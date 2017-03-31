14 نافورة حداثية الطابع لفناء ومدخل بيتك

أحد أبرز سمات التصميمات الحداثية هو خلق عنصر محوري في كل فراغ يجذب الانتباه ويصنع اتزان وتكامل بين العوامل الأخرى، ويعد هذا العامل هو مقياس نجاح أي فراغ، لذلك يجب أن يتميز في الخامات والتصميم والحفاظ على تناسقه مع العناصر المحيطة.

هذا الأسلوب ينطبق حتى على تصميم الحدائق و مدخل المنزل الخارجي، ولمن يبحث عن عنصر جاذب حتى تتميز الحديقة أو مدخل المنزل لن تجد أفضل النافورة، فهو عنصر بسيط ولكن له تأثير ساحر على إيقاع التصميم كله، ولكي لا تبحث كثيراً على تصميمات مميزة لنافورة منزلك جئنا لك بمجموعة كبيرة من الأفكار المبتكرة