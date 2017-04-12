تصميم فيلا مميز بإطلالة على بحيرة

اليوم سنقوم بجوله مختلفة وفريدة من نوعها، سنزور فيلا عنوانها الأناقة، تصميمها الفخامة و نمطها الحداثة بتفاصيل كلاسيكية. سيصيبك الذهول من الوهلة الأولى لرؤية هذه الفيلا التي ابدع خبراء التصميم من The Studio في تصميمها بطريقة أخاذة ومميزة.
الفيلا عبارة عن طابقين مكونه من عدة غرف، غرفة سفرة وغرف نوم وغرفة ميديا وغرف معيشة، بالإضافة لذلك فإن ديكورات الفيلا ذات نمط كلاسيكي، بمواد نبيلة والوان كلاسيكية أنيقة، ومجسمات تعطي انطباع بالرفاهية والفخامة. بالنسبة للبحيرة فهي السحر الخاص والمميز لهذه الفيلا الذي أعطاها الجزء الأكبر من جماليتها.
لن نطيل عليك عزيزي القارئ تابع القراءة وتعرف اكثر على تفاصيل تلك الفيلا الخلابة.
كنظرة أولى للواجهة ستجد التنوع الراقي في اختيار المواد، والمكونة أساسًا من الحجر الأبيض بالإضافة لمواد أخرى كالخشب والحجر بتدرجات اللون البني والحديد الأسود. ستلاحظ أيضا أن الإضاءة لعبت دور خفي ولكن قوي بنفس الوقت، فإضاءة المنزل الداخلية ليلا أعطت سحر خاص، أما الإضاءة الخارجية تميزت بالبساطة وأظهرت جمال التصميم.
الجزء المميز لتلك الفيلا هي البحيرة، التي عكست جمال التصميم على سطح المياه وأعطت لمعان ساحر للساحة الأمامية للفيلا، نهارا هي الملجأ المحبب لكل أفراد العائلة أما للاستلقاء أمامها أو للسباحة… .التصميم المميز يتحدث عن نفسة بركة لك ولأطفالك… .
هكذا يجب أن يكون مدخل فيلا بهذا المستوى، باب رئيسي مصنوع من الخشب المتين والمزخرف بزخارف شرقية بلون ذهبي ساحر، إلى جانبه يسارا سلم للطابق الثاني، مليء بالتفاصيل الصغيرة ولكن القوية، الدمج بين المواد القوية، الرخام للدرجات والزجاج كواقي والخشب بلون ذهبي للدرابزين.
الإضاءة الطبيعية لها جزء كبير من هذه الفيلا، فكما تلاحظ معنا عزيزي الواجهات الزجاجية اعلى المدخل وعند بيت السلم التي تسمح بالكثير من الإضاءة الطبيعية.
مساحة شاسعة تتوسط المنزل لاستقبال حار للضيوف. هذه المساحة ستعطيك انطباع وفكرة أولية عن بقية المنزل، ستعرف أن المنزل قمة في الأناقة والفخامة. الأرضية الرخامية بلمعانها البراق، الإضاءة الخفية المركزة والموجهة على تفاصيل الديكور، على التماثيل الفنية، على الجدران المزخرفة بالذهب… التناسق بين العناصر حيلة لإظهار جمالية الفيلا.
لغرفة المعيشة أنت بحاجة لهدوء والاسترخاء أو تبادل الأحاديث مع أفراد العائلة والأصدقاء، لذلك أنت بحاجة لتصميم هادئ وبنفس الوقت يتناسب مع فخامة الفيلا، لذلك اختار خبراء التصميم أرضية من الرخام بلون فاتح، مع سجادة بلون بني فاتح في منتصف الغرفة. بالنسبة للكنب تنوعت ألوانه بطريقة أنيقة، بين البني والأخضر الفستقي والبيج، لتعطي بذلك نوع من البهجة. الستائر الكلاسيكية بطبقتين سميكة بلون غامق و رقيقة بلون فاتح… هل ترى الجزء الجذاب في منتصف السقف؟؟؟
مازلنا في المنزل لا تتعجب من اختلاف الألوان والمواد المستخدمة، في غرفة السفرة أراد مصممي الديكور إجراء بعض التغيير في اختيار أرضية من الخشب ليعطي جو لطيف وبسيط، مع طاولة خشب بلون داكن، بالإضافة لبعض التفاصيل الديكورية الصغيرة كالنباتات بلون اخضر جميل.
لدقيقي الملاحظة، توجد مرآتين في الغرفة أين هي المرآة الأخرى، التي أعطت طابع ريفي للغرفة؟
غرفة بأثاث كلاسيكي مناسب لغرفة مكتب، اللون الأبيض المناسب لإعطاء الهدوء وعدم التشتت مما يساعد على العمل أو الدراسة. اللون الأبيض للمقاعد والستائر والخشب للأرضية وطاولة المكتب، كما هو معروف أن التمازج بين هذين العنصرين الأبيض والخشب هو من أصول الديكور الأنيق.
هل لديك نفس الشعور، انه في كل غرفة تجد اختلاف مميز عن الغرفة الأخرى؟ بالتأكيد فهنا في غرفة النوم تحتاج إلى الهدوء والاسترخاء لنوم هنيء، لذلك هنا اللعب في اختيار الألوان يلعب دور أساسي. اللون الأزرق الفاتح للجدران مع اللون الأبيض للسرير وتمازجه مع الخشب للأرضية التي تعطي دفء للغرفة، تفاصيل أعطت غرفة النوم الهدوء المطلوب. الثريا زادت الاناقة والطابع الكلاسيكي بلونها الأبيض الناعم.
قد تحتاج للنظر في الصورة اكثر من مرة لتدرك أنها صورة لحمام. حمام قمة في الأناقة بألوانه وديكوراته غير المتوقعة. أرضية رخامية متداخلة بين الأبيض والأسود، جدران رمادية بزخارف ذهبية، إضاءة محيطة بالمرايا بطريقة عبقرية لن تلاحظها حتى… .كما يقال الشوف غير الحكي.
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