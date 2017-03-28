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6 أسرار لن يفصح عنها مصممو الديكور

shereen gouda shereen gouda
mieszkanie prywatne 3 pokoje czarno-białe - apartamenty na polanie - Gdynia , Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz غرفة المعيشة White
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خبراء التصميم الداخلي لهم حيل خاصة لا يفصحوا عنها للحفاظ على غموض مهمة التصميم، وهذه الأسرار جديرة بتحويل العقبات التي نواجهها في منازلنا بمختلف أنواعها إلى مميزات وفرص لخلق تصميم جذاب ومميز، ولا شك أن أبرز هذه العقبات وأكثرها انتشاراً في منازل هذا العصر هو تحدي المساحات الصغيرة.

منازل المدينة في أغلب الوقت تتسم بمساحات وأبعاد تعد عقبة في مرحلة التصميم وبالرغم من ذلك نتجه إلى السكن في هذه الشقق لما تتيح لنا من حياة عملية قريبة من قلب المدينة، ونحن لا نرفض هذا القرار الذكي ولكن حتى تمتلك مهارة المصممين العالميين في تغيير الوضع الصعب إلى فراغ متسع وعملي سوف  نطلعك على 6 من أهم أسرار التصميم الداخلي المتبعة من قبل المختصين في إيجاد ديكورات مذهلة وبسيطة تحطم عوائق المساحات الصغيرة. 

1- المرايا لمضاعفة المساحة

Appartemento Baldo degli Udaldi - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo مطبخ
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

ربما تبدو الفكرة بسيطة ولكن يعد وجود المرايا من وجهة نظر المصممين العالميين من أحد أهم الحيل عند مواجهة عائق المساحات الصغيرة، وبالرغم من تداول هذه المعلومة بشدة إلا أن الخبراء ينفردون دائماً لأسلوب استخدامها المناسب حتى تحدث فرقاً واضحاً في امتداد المساحة بصرياً.
يوجد عنصرين في معادلة نجاح هذه الحيلة، أولهم هو وضعية وموقع المرايا، فمن الأسلم أن لا توضع أمام أماكن المعيشة والجلوس بل توضع في الممرات وأمام المساحات التي لا تعد حيوية من حيث الاستخدام حتى لا تشكل عائقاً بصرياً أو عنصر مزعج في الفراغ، أما العنصر الثاني هو حجم وابعاد المرآة، ويكون من المحبذ أن تكون الأبعاد أصغر كلما توجهت نحو مساحات حيوية وتكون في مرمى البصر.

2- اختيار الأرضيات ذات اللون الهادئ لتصميم أكثر اتزاناً

mieszkanie prywatne 3 pokoje czarno-białe - apartamenty na polanie - Gdynia , Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz غرفة المعيشة White
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz

Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz

 ما لا ندركه في جميع التصاميم العالمية المبهرة هو أن لكل عامل في الفراغ  وزن كبير في معادلة التصميم ولا يتم تجاهل أي عنصر على حساب الآخر حتى تصل الغرفة إلى النجاح الساحق، ومن ضمن هذه العوامل الهامة هي الأرضيات، ففي أغلب الأحيان تكون هي السر في توازن أي تصميم، وحتى يكون انطباع الغرفة مضيء وحيوي في المساحات الصغيرة يتجه المصممين نحو الأرضيات المحايدة الهادئة مع تجنب أي من الخامات التي قد تؤدي لإحداث ضجة أو تباين. عكس هذه القاعدة تنطبق على الغرف ذات التأثير الدرامي فنلاحظ مفعول الألوان الداكنة في الأرضيات على مدى جرأة أي فراغ. 

تعرف على بعض الأفكار الملهمة لتنفيذ أرضيات أنيقة بميزانية صغيرة من خلال هذا المقال الرائع.

3- التلاعب بألوان الفراغ لمساحة أكبر

CALDO E FREDDO, Emanuela Orlando Progettazione Emanuela Orlando Progettazione غرفة السفرة
Emanuela Orlando Progettazione

Emanuela Orlando Progettazione
Emanuela Orlando Progettazione
Emanuela Orlando Progettazione

الخدعة الأكثر غموضاً هي استخدام الألوان المختلفة لإحداث فرقاً واضحاً في مساحة الفراغ ، وهذا السر له وقع ساحر على أي غرفة بجانب الاتساع البصري، فنلاحظ أن تداخل ألوان حيوية في الفراغ يتركه أكثر بهجة و ذو بصمة فنية جذابة ومميزة، باستخدام لون واحد قوي وفريد قد تترك التصميم مبهراً وغني بالطاقة الإيجابية كما نفذ المصمم المبدع هنا في غرفة الطعام العصرية حين اتجه نحو طلاء الائط الأحمر الجريء. 

4- الاستعانة أنماط وخطوط عمودية ارتفاع أعلى

Attico a Soncino, A2architetti A2architetti حمام
A2architetti

A2architetti
A2architetti
A2architetti

في بعض الغرف أحياناً يكون العائق الحقيقي هو ارتفاع السقف، وفي هذه الحالة يتجه الخبراء نحو استخدام أنماط ونقوشات عمودية على الحوائط، وهذا التوجه من الخدع البصرية الرائعة التي من شأنها أن تعطي بعداً أعمق للفراغ بخطوة غاية في البساطة.

5- إدخال الإضاءة الطبيغة لغرفة مشرقة

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani غرفة نوم Pink
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

ادخال ضوء الطبيعة لا يترك الغرفة متسعة فحسب بل له وقع مذهل على انطباع الفراغ، فنلاحظ أن الغرفة التي تتمتع بإطلالة مضيئة تتسم بطاقة إيجابية وأجواء منعشة على مدار اليوم، لذا فهذا القرار سوف يكون ذو عائد جمالي وعملي في أي فراغ وبالتحديد في غرفة النوم التي تبدأ وتنهي فيها يومك بصفة يومية.

6- تزيين الغرفة بأوراق حائط متناسقة مع التصميم

facile dire carta da parati..., Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale جدران وأرضياتورق الحائط
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

ورق الحائط له الفضل في تزيين مساحات بسيطة وتحويلها إلى فراغ أكثر تميزاً، ولكن هل تدرك أن استخدام التصاميم ثلاثية الأبعاد لها تأثير مذهل على المساحات الصغيرة؟ فهي بلا شك تضيف عمق إلى الأبعاد وتخدع الجميع باتساع الغرفة.

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