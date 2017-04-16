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47 صورة لبلكونات وشرفات كأنها واحة للاسترخاء

Heba khlili Heba khlili
piccolo appartamento in città, pucci+saladino architects pucci+saladino architects تصميم مساحات داخلية
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تريد شرفة أو بلكون لطيف وساحر، ولكن لا تعرف من أين تبدأ؟ يقدم لك هوميفاي هذا المقال نماذج من قبل خبرائنا ليساعدك في اختيار التصميم المناسب لشرفتك مهما كانت كبيرة أو صغيرة، فقط ببعض الأثاث البسيط.

47 صورة لبلكون شرفة… ستحتار ماذا تختار لشرفتك

1. بأثاث حديدي

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

2. شرفة بإضاءة مميزة

Rendering 3D: residenze in Africa, NLDigital NLDigital بلكونة أو شرفة
NLDigital

NLDigital
NLDigital
NLDigital

3. شرفة وسائدها عملاقة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

4. شرفة مظلتها من الخيزران

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis بلكونة أو شرفة
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

5. شرفة محاطة بالاسيجة

Giardini Segreti a Mantova, SDC-Milano SDC-Milano بلكونة أو شرفة
SDC-Milano

SDC-Milano
SDC-Milano
SDC-Milano

6. شرفة بأثاث من الخيزران

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria برجولا جانبية White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

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7. الشرفة البيضاء

Terrazza con vista, Giuseppina PIZZO Giuseppina PIZZO برجولا جانبية
Giuseppina PIZZO

Giuseppina PIZZO
Giuseppina PIZZO
Giuseppina PIZZO

8. أثاث من الحجر الابيض المتين

Casa di Panarea, Studio di Architettura Manuela Zecca Studio di Architettura Manuela Zecca بلكونة أو شرفة
Studio di Architettura Manuela Zecca

Studio di Architettura Manuela Zecca
Studio di Architettura Manuela Zecca
Studio di Architettura Manuela Zecca

9. كراسي من خشب الصناديق

progetto terrazze , Bazardeco Bazardeco بلكونة أو شرفة
Bazardeco

Bazardeco
Bazardeco
Bazardeco

10. مع المشواة في الهواء الطلق

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

11. مع حوض جاكوزي

Uno scorcio sul Duomo di Trento, Mangodesign Mangodesign بلكونة أو شرفة
Mangodesign

Mangodesign
Mangodesign
Mangodesign

12. شرفة بقطعة أثاث ثمينة

Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva بلكونة أو شرفة
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

13. مع الارجوحة

MECCANO | Genova, marta carraro marta carraro بلكونة أو شرفة
marta carraro

marta carraro
marta carraro
marta carraro

14. بلمسة رومانسية وشموع

ABITAZIONE PRIVATA - OSTUNI, STUDIOTALENT srl STUDIOTALENT srl بلكونة أو شرفة
STUDIOTALENT srl

STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl

15. شرفة بألوان جريئة

Fresh Mini Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista بلكونة أو شرفة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

16. شرفة لنباتاتك المفضلة

CASA C, Giandomenico Florio Architetto Giandomenico Florio Architetto بلكونة أو شرفة
Giandomenico Florio Architetto

Giandomenico Florio Architetto
Giandomenico Florio Architetto
Giandomenico Florio Architetto

17. أرضية عشبية

Attico vista castello medievale, Bureau69 Architects Bureau69 Architects بلكونة أو شرفة
Bureau69 Architects

Bureau69 Architects
Bureau69 Architects
Bureau69 Architects

18. شرفة بجدار خشبي

Una terrazza moderna mediterranea, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Brown
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

19. جلسة مريحة

progetto terrazze , Bazardeco Bazardeco بلكونة أو شرفة
Bazardeco

Bazardeco
Bazardeco
Bazardeco

20. منظر استوائي

CASA DI ROSARIO, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio بلكونة أو شرفة
Maurizio Giovannoni Studio

Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio

21. حبال على الجدران

ANGOLI PROVENZALI | Genova, marta carraro marta carraro بلكونة أو شرفة
marta carraro

marta carraro
marta carraro
marta carraro

22. لكافة أفراد العائلة

Wood and Green, Paola Thiella Paola Thiella بلكونة أو شرفة
Paola Thiella

Paola Thiella
Paola Thiella
Paola Thiella

23. كلاسيكية الطابع

Una casa conteporanea nella Milano dei palazzi storici, architetto Marta Silvia Mia Pasquini architetto Marta Silvia Mia Pasquini بلكونة أو شرفة
architetto Marta Silvia Mia Pasquini

architetto Marta Silvia Mia Pasquini
architetto Marta Silvia Mia Pasquini
architetto Marta Silvia Mia Pasquini

24. الأنيقة

Villa sul lago di Como, Studio Marco Piva Studio Marco Piva بلكونة أو شرفة
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

25. مقاعد عريضة

TERRAZZO TRA LE NUVOLE, CRISTINA MAZZUCCHELLI GREEN DESIGN CRISTINA MAZZUCCHELLI GREEN DESIGN بلكونة أو شرفة
CRISTINA MAZZUCCHELLI GREEN DESIGN

