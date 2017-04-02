15 فكرة رائعة لحمام مشرق… ستعجبك

أي غرفة في المنزل تستحق الإضاءة المثالية، ليس فقط لتحقيق الوظيفة من الغرفة إنما أيضا لديكور يبرز جمالية مختلفة. وعندما نقول كل الغرف، فهذا يشمل أيضا الإضاءة في الحمام. صحيح أن الحمام ليست المساحة الحميمة في المنزل، أو المكان الذي نرحب بالزوار أو نعيش فيه، لكنه مكان مهم في المنزل فهو مكان الاسترخاء والراحة، وهو المكان الذي نهتم فيه بنظافتنا الشخصية، لذلك الإضاءة المثالية مهمة فيه أيضا.
في كتاب الافكار هذا لدينا 15 فكرة لإعطاء الضوء للحمام وتحقيق إشراق باهر.
عندما نتحدث عن حرارة الإضاءة، فهذا يعني أن هناك إضاءة باردة ودافئة، النوع الأول هو أكثر بياضا والثاني بدرجات الأصفر. في الحقيقة يمكنك اللعب بهذين النوعين من الإضاءة، بالتأكيد للإضاءة المطلوبة ومن ناحية أخرى لإعطاء الديكور الجمالي الذي ترغب فيه في الحمام.
ومن الضروري أن نتذكر أن الضوء يمكن أن يأتي من الضوء الذي توفره الشمس، وبما أن هذا النوع من الإضاءة لا يأتي من المصابيح تم وضع نافذة صغيرة لا تفسد الخصوصية ولكن تسمح للضوء بالمرور.
الإضاءة ليس فقط بلونها أو نوعها إنما أيضا بطريقة تموضعها. على سبيل المثال وجود مصباح في الوسط لا يبدو في موضع استراتيجي، ولكن يمكنك أن ترى فكرة جيدة، مصباح في السقف أعلى الدش.
هناك تصاميم لأثاث الذي يحتوي بداخله على تركيبات كهربائية تجعلها تشع ضوء، ومثال واضح على ذلك في الصورة. إذا اخترت هذه الفكرة ستحقق مساحة ذات سحر خاص.
فكر أين من المعتاد أن ترى المصابيح؟ إما على السقف أو على الجدار. ولهذا السبب بالذات نقول أن فكرة وضع الإنارة خلف الأثاث أو على الرض… فكرة فعالة ومبتكرة.
إضاءة كاملة لكل الحمام، وإعطاء لمسة من الأصالة بوضع مصابيح صغيرة، التي تعطي تفاصيل جذابة.
الممرات والمدخل ونوافذ الحمام تضاء بشكل جيد مع الضوء المنتشر، ولكن هذه الإضاءة لن تكون فعالة في الأماكن التي من الضروري أن نرى التفاصيل مثل الخزانة . لذلك من المفضل وضع ضوء أكثر تركيز.
لا يمكنك أن تفوت مرآة في الحمام، أليس كذلك؟ لماذا لا تستخدمها كمصدر إضافي للإضاءة. جمالية وإنارة مضاعفة… مرآة بإطار ضوئي.
خدعة لضمان الضوء 100٪ في جميع أنحاء الحمام، وهي وضع المصابيح على جميع الجدران مع مساحة متناسق بينهما.
تلك المصابيح التي تُعلق في السقف جميلة جدا، ولكن في الحمام حيث الرطوبة، فكرة غير مستحبة. لذلك ننصحك باستخدام المصابيح التي تكون داخلية أي من ضمن السقف والتي لها شاشه واقية.
هناك مصابيح على الرغم من أنها صغيرة إلا أن لديها قوة مثيرة للإعجاب عندما يشع نورها. مع تلك المصابيح يمكنك أن تخلق بيئات حميمة.
بعد أن حققت الإضاءة الفعالة في الحمام، فإنه من تامهم أن تولي اهتمام لإبراز هذه العناصر التي تعطيك الضوء، على الرغم من التشابه هو وسيلة جيدة، كما أيضا الخلط بين الأشكال جيد. انظر إلى سقف وستعرف.
الزوايا هي الجزء المهمل من أي غرفة، وفي الحما أيضا، لذلك لدينا وسيلة لإلقاء الضوء بطريقة مختلفة وفعالة جدا، وهي استخدام المصابيح الأرضية التي تسمح للنور إلى مناطق مختلفة وتحقيق المهمة.
في اختر الإضاءة العامة والبسيطة والمستخدمة في معظم إضاءة البيوت للتخلص من التعقيد في الاختيار.
وتتركز هذه الطريقة الأخيرة لتحقيق الاستفادة القصوى من الإضاءة من حمامك في وجود مركز بعيد والبعض الآخر قريب، لذلك هناك كثافة، بحيث هناك مناطق مع المزيد من الضوء عن غيرها.
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