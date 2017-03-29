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8 منازل خشبية سوف تقع في حبها

shereen gouda shereen gouda
Проект Д-166-353, GOOD WOOD GOOD WOOD منازل
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الفن المعماري من أحد المجالات التي تتيح مجال رائع لكي تبتكر وتنفذ أفكار متنوعة تلائم جميع الأذواق والاحتياجات، ولا يقتصر هذا المجال على المساحات الداخلية وتصميم الواجهات فحسب، بل يندرج الهيكل الإنشائي ضمن أكثر العناصر الرائدة في مجال التصميم المعاصر، فمع تداخلات الخامات المختلفة وأسلوب البناء تتكون أشكال معمارية متنوعة، وقد عادت إلينا المنازل ذات الهيكل الخشبي في رونق معاصر ومتميز بالرغم من أننا اعتدنا أن نراه فقط في تصميمات المنازل التي تتبع النمط الريفي، ولكن سوف نأخذكم اليوم في رحلة التعرف على منازل  من ابداع خبراء العمارة ذات الهيكل الخشبي.

1- البيت الخشبي الدافئ لعائلة كبيرة

Дом из клееного бруса GOOD WOOD, 783 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD منازل
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

البنية الحجرية يعلوها الهيكل الخشبي الأنيق في تجانس رائع، وبجانب هذا الاندماج الملفت للأنظار نلاحظ أن من أكثر عناصر التصميم المعماري المميزة هنا هو أن جميع الغرف مرفق بها شرفة حتى يتمكن السكان من الاستمتاع بتصميم المنزل الخارجي الذي يتسم برحابة المكان ودفئه.

Дом из клееного бруса GOOD WOOD, 783 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD منازل
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

منزل مذهل ذو إطلالة مميزة على فناء مساحته 783 متر مربع، وهو يعد مزرعة ريفية ممتدة حتى تستمتع العائلة بالاتصال الدائم مع الطبيعة الخلابة والمسطح الأخضر المنعش، دعونا لا نغفل عن مدى تناسق الطبيعة مع الخامة الخشبية وتأثير هذا الاندماج على إيقاع الحياة اليومية الذي لن يخلو من الطاقة الإيجابية.

2- بيت خشبي يتميز بارتفاع رائع

Проект Д-192-327, GOOD WOOD GOOD WOOD منازل
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

أكثر ما ينفرد به هذا التصميم المعماري هو التلاعب بالمستويات المختلفة، وقد تمت هذه المهمة بنجاح ساحق وفريد من نوعه عندما تمت الإستعانة بالألواح الخشبية لتشكيل الكتل المعمارية بحرية، وهذه الحرية نتج عنها مستويات أسقف مرتفعة لم نعتد رؤيتها في منازل المدينة. أحد أبرز سمات الواجهة الأمامية هو تواجد النوافذ الكبيرة التي يتسلل منها الإضاءة الطبيعية و تتيح فرصة الإستمتاع بجمال البيئة المحيطة، وهو أسلوب معالجة حديث لم نره في المنازل الخشبية الريفية مسبقاً.

Проект Д-192-327, GOOD WOOD GOOD WOOD منازل
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

على عكس الجهة الأمامية من المنزل نلاحظ أن الواجهة الخلفية تحتفظ بخصوصية الغرف من خلال النوافذ الصغيرة، وتتسم الواجهة بالبساطة والعملية.

3- منزل على النمط الإسكندينافي

Д-199-355, GOOD WOOD GOOD WOOD منازل
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

مساحة هذا المنزل الخشبي 355 متر مربع ويتبع الطراز المعماري الاسكندنافي التقليدي، ومن أبرز خصائصه هو تداخل الأحجار الطبيعية مع البنية الخشبية تحت طابع من الألوان المستوحاة من الطبيعة، مع تزيين النوافذ بإطار ذو لون جريء ومميز.

Д-199-355, GOOD WOOD GOOD WOOD منازل
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

في الواجهة الخلفية نجد أسلوب معماري مميز حيث تعد مساحات غرفة المعيشة والطعام بنية مرفقة بالمنزل لتمتد إلى الحديقة الخلفية وتحاط بمشاهد خلابة من جميع الاتجاهات، مما يجعل المنزل مثالي من الجهة الجمالية والعملية.

