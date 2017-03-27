11 فكرة لتزيين جدران منزلك بالفراغات

إحداث فراغ في الحائط ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض، فإنه من أهم العوامل المؤثرة في تزيين الجدران و الغرف بشكل عام لذا سنقدم لكم اليوم برفقة هوميفاي مجموعة رائعة تصل لــ 11 فكرة متنوعة حول تزيين الجدران بواسطة إحداث فراغات فيها و استغلالها بالطريقة المثلى عملياً و جمالياً حتى تكون غرفنا أجمل و لها نكهة عصرية ..
إليكم التفاصيل و أخبرونا عن أهم الأفكار التي تنوون تنفيذها في منزلكم في القريب العاجل ..
في الجدار الموجود في غرفة رسمية كالمعيشة و التي قد تعاني من بعض الضيق في المساحة فإن إحداث فراغ في الحائط يعد حلاً أمثل للتغلب على هذا العائق، عن طريق تثبيت مرآة كبيرة في إحدى الفراغات و تقسيم النصف الىخر ليكون بمثابة رفوف تصلح لوضع الإكسسوار عليها و التخزين في الوقت ذاته
الرف الرفيع بجوار مدخل المنزل قد يغنيك عن استخدام كونسول لحمل الأغراض الخفيفة الشخصية قبل الخروج و عند الدخول للمنزل، كما أنه يسمح بوضع أكثر من تحفة و لمبات للزينة فوقه بمنتهى الأريحية و دون التعدي على المساحة بشيء
التطابق و السيمترية قد تكون من الادوات التي تسمح لك بتألق التصميم المتبع في منزلك، خصوصاً لو استخدمت الألوان المناسبة للفراغات و كانت ذات علاقة ذوقية مع بقية المكونات في الغرفة
يمكن للرفوف أن تكون حلاً رائعاً لتخلق أماكن جديدة للتخزين و للحفظ مثل تصميم كونسول كامل في الحائط عن طريق رف و أسفله مجموعة من الأدراج المغلقة التي تثبت في الحائط في عمق الفراغ ذاته .
الفراغات الموجودة في الجدار تمكنك من ربط غرفتين بصرياً دون التعدي على فصلهم الفعلي بواسطة باقي الجدار، فهنا مثلاً أحدث الفارق و الفاصل بين الغرفتين بواسطة الجدار و لكن التواصل بينهما حدث عن طريق إحداث فراغات في الجزء العلوي و السفلي فيه ليكون لدينا ميزة إضافية في الرفوف التي خلقتها الفراغات في جسم الحائط
كما يمكنك الفراغ أيضاً من تصميم مكتبات و دواليب من الخشب المدفون فيها، عن طريق تثبيت الرفوف الخشبية بمسامير بأي تصميم بشرط أن تكون في نفس عمق الجدار و لا تخرج عن حدوده أبداً حتى تتحقق الميزة كاملة
بين المطبخ و الغرف المطلة عليه يمكن فتح نافذة في الجدار لتكون بمثابة جزيرة أو منفذ لتقديم الطعام و الشراب من خلاله أسوة بتصميم المطاعم الشاطئية الفايف ستارز ، حيث سيكون المطبخ مفتوحاً و متغلباص على ضيق المساحة فيه بلمسة مودرن
لو كانت غرفة نومك صغيرة المساحة أو تحتاج لتخلق مجال أكبر فيها، يمكنك الاستعانة بالفراغات في الجدران لتستوعب أكبر مساحة ممكنة من السرير بداخلها و توفير جزء كبير من مساحة الغرفة لحرية الحركة و لقطع أثاث أخرى
الرفوف التي قد تستخدم في غرف النوم و المعيشة لابد أن تستخدم بقدر عالي من الذوق و هو ما يتحقق بواسطة الأضواء المدفونة عن طريق فروع الليد التي تلصق في باطن النوافذ أو الرفوف و لكن يراعى فيها اللون المناسب و مستوى الإضاءة
الرفوف التقليدية حول التلفاز يمكن أن تكون حلاً دائماً و نافعاً للتخزين في غرف المعيشة التي تعاني من الضيق ، و تصمم على شكل رف طويل له حدود ملموسة و بارزة لتستمتع بمساحة تخزينية كبيرة بداخلها سواء كانت مفتوحة أو مغلقة
يمكن إحداث فراغ في الحائط و تصميم نافذة مغلقة بداخله لتحل محل السفرة أو المكتب أو الدولاب و هي من أهم الدروس المستفادة من تطبيق تلك الأفكار الرائعة ، اللجوء للحائط لتوفير المساحات و استبدال الأثاث بفكرة مبدعة