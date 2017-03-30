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10 غرف من وحي الربيع… ستبهرك!

Heba khlili Heba khlili
Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة نوم Grey
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الربيع يطرق على الباب، وهناك أولئك الذين يحبون إعطاء لمسة مختلفة لغرفهم وتغيير هيئتها للبداية افضل. تجديد، جمال طبيعي، وألوان مفرحة، لتستيقظ بعد فترة السبات. غرف الربيع  لها تفاصيل مرتبطة بالطبيعة، مثل الزهور والألوان المبهجة. اذا كنت ترغب بالألوان القوية، يجب أن تكون تتذكر أنه حان الوقت للاستيقاظ، وانتظر للفصل القادم لتستخدم الالوان القوية. أما في هذا الفصل يجب عليك أن تخلق بيئة هادئة ولكن مبهجة ومرتبة جيدا. تابع معنا 10 صور، جمعها خصيصا لهذا الموضوع وتمتع بألوان الربيع!

1. في ظلال خضراء

Hotel Inglaterra, MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO غرفة نوم
MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO

MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO
MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO
MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO

الأخضر يعني الأمل والحيوية، وفي ما يتعلق بالطبيعة فهو لون يعني التجديد والنمو والنضج. لهذة الأسباب، اخترنا اللون الأخضر، اللون الأكثر ارتباط بالربيع. لذلك اقترحنا هذه الغرفة،  ولتشعر بالربيع بكل معانيه، اختار مصمم الديكور لوحة من الأشجار على الجدران!

2. الأبيض والوردي

Clarke and Clarke - Romance Fabric Collection Curtains Made Simple غرفة نوم
Curtains Made Simple

Clarke and Clarke – Romance Fabric Collection

Curtains Made Simple
Curtains Made Simple
Curtains Made Simple

جمال الربيع يكمن في تنوع ألوانه ليس فقط بالأخضر بل أيضا بالأبيض والوردي، التي تعطينا شعور بالنظافة والنضارة. يمكن المزج بينمها مع السرير الحديدي… ستعطي لمسة رومانسية فائقة!

3. خلفية باردة

Hotel Tivoli Oriente, MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO غرفة نوم
MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO

MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO
MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO
MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO

لمسة ناعمة من شأنها أن تجعل غرفة النوم باردة بنسمة ربيعية. ورق جدران بلون ازرق سماوي لكامل الجدار، مع إضاءة خفيفة أعطت غرفتك الانتعاش والهدوء!

4. الأثاث الكلاسيكي بألوان الباستيل

Um apartamento com um toque descontraído de campo em plena cidade., alma portuguesa alma portuguesa غرفة نوم
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

وجود الأثاث الكلاسيكي في غرفة النوم غالبا ما يعني وجود قطع داكنة. إذا كنت تحب هذا النمط، ولكن تريد أن تعطي لمسة ربيعية لغرفتك، لدينا الحل، استخدم الألوان الفاتحة للأثاث.

5. الوان براقة

Home Staging vivienda Pirineo, Noelia Villalba Interiorista Noelia Villalba Interiorista غرفة نوم
Noelia Villalba Interiorista

Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista

مازلنا فيما يتعلق بظلال الباستيل، يمكننا تطبيقها ليس فقط للأثاث، ولكن أيضا على المنسوجات أو غير ذلك من التفاصيل الزخرفية مثل الصور، والأواني الصغيرة أو السجادة.

6. المنسوجات الموردة

Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة نوم Grey
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

سواء لحاف التغطية، الشراشف، السجاد أو حتى الستائر، والشيء الأهم هو أنك ستلاحظ وجود الأزهار في جميع أنحاء الغرفة. وربما هذه أسهل طريقة لجلب الربيع لغرفة نومك.

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7. الزهور في الغرفة

Georgian Farmhouse, Etons of Bath Etons of Bath غرفة نوم
Etons of Bath

Georgian Farmhouse

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

من الطريق السهلة أيضا لجلب الربيع للغرفة من خلال باقة من الزهور بالون المفضل لديك. ضعها في مكان مرتفع او على المنضدة بجانب السرير. جرة او مزهرية  مليئة بالزهور الطبيعية… ستعيد الحيوية  لغرفة نومك!

8. الخشب

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

الخشب من المواد التي تجعل أي مساحة أقرب للطبيعية وذات أصول وجذور. من المستحيل ألا تشعر بالطبيعة في غرفة أثاثها خشبي، فما بالك إذا أضفنا تفاصيل مثل اللوحات بألوان مائية، أو سلال الخيزران أو الأحواض النباتية، ستحصل على مزيج مثالي لغرفة الربيع!

9. لمسات ديكورية بسيطة ودقيقة

Casa de campo en Coruña, roomy showroom roomy showroom غرفة نوم
roomy showroom

roomy showroom
roomy showroom
roomy showroom

سواء كان ذلك في اللحاف، أو سجادة أو إطار في وضع جيد، يمكن لهذه اللهجات الزخرفية خلق فرق في تغيير ملامح غرفة النوم. لا تنسى أيضا أن القليل في بعض الأحيان كثير، أي لا داعي للكثير من التكاليف للحصول على غرفة الربيع.

10. الفراشات

Bedroom Lujansphotography غرفة نوم
Lujansphotography

Bedroom

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الغرف الداكنة، لمعلوماتك يمكن أن يكون للربيع هنا أيضا مكان! من خلال هذه الفراشات الصغيرة المعلقة على الجدار. أليست رائعة؟

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