26 فكرة ملهمة لسياج حديقة يبهر جيرانك

سور حديقتك من أهم المكونات التي تكمل المشهد الرائع لواجهة منزلك من الخارج، ولأن هوميفاي يدرك مدى الصعوبة التي تواجهها في اختيار التصميم المناسب لهذا التاج الذي يزين الواجهة الأمامية بالكامل و يقوم بوظيفة عملية تتلخص في تحقيق الأمان و الخصوصية لحدود المنزل من الداخل والخارج، سوف نقدم لكم اليوم باقة دسمة من تصميمات رائعة لــ 26 سور – سياج – حديقة عصري يتمتع بكل العوامل المطلوبة في وظيفة و شكل السور بما يتناسب مع إمكانياتك و ذوقك. إليكم التفاصيل ..