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9 نباتات مثالية لغرفة النوم

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Die Yucca - Zimmerpflanze des Monats Januar, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
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النباتات والزهور بمختلف أنواعها وأشكالها ضمان حيوية وأناقة جميع غرف المنزل، فهي تجلب النظرة الجمالية لمظهر الغرف والمساحات الداخلية من ناحية، وتريح أعين الناظرين بما تنشره من أجواء طبيعية من ناحية أخرى، هذا إضافة إلى قدرتها الهائلة على بث الطاقة الإيجابية أينما وضعت، وهو ما يجعل خبراء هوميفاي ينصحون بعدم التخلي عنها كمكمل أساسي للديكور في منازلنا.  

وعن تخوف البعض من وضع النباتات بغرف النوم خوفًا من سحبها للأكسجين وإطلاق المزيد من ثاني أكسيد الكربون وإدعاء أنها سيئة للهواء، فهذا الكلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق، لأن هناك مجموعة نباتات تتنفس عكس البشر، فتمتص ثاني أكسيد الكربون وتنتج الأكسجين مما يساعد بدوره على تنقية الهواء وترطيب الجو  وتوفير بيئة داخلية صحية لجميع أفراد الأسرة، فلا تتردد في اقتناء النباتات وتجميل غرف النوم بلمسة خضراء طبيعية..  إليكم مجموعة من النصائح في هذا الشأن!

1- نخل اليوكا

Die Yucca - Zimmerpflanze des Monats Januar, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

هذا النوع من النباتات لا ينبغي أن يكون مفقودًا في أي منزل! فهو يخلق شعورًا بالروح الاستوائية في غرفة النوم الخاصة بك وذلك يرجع إلى أوراقه الخضراء الطويلة التي تشبه شكل سيف. نخلة اليوكا يمكن أن يصل حجمها إلى خمسة أمتار، لذا يفضل وضعها في الغرف ذات المساحات الكبيرة نسبيًا أو في الركن الذي ترى مساحته كافية.

هذا النوع من النباتات قوي جدًا ولديه قدرة كبيرة على التحمل، ولا يحتاج منك سوى توفير الرعاية المطلوبة من وقت لآخر من خلال الري بالطرق العادية والتسميد، مع توفير قدر كافي من الضوء، وبالتالي ستضمن بقاءه حيويًا ونضرًا لفترة زمنية طويلة بغرفة نومك.  

2- زهرة الأوركيد

Spa Feeling, K&L Wall Art K&L Wall Art جدران وأرضياتصور ولوحات
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

النوع الثاني من النباتات الطبيعية المناسبة لغرف النوم هو زهرة السحلبية أو زهرة الأوركيد وهي زهرة استوائية بسيطة وبديعة تعد عنوانًا لـ الأناقة الخالدة التي أصبحت عنصرًا هامًا لدى الأسر الحديثة. الزهور الاستوائية الجميلة تعطي ذوقًا خاصًا لغرفة نومك وذلك بدرجاتها اللونية الهادئة الراقية والتي أكثرها انتشارًا الأرجواني الفاتح والغامق والأبيض.

هذا النوع من الزهور قوي أيضًا وقادر على التكيف مع درجات الحرارة الدافئة والقليل من الضوء. إذا كنت تنوي وضعها بغرف النوم، خذ بعين الاعتبار وضعها على مقربة من النافذة بحيث تحصل على أكبر قدر ممكن من الضوء.

3- نبات السنسفيرية

Der Bogenhanf – Zimmerpflanze des Monats August, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de تصميم مساحات داخلية
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

من الواضح والصريح أن هذا النوع من النباتات يبدو مثيرًا للاهتمام ويتمتع بالكثير من الصفات العصرية، فهو يتألق بأوراق طويلة وقوية سهلة التنظيف وبالتالي لن تهدر الكثير من وقتك في الاعتناء بها وتحمل كل ورقة خضراء تمويجات خفيفة بدرجة لونية فاتحة قليلًا تجعلها تبدو كجلد النمر وهو سبب تسمية هذا النبات بذلك الاسم.

