أفران ومواقد الحطب لحفلات شواء مثالية

وجود حديقة في المنزل يعد من القرارات التي تجعل من منزل بسيط جنة يتطلع الجميع للإسترخاء فيها لما نتعرض من خلالها لإطلالة طبيعية خلابة وتتحول بسببها الحياة الروتينية المملة إلى أخرى أكثر متعة ومليئة بالنشاط، وكيف لا وأنت تمتلك أجمل مصادر الطاقة الإيجابية؟ الفضل في ذلك يعود بلا شك إلى أنك تكون محاط بألوان مبهجة تريح حاسة البصر وتتعرض فيها لهواء نقي ومنعش بصفة يومية، ولكن مع كل هذه الأسباب الرائعة لن يكون امتلاك حديقة في المنزل مستغل على أكمل وجه إلا إذا أتيحت فيه إمكانية إقامة التجمعات العائلية والإحتفالات.
بالرغم من الإجماع على أهمية النباتات والإتصال بروعة الطبيعة من منازلنا إلا أنه لا يكتمل جمال حديقة المنزل إلا بوجود فرن وشواية لإقامة أشهى الأكلات وسط المشهد الخلاب، حيث يجتمع الجميع حول هذه الوجبة الشهية في احتفال ممتع ومبهج لكل أفراد الأسرة، وهذه الطقوس هي التي تعطي بعداً أعمق لتواجد الحدائق في فناء منزلنا.
ولأن اختيار الشواية أو الفرن من أهم ما يميز هذه الطقوس يجب أن تحمل عوامل تلائم تصميم الحديقة وتلبي احتياجات الطهي اللازمة، وحتى لا تكون رحلة البحث عن التصميم المناسب مهمة صعبة أتينا لك بمجموعة من الشوايات والافران بتصاميم متنوعة وفريدة حتى تتوصل إلى الإتجاه الذي يلائم ذوقك واحتياجك، فلنتعرف عليهم معاً.
من الوهلة الأولى لا بد وأنك لاحظت تميز هذه الوحدة في اختيار الخامات وأسلوب دمجها الفريد من نوعه، وهذا التنوع مستوحى في الواقع من الطبيعة، وتم أسلوب الدمج بينهم بصورة عشوائية غير تقليدية حتى تعكس جمال العفوية الخلاقة التي نعرض لها في أي عوامل من الطبيعة.
أكثر التصاميم استدامة هي التي تستوعب جميع المتطلبات في اطار عنصر يجمع بين العملية والأناقة، وقد اتحدت اسباب النجاح في هذه الوحدة حيث تواجدت جميع الوظائف اللازمة لإتمام مهمة الشواء بكفاءة عالية مع عدم تجاهل الجانب الجمالي.
أبرز ما يميز هذه الوحدة هو هيكله الذي اتخذ بنية المنزل حتى يترك طابع ريفي دافئ وتقليدي، ولكن أيضاً انفرد هذا التصميم بسقف مختلف أضاف بعد عملي جديد لم نعتد على رؤيتها في أي من التصاميم التقليدية، فمن خلال هذا السقف أوجدت مدخنة لإبعاد دخان الشواء بعيداً عن هواء الحديقة النقي، هذا ومع الأخذ في الحسبان أن تكون الأسقف حامية من الأمطار حتى تحتفظ الوحدة برونقها إلى مدى بعيد.
ابتكر المصمم فرن يتماشى مع وحدة المطبخ الخارجي بخاماته الجريئة حتى تواكب التصميم الحداثي الأنيق، مع اختيار موفق لخامات تلائم مهمة الشواء وتحمل درجات الحرارة المرتفعة.
في الحدائق الراقية التي ينعدم فيها الزخارف المصطنعة ويتألق خلالها الجمال الطبيعي من خامات ونباتات يجب أن يمتد أسلوب هذه البساطة إلى كل مفردات التصميم من الأثاث ووصولاً إلى وحدة الشواء، فكلما كان الفرن يعكس حس وذوق بسيط سوف تتجانس جميع عناصر الحديقة، وهذا التصميم الفريد هو خير برهان على صحة هذا المفهوم، فنجد أن خاماته وأفكاره البسيطة أدت إلى وحدة عملية رائعة تتجانس مع محيطها من النباتات والأشجار.
الحدائق التي تحتوي على نباتات وخامات استوائية الطابع لن يلائمها سوى تصميم مماثل لهذه الوحدة، فهي تتسم بتميز ورقي مع عفوية تبعث الحيوية في الفراغ، والبعد هنا عن المفهوم التقليدي للشواية من الخامات والمعدات سوف يحول الحديقة إلى مكان مثالي لإقامة الحفلات والمأكولات غير الرسمية.
لحديقة أكثر تألقاً تعرف على بعض الأفكار المبتكرة والبسيطة بدون الحاجة إلى ميزانية ضخمة من خلال هذا المقال الرائع.