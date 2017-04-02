15 فكرة رائعة لحمام مشرق… ستعجبك

أي غرفة في المنزل تستحق الإضاءة المثالية، ليس فقط لتحقيق الوظيفة من الغرفة إنما أيضا لديكور يبرز جمالية مختلفة. وعندما نقول كل الغرف، فهذا يشمل أيضا الإضاءة في الحمام. صحيح أن الحمام ليست المساحة الحميمة في المنزل، أو المكان الذي نرحب بالزوار أو نعيش فيه، لكنه مكان مهم في المنزل فهو مكان الاسترخاء والراحة، وهو المكان الذي نهتم فيه بنظافتنا الشخصية، لذلك الإضاءة المثالية مهمة فيه أيضا.

في كتاب الافكار هذا لدينا 15 فكرة لإعطاء الضوء للحمام وتحقيق إشراق باهر.