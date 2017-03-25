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أفران ومواقد الحطب لحفلات شواء مثالية

shereen gouda shereen gouda
ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー حدائقمواقد وشوايات
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وجود حديقة في المنزل يعد من القرارات التي تجعل من منزل بسيط جنة يتطلع الجميع للإسترخاء فيها لما نتعرض من خلالها لإطلالة طبيعية خلابة وتتحول بسببها الحياة الروتينية المملة إلى أخرى أكثر متعة ومليئة بالنشاط، وكيف لا وأنت تمتلك أجمل مصادر الطاقة الإيجابية؟ الفضل في ذلك يعود بلا شك إلى أنك تكون محاط بألوان مبهجة تريح حاسة البصر وتتعرض فيها لهواء نقي ومنعش بصفة يومية، ولكن مع كل هذه الأسباب الرائعة لن يكون امتلاك حديقة في المنزل مستغل على أكمل وجه إلا إذا أتيحت فيه إمكانية إقامة التجمعات العائلية والإحتفالات.

بالرغم من الإجماع على أهمية النباتات والإتصال بروعة الطبيعة من منازلنا إلا أنه لا يكتمل جمال حديقة المنزل إلا بوجود فرن وشواية لإقامة أشهى  الأكلات وسط المشهد الخلاب، حيث يجتمع الجميع حول هذه الوجبة الشهية في احتفال ممتع ومبهج لكل أفراد الأسرة، وهذه الطقوس هي التي تعطي بعداً أعمق لتواجد الحدائق في فناء منزلنا.

ولأن اختيار الشواية أو الفرن من أهم ما يميز هذه الطقوس يجب أن تحمل عوامل تلائم تصميم الحديقة وتلبي احتياجات الطهي اللازمة، وحتى لا تكون رحلة البحث عن التصميم المناسب مهمة صعبة أتينا لك بمجموعة من الشوايات والافران بتصاميم متنوعة وفريدة حتى تتوصل إلى الإتجاه الذي يلائم ذوقك واحتياجك، فلنتعرف عليهم معاً.

دمج الخامات المختلفة

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue حدائقمواقد وشوايات
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

من الوهلة الأولى لا بد وأنك لاحظت تميز هذه الوحدة في اختيار الخامات وأسلوب دمجها الفريد من نوعه، وهذا التنوع مستوحى في الواقع من الطبيعة، وتم أسلوب الدمج بينهم بصورة عشوائية غير تقليدية حتى تعكس جمال العفوية الخلاقة التي نعرض لها في أي عوامل من الطبيعة.

تعدد الاستخدامات

Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited حديقة
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchens and BBQ Areas

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

أكثر التصاميم استدامة هي التي تستوعب جميع المتطلبات في اطار عنصر يجمع بين العملية والأناقة، وقد اتحدت اسباب النجاح في هذه الوحدة حيث تواجدت جميع الوظائف اللازمة لإتمام مهمة الشواء بكفاءة عالية مع عدم تجاهل الجانب الجمالي.

تصميم بنية أنيقة ومميزة

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

أبرز ما يميز هذه الوحدة هو هيكله الذي اتخذ بنية المنزل حتى يترك طابع ريفي دافئ وتقليدي، ولكن أيضاً انفرد هذا التصميم بسقف مختلف أضاف بعد عملي جديد لم نعتد على رؤيتها في أي من التصاميم التقليدية، فمن خلال هذا السقف أوجدت مدخنة لإبعاد دخان الشواء بعيداً عن هواء الحديقة النقي، هذا ومع الأخذ في الحسبان أن تكون الأسقف حامية من الأمطار حتى تحتفظ الوحدة برونقها إلى مدى بعيد.

تصميم حداثي لحديقة أنيقة وعصرية

Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores حديقة
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores

Marcos Contrera Arquitetura & Interiores
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores
Marcos Contrera Arquitetura & Interiores

ابتكر المصمم  فرن يتماشى مع وحدة المطبخ الخارجي بخاماته الجريئة حتى تواكب التصميم الحداثي الأنيق، مع اختيار موفق لخامات تلائم مهمة الشواء وتحمل درجات الحرارة المرتفعة.

البساطة سر نجاح التصميم

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー حدائقمواقد وشوايات
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

في الحدائق الراقية التي ينعدم فيها الزخارف المصطنعة ويتألق خلالها الجمال الطبيعي من خامات ونباتات يجب أن يمتد أسلوب هذه البساطة إلى كل مفردات التصميم من الأثاث ووصولاً إلى وحدة الشواء، فكلما كان الفرن يعكس حس وذوق بسيط سوف تتجانس جميع عناصر الحديقة، وهذا التصميم الفريد هو خير برهان على صحة هذا المفهوم، فنجد أن خاماته وأفكاره البسيطة أدت إلى وحدة عملية رائعة تتجانس مع محيطها من النباتات والأشجار.

تصميم أستوائي مميز

Терраса-Взлетная полоса, Bureau GN Bureau GN حدائقمواقد وشوايات
Bureau GN

Bureau GN
Bureau GN
Bureau GN

الحدائق التي تحتوي على نباتات وخامات استوائية الطابع لن يلائمها سوى تصميم مماثل لهذه الوحدة، فهي تتسم بتميز ورقي مع عفوية تبعث الحيوية في الفراغ، والبعد هنا عن المفهوم التقليدي للشواية من الخامات والمعدات سوف يحول الحديقة إلى مكان مثالي لإقامة الحفلات والمأكولات غير الرسمية.

لحديقة أكثر تألقاً تعرف على بعض الأفكار المبتكرة والبسيطة بدون الحاجة إلى ميزانية ضخمة من خلال هذا المقال الرائع.

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