CRISTINA MAZZUCCHELLI GREEN DESIGN
CRISTINA MAZZUCCHELLI GREEN DESIGN
CRISTINA MAZZUCCHELLI GREEN DESIGN

26. عدة جلسات

AI2 Home, Luca Bucciantini Architettura d’ interni Luca Bucciantini Architettura d’ interni بلكونة أو شرفة
Luca Bucciantini Architettura d’ interni

Luca Bucciantini Architettura d’ interni
Luca Bucciantini Architettura d’ interni
Luca Bucciantini Architettura d’ interni

27. سور زجاجي لمزيد من المغامرة

progetti, damiano damiano بلكونة أو شرفة
damiano

damiano
damiano
damiano

28. بمظلة هوائية

TERRAZZO Torino, marta carraro marta carraro بلكونة أو شرفة
marta carraro

marta carraro
marta carraro
marta carraro

29. طاولة من عوارض خشبية وكراسي بيضاء

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura بلكونة أو شرفة
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

30. الشرفة المتواضعة المساحة

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion بلكونة أو شرفة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

31. شرفة بسيطة

Dimora liberty decò, meb progetto ambiente meb progetto ambiente بلكونة أو شرفة
meb progetto ambiente

meb progetto ambiente
meb progetto ambiente
meb progetto ambiente

32. بألوان الطبيعة

TERRAZZI - BALCONI - ZONE VERDI - UN BELLISSIMO ATTICO A ROMA, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor بلكونة أو شرفة بلاستيك Green
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

33. بأزهار ربيعية مفرحة

C House, EXiT architetti associati EXiT architetti associati بلكونة أو شرفة
EXiT architetti associati

EXiT architetti associati
EXiT architetti associati
EXiT architetti associati

34. احواض نباتية بألوان الربيع

Interior Styling BUTLERS Gartenkatalog 2015, Rasa en Détail Rasa en Détail بلكونات وشرفاتأثاث
Rasa en Détail

Rasa en Détail
Rasa en Détail
Rasa en Détail

35. بالابيض والأسود

Ático en Valencia, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo بلكونة أو شرفة
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

36. في زاوية الحديقة

Un terrazzo molto esposto, Rossana Parizzi Rossana Parizzi بلكونة أو شرفة
Rossana Parizzi

Rossana Parizzi
Rossana Parizzi
Rossana Parizzi

37. جدار نباتي

Wood and Green, Paola Thiella Paola Thiella بلكونة أو شرفة
Paola Thiella

Paola Thiella
Paola Thiella
Paola Thiella

38. تصميم ريفي

TERRAZZO Torino, marta carraro marta carraro بلكونة أو شرفة
marta carraro

marta carraro
marta carraro
marta carraro

39. مصابيح متدلية من الأعلى

TERRAZZO TRA LE NUVOLE, CRISTINA MAZZUCCHELLI GREEN DESIGN CRISTINA MAZZUCCHELLI GREEN DESIGN بلكونة أو شرفة
CRISTINA MAZZUCCHELLI GREEN DESIGN

CRISTINA MAZZUCCHELLI GREEN DESIGN
CRISTINA MAZZUCCHELLI GREEN DESIGN
CRISTINA MAZZUCCHELLI GREEN DESIGN

40. كرسي الاسترخاء

Decoración villa, Tatiana Doria, Diseño de interiores Tatiana Doria, Diseño de interiores بلكونة أو شرفة
Tatiana Doria, Diseño de interiores

Tatiana Doria, Diseño de interiores
Tatiana Doria, Diseño de interiores
Tatiana Doria, Diseño de interiores

41. حديقة في الشرفة

Arredo Verde _Terrazzo Urbano , Filippo Fiori Architetto Filippo Fiori Architetto بلكونة أو شرفة
Filippo Fiori Architetto

Filippo Fiori Architetto
Filippo Fiori Architetto
Filippo Fiori Architetto

42. مصممة بعوارض خشبية

Terrazze, Paola Thiella Paola Thiella بلكونة أو شرفة
Paola Thiella

Paola Thiella
Paola Thiella
Paola Thiella

43. احواض نباتية بتصميم رائع

Vertical Garden, Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH) Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH) بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)

Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)
Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)
Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)

44. نخلة في الزاوية

piccolo appartamento in città, pucci+saladino architects pucci+saladino architects تصميم مساحات داخلية
pucci+saladino architects

pucci+saladino architects
pucci+saladino architects
pucci+saladino architects

45. أرضية خشبية واخرى من الرخام

terrace FG ARQUITECTES بلكونة أو شرفة
FG ARQUITECTES

terrace

FG ARQUITECTES
FG ARQUITECTES
FG ARQUITECTES

46. مع مطبخ خارجي

Deck piscine et cuisine d'extérieur, INSIDE Création INSIDE Création بلكونة أو شرفة
INSIDE Création

INSIDE Création
INSIDE Création
INSIDE Création

47. بألعاب للتسلية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

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