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أرضيات خارجية: 10 أفكار للباحات والشرفات

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Penthouse Terrace makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
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ماذا تفعل عندما تريد أن تبدو أرضية الشرفة أو الحديقة الخاصة بك، مذهلة؟ بالتأكيد ستجد في هوميفاي ضالتك، حيث نأتي لك اليوم بعدة أنواع من الأرضيات، بحيث يمكنك الاستمتاع بهم، ولن تتوقف عند مجرد الإعجاب ولكن أيضًا ستفكر في تنفيذ احداهم.

في هذا المقال، سوف نطلعك على بعض الأمثلة، ولكن عليك أولًا قبل أن تبدأ في تصميم الشرفة الخاصة بك أو حديقة، تحديد الميزانية بعد البحث والتحقق من توافر جميع المواد التي نتحدث عنها والتعرف على أسعارها في المكان الذي تعيش فيه.

أرضية الشرفة أو الحديقة، سوف تمنح منزلك درجة أعلى من الجاذبية، كما أن التأمين سيرتفع عندما ترتفع قيمة المنزل، بالإضافة إلى ما سوف تستمتع به الأسرة بأكملها.

1. الأرضية وفقا لأسلوب الشرفة

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN بلكونة أو شرفة
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

إذا كنت قد قررت بالفعل تصميم أرضية أنيقة للتراس أو الحديقة الخاصة بمنزلك، عليك أولًا اختيار المواد التي تتماشى مع نمط منزلك وأذواق الأسرة. البلاط الرخامي، والبلاط الأسمنتي، والسيراميك، وألواح الحجر الطبيعي، وحجارة الأنهار، والحجارة البحرية، والبلاط الطين، والخشب.. الكثير والكثير من المواد للاختيار من بينها، لإضفاء التفاصيل على مساحتك التي حددتها.

2. دائمة وحديثة

DEPARTAMENTO EN LA CONDESA II, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño بلكونة أو شرفة
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

يمكنك تحديد قياسات الشرفة الخاصة بك بسهولة، وتقرير الاستخدام الذي تخصصها لأجله، مع الأخذ في الاعتبار ميزانيتك، وبالتالي اختيار المواد لتغطية أرضيتها. كما في حالة هذا التصميم، حيث اعتمد التراس على الأرضية الأساسية المشكلة لواجهة المبنى، والتي تتميز بأنها بأنها دائمة وحديثة.

3. بلاط السيراميك

REMODELACIÓN AJUCHITLÁN, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos بلكونة أو شرفة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

يمكنك الحصول على بلاط السيراميك المضادة للانزلاق، فهو الخيار الأفضل إذا كانت الأرض تتعرض للرطوبة والمطر، يمكنك الحصول عليه في قطع بمقاسات 55 سم x 55 سم لمظهر أنيق، وربما في نمط ريفي بمقاسات 40 سم x 40 سم، وهناك خيار أخر للأرضية الخارجية بمقاس وسطي بين الاثنين 45 سم × 45 سم.

لا يُنصح باستخدام اللون الأبيض لوضعه في الأرضية الخارجية، لأنه يعكس الكثير من أشعة الشمس ومظهره غير مريح. كما أن استخدام الألوان الفاتحة في السيراميك، والمُشرقة جدًا، يمكن أن تكون غير مريحة عندما تعكس الضوء.

4. بلاط الطين

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos بلكونة أو شرفة
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

أرضية أنيقة بنمط ريفي أنيق، تناسب بشكل جيد المساحات الخارجية، ويمكنك أن تحقق ذلك من خلال بلاط الطين، الذي يمكنك الحصول عليه في العديد من الأحجام، لكونه مصنوعًا يدويًا، حيث يمكنك استخدام تلك بمقاسات 24 سم x 12 سم x 1.5 سم، وتزن كل واحدة منها 0.80 كيلوجرام، ومع 32 قطعة يمكن تغطية 21 متر، أو تلك بمقاسات 30 سم × 30 سم x 1.5 سم، كل منها تزن 2.5 كيلوجرام، وباستخدام 11 قطعة، يمكن تغطية 1 متر مربع.

5. ألواح الحجر الطبيعي

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يمكن الحصول على ألواح الحجر الطبيعي في أحجام وألوان مختلفة، فهي حل رائع للتراس أو الحديقة الخاصة بك، لأنه مادة باردة نوعًا ما، وتُضفي لمسة أكثر ترحيبًا على الشرفة.

