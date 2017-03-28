6 أسرار لن يفصح عنها مصممو الديكور

خبراء التصميم الداخلي لهم حيل خاصة لا يفصحوا عنها للحفاظ على غموض مهمة التصميم، وهذه الأسرار جديرة بتحويل العقبات التي نواجهها في منازلنا بمختلف أنواعها إلى مميزات وفرص لخلق تصميم جذاب ومميز، ولا شك أن أبرز هذه العقبات وأكثرها انتشاراً في منازل هذا العصر هو تحدي المساحات الصغيرة.

منازل المدينة في أغلب الوقت تتسم بمساحات وأبعاد تعد عقبة في مرحلة التصميم وبالرغم من ذلك نتجه إلى السكن في هذه الشقق لما تتيح لنا من حياة عملية قريبة من قلب المدينة، ونحن لا نرفض هذا القرار الذكي ولكن حتى تمتلك مهارة المصممين العالميين في تغيير الوضع الصعب إلى فراغ متسع وعملي سوف نطلعك على 6 من أهم أسرار التصميم الداخلي المتبعة من قبل المختصين في إيجاد ديكورات مذهلة وبسيطة تحطم عوائق المساحات الصغيرة.