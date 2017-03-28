11 فكرة لإضافة لمسة عصرية لغرفة المعيشة الخاصة بك

عندما نقوم بتصميم منزلنا، يجب أن نفكر في كل شيء بدءا من مدخل الحديقة، وعدم نسيان الأركان والزوايا من كل مساحة. على الرغم من أن كل الغرف مهمة، لكن هناك غرف مستخدمة اكثر من غيرها كالمدخل وغرفة المعيشة. منها نستقبل أصدقائنا والأسرة. لذلك لابد أن نولي المزيد من الاهتمام لتصميم هذه الغرف.
يمكننا القيام بعدة طرق وأساليب للتصميم بحسب المساحات المتوفرة، لأن كل تصميم سيعطي لمسة مختلفة لمنزلك. إذا كنت تحب الطراز الحديث، وتبحث عن أفكار جديدة لإضافتها إلى غرفة المعيشة الخاصة بك، ننصحك بقراءة هذا الكتاب من 11 فكرة ستلهمك لأحدث اتجاهات التصميم. لا تفوتها!!
رف بسيط ولكن مذهل. بتأثيرات بسيطة اصبح هذا الرف مميز، الإضاءة الخلفية على الحائط، بحيث لا تعرف مصدر الإضاءة، كما يمكنك تقسيم الرف إلى وجعلاه اكثر وظيفية، رفوف للكتل واخرى للصور وبعض الإكسسوارات. الشيء الجيد في بناء الرف أنها ليست مكلفة!
مساحة حديثة تتطلب أشياء غير عادية، وتتميز عن الآخرين. في الوقت الحاضر، ترى في الأسوق مجموعة من قطع الديكور، بأشكال مختلفة ومما لا شك فيه ستعطي نظرة حديثة إلى غرفة المعيشة. دون تغييرات فقط بتغيير قطعة واحدة أو اثنتين، ستعطي نظرة حديثة للبيئة.
عموما، اللون الأبيض يفوز دائما عندما يفكر المرء بطلاء الجدران الغرفة، بسبب المزايا التي يقدمها. فهو لون يجعل المساحات اكثر إضاءة ويعطي مساحة حديثة الطراز وأوسع. في هذا المثال من خلال الجمع بين اكثر من نغمة بين اللون الأبيض واللون الغالب والرمادي الفاتح… فكرة تستحق النسخ في غرفة المعيشة.
التوازن في الألوان، والأثاث، والديكور، وقبل كل شيء في التخطيط. عليك أن تكون هادء في تصميم غرفة المعيشة لترى كيف يمكنك تصميم الغرفة بأفضل وسيلة للاستفادة منها. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، أستعن بمهندس التصميم الداخلي، الذي يعرف أفضل من أي شخص آخر كيف يمكنك تحقيق التوازن في غرفة المعيشة بأفضل طريقة.
على الرغم من الموقد ليست جديدة على الديكور، لكنها تثري غرفة معيشة، وتجعلها اكثر حديثة. في الوقت الحاضر، المدفأة لها تصاميم مختلفة، بالإضافة لكونها ديكور جميل ومميز للغرفة فهي أيضا وظيفية للحصول على الدفء في الفصول الباردة.
لإنشاء غرفة معيشة حديثة، لا تحتاج إلى العديد من العناصر، فقط عناصر قليلة ولكن ذات جودة عالية ووجود قوي. في هذا المثال، الضوء الأزرق الفاتح على الجدار… رهان على البساطة.
الاهتمام بالألوان والقوام من أحد عناصر غرفة المعيشة الحديثة. يمكنك اختيار الألوان القوية، ولكن لا ننسى لوحة لوني محايد من وراء. يمكنك أيضا اللعب بنوع القوام (الصوف والحرير والمخمل أو المواد الاصطناعية)، لجلب ديناميت مع السجاد والوسائد أو الستائر. الأهم من ذلك، أنها تناسب ميزانيتك وأنيقة وعصرية.
ماذا لو نأتي شيئا غير متوقع في الديكور لغرفة المعيشة الحديثة؟ وماذا يمكنك القول، إذا كان هذا الشيء هو جدار مختلف؟ فكرة من شأنها أن تترك انطباع مميز وملفت للانتباه!
كما الإضاءة الاصطناعية مهمة أيضا الإضاءة الطبيعية. غرفة المعيشة الخاصة بك يجب أن تشع ضوء، وان تكون متجددة الهواء مشرقة وجذابة. ننصحك باستخدام أنواع مختلفة من الإضاءة الاصطناعية والاستفادة من النوافذ للحصول على إضاءة طبيعية، مع الستائر الشفافة.
غرفة المعيشة الحديثة هي غرفة ليست من الأثاث القديم، على العكس، هناك ميل متزايد لتجديد الأثاث القديم وجعله اكثر حداثة للديكور الحديث. والصورة مثال على ذلك، تك طلاء الأثاث بالأصفر الجميل.
ولأنها حديثة إذا الأشكال الهندسية مناسبة… العب مع الأشكال والأنماط وأجزاء مختلفة عن الطبيعية. مثل المصابيح أو الرفوف لغرفة معيشة على الطراز الحديث. المثال أعلاه هو مصدر للإلهام.
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