14 نافورة حداثية الطابع لفناء ومدخل بيتك

أحد أبرز سمات التصميمات الحداثية هو خلق عنصر محوري في كل فراغ يجذب الانتباه ويصنع اتزان وتكامل بين العوامل الأخرى، ويعد هذا العامل هو مقياس نجاح أي فراغ، لذلك يجب أن يتميز في الخامات والتصميم والحفاظ على تناسقه مع العناصر المحيطة.
هذا الأسلوب ينطبق حتى على تصميم الحدائق و مدخل المنزل الخارجي، ولمن يبحث عن عنصر جاذب حتى تتميز الحديقة أو مدخل المنزل لن تجد أفضل النافورة، فهو عنصر بسيط ولكن له تأثير ساحر على إيقاع التصميم كله، ولكي لا تبحث كثيراً على تصميمات مميزة لنافورة منزلك جئنا لك بمجموعة كبيرة من الأفكار المبتكرة
من الأساليب الأكثر ذكاءاً في إدخال النافورة في حديقة منزلك أو المدخل هو أن تحيط الأشجار المتاحة بالنافورة لتصبح المساحة ذات وظائف مزدوجة.
إضافة النافورة في الشرفة أمر يبدو أكثر تعقيجاً من الحدائق , ولكن مع هذا التصميم الحداثي ذو المساحة المحدودة والتفاصيل البسيطة أصبحت المهمة أكثر سهولة، فأنت في غنى عن النوافير الضخمة التي تحتاج مساحات كبيرة وأنماط كلاسيكية.
إطار النافورة المصنوع من الخامات الطبيعية اختيار غاية في الأناقة ومع إضافة الحصى حتى ينهمر الماء عليه تكتمل المعادلة ليصبح هذا الركن مصدر أساسي لتميز الحديقة.
تكتمل أركان الحديقة عند اجتماع هذه العناصر الجذابة في نفس الركن، بوجود نافورة بجوار النباتات في وحدة متكاملة يجعل الحديقة مكان مثالي للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة.
Oasis
فكرة مبدعة للغاية أن تخلق من الجدار نافورة عصرية، والذكاء هنا ليس فقط في أسلوب التصميم المعاصر أو أن هذا الاختيار يقوم بتوفير المساحة فحسب، بل لأنه يتيح فرصة الاستمتاع بجمال النافورة على مد البصر،حيث أن الحائط دائماً ما يكون في مستوى رؤية الجميع من مختلف زوايا الحديقة.
تداخل الأشكال الهندسية في أي تصميم يجعل أي فراغ يبدو أكثر حداثة وعصرية، لذا تواجد مثل هذه النافورة رائع لمحبي التميز من خلال تصميمات بسيطة وجريئة في آن واحد، وهذا ما حققه المصمم المبدع في هذه الحديقة.
حول مدخل بيتك إلى فراغ ذو نمط حداثي وعصري بإدخال نافورة صغيرة، وهو قرار جدير بتغيير انطباع الجميع من منزل تقليدي إلى آخر يواكب عالم التصميم الحديث.
من أهم أسس النمط الآسيوي هو أن ينتج عن التصميم كل ما يساعد على السلام النفسي والاسترخاء، ولكي يتحقق هذا الهدف الرائع يجب أن يجتمع ثلاث عوامل أساسية وهما البساطة و السيمترية المريحة وأن تكون خامات مفردات التصميم مستوحاة من الطبيعة، مما يجعل هذه النافورة مثالي لمحبي الاسترخاء والاستمتاع بأجواء هادئة.
إن كنت ممن يمتلكون فناء أو شرفة صغيرة سوف يكون أسلوب هذا التصميم مثالي، فهو يؤدي الوظيفة بكفاءة عالية دون استنزاف مساحات كبيرة تعيق وظيفة الحديقة الأساسية.
تصميم لم نعتد رؤية مثله انفرد بتكوينه وخاماته غير التقليدية وبالرغم من بساطة الفكرة إلا أنها تتميز بعاملين، الأول هو قابلية انسجامها مع كافة الأنماط والثاني هو قدرته على تحويل أي تصميم ممل إلى آخر مميز وجريء.
لا شك أن تداخل النباتات مع مصدر المياه هو أمر في غاية الذكاء لقابلية الري التلقائية، ولكن ما يزيد من تميز هذا التصميم هو الجانب الجمالي أيضاً فحين تجتمع أسباب البهجة البصرية في ركن واحد يتسبب ذلك في الراحة النفسية.
تصميم بسيط للغاية في متناول الجميع تحقيقه مع الأخذ في الاعتبار أن يتميز تصميم الأرضيات مع الوظيفة المطلوبة.
اندماج الخامات المختلفة لا بد وأن يترط التصميم أكثر ابهاراً.
هذا التصميم الجريء له الفضل في ترك انطباع حداثي رائع في الحديقة.
اعرف على أقكار مبتكرة لتصميم فناء منزلك الصغير.