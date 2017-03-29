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ما رأيك بجدران الطوب؟ 20 فكرة لمنزلك

Heba khlili Heba khlili
Fotobehang BN Design Studio, BN International BN International غرفة نوم
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في القديم كان الطوب يستخدم لتغطية المنازل الريفية أو المباني الصناعية، اليوم يعتبر الطوب من أحد العناصر الزخرفية الحقيقية، الذي يخلق تأثير كبير لجميع أنواع المساكن، كما زاد استخدامه من قبل مصممي الديكور الداخلي.

تسمح جدران الطوب في الواقع بخلق تأثيرات مختلفة، اعتمادا على أذواقنا الشخصية واحتياجاتنا. لطراز البيوت الريفية استطعنا على سبيل المثال إلغاء الجص واسترداد الجدار الأصلي. إذا كنت تعيش في المدينة سيكون التركيز على الناحية العملي للطوب، المتميز بسهولة التركيب والاقتصادية. جدران الطوب مثالية لبيئات مثل المطبخ أو الحمام. يمكنك مشورة خبراءنا والاستفادة من مقترحاتهم، للعثور على أفكارا للقيام بتنفيذها .

1. الجدار المثالية لأجواء أنيقة وفريدة من نوعها

Salas de Estar e Jantar, Ideatto Móveis e Decorações Ideatto Móveis e Decorações غرفة المعيشة
Ideatto Móveis e Decorações

Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações

2. في غرفة النوم، جدار وحيد من الطوب خلف السرير

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة نوم
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

3. جدار من الطوب يساعد في تحويل المنزل إلى بيئة متطورة للأذواق راقية

Master Bedroom TG Studio حمام
TG Studio

Master Bedroom

TG Studio
TG Studio
TG Studio

4. جدار من الطوب كعنصر زخرفي

Jardim Paulista | Residenciais, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI غرفة المعيشة
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

5. جدران من الطوب مثالية لخلق مطبخ من الطراز الريفي

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd مطبخ
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

6. مع الملحقات المناسبة، جدار من الطوب مثالية لخلق جو أنيق على الطراز الاستعماري

Boston Light Grey Console Table and TV Unit The Cotswold Company غرفة المعيشة
The Cotswold Company

Boston Light Grey Console Table and TV Unit

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

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7. تأثير رائع لمزيج بين جدار من الطوب ومواد أخرى

The Great Lodge | Large Grey Painted Kitchen with Exposed Brickwork Humphrey Munson مطبخ
Humphrey Munson

The Great Lodge | Large Grey Painted Kitchen with Exposed Brickwork

Humphrey Munson
Humphrey Munson
Humphrey Munson

8. عندما يصبح جدار من الطوب ديكور لغرف نوم الأطفال

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat غرفة الاطفال
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat غرفة الاطفال
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

9. جنبا إلى جنب مع الخشب، جدار من الطوب عنصر أساسي للشعور بدفء المنزل

Home Staging Projekt bewohntes Landhaus bei Pinneberg, wohnhelden Home Staging wohnhelden Home Staging غرفة المعيشة
wohnhelden Home Staging

wohnhelden Home Staging
wohnhelden Home Staging
wohnhelden Home Staging

10. جدار من الطوب يمكنك رسمها في ظلال مختلفة، لخلق بيئات رائعة

Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы, Aiya Design Aiya Design مطبخ
Aiya Design

Aiya Design
Aiya Design
Aiya Design

11. بلاط المطبخ تحاكي جدران الطوب

homify جدران وأرضياتبلاط
homify

homify
homify
homify

12. جدران الطوب يمكن استخدامها في بيئات من الطراز الحديث أو الحد الأدنى

White matt kitchen​ design LWK London Kitchens مطبخ
LWK London Kitchens

White matt kitchen​ design

LWK London Kitchens
LWK London Kitchens
LWK London Kitchens

13. بالأبيض، يمكن للجدران الطوب أن تصبح بديل أصلي للتغطية الكلاسيكي لبلاط الحمام

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify حمام
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

14. جدار من الطوب هو دائما الحل الأمثل لخلق مكان إقامة دافئة وودية

homify جدران ألواح خشب مضغوط Brown
homify

homify
homify
homify

15. جدار من الطوب يصبح أصلي أكثر إذا كان مع الرسوم التوضيحية المبهجة

Fotobehang BN Design Studio, BN International BN International غرفة نوم
BN International

BN International
BN International
BN International

16. يساعد جدار الطوب على خلق بيئة حديثة تبدو أكثر دفئا

Beyaz Ev - Mersin Çeşmeli, Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. غرفة المعيشة
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

17. تأثير جدار من الطوب، ليضيف لمسة إسكندنافية رائعة

homify جدران ألواح خشب مضغوط Brown
homify

homify
homify
homify

18. جدار الطوب مثالي لخلق تأثير حتى في اعلى الجدار

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen مطبخ
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

19. لماذا لا؟ خلق تأثير جدار الطوب من خلال رسمة على الجدار.

Dormitorios y Armarios, Baixmoduls Baixmoduls غرفة نوم
Baixmoduls

Baixmoduls
Baixmoduls
Baixmoduls

20. ماذا تقول عن هذا الجدار الرائع؟

homify حمام
homify

homify
homify
homify

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