود للمسند في نهاية السرير للجلوس، واللوح الأمامي بالابيض والاسود، تدعونا لاكتشاف المزيد من تلك التفاصيل الخفية.

2. في الديكور الحديث لونين متناقضين!!

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة نوم
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

التناقض في الألوان بين الأقمشة الناعمة ونغمات البيج التي تجذب الضوء في أركان الغرفة مع القليل من النغمات الداكنة تعمل على تسليط الضوء. ولحماية أغطية السرير، ضع غطاء سميك مقاوم للسوائل بلون يتناسب مع الوان الغرفة. كرسي الاسترخاء بجانب السرير للجلوس لمشاهدة التلفزيون أو قراءة كتاب.

3. ورق الجدران

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة نوم
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

جمالية ورق الجدران بالرسومات والزخارف التي لايمكنك الحصول عليها بالطلاء، كما انه سهل التركيب والازالة. ننصحك في غرفة النوم اذا بلصق ورق الجدران أن تكون على جدار واحد بهذا تجعل الغرفة اكثر بساطة واقل تعقيد. لا تنسى أن تكون خلفية السرير متناسبة الالوان مع ورق الجدران.

4. اللوح الأمامي كجدار!!

Apartamento MW, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة نوم
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

يمكنك استغلال الجدار خلف السرير لجعله خلفية كاملة للسرير بنغمات خفيفة. لاحظوا اللوح الخلفي المنجد بزخارف ناعمة بلون رمادي غامق يبعث على الاسترخاء. المصابيح المزدوجة على جانبي السرير تؤكد الأناقة وتضيء من دون إزعاج.

5. الستارة مركز الجذب

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في غرفة نوم حديثة التصميم تسود الأشكال الهندسة من دوائر ومربعات، ينتشر أيضا اللون الأبيض والماس. اللوح الخلفي منخفض وبلون محايد بسبب الشمس الموجودة على الجدار الخلفي للسرير. الستائر البيضاء الناعمة على النافذة هي مركز الجذب بسبب الزخارف الفريدة من الأزرق الداكن وخطوط ذهبية خفية.

6. الأثاث العملي والقابل للتوسيع

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هذا من اكثر التصاميم حداثة، تم تصميم هذا التصميم باستخدام أفضل الممارسات البيئية، لدينا سرير قابل للطي، والذي يمكن جمعه وطوية ووضعه خلف الباب. تعدد الاستخدامات، مرونة بساطة، وعملية.

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7. الحديثة بهواء كلاسيكي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الحديث في هذا التصميم هو الجدار الخلفي بدون صور، بملمس خفيف وناعم. ستارة زجاجية تغطيها ستارة من القماش الشفاف. الهواء الكلاسيكية يظهر واضح للمنضدة الجدلية الأمامية، بلونها العسلي الأنيق.

8. الحديث غير الرسمي

Теплый модерн с очаровательной детской, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio غرفة نوم
Tatiana Zaitseva Design Studio

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

يتم إنشاء في هذه البيئة الحديثة غير الرسمية من خلال سرير بدون أرجل. الوسائد واللوحات بألوان مفرحة. ولجعل الغرفة ليست فاقعه الألوان اخترنا السجادة البيضاء المربعة اسفل السرير مثل الجدران.

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