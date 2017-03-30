10 غرف من وحي الربيع… ستبهرك!

الربيع يطرق على الباب، وهناك أولئك الذين يحبون إعطاء لمسة مختلفة لغرفهم وتغيير هيئتها للبداية افضل. تجديد، جمال طبيعي، وألوان مفرحة، لتستيقظ بعد فترة السبات. غرف الربيع لها تفاصيل مرتبطة بالطبيعة، مثل الزهور والألوان المبهجة. اذا كنت ترغب بالألوان القوية، يجب أن تكون تتذكر أنه حان الوقت للاستيقاظ، وانتظر للفصل القادم لتستخدم الالوان القوية. أما في هذا الفصل يجب عليك أن تخلق بيئة هادئة ولكن مبهجة ومرتبة جيدا. تابع معنا 10 صور، جمعها خصيصا لهذا الموضوع وتمتع بألوان الربيع!