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4- منزل صغير ولكن يتميز بتفاصيل دقيقة

СП-185, GOOD WOOD GOOD WOOD منازل
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

يختلف تصميم هذا المنزل عن ما اعتدنا رؤيته في مجال الهيكل الخشبي فهو يتبع الطراز الفنلندي البسيط وألوانه أكثر بهجة وحيوية، ما يجعله منزل مثالي لأصحاب الذوق العفوي والجريء.

СП-185, GOOD WOOD GOOD WOOD منازل
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

في مساحة 185 متر مربع يجمع هذا المنزل بين بساطة التصميمات الحداثية ودفئ العمارة التقليدية.

5- منزل يتبع نمط ضواحي المدينة لحياة هادئة

СП-265, GOOD WOOD GOOD WOOD منازل
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

تلا تتعدى مساحة هذا المنزل الجريء 265 متر مربع، ونلاحظ أن وحيد ألوان الواجهة واتجاهها نحو الدرجات الداكنة ترك انطباع غامض، ولكن يتدخل الخشب ليكون العامل الذي يجعل معادلة التصميم متزنة لما تبث الخامات الطبيعية من طاقة إيجابية.

СП-265, GOOD WOOD GOOD WOOD منازل
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

ترابط الإضاءة الليلية مع الفناء الخلفي يجعل الحديقة المكان المثالي لقضاء أوقات الراحة والاسترخاء.

6- منزل خشبي تقليدي يتسم ببساطة مريحة

КД-225, GOOD WOOD GOOD WOOD منازل
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

تصميم مبهر لمنزل يجمع بين بساطة النمط الحداثي وتفاصيل النمط الريفي الذي يعطي رونق مميز إلى أي تصميم.

КД-225, GOOD WOOD GOOD WOOD منازل
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

ما يزيد من جمال وتميز الواجهة الخلفية هو امتداد الشرفة الخشبي ليكون موقع مثالي للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

7- منزل بإطلالة بحرية رائعة

Проект Д-166-353, GOOD WOOD GOOD WOOD منازل
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

إطلالة هذا المنزل من الجهة الخلفية لا مثيل لها، فمن منا لا يطمح في منزل يطل على بحيرة محاطة بحدائق؟ هذه الإطلالة بالتأكيد كان لها عامل كبير في قرارات التصميم المعماري، فنجد أن خامات المنزل ونوافذه جميعاً اتحدت كي تتجانس مع الطبيعة المحيطة. الواجهة تتسم بالشفافية المطلقة محاطة بإطارات خشبية، وامتد الهيكل الخشبي لصنع تراس يؤدي إلى البحيرة.

Проект Д-166-353, GOOD WOOD GOOD WOOD منازل
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

مدخل المنزل المؤدي إلى الطريق الرئيسي يدعو الجميع بالترحاب، وهذا يعود لاستخدام الإضاءة مع الأخشاب الدافئة، وبالرغم من لون الطلاء الداكن إلا أن التفاصيل البسيطة مثل تصميم ولون النوافذ تخلق أجواء مبهرة ومتألقة.

8- منزل مشرق يعرض الهيكل المعماري الحديث

Фахверк Ф-274, GOOD WOOD GOOD WOOD منازل
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

مساحة المنزل هنا هي 274 متر مربع ولكن تصميمه المعماري يترك انطباع أن المساحة أكبر، والفضل في ذلك يعود إلى تصميم السقف المميز الذي يرفع أيضاً من قيمة المنزل. ظهور الهيكل الخشبي بوضوح مع تداخل مسطح لا بأس به من زجاج الواجهة يترك طابع حداثي مبهر.

Фахверк Ф-274, GOOD WOOD GOOD WOOD منازل
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

الإضاءة الداخلية ليلاً تجعل من الهيكل الخشبي عنصر جذاب في رونق حداثي ويترك انطباع بدفء التصميم وتميزه.

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