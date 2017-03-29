8 منازل خشبية سوف تقع في حبها

الفن المعماري من أحد المجالات التي تتيح مجال رائع لكي تبتكر وتنفذ أفكار متنوعة تلائم جميع الأذواق والاحتياجات، ولا يقتصر هذا المجال على المساحات الداخلية وتصميم الواجهات فحسب، بل يندرج الهيكل الإنشائي ضمن أكثر العناصر الرائدة في مجال التصميم المعاصر، فمع تداخلات الخامات المختلفة وأسلوب البناء تتكون أشكال معمارية متنوعة، وقد عادت إلينا المنازل ذات الهيكل الخشبي في رونق معاصر ومتميز بالرغم من أننا اعتدنا أن نراه فقط في تصميمات المنازل التي تتبع النمط الريفي، ولكن سوف نأخذكم اليوم في رحلة التعرف على منازل من ابداع خبراء العمارة ذات الهيكل الخشبي.