10 غرف من وحي الربيع… ستبهرك!

الربيع يطرق على الباب، وهناك أولئك الذين يحبون إعطاء لمسة مختلفة لغرفهم وتغيير هيئتها للبداية افضل. تجديد، جمال طبيعي، وألوان مفرحة، لتستيقظ بعد فترة السبات. غرف الربيع لها تفاصيل مرتبطة بالطبيعة، مثل الزهور والألوان المبهجة. اذا كنت ترغب بالألوان القوية، يجب أن تكون تتذكر أنه حان الوقت للاستيقاظ، وانتظر للفصل القادم لتستخدم الالوان القوية. أما في هذا الفصل يجب عليك أن تخلق بيئة هادئة ولكن مبهجة ومرتبة جيدا. تابع معنا 10 صور، جمعها خصيصا لهذا الموضوع وتمتع بألوان الربيع!
الأخضر يعني الأمل والحيوية، وفي ما يتعلق بالطبيعة فهو لون يعني التجديد والنمو والنضج. لهذة الأسباب، اخترنا اللون الأخضر، اللون الأكثر ارتباط بالربيع. لذلك اقترحنا هذه الغرفة، ولتشعر بالربيع بكل معانيه، اختار مصمم الديكور لوحة من الأشجار على الجدران!
جمال الربيع يكمن في تنوع ألوانه ليس فقط بالأخضر بل أيضا بالأبيض والوردي، التي تعطينا شعور بالنظافة والنضارة. يمكن المزج بينمها مع السرير الحديدي… ستعطي لمسة رومانسية فائقة!
لمسة ناعمة من شأنها أن تجعل غرفة النوم باردة بنسمة ربيعية. ورق جدران بلون ازرق سماوي لكامل الجدار، مع إضاءة خفيفة أعطت غرفتك الانتعاش والهدوء!
وجود الأثاث الكلاسيكي في غرفة النوم غالبا ما يعني وجود قطع داكنة. إذا كنت تحب هذا النمط، ولكن تريد أن تعطي لمسة ربيعية لغرفتك، لدينا الحل، استخدم الألوان الفاتحة للأثاث.
مازلنا فيما يتعلق بظلال الباستيل، يمكننا تطبيقها ليس فقط للأثاث، ولكن أيضا على المنسوجات أو غير ذلك من التفاصيل الزخرفية مثل الصور، والأواني الصغيرة أو السجادة.
سواء لحاف التغطية، الشراشف، السجاد أو حتى الستائر، والشيء الأهم هو أنك ستلاحظ وجود الأزهار في جميع أنحاء الغرفة. وربما هذه أسهل طريقة لجلب الربيع لغرفة نومك.
من الطريق السهلة أيضا لجلب الربيع للغرفة من خلال باقة من الزهور بالون المفضل لديك. ضعها في مكان مرتفع او على المنضدة بجانب السرير. جرة او مزهرية مليئة بالزهور الطبيعية… ستعيد الحيوية لغرفة نومك!
الخشب من المواد التي تجعل أي مساحة أقرب للطبيعية وذات أصول وجذور. من المستحيل ألا تشعر بالطبيعة في غرفة أثاثها خشبي، فما بالك إذا أضفنا تفاصيل مثل اللوحات بألوان مائية، أو سلال الخيزران أو الأحواض النباتية، ستحصل على مزيج مثالي لغرفة الربيع!
سواء كان ذلك في اللحاف، أو سجادة أو إطار في وضع جيد، يمكن لهذه اللهجات الزخرفية خلق فرق في تغيير ملامح غرفة النوم. لا تنسى أيضا أن القليل في بعض الأحيان كثير، أي لا داعي للكثير من التكاليف للحصول على غرفة الربيع.
بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الغرف الداكنة، لمعلوماتك يمكن أن يكون للربيع هنا أيضا مكان! من خلال هذه الفراشات الصغيرة المعلقة على الجدار. أليست رائعة؟
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