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تصميم فيلا مميز بإطلالة على بحيرة

Heba khlili Heba khlili
homify منازل
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اليوم سنقوم بجوله مختلفة وفريدة من نوعها، سنزور فيلا عنوانها الأناقة، تصميمها الفخامة و نمطها الحداثة بتفاصيل كلاسيكية. سيصيبك الذهول من الوهلة الأولى لرؤية هذه الفيلا التي ابدع خبراء التصميم من The Studio في تصميمها بطريقة أخاذة ومميزة.
الفيلا عبارة عن طابقين مكونه من عدة غرف، غرفة سفرة وغرف نوم وغرفة ميديا وغرف معيشة، بالإضافة لذلك فإن ديكورات الفيلا ذات نمط كلاسيكي، بمواد نبيلة والوان كلاسيكية أنيقة، ومجسمات تعطي انطباع بالرفاهية والفخامة. بالنسبة للبحيرة فهي السحر الخاص والمميز لهذه الفيلا الذي أعطاها الجزء الأكبر من جماليتها.

لن نطيل عليك عزيزي القارئ تابع القراءة وتعرف اكثر على تفاصيل تلك الفيلا الخلابة.

واجهة الفيلا

homify منازل
homify

homify
homify
homify

كنظرة أولى للواجهة ستجد التنوع الراقي في اختيار المواد، والمكونة أساسًا من الحجر الأبيض بالإضافة لمواد أخرى كالخشب والحجر بتدرجات اللون البني والحديد الأسود. ستلاحظ أيضا أن الإضاءة لعبت دور خفي ولكن قوي بنفس الوقت، فإضاءة المنزل الداخلية ليلا أعطت سحر خاص، أما الإضاءة الخارجية تميزت بالبساطة وأظهرت جمال التصميم.

البحيرة!!

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الجزء المميز لتلك الفيلا هي البحيرة، التي عكست جمال التصميم على سطح المياه وأعطت لمعان ساحر للساحة الأمامية للفيلا، نهارا هي الملجأ المحبب لكل أفراد العائلة أما للاستلقاء أمامها أو للسباحة… .التصميم المميز يتحدث عن نفسة بركة لك ولأطفالك… .

مدخل الفيلا

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

هكذا يجب أن يكون مدخل فيلا بهذا المستوى، باب رئيسي مصنوع من الخشب المتين والمزخرف بزخارف شرقية بلون ذهبي ساحر، إلى جانبه يسارا سلم للطابق الثاني، مليء بالتفاصيل الصغيرة ولكن القوية، الدمج بين المواد القوية، الرخام للدرجات والزجاج كواقي والخشب بلون ذهبي للدرابزين.

الإضاءة الطبيعية لها جزء كبير من هذه الفيلا، فكما تلاحظ معنا عزيزي الواجهات الزجاجية اعلى المدخل وعند بيت السلم التي تسمح بالكثير من الإضاءة الطبيعية.

مساحة الإستقبال

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

مساحة شاسعة تتوسط المنزل لاستقبال حار للضيوف. هذه المساحة ستعطيك انطباع وفكرة أولية عن بقية المنزل، ستعرف أن المنزل قمة في الأناقة والفخامة. الأرضية الرخامية بلمعانها البراق، الإضاءة الخفية المركزة والموجهة على تفاصيل الديكور، على التماثيل الفنية، على الجدران المزخرفة بالذهب… التناسق بين العناصر حيلة لإظهار جمالية الفيلا.

غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لغرفة المعيشة أنت بحاجة لهدوء والاسترخاء أو تبادل الأحاديث مع أفراد العائلة والأصدقاء، لذلك أنت بحاجة لتصميم هادئ وبنفس الوقت يتناسب مع فخامة الفيلا، لذلك اختار خبراء التصميم أرضية من الرخام بلون فاتح، مع سجادة بلون بني فاتح في منتصف الغرفة. بالنسبة للكنب تنوعت ألوانه بطريقة أنيقة، بين البني والأخضر الفستقي والبيج، لتعطي بذلك نوع من البهجة. الستائر الكلاسيكية بطبقتين سميكة بلون غامق و رقيقة بلون فاتح… هل ترى الجزء الجذاب في منتصف السقف؟؟؟

غرفة السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

مازلنا في المنزل لا تتعجب من اختلاف الألوان والمواد المستخدمة، في غرفة السفرة أراد مصممي الديكور إجراء بعض التغيير في اختيار أرضية من الخشب ليعطي جو لطيف وبسيط، مع طاولة خشب بلون داكن، بالإضافة لبعض التفاصيل الديكورية الصغيرة كالنباتات بلون اخضر جميل.

لدقيقي الملاحظة، توجد مرآتين في الغرفة أين هي المرآة الأخرى، التي أعطت طابع ريفي للغرفة؟

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غرفة المكتب

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

غرفة بأثاث كلاسيكي مناسب لغرفة مكتب، اللون الأبيض المناسب لإعطاء الهدوء وعدم التشتت مما يساعد على العمل أو الدراسة. اللون الأبيض للمقاعد والستائر والخشب للأرضية وطاولة المكتب، كما هو معروف أن التمازج بين هذين العنصرين الأبيض والخشب هو من أصول الديكور الأنيق.

غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هل لديك نفس الشعور، انه في كل غرفة تجد اختلاف مميز عن الغرفة الأخرى؟ بالتأكيد فهنا في غرفة النوم تحتاج إلى الهدوء والاسترخاء لنوم هنيء، لذلك هنا اللعب في اختيار الألوان يلعب دور أساسي. اللون الأزرق الفاتح للجدران مع اللون الأبيض للسرير وتمازجه مع الخشب للأرضية التي تعطي دفء للغرفة، تفاصيل أعطت غرفة النوم الهدوء المطلوب. الثريا زادت الاناقة والطابع الكلاسيكي بلونها الأبيض الناعم.

الحمام

homify حمام
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homify
homify
homify

قد تحتاج للنظر في الصورة اكثر من مرة لتدرك أنها صورة لحمام. حمام قمة في الأناقة بألوانه وديكوراته غير المتوقعة. أرضية رخامية متداخلة بين الأبيض والأسود، جدران رمادية بزخارف ذهبية، إضاءة محيطة بالمرايا بطريقة عبقرية لن تلاحظها حتى… .كما يقال الشوف غير الحكي.

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