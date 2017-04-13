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منزل فاخر بنمط كلاسيكي ملكي

Heba khlili Heba khlili
homify غرفة المعيشة Beige
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مقالنا لهذا اليوم مناسب لمحبي النمط الكلاسيكي الفاخر، منزل سيبهرك بفخامة التصاميم والأثاث المستخدم، منزل سيأخذك لقصص الملوك، بتفاصيله الديكورية الأنيقة والأخاذة. اللمسات الملكية للمنزل ستجدها في نوعية الأثاث وفي الألوان الهادئة والجريئة المستخدمة وبالطبع بطريقة الديكور الداخلي.

سنستعرض بعض الصور وستتعرف اكثر على هذا المنزل الملكي… ستشعر بعد قراءة المقال بأنك في قصة احد قصور الملوك 

غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

تعتبر الألوان عنصر أساسي في هذا التصميم  الملكي، خاصة اذا اندمجت مع المواد النبيلة. فكما تلاحظ عزيزي القارئ أن الألوان الأساسية المستخدمة في غرفة المعيشة هي اللون اللؤلؤي مع خطوط رفيعة من اللون الذهبي والبني والتي تناسقت مع بعضها بطريقة أنيقة للغاية، لاحظ أيضا المواد الفاخرة المستخدمة، الأرضية الرخامية المزخرفة، الأثاث المصنوع من القماش اللؤلؤي بلمعه بسيطة، الستائر الفخمة بطبقتين من القماش الشفاف لتسمح للإضاءة الطبيعة وطبقة أخرى سميكة.

الثريا الكريستالية الأنيقة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

سقف مزخرف بزخارف بسيطة تتدلى منه ثريا كريستالية لماعه، لتكتمل بهذه الثريا الأنيقة فخامة غرفة المعيشة.

الجدار الفاصل بين المطبخ وغرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

كما هو معروف في عالم الديكور واستغلال المساحات، التقليل قدر الإمكان من الحواجز والفواصل، لذلك نلاحظ وجود المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة بفاصل حجري صغير ليعطي مساحة اكبر للمنزل.

المطبخ

homify مطبخ Beige
homify

homify
homify
homify

لم تكن الألوان متنوعه في المطبخ كما هي في غرفة العيشة، بل تم اعتماد اللون الأبيض المطفي كلون أساسي للخزن والأدراج ولمسة ذهبية للمقابض. الإضاءة الخفية الموجهة والمركزة على الأجزاء الهامة في المطبخ، ولا تنسى أن الإضاءة الطبيعة تلعب دور مهم في هذا المنزل.

طاولة السفرة

homify مطبخ Beige
homify

homify
homify
homify

نوع أخر لاستغلال المساحات يتجسد في دمج المطبخ مع طاولة السفرة، حيث تم تخصيص تلك الزاوية في المطبخ لطاولة السفرة البسيطة بكراسيها الأربعة من الخشب الأبيض والقماش المزخرف باللون الذهبي. الفاصل بين غرفة المعيشة والمطبخ وطاولة السفرة هو ليس فقط للفصل بل هو أيضا طريقة ديكورية ذكية للديكور بتلك الألواح الزجاجية المزخرفة بألوان مفرحة، أعطت لمسة ملفتة وجذابة.

غرفة الملابس

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Red
homify

homify
homify
homify

سريعا ستلاحظ الفرق بين هذه الغرفة وبقية الغرف. أتت بلونها الأحمر الجريء لتحكي عن مدى قوتها وجراءتها وبنفس الوقت أناقتها ودفئها. اللون الأحمر يغطي الجدران مع زخارف ذهبية ساحرة، كرسي خشبي لؤلؤي بخطوط ذهبية رفيعة، مع استخدام بعض اللوحات الفنية على الجدران كديكور أنيق.

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خزانة عملاقة

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Red
homify

homify
homify
homify

طالما هناك غرفة مخصصة للملابس فلابد من وجود خزانة ملابس عملاقة. تم تصميمها بعرض وطول الحائط من الخشب البني تحتوي على العديد من الأدراج والرفوف لتكفي لكل أفراد العائلة، ومزودة بمرآة كبيرة بشكل بسيط وأنيق.

