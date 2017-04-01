أرضيات خارجية: 10 أفكار للباحات والشرفات

ماذا تفعل عندما تريد أن تبدو أرضية الشرفة أو الحديقة الخاصة بك، مذهلة؟ بالتأكيد ستجد في هوميفاي ضالتك، حيث نأتي لك اليوم بعدة أنواع من الأرضيات، بحيث يمكنك الاستمتاع بهم، ولن تتوقف عند مجرد الإعجاب ولكن أيضًا ستفكر في تنفيذ احداهم.

في هذا المقال، سوف نطلعك على بعض الأمثلة، ولكن عليك أولًا قبل أن تبدأ في تصميم الشرفة الخاصة بك أو حديقة، تحديد الميزانية بعد البحث والتحقق من توافر جميع المواد التي نتحدث عنها والتعرف على أسعارها في المكان الذي تعيش فيه.

أرضية الشرفة أو الحديقة، سوف تمنح منزلك درجة أعلى من الجاذبية، كما أن التأمين سيرتفع عندما ترتفع قيمة المنزل، بالإضافة إلى ما سوف تستمتع به الأسرة بأكملها.