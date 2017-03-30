منزل عصري بمساحة 90 متر مربع فقط!!

منزل حقيقي، عتيق الطراز غير مألوف في أوساط الشباب. في كتاب الأفكار لهذا اليوم سنعرض لك منزل حديث يتناسب مع القرن الحالي ولكن بطابع معتق. المنزل يتميز بالأناقة والتنظيم، مع مسافات متباعدة بشكل جيد، وألوان خفيفة تساعد على إعطاء مظهر الفخامة، مع غرف مضاءة بالكامل على السقف. بالتأكيد هذا المنزل مثالي لزوجين شابين أو لأي شخص يتمتع بهذا النوع من المنازل كاملة من حيث الراحة والأناقة. انضموا معنا في هذه الجولة على هذا المنزل المصمم من قبل مصمم الديكور DRÖM LIVING. ستحتاج إلى جمع هذه الأفكار لإنشاء منزل أحلامك الخاص!
تبدو هذه الغرفة بسيطة بعض الشيء وفسيحة. لاحظوا الألوان الخفيفة وطريقة الإضاءة على السقف تعطيك الدفء والشعور بالنظافة والنظام. من منا لا يريد أن يستيقظ في غرفة نوم منظمة؟ زوجان من اللوحات المعروفة على الحائط، رف يمكن أن يستخدم للتلفزيون أو للمرآة وطاولة جانبية. وتكتمل غرفة نوم بسيطة
قليل ومفيد
إذا كان الأمر ينطوي على التوزيع، ممر في الغرفة يمكن أن يكون وسيلة جيدة لوضع غرفتين معا. في هذه الحالة لدينا ممر صغير يؤدي إلى الحمام وينتهي بغرفة النوم الرئيسية، حيث يقع السرير وبقية الأثاث. فكرة جيدة جدا إذا كنت ترغب في توفير المساحة والحفاظ على النظام في نفس الوقت.
النظرة الاولى لهذه الغرفة تدلنا على أن النظام يأتي قبل كل شيء، وهذا ليس بالسهل عندما يتعلق الأمر بالأثاث. كما يمكننا أن نرى الخزانة مقسمة بشكل جيد للغاية للمقصورات. وبطبيعة الحال، إذا كنا نتحدث عن منزل لزوجين فان هذه الخزانة مفيدة ليكون لكل واحد مساحة خاصة للأشياء.
بمجرد فتح باب غرفة النوم الرئيسية نرى ممر وعلى اليسار باب حمام الغرفة، ولكنه ليس أي حمام. هو ليس تصميم حديث بالكامل بل هو تصميم يجمع بين استخدام الخشب مع السيراميك، الدش في غرفة زجاجية ومرآة مضيئة بالكمال بالضوء الأبيض. بالإضافة لذلك تم تزويد الدش برشاش لتعدد الوظائف الإجمالية.
هذه غرفة بسيطة إلى حد ما، ولكن مع منظر وتشطيبات مذهلة. ومرة أخرى لعب اللون الأبيض دور في الحفاظ على النظام والسعة في جميع أنحاء المنزل. وهنا طريقة رائعة جدا لتوزيع الأثاث في غرفة نوم صغيرة.
هذا الحمام لديه مكان خاص لحوض الاستحمام، للمزيد من الاسترخاء. ومع ذلك، إذا كنت ترغب فقط في اتخاذ حمام سريع، لديك أيضا خيار الدش. وأخيرا، يمكننا أن نرى أن أسلوب يبقى على حاله، مع التوزيع المناسب للإضاءة.
يستخدم هذا المنزل طريقة التقسيم غير المرئية بشكل جيد، وهذا يعني أنه ليس من الضروري وضع جدار لوضع حدود بين غرفة وأخرى. والطريقة المستخدمة في التقسيم من خلال التوزيع الصحيح للأثاث فكرة عبقرية التي تعمل على زيادة المساحة.
غرفة لقضاء بعض الوقت للاسترخاء والهدوء والتقاط الأنفاس! بالتأكيد في هذه الغرفة لتجلس وتتحدث إلى بعض الأصدقاء أو للاستمتاع بالتلفزيون. الميزة أيضا الكثير من الإضاءة الطبيعية، وإذا كنت لا تريد الكثير من الضوء الطبيعي، يمكنك إغلاق الستائر والتمتع بمشاهدة التلفزيون كما لو كنت في السينما.
هذه غرفة الطعام، طاولة خشبية بنفس لون الغرفة، وزوج من الكراسي السوداء المتناقضة واثنين من المصابيح المعلقة حديثة التصميم التي من شأنها أن تضيء وجبتك.
المطبخ، مثل كل شيء تقريبا في هذا المنزل هو للوهلة الأولى بسيط، ولكن الإضاءة والألوان الخفيفة وتوزيع كل شيء في مكانه، خلق مطبخ حديث ومتعدد الوظائف. بار صغير لتناول الإفطار على الجانب الأيمن، وأنابيب سوداء على الجانب الأيسر، الثلاجة بجانب الباب وكراسي زرقاء… مساحة مثالية.
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