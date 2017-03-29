ما رأيك بجدران الطوب؟ 20 فكرة لمنزلك

في القديم كان الطوب يستخدم لتغطية المنازل الريفية أو المباني الصناعية، اليوم يعتبر الطوب من أحد العناصر الزخرفية الحقيقية، الذي يخلق تأثير كبير لجميع أنواع المساكن، كما زاد استخدامه من قبل مصممي الديكور الداخلي.

تسمح جدران الطوب في الواقع بخلق تأثيرات مختلفة، اعتمادا على أذواقنا الشخصية واحتياجاتنا. لطراز البيوت الريفية استطعنا على سبيل المثال إلغاء الجص واسترداد الجدار الأصلي. إذا كنت تعيش في المدينة سيكون التركيز على الناحية العملي للطوب، المتميز بسهولة التركيب والاقتصادية. جدران الطوب مثالية لبيئات مثل المطبخ أو الحمام. يمكنك مشورة خبراءنا والاستفادة من مقترحاتهم، للعثور على أفكارا للقيام بتنفيذها .