هذه المادة ثقيلة بعض الشيء، وعند تركيبها يجب عليك أن تبحث عن شخص لديه ممارسة، حتى يكون قادرًا على تجميعها وفقًا للشكل والحجم الذي تريد، فهي تأتي متنوعة بحيث يمكن تغطية الفضاء مع لوحة رائعة.

6. الحجر كطلاء

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos بلكونة أو شرفة
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

إذا كنت تفضل تغطية أرضية الفناء الخاص بك أو الشرفة بطلاء الحجر، فوسوف تصاب حقًا بذهول من التنوع الموجود في السوق، في الألوان والأحجام، لجعل الفناء أكثر جمالًا. ستحتار بين نغمات الأسود والأزرق والأرجواني إلى الأخضر والأحمر، مع القوام المختلفة، من السلس إلى خطوط، وخطوط من ظلال مختلفة، إلى تلك البلورية.

من نقاطه الإيجابية، تمتعه بالمتانة، لكون مكوناته طبيعية، والتي يمكن أن تكون خالدة، إضافة إلى كونها جميلة جدًا وأنيقة، خاصة إذا وضعتهم بشكل جيد ومع تكوين جيد.

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7. أنواع الحجر

Club de Golf Santa Anita, Arki3d Arki3d بلكونة أو شرفة
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

يتوفر الحجر البحري بأحجام متنوعة، يتم الحصول عليها في أكياس من 20 كيلوجرام اعتمادًا على حجم الحجر، ويغطي 20.50 متر إلى 0.752 متر.

أما أحجار النهر فتباع في أكياس 60 كيلوجرام، مقاس 3.5 يغطي 0.502 متر، أما 1.5 فيغطي 1.42 متر؛ ومقاس 1/2 يغطي 1.52 متر. مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أبعاد وسطية. بينما يباع حجر الرخام في أكياس بوزن 20 3.5 كيلوجراك، ويغطي مساحة 0.252 متر.

8. الخشب في الأرضيات الخارجية

Casa L , Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos بلكونة أو شرفة
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

هذه المادة الرائعة، الخشب، هي واحدة من تلك المواد التي كنت تخشى أن تضعها في الخارج، ولكن ثق بنا، يمكنك وضعها من دون خوف منذ هذه اللحظة حيث تتم معالجة هذه المواد لتلائم الأرضيات الخارجية بشكل صحيح، قبل تسليمها للمشتري.

صيانة الأرضيات الخشبية هي واحدة من الأشياء التي يجب أن يكون لديك علم بها، خاصة أن بعض الديكورات قد تتسبب في بروز وخلع بعضها من مكانه، وبالتالي يجب أن تكون قادرًا على إعادتها إلى مكانها وإخفاء الأثر عن طريق الطلاء والرمل.

9. العشب الاصطناعي

Césped Artificial Madrid Eurotuf, Cesped Artificial Eurotuft Cesped Artificial Eurotuft حدائقديكورات واكسسوارات
Cesped Artificial Eurotuft

Cesped Artificial Eurotuft
Cesped Artificial Eurotuft
Cesped Artificial Eurotuft

في هذه الأيام المليئة بالكثير من العمل، والقليل من الوقت، أصبح العشب الاصطناعي هو الحل لأرضية التراس، إذا كنت تريد أن يكون لديك مساحة مزينة بالأخضر، أو جزء من الحديقة الخاصة بك، مع مجرد وضع بضعة أواني مليئة بالزهور، دون أن تصبح مضطرًا لرعايتها أو استخدام الماء أو حتى تقليمها.

10. الجمع بين العشب الاصطناعي

Penthouse Terrace makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

والخشب والحجارة كما ترى هناك العديد من الحلول، مع تنوع كل منها. ويمكنك الجمع بين عدة حلول معًا، مثل هذا التصميم، حيث مساحة خضراء، مع منصة ودرب خشبي تزينت الفواصل بين ألواحه مع الحصى الأبيض.

لمزيد من الأفكار المُلهمة لتصميم حديقتك الخاصة، تفضل بقراءة المقال التالي، كيفية بناء سطح خشبي.. انظر كيف فعلوا ذلك خطوة بخطوة!

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