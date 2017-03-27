11 فكرة لتزيين جدران منزلك بالفراغات

إحداث فراغ في الحائط ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض، فإنه من أهم العوامل المؤثرة في تزيين الجدران و الغرف بشكل عام لذا سنقدم لكم اليوم برفقة هوميفاي مجموعة رائعة تصل لــ 11 فكرة متنوعة حول تزيين الجدران بواسطة إحداث فراغات فيها و استغلالها بالطريقة المثلى عملياً و جمالياً حتى تكون غرفنا أجمل و لها نكهة عصرية ..

إليكم التفاصيل و أخبرونا عن أهم الأفكار التي تنوون تنفيذها في منزلكم في القريب العاجل ..