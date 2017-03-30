منزل عصري بمساحة 90 متر مربع فقط!!

منزل حقيقي، عتيق الطراز غير مألوف في أوساط الشباب. في كتاب الأفكار لهذا اليوم سنعرض لك منزل حديث يتناسب مع القرن الحالي ولكن بطابع معتق. المنزل يتميز بالأناقة والتنظيم، مع مسافات متباعدة بشكل جيد، وألوان خفيفة تساعد على إعطاء مظهر الفخامة، مع غرف مضاءة بالكامل على السقف. بالتأكيد هذا المنزل مثالي لزوجين شابين أو لأي شخص يتمتع بهذا النوع من المنازل كاملة من حيث الراحة والأناقة. انضموا معنا في هذه الجولة على هذا المنزل المصمم من قبل مصمم الديكور DRÖM LIVING. ستحتاج إلى جمع هذه الأفكار لإنشاء منزل أحلامك الخاص!