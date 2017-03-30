منزل ذو تصاميم وديكورات فريدة

بما أننا على أبواب الربيع، أي الكثير من الألوان والبهجة والإشراق، لذلك اخترنا لكم مقال نستعرض فيه منزل مليء بالمفاجئات الملونة، سنتعرف أيضا ماهي الأفكار التي يمكنك تطبيقها في منزلك حتى لو بشكل جزئي.
هذا المنزل تتنوع فيه ليس فقط الألوان إنما أيضا المواد وعناصر الديكور من الخشب إلى اللوحات الفنية وغيرها الكثير… .لا داعي للتشويق أكثر فلنتابع سويا.
نجد التصميم الحديث جدا للمطبخ، بألوانه المتناقضة ولكن بطريقة مبتكرة وجديدة جدا. الخط الأصفر العريض الذي عمل كمقسم للمساحات وممر يصل الغرف ببعضها، إما الفكرة الأكثر حداثه وغرابة هي اللون البنفسجي للمطبخ، لون غير مألوف لتصميم المطابخ ولكنه تناسب بشكل ممتع مع اللون الأبيض للمطبخ. لا يخول منزل مميز من إضاءة طبيعية تزيد إشراقة وجماله.
ممر أصفر عريض على الأرضية الخشبية يربط بين المطبخ وغرفة المعيشة. كما توجد خزانة خشبية من الطراز القديم لتجمع بلك بين التصميم المعاصر والقديم.
هنا نلاحظ ذكاء مصمم الديكور الذي استخدم الألوان لتقسيم المساحات. غرفة معيشة بجزئها الأول بأثاث بلون بنفسجي داكن مع الخط الأصفر، وأخرى بأثاث ازرق مبهج. أبواب زجاجية للشرفة تسمح بالكثير من الإضاءة الطبيعية. أما الجدران تم تزينها بلوحات فينة أنيقة ورفوف لقطع الديكور.
الخط الأصفر العريض هو المرشد لك فق المنزل، عندما تتبعه ستتعرف على تفاصيل ومفاجئات هذا المنزل. فهنا يقودنا الممر الأصفر إلى مكتبة الكتب الكبيرة بلونها الداكن الهادئ، التي تحوي على كل كتبك المفضلة، وعلى الجزء الخاص بالتجهيزات الإلكترونية من تلفزيون وغيرها.
لا تستغرب من وجود لون داكن وسط مجموعه الألوان هذه فهنا اللون الرمادي الداكن تناغم برقه مع لون الأرضية الرمادية المبيضة
أيضا الخط الأصفر يقودنا الأن إلى غرفة السفرة الجذابة والملونة. طاولة خشبية بلون أساسي بني ويتخلله العديد من الألوان الأخرى الأحمر والأزرق، طاولة مبهجة وبتصميم فريد من نوعه، مع كراسي أيضا ملونه لتعطيك الشعور الحقيقي للبهجة، مصباح بتصميم مبتكر بلون اصفر كلون الشمس.
… .ستستمتع كل مرة بتناول وجبتك على هذه الطاولة
يتابع المنزل المبهج مفاجئته بغرفة النوم هذه، التي تميزت بلون ليلكي هادئ مع لمسة برتقالية خفيفة هي التي أعطت التميز لهذه الغرفة، كما نرى مرة أخرى اللون الرمادي لنصف الجدار الخلفي للسرير، بالإضافة لذلك تم تزيين الجدران بلوحات فنية… الغرفة متكالمة بألوانها وجمالها.
حمام غرفة النوم يأتي بنفس درجات اللون الليلكي الهادئ، مع مرآة بإضاءة زرقاء خفيفة، وحوض مغسلة وخزن بلون بنفسجي. الممتع والفريد في هذا الحمام تلك اللوحة البيضاء، علامة
للسيدات فقط
الحمام يبدو وكأنه من منزل أخر، بسبب التصميم البسيط والحديث، وخلوه الألوان المفرحة، ولكن مع ذلك يتميز بالأناقة. التمازج بين اللون الأبيض والخشب للأرضية والجدران أعطاه تلك اللمسة الفريدة التي يتميز بها هذا المنزل.
نعم هذه هي بالضبط الفكرة والمفاجئة التي يتميز بها الحمام، ليس بالألوان إنما بالتصميم العالي لهذه النافذة التي تعطي تهوية أفضل وإضاءة طبيعة وبالطبع خصوصية أكثر.
وصلنا أخيرا إلى الجزء الأكثر طبيعي والمليء بالألوان الطبيعية، الحديقة. سور خشبي للخصوصية، ممر حجري، أرضية عشبية، كل مكونات الطبيعة في هذه الحديقة، بالإضافة إلى وجود أسرة للاستمتاع بأشعة الشمس اللطيفة والهواء النقي.
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