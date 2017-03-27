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11 فكرة لتزيين جدران منزلك بالفراغات

Mohammed Awad Mohammed Awad
Armoni , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea الممر الحديث، المدخل و الدرج
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إحداث فراغ في الحائط ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض، فإنه من أهم العوامل المؤثرة في تزيين الجدران و الغرف بشكل عام لذا سنقدم لكم اليوم برفقة هوميفاي مجموعة رائعة تصل لــ 11 فكرة متنوعة حول تزيين الجدران بواسطة إحداث فراغات فيها و استغلالها بالطريقة المثلى عملياً و جمالياً حتى تكون غرفنا أجمل و لها نكهة عصرية ..

إليكم التفاصيل و أخبرونا عن أهم الأفكار التي تنوون تنفيذها في منزلكم في القريب العاجل ..

1- مرايا و رفوف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في الجدار الموجود في غرفة رسمية كالمعيشة و التي قد تعاني من بعض الضيق في المساحة فإن إحداث فراغ في الحائط يعد حلاً أمثل للتغلب على هذا العائق، عن طريق تثبيت مرآة كبيرة في إحدى الفراغات و تقسيم النصف الىخر ليكون بمثابة رفوف تصلح لوضع الإكسسوار عليها و التخزين في الوقت ذاته

2- رف رفيع

Armoni , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

الرف الرفيع بجوار مدخل المنزل قد يغنيك عن استخدام كونسول لحمل الأغراض الخفيفة الشخصية قبل الخروج و عند الدخول للمنزل، كما أنه يسمح بوضع أكثر من تحفة و لمبات للزينة فوقه بمنتهى الأريحية و دون التعدي على المساحة بشيء

3- تطابق

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral الممر الحديث، المدخل و الدرج طوب
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

التطابق و السيمترية قد تكون من الادوات التي تسمح لك بتألق التصميم المتبع في منزلك، خصوصاً لو استخدمت الألوان المناسبة للفراغات و كانت ذات علاقة ذوقية مع بقية المكونات في الغرفة 

4- لخلق أماكن جديدة

Casa Cocotera, TAFF TAFF الممر الحديث، المدخل و الدرج
TAFF

TAFF
TAFF
TAFF

يمكن للرفوف أن تكون حلاً رائعاً لتخلق أماكن جديدة للتخزين و للحفظ مثل تصميم كونسول كامل في الحائط عن طريق رف و أسفله مجموعة من الأدراج المغلقة التي تثبت في الحائط في عمق الفراغ ذاته .

5- ربط المساحات

[Casa SD], Wowa Wowa الممر الحديث، المدخل و الدرج
Wowa

Wowa
Wowa
Wowa

الفراغات الموجودة في الجدار تمكنك من ربط غرفتين بصرياً دون التعدي على فصلهم الفعلي بواسطة باقي الجدار، فهنا مثلاً أحدث الفارق و الفاصل بين الغرفتين بواسطة الجدار و لكن التواصل بينهما حدث عن طريق إحداث فراغات في الجزء العلوي و السفلي فيه ليكون لدينا ميزة إضافية في الرفوف التي خلقتها الفراغات في جسم الحائط

6- لأصحاب الذوق

#cumbres369, aaestudio aaestudio غرفة المعيشة خشب نقي Wood effect
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

كما يمكنك الفراغ أيضاً من تصميم مكتبات و دواليب من الخشب المدفون فيها، عن طريق تثبيت الرفوف الخشبية بمسامير بأي تصميم بشرط أن تكون في نفس عمق الجدار و لا تخرج عن حدوده أبداً حتى تتحقق الميزة كاملة

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7- فراغ للتقديم

Departamento, AT103 AT103 غرفة المعيشة
AT103

AT103
AT103
AT103

بين المطبخ و الغرف المطلة عليه يمكن فتح نافذة في الجدار لتكون بمثابة جزيرة أو منفذ لتقديم الطعام و الشراب من خلاله أسوة بتصميم المطاعم الشاطئية الفايف ستارز ، حيث سيكون المطبخ مفتوحاً و متغلباص على ضيق المساحة فيه بلمسة مودرن 

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8- مساحة للسرير

PH A Las Nubes ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة نوم
ARCO Arquitectura Contemporánea

PH A Las Nubes

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

لو كانت غرفة نومك صغيرة المساحة أو تحتاج لتخلق مجال أكبر فيها، يمكنك الاستعانة بالفراغات في الجدران لتستوعب أكبر مساحة ممكنة من السرير بداخلها و توفير جزء كبير من مساحة الغرفة لحرية الحركة و لقطع أثاث أخرى 

9- رفوف مضاءة

Départamento Vidalta, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة نوم
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

الرفوف التي قد تستخدم في غرف النوم و المعيشة لابد أن تستخدم بقدر عالي من الذوق و هو ما يتحقق بواسطة الأضواء المدفونة عن طريق فروع الليد التي تلصق في باطن النوافذ أو الرفوف و لكن يراعى فيها اللون المناسب و مستوى الإضاءة 

10- تقليدي

700, URBN URBN غرفة السفرة
URBN

URBN
URBN
URBN

الرفوف التقليدية حول التلفاز يمكن أن تكون حلاً دائماً و نافعاً للتخزين في غرف المعيشة التي تعاني من الضيق ، و تصمم على شكل رف طويل له حدود ملموسة و بارزة لتستمتع بمساحة تخزينية كبيرة بداخلها سواء كانت مفتوحة أو مغلقة 

11- بدلاً من الأثاث

Departamento CL, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة السفرة
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

يمكن إحداث فراغ في الحائط و تصميم نافذة مغلقة بداخله لتحل محل السفرة أو المكتب أو الدولاب و هي من أهم الدروس المستفادة من تطبيق تلك الأفكار الرائعة ، اللجوء للحائط لتوفير المساحات و استبدال الأثاث بفكرة مبدعة 

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