إضاءة غرفة الملابس

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Red
homify

homify
homify
homify

تم اختيار اللون الأبيض لإضاءة غرفة الملابس لأنه الأقرب للإضاءة الطبيعية وبالتالي يظهر وبوضح كل العيوب، بالإضافة لذلك فان الإضاءة تساعدك في اختيار ملابسك بكل أريحيه. الإضاءة المستخدمة بسيطة التصميم عبارة عن ثلاث مصابيح دائرية  مثبتة بالسقف.

غرفة النوم الأولى

homify غرفة نوم Brown
homify

homify
homify
homify

الأفضل تسميتها بالغرفة الملكية، فبالنظر إلى تفاصيل الديكور ستعرف لماذا. التصميم العالي للسرير يعطي هذا الإحساس بالفخامة، مع استخدام مفارش لماعه  بلون لؤلؤي بلمسة زهرية، كما نلاحظ الطلاء المميز للجدران نصف بلون زهري فاتح والنصف الأخر بلون بيج. المنظر الطبيعي خلف السرير يحكي عن مدى اهتمام مصمم الديكور بالتفاصيل التي تظهر جمالية الغرفة بلمسات بسيطة. الثريا والمصابيح على جانبي السرير تناسق مميز.

ستائر غرفة النوم

homify غرفة نوم Brown
homify

homify
homify
homify

تم استخدام أقمشة نبيلة وذات نوعية ممتازة لستائر غرفة النوم، بلون زهري لامع وبمسكات ذهبية، مع طاولة قهوة وكرسيين للاستمتاع بشرب القهوة صباحا.

غرفة النوم الثانية

homify غرفة نوم Turquoise
homify

homify
homify
homify

التصميم مشابهة لغرفة النوم الأولى مع اختلاف في اختيار الألوان، واللوحة الخلفية. الألوان هنا اكثر هدوء، فاللون الأخضر الفستقي بدل من الزهري للسرير ولنصف الجدار، اللوحة خلف السرير كأنها جزء من السرير، أما الأكثر جاذبية فهمي الستائر بلونها الأخضر الغامق أعطت لمسه قوة وهدوء بنفس الوقت للغرفة. الإضاءة أيضا هنا مركزة اكثر على مقدمة السرير أو بالأحرى على اللوحة خلف السرير.

خزانة المريا

homify غرفة نوم Turquoise
homify

homify
homify
homify

تصميم مميز للخزانة مليئة بالمرايا، ولكن لك حرية الاختيار في استخدام كل هذا الكم من المرايا، فمن المعروف انه من الأفضل قلة استخدام المرايا في غرف النوم لما لها من خصوصية منفردة، لكنه اختيارك الشخصي.

مكتب صغير

homify غرفة نوم Turquoise
homify

homify
homify
homify

في حال عدم توفر غرفة خاصة بالمكتب يمكنك تخصيص جزء صغير من غرفة النوم كمكتب، طاولة صغيرة بعدة دروج لتضع عليها كتبك والكمبيوتر، مع بعض الرفوف على الجدران لتضع كتبك عليها.

الحمام

homify حمام Brown
homify

homify
homify
homify

حمام كلاسيكي معاصر، بلون زهري للسيراميك مع لمسات ذهبية لبعض التفاصيل. الخشب أيضا اخذ مكانه في الحمام للخزن اسفل المغسلة وللنافذة التي استخدمت كمكان لحفظ بعض اللوازم الشخصية. مرآة بإطار ذهبي وإضاءة مناسبة.

مكان الاستحمام

homify حمام Brown
homify

homify
homify
homify

ركن الاستحمام غاية في الجمال، لوح زجاجي مزرق بشكل نصف دائرة بلون مع زخارف ذهبية جميلة، مع الإضاءة في السقف التي تميزت أيضا بزخارف ذهبية حول المصباح الدائري البسيط، ليبدو الحمام رغم بساطته أنيق ومميز.

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