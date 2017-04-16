47 صورة لبلكونات وشرفات كأنها واحة للاسترخاء

تريد شرفة أو بلكون لطيف وساحر، ولكن لا تعرف من أين تبدأ؟ يقدم لك هوميفاي هذا المقال نماذج من قبل خبرائنا ليساعدك في اختيار التصميم المناسب لشرفتك مهما كانت كبيرة أو صغيرة، فقط ببعض الأثاث البسيط.

47 صورة لبلكون شرفة… ستحتار ماذا تختار لشرفتك