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15 فكرة رائعة لحمام مشرق… ستعجبك

Heba khlili Heba khlili
Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
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أي غرفة في المنزل تستحق الإضاءة المثالية، ليس فقط لتحقيق الوظيفة من الغرفة إنما أيضا لديكور يبرز جمالية مختلفة. وعندما نقول كل الغرف، فهذا يشمل أيضا الإضاءة في الحمام. صحيح أن الحمام ليست المساحة الحميمة في المنزل، أو المكان الذي نرحب بالزوار أو نعيش فيه، لكنه مكان مهم في المنزل فهو مكان الاسترخاء والراحة، وهو المكان الذي نهتم فيه بنظافتنا الشخصية، لذلك الإضاءة المثالية مهمة فيه أيضا.

في كتاب الافكار هذا لدينا 15 فكرة لإعطاء الضوء للحمام وتحقيق إشراق باهر.

1. حرارة الإضاءة

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

عندما نتحدث عن حرارة الإضاءة، فهذا يعني أن هناك إضاءة باردة ودافئة، النوع الأول هو أكثر بياضا والثاني بدرجات الأصفر. في الحقيقة يمكنك اللعب بهذين النوعين من الإضاءة، بالتأكيد للإضاءة المطلوبة ومن ناحية أخرى لإعطاء الديكور الجمالي الذي ترغب فيه في الحمام.

2. السماح للضوء الطبيعي بالمساعدة

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN حمام
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

ومن الضروري أن نتذكر أن الضوء يمكن أن يأتي من الضوء الذي توفره الشمس، وبما أن هذا النوع من الإضاءة لا يأتي من المصابيح تم وضع نافذة صغيرة لا تفسد الخصوصية ولكن تسمح للضوء بالمرور.

3. الضوء في المناطق الهامة

CASA ROTI, Estudio Meraki Estudio Meraki حمام
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

الإضاءة ليس فقط بلونها أو نوعها إنما أيضا بطريقة تموضعها. على سبيل المثال وجود مصباح في الوسط لا يبدو في موضع استراتيجي، ولكن يمكنك أن ترى فكرة جيدة، مصباح في السقف أعلى الدش.

4. قطعة من الأثاث مع ضوء خاص بها

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

هناك تصاميم لأثاث الذي يحتوي بداخله على تركيبات كهربائية تجعلها تشع ضوء، ومثال واضح على ذلك في الصورة. إذا اخترت هذه الفكرة  ستحقق مساحة ذات سحر خاص.

5. في الأماكن النادرة

Teques 154, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO حمام
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

فكر أين من المعتاد أن ترى المصابيح؟ إما على السقف أو على الجدار. ولهذا السبب بالذات نقول أن فكرة وضع الإنارة خلف الأثاث أو على الرض… فكرة فعالة ومبتكرة.

6: إضاءة عامة وشاملة

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura حمام حجر Black
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

إضاءة كاملة لكل الحمام، وإعطاء لمسة من الأصالة بوضع مصابيح صغيرة، التي تعطي تفاصيل جذابة.

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7. الضوء المنتشر والمباشر

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura حمام
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

الممرات والمدخل ونوافذ الحمام تضاء بشكل جيد مع الضوء المنتشر، ولكن هذه الإضاءة لن تكون فعالة في الأماكن التي من الضروري أن نرى التفاصيل مثل الخزانة . لذلك من المفضل وضع ضوء أكثر تركيز.

8. مرآة مع الضوء

Restaurant Artesanal , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea حمام
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

لا يمكنك أن تفوت مرآة في الحمام، أليس كذلك؟ لماذا لا تستخدمها كمصدر إضافي للإضاءة. جمالية وإنارة مضاعفة… مرآة بإطار ضوئي.

9. متكاملة

Casa Uliva, DIN Interiorismo DIN Interiorismo حمام
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

خدعة لضمان الضوء 100٪ في جميع أنحاء الحمام، وهي وضع المصابيح على جميع الجدران مع مساحة متناسق بينهما.

10. ضوء السقف

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos حمام
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

تلك المصابيح التي تُعلق في السقف جميلة جدا،  ولكن في الحمام حيث الرطوبة، فكرة غير مستحبة. لذلك ننصحك باستخدام المصابيح التي تكون داخلية أي من ضمن السقف والتي لها شاشه واقية.

11. ضوء قوي ولكن على الجوانب

CASA VINTAGE ARQUIMIA ARQUITECTOS, Arquimia Arquitectos Arquimia Arquitectos حمام
Arquimia Arquitectos

Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos

هناك مصابيح على الرغم من أنها صغيرة إلا أن لديها قوة مثيرة للإعجاب عندما يشع نورها. مع تلك المصابيح يمكنك أن تخلق بيئات حميمة.

12. مزيج من الأشكال للمصابيح

OC Home Decor, Irvine, Orange County 2015, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

بعد أن حققت الإضاءة الفعالة في الحمام، فإنه من تامهم أن تولي اهتمام لإبراز هذه العناصر التي تعطيك الضوء، على الرغم من التشابه هو وسيلة جيدة، كما أيضا الخلط بين الأشكال جيد. انظر إلى سقف وستعرف.

13. الضوء في الزوايا

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos حمام
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

الزوايا هي الجزء المهمل من أي غرفة، وفي الحما أيضا، لذلك لدينا وسيلة لإلقاء الضوء بطريقة مختلفة وفعالة جدا، وهي استخدام المصابيح الأرضية التي تسمح للنور إلى مناطق مختلفة وتحقيق المهمة.

14. الإضاءة العامة

Casa Beth, LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño حمام سيراميك White
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

في اختر الإضاءة العامة والبسيطة والمستخدمة في معظم إضاءة البيوت للتخلص من التعقيد في الاختيار.

15. مستويات من الإضاءة

DEPARTAMENTO EN PARQUES POLANCO, CDMX, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores حمام
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

وتتركز هذه الطريقة الأخيرة لتحقيق الاستفادة القصوى من الإضاءة من حمامك في وجود مركز بعيد والبعض الآخر قريب، لذلك هناك كثافة، بحيث هناك مناطق مع المزيد من الضوء عن غيرها.

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