أرضيات خارجية: 10 أفكار للباحات والشرفات

ماذا تفعل عندما تريد أن تبدو أرضية الشرفة أو الحديقة الخاصة بك، مذهلة؟ بالتأكيد ستجد في هوميفاي ضالتك، حيث نأتي لك اليوم بعدة أنواع من الأرضيات، بحيث يمكنك الاستمتاع بهم، ولن تتوقف عند مجرد الإعجاب ولكن أيضًا ستفكر في تنفيذ احداهم.
في هذا المقال، سوف نطلعك على بعض الأمثلة، ولكن عليك أولًا قبل أن تبدأ في تصميم الشرفة الخاصة بك أو حديقة، تحديد الميزانية بعد البحث والتحقق من توافر جميع المواد التي نتحدث عنها والتعرف على أسعارها في المكان الذي تعيش فيه.
أرضية الشرفة أو الحديقة، سوف تمنح منزلك درجة أعلى من الجاذبية، كما أن التأمين سيرتفع عندما ترتفع قيمة المنزل، بالإضافة إلى ما سوف تستمتع به الأسرة بأكملها.
إذا كنت قد قررت بالفعل تصميم أرضية أنيقة للتراس أو الحديقة الخاصة بمنزلك، عليك أولًا اختيار المواد التي تتماشى مع نمط منزلك وأذواق الأسرة. البلاط الرخامي، والبلاط الأسمنتي، والسيراميك، وألواح الحجر الطبيعي، وحجارة الأنهار، والحجارة البحرية، والبلاط الطين، والخشب.. الكثير والكثير من المواد للاختيار من بينها، لإضفاء التفاصيل على مساحتك التي حددتها.
يمكنك تحديد قياسات الشرفة الخاصة بك بسهولة، وتقرير الاستخدام الذي تخصصها لأجله، مع الأخذ في الاعتبار ميزانيتك، وبالتالي اختيار المواد لتغطية أرضيتها. كما في حالة هذا التصميم، حيث اعتمد التراس على الأرضية الأساسية المشكلة لواجهة المبنى، والتي تتميز بأنها بأنها دائمة وحديثة.
يمكنك الحصول على بلاط السيراميك المضادة للانزلاق، فهو الخيار الأفضل إذا كانت الأرض تتعرض للرطوبة والمطر، يمكنك الحصول عليه في قطع بمقاسات 55 سم x 55 سم لمظهر أنيق، وربما في نمط ريفي بمقاسات 40 سم x 40 سم، وهناك خيار أخر للأرضية الخارجية بمقاس وسطي بين الاثنين 45 سم × 45 سم.
لا يُنصح باستخدام اللون الأبيض لوضعه في الأرضية الخارجية، لأنه يعكس الكثير من أشعة الشمس ومظهره غير مريح. كما أن استخدام الألوان الفاتحة في السيراميك، والمُشرقة جدًا، يمكن أن تكون غير مريحة عندما تعكس الضوء.
أرضية أنيقة بنمط ريفي أنيق، تناسب بشكل جيد المساحات الخارجية، ويمكنك أن تحقق ذلك من خلال بلاط الطين، الذي يمكنك الحصول عليه في العديد من الأحجام، لكونه مصنوعًا يدويًا، حيث يمكنك استخدام تلك بمقاسات 24 سم x 12 سم x 1.5 سم، وتزن كل واحدة منها 0.80 كيلوجرام، ومع 32 قطعة يمكن تغطية 21 متر، أو تلك بمقاسات 30 سم × 30 سم x 1.5 سم، كل منها تزن 2.5 كيلوجرام، وباستخدام 11 قطعة، يمكن تغطية 1 متر مربع.
يمكن الحصول على ألواح الحجر الطبيعي في أحجام وألوان مختلفة، فهي حل رائع للتراس أو الحديقة الخاصة بك، لأنه مادة باردة نوعًا ما، وتُضفي لمسة أكثر ترحيبًا على الشرفة.
هذه المادة ثقيلة بعض الشيء، وعند تركيبها يجب عليك أن تبحث عن شخص لديه ممارسة، حتى يكون قادرًا على تجميعها وفقًا للشكل والحجم الذي تريد، فهي تأتي متنوعة بحيث يمكن تغطية الفضاء مع لوحة رائعة.
إذا كنت تفضل تغطية أرضية الفناء الخاص بك أو الشرفة بطلاء الحجر، فوسوف تصاب حقًا بذهول من التنوع الموجود في السوق، في الألوان والأحجام، لجعل الفناء أكثر جمالًا. ستحتار بين نغمات الأسود والأزرق والأرجواني إلى الأخضر والأحمر، مع القوام المختلفة، من السلس إلى خطوط، وخطوط من ظلال مختلفة، إلى تلك البلورية.
من نقاطه الإيجابية، تمتعه بالمتانة، لكون مكوناته طبيعية، والتي يمكن أن تكون خالدة، إضافة إلى كونها جميلة جدًا وأنيقة، خاصة إذا وضعتهم بشكل جيد ومع تكوين جيد.
يتوفر الحجر البحري بأحجام متنوعة، يتم الحصول عليها في أكياس من 20 كيلوجرام اعتمادًا على حجم الحجر، ويغطي 20.50 متر إلى 0.752 متر.
أما أحجار النهر فتباع في أكياس 60 كيلوجرام، مقاس 3.5 يغطي 0.502 متر، أما 1.5 فيغطي 1.42 متر؛ ومقاس 1/2 يغطي 1.52 متر. مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أبعاد وسطية. بينما يباع حجر الرخام في أكياس بوزن 20 3.5 كيلوجراك، ويغطي مساحة 0.252 متر.
هذه المادة الرائعة، الخشب، هي واحدة من تلك المواد التي كنت تخشى أن تضعها في الخارج، ولكن ثق بنا، يمكنك وضعها من دون خوف منذ هذه اللحظة حيث تتم معالجة هذه المواد لتلائم الأرضيات الخارجية بشكل صحيح، قبل تسليمها للمشتري.
صيانة الأرضيات الخشبية هي واحدة من الأشياء التي يجب أن يكون لديك علم بها، خاصة أن بعض الديكورات قد تتسبب في بروز وخلع بعضها من مكانه، وبالتالي يجب أن تكون قادرًا على إعادتها إلى مكانها وإخفاء الأثر عن طريق الطلاء والرمل.
في هذه الأيام المليئة بالكثير من العمل، والقليل من الوقت، أصبح العشب الاصطناعي هو الحل لأرضية التراس، إذا كنت تريد أن يكون لديك مساحة مزينة بالأخضر، أو جزء من الحديقة الخاصة بك، مع مجرد وضع بضعة أواني مليئة بالزهور، دون أن تصبح مضطرًا لرعايتها أو استخدام الماء أو حتى تقليمها.
والخشب والحجارة كما ترى هناك العديد من الحلول، مع تنوع كل منها. ويمكنك الجمع بين عدة حلول معًا، مثل هذا التصميم، حيث مساحة خضراء، مع منصة ودرب خشبي تزينت الفواصل بين ألواحه مع الحصى الأبيض.
لمزيد من الأفكار المُلهمة لتصميم حديقتك الخاصة، تفضل بقراءة المقال التالي، كيفية بناء سطح خشبي.. انظر كيف فعلوا ذلك خطوة بخطوة!