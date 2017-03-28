6 أسرار لن يفصح عنها مصممو الديكور

خبراء التصميم الداخلي لهم حيل خاصة لا يفصحوا عنها للحفاظ على غموض مهمة التصميم، وهذه الأسرار جديرة بتحويل العقبات التي نواجهها في منازلنا بمختلف أنواعها إلى مميزات وفرص لخلق تصميم جذاب ومميز، ولا شك أن أبرز هذه العقبات وأكثرها انتشاراً في منازل هذا العصر هو تحدي المساحات الصغيرة.
منازل المدينة في أغلب الوقت تتسم بمساحات وأبعاد تعد عقبة في مرحلة التصميم وبالرغم من ذلك نتجه إلى السكن في هذه الشقق لما تتيح لنا من حياة عملية قريبة من قلب المدينة، ونحن لا نرفض هذا القرار الذكي ولكن حتى تمتلك مهارة المصممين العالميين في تغيير الوضع الصعب إلى فراغ متسع وعملي سوف نطلعك على 6 من أهم أسرار التصميم الداخلي المتبعة من قبل المختصين في إيجاد ديكورات مذهلة وبسيطة تحطم عوائق المساحات الصغيرة.
ربما تبدو الفكرة بسيطة ولكن يعد وجود المرايا من وجهة نظر المصممين العالميين من أحد أهم الحيل عند مواجهة عائق المساحات الصغيرة، وبالرغم من تداول هذه المعلومة بشدة إلا أن الخبراء ينفردون دائماً لأسلوب استخدامها المناسب حتى تحدث فرقاً واضحاً في امتداد المساحة بصرياً.
يوجد عنصرين في معادلة نجاح هذه الحيلة، أولهم هو وضعية وموقع المرايا، فمن الأسلم أن لا توضع أمام أماكن المعيشة والجلوس بل توضع في الممرات وأمام المساحات التي لا تعد حيوية من حيث الاستخدام حتى لا تشكل عائقاً بصرياً أو عنصر مزعج في الفراغ، أما العنصر الثاني هو حجم وابعاد المرآة، ويكون من المحبذ أن تكون الأبعاد أصغر كلما توجهت نحو مساحات حيوية وتكون في مرمى البصر.
ما لا ندركه في جميع التصاميم العالمية المبهرة هو أن لكل عامل في الفراغ وزن كبير في معادلة التصميم ولا يتم تجاهل أي عنصر على حساب الآخر حتى تصل الغرفة إلى النجاح الساحق، ومن ضمن هذه العوامل الهامة هي الأرضيات، ففي أغلب الأحيان تكون هي السر في توازن أي تصميم، وحتى يكون انطباع الغرفة مضيء وحيوي في المساحات الصغيرة يتجه المصممين نحو الأرضيات المحايدة الهادئة مع تجنب أي من الخامات التي قد تؤدي لإحداث ضجة أو تباين. عكس هذه القاعدة تنطبق على الغرف ذات التأثير الدرامي فنلاحظ مفعول الألوان الداكنة في الأرضيات على مدى جرأة أي فراغ.
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الخدعة الأكثر غموضاً هي استخدام الألوان المختلفة لإحداث فرقاً واضحاً في مساحة الفراغ ، وهذا السر له وقع ساحر على أي غرفة بجانب الاتساع البصري، فنلاحظ أن تداخل ألوان حيوية في الفراغ يتركه أكثر بهجة و ذو بصمة فنية جذابة ومميزة، باستخدام لون واحد قوي وفريد قد تترك التصميم مبهراً وغني بالطاقة الإيجابية كما نفذ المصمم المبدع هنا في غرفة الطعام العصرية حين اتجه نحو طلاء الائط الأحمر الجريء.
في بعض الغرف أحياناً يكون العائق الحقيقي هو ارتفاع السقف، وفي هذه الحالة يتجه الخبراء نحو استخدام أنماط ونقوشات عمودية على الحوائط، وهذا التوجه من الخدع البصرية الرائعة التي من شأنها أن تعطي بعداً أعمق للفراغ بخطوة غاية في البساطة.
ادخال ضوء الطبيعة لا يترك الغرفة متسعة فحسب بل له وقع مذهل على انطباع الفراغ، فنلاحظ أن الغرفة التي تتمتع بإطلالة مضيئة تتسم بطاقة إيجابية وأجواء منعشة على مدار اليوم، لذا فهذا القرار سوف يكون ذو عائد جمالي وعملي في أي فراغ وبالتحديد في غرفة النوم التي تبدأ وتنهي فيها يومك بصفة يومية.
ورق الحائط له الفضل في تزيين مساحات بسيطة وتحويلها إلى فراغ أكثر تميزاً، ولكن هل تدرك أن استخدام التصاميم ثلاثية الأبعاد لها تأثير مذهل على المساحات الصغيرة؟ فهي بلا شك تضيف عمق إلى الأبعاد وتخدع الجميع باتساع الغرفة.