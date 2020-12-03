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26 فكرة ملهمة لسياج حديقة يبهر جيرانك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Bramy i furtki PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV حديقة
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سور حديقتك من أهم المكونات التي تكمل المشهد الرائع لواجهة منزلك من الخارج، ولأن هوميفاي يدرك مدى الصعوبة التي تواجهها في اختيار التصميم المناسب لهذا التاج الذي يزين الواجهة الأمامية بالكامل و يقوم بوظيفة عملية تتلخص في تحقيق الأمان و الخصوصية لحدود المنزل من الداخل والخارج، سوف نقدم لكم اليوم باقة دسمة من تصميمات رائعة لــ 26 سور – سياج – حديقة عصري يتمتع بكل العوامل المطلوبة في وظيفة و شكل السور بما يتناسب مع إمكانياتك و ذوقك. إليكم التفاصيل ..

1- سور مفرغ يسمح بتمرير آشعة الشمس غلى داخل الحديقة و يحقق معدلات الأمان المطلوبة و يصمم بواسطة الخشب أو المعدن على سواء

Ogrodzenia realizacje, Nive Nive حدائقأسوار وجدران ألمنيوم/ زنك Grey
Nive

Nive
Nive
Nive

2- سياج خشبي تقليدي به تموجات رائعة و يدهن بلون مخالف للخرسانة التي تكون دعامته الرئيسية لزيادة متانته خصوصاً أنه يصمم من الخشب

Bramy i furtki PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV حديقة
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

3- السور الشبكي المصنوع من الخشب يجعل الحديقة في شكل رائع و يسمح بثبيت فروع الضوء و الشجيرات عليه

Kratki ogrodowe PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV حديقة
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

4- سور حديدي مشكل بشكل فني و زخارف من نفس نوعية الحديد و يتميز بسعره القليل مقارنة بأنواع عديدة من الخامات نظراً لبساطة تصميمه

homify حدائقأسوار وجدران
homify

homify
homify
homify

5- يمكنك زخرفه الحديد و تثبيته بشكل مموج و فاخر يجب الأنظار

homify حدائقأسوار وجدران
homify

homify
homify
homify

6- بواسطة الحديد أيضاً تكون أمامك تصميمات أكثر تنوعاً

homify حدائقأسوار وجدران
homify

homify
homify
homify

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7- كما يمكنك زيادة التوازن في التصميم من خلال جعل الحديد ذاته بنفس نقشته تصميماً لكل الأسوار في المنزل

homify حدائقأسوار وجدران
homify

homify
homify
homify

8- يمكننا مزج الخرسانة و الطوب مع الحديد مع توحيد الطلاء بينهما و بذلك نضمن الجمال و العملية

Realizacja ogrodzenia 20, Armet Armet حدائقأسوار وجدران
Armet

Armet
Armet
Armet

9- لو كنت تريد تصميم سوراً غير عادي يمكنك استبدال البلاستيك المقوى بدلاً من الحديد و ستكون تكلفته أقل

Nowoczesny wzór ogrodzenia Firmy SOLMET, SOLMET PUH Import-Eksport SOLMET PUH Import-Eksport
SOLMET PUH Import-Eksport

SOLMET PUH Import-Eksport
SOLMET PUH Import-Eksport
SOLMET PUH Import-Eksport

10- يمكنك استخدام الخرسانة بشكل أكبر و تقليل الحديد أو المعدن كما شئت

Realizacja ogrodzenia 16, Armet Armet حدائقأسوار وجدران
Armet

Armet
Armet
Armet

11- الحديد المقوس يوفر لك دينامية في التصميم و حرية في اختيار النقشات

Nowoczesny wzór ogrodzenia Firmy SOLMET, SOLMET PUH Import-Eksport SOLMET PUH Import-Eksport
SOLMET PUH Import-Eksport

SOLMET PUH Import-Eksport
SOLMET PUH Import-Eksport
SOLMET PUH Import-Eksport

12- اسلوب ملكي في التصميم يمنح السور بهاءاً لا يوصف

Realizacja ogrodzenia 15, Armet Armet
Armet

Armet
Armet
Armet

13- تصميم السور بواسطة الخوص المنسوج يمنحك شعوراً مختلفاً بالعراقة و الجمال

Holzzäune, meingartenversand.de meingartenversand.de حدائقأسوار وجدران
meingartenversand.de

meingartenversand.de
meingartenversand.de
meingartenversand.de

14- السياج الشفاف من الزجاج أو الإكليرك لانطباع أكثر انفتاحاً و شفافية

Taras drewniany w Cigacicach k. Zielonej Góry, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

