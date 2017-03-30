منزل ذو تصاميم وديكورات فريدة

الخط الأصفر العريض هو المرشد لك فق المنزل، عندما تتبعه ستتعرف على تفاصيل ومفاجئات هذا المنزل. فهنا يقودنا الممر الأصفر إلى مكتبة الكتب الكبيرة بلونها الداكن الهادئ، التي تحوي على كل كتبك المفضلة، وعلى الجزء الخاص بالتجهيزات الإلكترونية من تلفزيون وغيرها.

لا تستغرب من وجود لون داكن وسط مجموعه الألوان هذه فهنا اللون الرمادي الداكن تناغم برقه مع لون الأرضية الرمادية المبيضة