تصميم فيلا مميز بإطلالة على بحيرة

هكذا يجب أن يكون مدخل فيلا بهذا المستوى، باب رئيسي مصنوع من الخشب المتين والمزخرف بزخارف شرقية بلون ذهبي ساحر، إلى جانبه يسارا سلم للطابق الثاني، مليء بالتفاصيل الصغيرة ولكن القوية، الدمج بين المواد القوية، الرخام للدرجات والزجاج كواقي والخشب بلون ذهبي للدرابزين.

الإضاءة الطبيعية لها جزء كبير من هذه الفيلا، فكما تلاحظ معنا عزيزي الواجهات الزجاجية اعلى المدخل وعند بيت السلم التي تسمح بالكثير من الإضاءة الطبيعية.