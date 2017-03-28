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11 فكرة لإضافة لمسة عصرية لغرفة المعيشة الخاصة بك

Heba khlili Heba khlili
V177 PH3, DECO Designers DECO Designers غرفة المعيشة
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عندما نقوم بتصميم منزلنا، يجب أن نفكر في كل شيء بدءا من مدخل الحديقة، وعدم نسيان الأركان والزوايا من كل مساحة. على الرغم من أن كل الغرف مهمة، لكن هناك غرف مستخدمة اكثر من غيرها  كالمدخل وغرفة المعيشة. منها نستقبل أصدقائنا والأسرة. لذلك لابد أن نولي المزيد من الاهتمام لتصميم هذه الغرف.
يمكننا القيام بعدة طرق وأساليب للتصميم بحسب المساحات المتوفرة، لأن كل تصميم سيعطي لمسة مختلفة لمنزلك. إذا كنت تحب الطراز الحديث، وتبحث عن أفكار جديدة لإضافتها إلى غرفة المعيشة الخاصة بك، ننصحك بقراءة  هذا الكتاب من 11 فكرة ستلهمك لأحدث اتجاهات التصميم. لا  تفوتها!!

1. رف من العالم الآخر

Apartamento Coqueiros, Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura غرفة المعيشة
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura

Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura

رف بسيط ولكن مذهل. بتأثيرات بسيطة اصبح هذا الرف مميز، الإضاءة الخلفية على الحائط، بحيث لا تعرف مصدر الإضاءة، كما يمكنك تقسيم الرف إلى وجعلاه اكثر وظيفية، رفوف للكتل واخرى للصور وبعض الإكسسوارات. الشيء الجيد في بناء الرف أنها ليست مكلفة!

2. أشكال غير عادية

Apartamento Coqueiros, Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura غرفة المعيشة
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura

Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura

مساحة حديثة تتطلب أشياء غير عادية، وتتميز عن الآخرين. في الوقت الحاضر، ترى في  الأسوق مجموعة من قطع الديكور، بأشكال مختلفة ومما لا شك فيه ستعطي نظرة حديثة إلى غرفة المعيشة. دون تغييرات فقط بتغيير قطعة واحدة أو اثنتين، ستعطي نظرة حديثة للبيئة.

3. الجدران مع اكثر من نغمة

homify غرفة المعيشة Blue
homify

homify
homify
homify

عموما، اللون الأبيض يفوز دائما عندما يفكر المرء بطلاء الجدران الغرفة، بسبب المزايا التي يقدمها. فهو لون يجعل المساحات اكثر إضاءة ويعطي مساحة حديثة الطراز وأوسع. في هذا المثال من خلال الجمع بين اكثر من نغمة بين اللون الأبيض واللون الغالب والرمادي الفاتح… فكرة تستحق النسخ في غرفة المعيشة.

4. التوازن

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة المعيشة
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

التوازن في الألوان، والأثاث، والديكور، وقبل كل شيء في التخطيط. عليك أن تكون هادء في تصميم غرفة المعيشة لترى كيف يمكنك تصميم الغرفة بأفضل وسيلة للاستفادة منها. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، أستعن بمهندس التصميم الداخلي، الذي يعرف أفضل من أي شخص آخر كيف يمكنك تحقيق التوازن في غرفة المعيشة بأفضل طريقة.

5. المدفأة تجلب الأناقة

Moradia Bairro dos Músicos, Franca Arquitectura Franca Arquitectura غرفة المعيشة
Franca Arquitectura

Franca Arquitectura
Franca Arquitectura
Franca Arquitectura

على الرغم من الموقد ليست جديدة على الديكور، لكنها تثري غرفة معيشة، وتجعلها اكثر حديثة. في الوقت الحاضر، المدفأة لها تصاميم مختلفة، بالإضافة لكونها ديكور جميل ومميز للغرفة فهي أيضا وظيفية للحصول على الدفء في الفصول الباردة.

6. الألوان والإشراق

Recuperadores Lenha Bodart&Gonay - Gama Concept (Uma Face ou Dupla Face), Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda غرفة المعيشة
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda

Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda

لإنشاء غرفة معيشة حديثة، لا تحتاج إلى العديد من العناصر، فقط عناصر قليلة ولكن ذات جودة عالية ووجود  قوي. في هذا المثال، الضوء الأزرق الفاتح على الجدار… رهان على البساطة.

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Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

7. الألوان والقوام

Living Room DDWH Architects غرفة المعيشة
DDWH Architects

Living Room

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

الاهتمام بالألوان والقوام من أحد عناصر غرفة المعيشة الحديثة. يمكنك اختيار الألوان القوية، ولكن لا ننسى لوحة لوني محايد من وراء. يمكنك أيضا اللعب بنوع القوام (الصوف والحرير والمخمل أو المواد الاصطناعية)، لجلب ديناميت مع السجاد والوسائد أو الستائر. الأهم من ذلك، أنها تناسب ميزانيتك وأنيقة وعصرية.

8. جدار خارج عن المألوف

'Mercury' • Residential • Netherlands, Wonderwall Studios Wonderwall Studios غرفة المعيشة
Wonderwall Studios

Wonderwall Studios
Wonderwall Studios
Wonderwall Studios

ماذا لو نأتي شيئا غير متوقع في الديكور لغرفة المعيشة الحديثة؟ وماذا يمكنك القول، إذا كان هذا الشيء هو جدار مختلف؟ فكرة من شأنها أن تترك انطباع مميز وملفت للانتباه!

9. الإضاءة امتياز جيدة

dom ul.Goplan Lublin, Auraprojekt Auraprojekt غرفة المعيشة
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

كما الإضاءة الاصطناعية مهمة أيضا الإضاءة الطبيعية. غرفة المعيشة الخاصة بك يجب أن تشع ضوء، وان تكون متجددة  الهواء مشرقة وجذابة. ننصحك باستخدام أنواع مختلفة من الإضاءة الاصطناعية والاستفادة من النوافذ للحصول على إضاءة طبيعية، مع الستائر الشفافة.

10. تجديد الأثاث

cobertura elegante e colorida, Michele Moncks Arquitetura Michele Moncks Arquitetura غرفة المعيشة
Michele Moncks Arquitetura

Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura

غرفة المعيشة الحديثة هي غرفة ليست من الأثاث القديم، على العكس، هناك ميل متزايد لتجديد الأثاث القديم وجعله اكثر حداثة  للديكور الحديث. والصورة مثال على ذلك، تك طلاء الأثاث بالأصفر الجميل.

11. الأشكال الهندسية

V177 PH3, DECO Designers DECO Designers غرفة المعيشة
DECO Designers

DECO Designers
DECO Designers
DECO Designers

ولأنها حديثة إذا الأشكال الهندسية مناسبة… العب مع الأشكال والأنماط وأجزاء مختلفة عن الطبيعية. مثل المصابيح أو الرفوف لغرفة معيشة على الطراز الحديث. المثال أعلاه هو مصدر للإلهام.

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