15- اللمسات الكلاسيكية لا تزال قوية

Realizacja ogrodzenia 10, Armet Armet حدائقأسوار وجدران
Armet

Armet
Armet
Armet

16- و يمكن استخدامها أيضاً في الشرفات و في التقسيمات الداخلية بالحديقة

Realizacja ogrodzenia 10, Armet Armet بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Armet

Armet
Armet
Armet

17- و يمكن أن تطلى كذلك بأي لون يتماشى مع تصميم منزلك و ذوقك

homify حدائقأسوار وجدران
homify

homify
homify
homify

18- تصميم عصري للغاية يستحق المحاولة

カンナキュートと仔猫のお庭, 株式会社エクスリーフ 株式会社エクスリーフ حدائقنباتات و زهور طوب Wood effect
株式会社エクスリーフ

株式会社エクスリーフ
株式会社エクスリーフ
株式会社エクスリーフ

19- لو ترغب في أفكار أخرى للسياج الخشبي فهذا أحدها

Ganz nach belieben selber gestalten!, Triumph-Zaunsysteme Triumph-Zaunsysteme حديقة
Triumph-Zaunsysteme

Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme

20- استخدام سياج مجمع من مجموعة اسياج حديدية متراصة أمر جذاب للغاية

Die Vielfallt der Zäune, Triumph-Zaunsysteme Triumph-Zaunsysteme حدائقأسوار وجدران
Triumph-Zaunsysteme

Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme

21- حيث يكون لها قابلية كبيرة للتكيف مع أي مساحة حتى أضيقها

Die Vielfallt der Zäune, Triumph-Zaunsysteme Triumph-Zaunsysteme حدائقأسوار وجدران
Triumph-Zaunsysteme

Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme

22- و تسمح لك بتحقيق أقصى درجات الإثارة في التصميم

individuelle Zaunsysteme, Triumph-Zaunsysteme Triumph-Zaunsysteme حدائقأسوار وجدران
Triumph-Zaunsysteme

Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme

23- لخصوصية عالية و أمان و شكل رائع نقدم لك هذا السور الخشبي ذو المظهر الصلب بلا فتحات

Holzzäune, meingartenversand.de meingartenversand.de حدائقأسوار وجدران
meingartenversand.de

meingartenversand.de
meingartenversand.de
meingartenversand.de

24- و بنفس الفكرة سوف تصمم شخصية قوية لديكور حديقتك

ハートのレンガアプローチ, 株式会社エクスリーフ 株式会社エクスリーフ حدائقأسوار وجدران بلاستيك White
株式会社エクスリーフ

株式会社エクスリーフ
株式会社エクスリーフ
株式会社エクスリーフ

25- و هذا السياج لنستذكر سوياً ذكريات الطفولة و التصميمات الأقدم

Holzzäune, meingartenversand.de meingartenversand.de حدائقأسوار وجدران
meingartenversand.de

meingartenversand.de
meingartenversand.de
meingartenversand.de

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26- بلمسة شرقية قد يتحقق ما تريد في تصميم سياج حديقتك المميز

individuelle Zaunsysteme, Triumph-Zaunsysteme Triumph-Zaunsysteme حدائقأسوار وجدران
Triumph-Zaunsysteme

Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme

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تعرف على الخامات المختلفة لأسوار الحدائق

SIKA STABLE, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM حديقة
STUDIO PARADIGM

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

عندما يتعلق الأمر باختيار الخامة أو مادة البناء التي تستخدمها في سور حديقة منزلك، فإن هناك العديد من الخيارات التي يمكنك اللجوء إليها، والتي ستمنحك الخصوصية التي تتمناها من ناحية وتكسب حديقتك أروع الإطلالات من ناحية أخرى، دعنا نستعرض معك فيما يلي أكثر تلك الخامات شيوعًا:

  • الخشب: من أكثر الخيارات التي يمكنها أن تكسب حديقة منزلك مظهرًا جماليًا غير عاديًا، كما أنه يتوفر بأشكال وتصاميم متنوعة تناسب الأنماط الديكورية المختلفة، على رأسها النمط الحداثي والريفي.
  • البلاستيك: إن كانت الميزانية التي تمتلكها محدودة لإقامة سور لحديقتك المنزلية، فإن البلاستيك خيارًا مثاليًا وغير مكلفًا على الإطلاق.
  • المعدن: يتوفر المعدن بأشكال وتصاميم عديدة، كما أنه أكثر قدرة على تحمل التغيّرات المناخية المختلفة.
  • الحجر: هذا الخيار يلجأ إليه خصيصًا محبي اللمسات الفخمة والراقية، وهو مكلف بعض الشيء نتيجة لذلك.
  • الطوب: خيار آخر شائع يمكنك اللجوء إليه خاصة إن كان لديك طوب متبقي من أعمال بناء الهيكل المعماري الرئيسي لمنزلك.


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