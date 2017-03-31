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14 نافورة حداثية الطابع لفناء ومدخل بيتك

shereen gouda shereen gouda
Contemporary Modern Family Garden, Rosemary Coldstream Garden Design Limited Rosemary Coldstream Garden Design Limited حديقة
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أحد أبرز سمات التصميمات الحداثية هو خلق عنصر محوري في كل فراغ يجذب الانتباه ويصنع اتزان وتكامل بين العوامل الأخرى، ويعد هذا العامل هو مقياس نجاح أي فراغ، لذلك يجب أن يتميز في الخامات والتصميم والحفاظ على تناسقه مع العناصر المحيطة.

هذا الأسلوب ينطبق حتى على تصميم الحدائق  و مدخل المنزل الخارجي، ولمن يبحث عن عنصر جاذب حتى تتميز الحديقة أو مدخل المنزل لن تجد أفضل النافورة، فهو عنصر بسيط ولكن له تأثير ساحر على إيقاع التصميم كله، ولكي لا تبحث كثيراً على تصميمات مميزة لنافورة منزلك جئنا لك بمجموعة كبيرة من الأفكار المبتكرة

1- حول الشجر

Casa Horizonte 9, Mayúscula Arquitectos Mayúscula Arquitectos منازل
Mayúscula Arquitectos

Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos

من الأساليب الأكثر ذكاءاً في إدخال النافورة في حديقة منزلك أو المدخل هو أن تحيط الأشجار المتاحة بالنافورة لتصبح المساحة ذات وظائف مزدوجة.

2- للشرفة: نافورة مع الحصى

Casa Rinconada., Echauri Morales Arquitectos Echauri Morales Arquitectos بلكونة أو شرفة
Echauri Morales Arquitectos

Echauri Morales Arquitectos
Echauri Morales Arquitectos
Echauri Morales Arquitectos

إضافة النافورة في الشرفة أمر يبدو أكثر تعقيجاً من الحدائق , ولكن مع هذا التصميم الحداثي ذو المساحة المحدودة والتفاصيل البسيطة أصبحت المهمة أكثر سهولة، فأنت في غنى عن النوافير الضخمة التي تحتاج مساحات كبيرة وأنماط كلاسيكية.

3- الحصى والأحجار: وحدة ممتدة

Knightsbridge Roof Terrace - Aralia Garden Design Aralia مساحات تجارية حجر Grey محلات تجارية
Aralia

Knightsbridge Roof Terrace – Aralia Garden Design

Aralia
Aralia
Aralia

إطار النافورة المصنوع من الخامات الطبيعية اختيار غاية في الأناقة ومع إضافة الحصى حتى ينهمر الماء عليه تكتمل المعادلة ليصبح هذا الركن مصدر أساسي لتميز الحديقة.

4- متكاملة مع البركة والحديقة

Patiotuin Sittard, Hoveniersbedrijf Guy Wolfs Hoveniersbedrijf Guy Wolfs حديقة
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

تكتمل أركان الحديقة عند اجتماع هذه العناصر الجذابة في نفس الركن، بوجود نافورة بجوار النباتات في وحدة متكاملة يجعل الحديقة مكان مثالي للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة.

5- جدارية كمصدر للمياه

A Contemporary "Oasis", Kevin Cooper Garden Design Kevin Cooper Garden Design حديقة
Kevin Cooper Garden Design

A Contemporary Oasis

Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design

فكرة مبدعة للغاية أن تخلق من الجدار نافورة عصرية، والذكاء هنا ليس فقط في أسلوب التصميم المعاصر أو أن هذا الاختيار يقوم بتوفير المساحة فحسب، بل لأنه يتيح فرصة الاستمتاع بجمال النافورة على مد البصر،حيث أن الحائط  دائماً ما يكون في مستوى رؤية الجميع من مختلف زوايا الحديقة.

6- على شكل مكعبات لطابع قمة في الحداثة

Contemporary Modern Family Garden Rosemary Coldstream Garden Design Limited حديقة
Rosemary Coldstream Garden Design Limited

Contemporary Modern Family Garden

Rosemary Coldstream Garden Design Limited
Rosemary Coldstream Garden Design Limited
Rosemary Coldstream Garden Design Limited

تداخل الأشكال الهندسية في أي تصميم يجعل أي فراغ يبدو أكثر حداثة وعصرية، لذا تواجد مثل هذه النافورة رائع لمحبي التميز من خلال تصميمات بسيطة وجريئة في آن واحد، وهذا ما حققه المصمم المبدع في هذه الحديقة.

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7- مصدر ترحيب

Duplex at Indore, Shadab Anwari & Associates. Shadab Anwari & Associates. حديقة
Shadab Anwari &amp; Associates.

Shadab Anwari & Associates.
Shadab Anwari &amp; Associates.
Shadab Anwari & Associates.

حول مدخل بيتك إلى فراغ ذو  نمط حداثي وعصري بإدخال نافورة صغيرة، وهو قرار جدير بتغيير انطباع الجميع من منزل تقليدي إلى آخر يواكب عالم التصميم الحديث.

8- نمط آسيوي رائع

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

من أهم أسس النمط الآسيوي هو أن ينتج عن التصميم كل ما يساعد على السلام النفسي والاسترخاء، ولكي يتحقق هذا الهدف الرائع يجب أن يجتمع ثلاث عوامل أساسية وهما البساطة و السيمترية المريحة وأن تكون خامات مفردات التصميم مستوحاة من الطبيعة، مما يجعل هذه النافورة مثالي لمحبي الاسترخاء والاستمتاع بأجواء هادئة.

9- نافورة تلائم شرفة صغيرة

Stadstuin Amsterdam Jordaan, ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design بركة مائية
ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design

ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design
ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design
ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design

إن كنت ممن يمتلكون فناء أو شرفة صغيرة سوف يكون أسلوب هذا التصميم مثالي، فهو يؤدي الوظيفة بكفاءة عالية دون استنزاف مساحات كبيرة تعيق وظيفة الحديقة الأساسية.

10- الخرسانة مع الإضاءة المتخفية

Casa de los Espejos, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

تصميم لم نعتد رؤية مثله انفرد بتكوينه وخاماته غير التقليدية وبالرغم من بساطة الفكرة إلا أنها تتميز بعاملين، الأول هو قابلية انسجامها مع كافة الأنماط والثاني هو قدرته على تحويل أي تصميم ممل إلى آخر مميز وجريء.

11- جزء لا يتجزأ من أصيص النباتات

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates حديقة
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

لا شك أن تداخل النباتات مع مصدر المياه هو أمر في غاية الذكاء لقابلية الري التلقائية، ولكن ما يزيد من تميز هذا التصميم هو الجانب الجمالي أيضاً فحين تجتمع أسباب البهجة البصرية في ركن واحد يتسبب ذلك في الراحة النفسية.

12- مثالي لمداخل المنزل الصغيرة

Applecross, Project Artichoke Project Artichoke حديقة
Project Artichoke

Applecross

Project Artichoke
Project Artichoke
Project Artichoke

تصميم بسيط للغاية في متناول الجميع تحقيقه مع الأخذ في الاعتبار أن يتميز تصميم الأرضيات مع الوظيفة المطلوبة.

13- نافورة منسدلة من حائط حجري

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

اندماج الخامات المختلفة لا بد وأن يترط التصميم أكثر ابهاراً.

14- مصدر كروي

Front Garden water feature Cherry Mills Garden Design حديقة
Cherry Mills Garden Design

Front Garden water feature

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

هذا التصميم الجريء له الفضل في ترك انطباع حداثي رائع في الحديقة.

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