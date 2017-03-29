8 منازل خشبية سوف تقع في حبها

الفن المعماري من أحد المجالات التي تتيح مجال رائع لكي تبتكر وتنفذ أفكار متنوعة تلائم جميع الأذواق والاحتياجات، ولا يقتصر هذا المجال على المساحات الداخلية وتصميم الواجهات فحسب، بل يندرج الهيكل الإنشائي ضمن أكثر العناصر الرائدة في مجال التصميم المعاصر، فمع تداخلات الخامات المختلفة وأسلوب البناء تتكون أشكال معمارية متنوعة، وقد عادت إلينا المنازل ذات الهيكل الخشبي في رونق معاصر ومتميز بالرغم من أننا اعتدنا أن نراه فقط في تصميمات المنازل التي تتبع النمط الريفي، ولكن سوف نأخذكم اليوم في رحلة التعرف على منازل من ابداع خبراء العمارة ذات الهيكل الخشبي.
البنية الحجرية يعلوها الهيكل الخشبي الأنيق في تجانس رائع، وبجانب هذا الاندماج الملفت للأنظار نلاحظ أن من أكثر عناصر التصميم المعماري المميزة هنا هو أن جميع الغرف مرفق بها شرفة حتى يتمكن السكان من الاستمتاع بتصميم المنزل الخارجي الذي يتسم برحابة المكان ودفئه.
منزل مذهل ذو إطلالة مميزة على فناء مساحته 783 متر مربع، وهو يعد مزرعة ريفية ممتدة حتى تستمتع العائلة بالاتصال الدائم مع الطبيعة الخلابة والمسطح الأخضر المنعش، دعونا لا نغفل عن مدى تناسق الطبيعة مع الخامة الخشبية وتأثير هذا الاندماج على إيقاع الحياة اليومية الذي لن يخلو من الطاقة الإيجابية.
أكثر ما ينفرد به هذا التصميم المعماري هو التلاعب بالمستويات المختلفة، وقد تمت هذه المهمة بنجاح ساحق وفريد من نوعه عندما تمت الإستعانة بالألواح الخشبية لتشكيل الكتل المعمارية بحرية، وهذه الحرية نتج عنها مستويات أسقف مرتفعة لم نعتد رؤيتها في منازل المدينة. أحد أبرز سمات الواجهة الأمامية هو تواجد النوافذ الكبيرة التي يتسلل منها الإضاءة الطبيعية و تتيح فرصة الإستمتاع بجمال البيئة المحيطة، وهو أسلوب معالجة حديث لم نره في المنازل الخشبية الريفية مسبقاً.
على عكس الجهة الأمامية من المنزل نلاحظ أن الواجهة الخلفية تحتفظ بخصوصية الغرف من خلال النوافذ الصغيرة، وتتسم الواجهة بالبساطة والعملية.
مساحة هذا المنزل الخشبي 355 متر مربع ويتبع الطراز المعماري الاسكندنافي التقليدي، ومن أبرز خصائصه هو تداخل الأحجار الطبيعية مع البنية الخشبية تحت طابع من الألوان المستوحاة من الطبيعة، مع تزيين النوافذ بإطار ذو لون جريء ومميز.
في الواجهة الخلفية نجد أسلوب معماري مميز حيث تعد مساحات غرفة المعيشة والطعام بنية مرفقة بالمنزل لتمتد إلى الحديقة الخلفية وتحاط بمشاهد خلابة من جميع الاتجاهات، مما يجعل المنزل مثالي من الجهة الجمالية والعملية.
يختلف تصميم هذا المنزل عن ما اعتدنا رؤيته في مجال الهيكل الخشبي فهو يتبع الطراز الفنلندي البسيط وألوانه أكثر بهجة وحيوية، ما يجعله منزل مثالي لأصحاب الذوق العفوي والجريء.
في مساحة 185 متر مربع يجمع هذا المنزل بين بساطة التصميمات الحداثية ودفئ العمارة التقليدية.
تلا تتعدى مساحة هذا المنزل الجريء 265 متر مربع، ونلاحظ أن وحيد ألوان الواجهة واتجاهها نحو الدرجات الداكنة ترك انطباع غامض، ولكن يتدخل الخشب ليكون العامل الذي يجعل معادلة التصميم متزنة لما تبث الخامات الطبيعية من طاقة إيجابية.
ترابط الإضاءة الليلية مع الفناء الخلفي يجعل الحديقة المكان المثالي لقضاء أوقات الراحة والاسترخاء.
تصميم مبهر لمنزل يجمع بين بساطة النمط الحداثي وتفاصيل النمط الريفي الذي يعطي رونق مميز إلى أي تصميم.
ما يزيد من جمال وتميز الواجهة الخلفية هو امتداد الشرفة الخشبي ليكون موقع مثالي للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.
إطلالة هذا المنزل من الجهة الخلفية لا مثيل لها، فمن منا لا يطمح في منزل يطل على بحيرة محاطة بحدائق؟ هذه الإطلالة بالتأكيد كان لها عامل كبير في قرارات التصميم المعماري، فنجد أن خامات المنزل ونوافذه جميعاً اتحدت كي تتجانس مع الطبيعة المحيطة. الواجهة تتسم بالشفافية المطلقة محاطة بإطارات خشبية، وامتد الهيكل الخشبي لصنع تراس يؤدي إلى البحيرة.
مدخل المنزل المؤدي إلى الطريق الرئيسي يدعو الجميع بالترحاب، وهذا يعود لاستخدام الإضاءة مع الأخشاب الدافئة، وبالرغم من لون الطلاء الداكن إلا أن التفاصيل البسيطة مثل تصميم ولون النوافذ تخلق أجواء مبهرة ومتألقة.
مساحة المنزل هنا هي 274 متر مربع ولكن تصميمه المعماري يترك انطباع أن المساحة أكبر، والفضل في ذلك يعود إلى تصميم السقف المميز الذي يرفع أيضاً من قيمة المنزل. ظهور الهيكل الخشبي بوضوح مع تداخل مسطح لا بأس به من زجاج الواجهة يترك طابع حداثي مبهر.