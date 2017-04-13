منزل فاخر بنمط كلاسيكي ملكي

مقالنا لهذا اليوم مناسب لمحبي النمط الكلاسيكي الفاخر، منزل سيبهرك بفخامة التصاميم والأثاث المستخدم، منزل سيأخذك لقصص الملوك، بتفاصيله الديكورية الأنيقة والأخاذة. اللمسات الملكية للمنزل ستجدها في نوعية الأثاث وفي الألوان الهادئة والجريئة المستخدمة وبالطبع بطريقة الديكور الداخلي.
سنستعرض بعض الصور وستتعرف اكثر على هذا المنزل الملكي… ستشعر بعد قراءة المقال بأنك في قصة احد قصور الملوك
تعتبر الألوان عنصر أساسي في هذا التصميم الملكي، خاصة اذا اندمجت مع المواد النبيلة. فكما تلاحظ عزيزي القارئ أن الألوان الأساسية المستخدمة في غرفة المعيشة هي اللون اللؤلؤي مع خطوط رفيعة من اللون الذهبي والبني والتي تناسقت مع بعضها بطريقة أنيقة للغاية، لاحظ أيضا المواد الفاخرة المستخدمة، الأرضية الرخامية المزخرفة، الأثاث المصنوع من القماش اللؤلؤي بلمعه بسيطة، الستائر الفخمة بطبقتين من القماش الشفاف لتسمح للإضاءة الطبيعة وطبقة أخرى سميكة.
سقف مزخرف بزخارف بسيطة تتدلى منه ثريا كريستالية لماعه، لتكتمل بهذه الثريا الأنيقة فخامة غرفة المعيشة.
كما هو معروف في عالم الديكور واستغلال المساحات، التقليل قدر الإمكان من الحواجز والفواصل، لذلك نلاحظ وجود المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة بفاصل حجري صغير ليعطي مساحة اكبر للمنزل.
لم تكن الألوان متنوعه في المطبخ كما هي في غرفة العيشة، بل تم اعتماد اللون الأبيض المطفي كلون أساسي للخزن والأدراج ولمسة ذهبية للمقابض. الإضاءة الخفية الموجهة والمركزة على الأجزاء الهامة في المطبخ، ولا تنسى أن الإضاءة الطبيعة تلعب دور مهم في هذا المنزل.
نوع أخر لاستغلال المساحات يتجسد في دمج المطبخ مع طاولة السفرة، حيث تم تخصيص تلك الزاوية في المطبخ لطاولة السفرة البسيطة بكراسيها الأربعة من الخشب الأبيض والقماش المزخرف باللون الذهبي. الفاصل بين غرفة المعيشة والمطبخ وطاولة السفرة هو ليس فقط للفصل بل هو أيضا طريقة ديكورية ذكية للديكور بتلك الألواح الزجاجية المزخرفة بألوان مفرحة، أعطت لمسة ملفتة وجذابة.
سريعا ستلاحظ الفرق بين هذه الغرفة وبقية الغرف. أتت بلونها الأحمر الجريء لتحكي عن مدى قوتها وجراءتها وبنفس الوقت أناقتها ودفئها. اللون الأحمر يغطي الجدران مع زخارف ذهبية ساحرة، كرسي خشبي لؤلؤي بخطوط ذهبية رفيعة، مع استخدام بعض اللوحات الفنية على الجدران كديكور أنيق.
طالما هناك غرفة مخصصة للملابس فلابد من وجود خزانة ملابس عملاقة. تم تصميمها بعرض وطول الحائط من الخشب البني تحتوي على العديد من الأدراج والرفوف لتكفي لكل أفراد العائلة، ومزودة بمرآة كبيرة بشكل بسيط وأنيق.
تم اختيار اللون الأبيض لإضاءة غرفة الملابس لأنه الأقرب للإضاءة الطبيعية وبالتالي يظهر وبوضح كل العيوب، بالإضافة لذلك فان الإضاءة تساعدك في اختيار ملابسك بكل أريحيه. الإضاءة المستخدمة بسيطة التصميم عبارة عن ثلاث مصابيح دائرية مثبتة بالسقف.
الأفضل تسميتها بالغرفة الملكية، فبالنظر إلى تفاصيل الديكور ستعرف لماذا. التصميم العالي للسرير يعطي هذا الإحساس بالفخامة، مع استخدام مفارش لماعه بلون لؤلؤي بلمسة زهرية، كما نلاحظ الطلاء المميز للجدران نصف بلون زهري فاتح والنصف الأخر بلون بيج. المنظر الطبيعي خلف السرير يحكي عن مدى اهتمام مصمم الديكور بالتفاصيل التي تظهر جمالية الغرفة بلمسات بسيطة. الثريا والمصابيح على جانبي السرير تناسق مميز.
تم استخدام أقمشة نبيلة وذات نوعية ممتازة لستائر غرفة النوم، بلون زهري لامع وبمسكات ذهبية، مع طاولة قهوة وكرسيين للاستمتاع بشرب القهوة صباحا.
التصميم مشابهة لغرفة النوم الأولى مع اختلاف في اختيار الألوان، واللوحة الخلفية. الألوان هنا اكثر هدوء، فاللون الأخضر الفستقي بدل من الزهري للسرير ولنصف الجدار، اللوحة خلف السرير كأنها جزء من السرير، أما الأكثر جاذبية فهمي الستائر بلونها الأخضر الغامق أعطت لمسه قوة وهدوء بنفس الوقت للغرفة. الإضاءة أيضا هنا مركزة اكثر على مقدمة السرير أو بالأحرى على اللوحة خلف السرير.
تصميم مميز للخزانة مليئة بالمرايا، ولكن لك حرية الاختيار في استخدام كل هذا الكم من المرايا، فمن المعروف انه من الأفضل قلة استخدام المرايا في غرف النوم لما لها من خصوصية منفردة، لكنه اختيارك الشخصي.
في حال عدم توفر غرفة خاصة بالمكتب يمكنك تخصيص جزء صغير من غرفة النوم كمكتب، طاولة صغيرة بعدة دروج لتضع عليها كتبك والكمبيوتر، مع بعض الرفوف على الجدران لتضع كتبك عليها.
حمام كلاسيكي معاصر، بلون زهري للسيراميك مع لمسات ذهبية لبعض التفاصيل. الخشب أيضا اخذ مكانه في الحمام للخزن اسفل المغسلة وللنافذة التي استخدمت كمكان لحفظ بعض اللوازم الشخصية. مرآة بإطار ذهبي وإضاءة مناسبة.
ركن الاستحمام غاية في الجمال، لوح زجاجي مزرق بشكل نصف دائرة بلون مع زخارف ذهبية جميلة، مع الإضاءة في السقف التي تميزت أيضا بزخارف ذهبية حول المصباح الدائري البسيط، ليبدو الحمام رغم بساطته أنيق ومميز.
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