هذا النبات يأتي أصلًا من أفريقيا وآسيا، وبالتالي فهو جاف جدًا، كما يحتاج إلى التعرض لنسبة كبيرة من ضوء الشمس، لذا فإن المكان الأمثل لوضعه هو بالقرب من نافذة غرفة النوم.

4- نبات الورقة الواحدة

Der Einblatt – Zimmerpflanze des Monats Juni, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de تصميم مساحات داخلية
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

دائمًا تستطيع الخضرة أن تخطف قلوب جميع القاطنين في أي منزل على وجه الأرض، وهو ما ينجح في تحقيقه نبات الورقة الواحدة بنضارته وحيويته المفرطة. ينبع هذا النبات في الأصل من المناطق المحيطة بالمحيط الهادئ. لذا ليس من الغريب أن يكون رطبًا جدًا، كما يحتاج إلى الري بشكل دوري منتظم وبالتالي في حال تعرضه للجفاف فجأة تكون العواقب وخيمة في غضون وقت قصير جدًا.

مع الرعاية الجيدة لهذا النبات يمكنك التمتع بالحصول على زهور ملونة طوالي فصلي الربيع والصيف، وخلال تلك الفترة، من المستحسن لك استخدام الأسمدة لتساعد الأزهار على النمو الأمثل. نبات الورقة الواحدة حقًا من النباتات المثالية لتضعه بغرف النوم.

5- ​الياسمين والجاردينيا وستيفانوتس

Duftende Blüten in Weiß sind Zimmerpflanzen des Monats März 2016, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de تصميم مساحات داخلية
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

الياسمين والغردينيا وستيفانوتس هم مجموعة رائعة من النباتات التي يفضل وضعها إلى حد كبير بغرفة النوم الخاصةبك. الأوراق البيضاء التي يتحلى بها كل نبات من الانواع المذكورة يمكنها أن تمنح الغرفة بأكملها ذوقًا راقيًا كما هو الحال في الصورة المعروضةهنا لغرفة تألقت بسحر اللمسات الطبيعية.

إن كنت تنوي اقتناء أيٍ من تلك النباتات في غرفة نومك، سيكون من المهم أن تحرص على حصولهم على الكثير من الماء.

6- الكالا

Raumobjekte floral, Haedi-Flor Meisterbetrieb Haedi-Flor Meisterbetrieb مكاتب العمل والمحال التجارية Multicolored
Haedi-Flor Meisterbetrieb

Haedi-Flor Meisterbetrieb
Haedi-Flor Meisterbetrieb
Haedi-Flor Meisterbetrieb

تشبه زهور الكالا إلى حد كبير زهور السحلبية/ الأوركيد الاستوائية. الكالا زهور جميلة تتميز بعودها الطويل ويتوفر منها العديد من الألوان، فـيمكن أن تكون الكالا بيضاء أو صفراء أو حمراء اللون ويمكن الاستعانة بها بشكل فردي في تجميل غرفة النوم.

تزهر الكالا تقريبًا في الفترة من يناير إلى أبريل، وفي أشهر الصيف يسحب النبات نفسه إلى مرحلة الراحة. الكالا زهور جافة جدًا وباردة يمكنها التكيف مع قدر بسيط من ضوء الشمس، وهو ما يجعلها مناسبة لغرف النوم، حيث يمكنها أن تظل معك لسنوات طوال.

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7- بونساي

Bonsai chinesische Ulme, Genki-Bonsai Genki-Bonsai تصميم مساحات داخلية
Genki-Bonsai

Genki-Bonsai
Genki-Bonsai
Genki-Bonsai

هو رمز تقليدي من الهدوء والتوازن، مما يجعله نبات مثالي لغرفة نوم مريحة. شجرة البونساي تناسب تصميم أي غرفة نوم كما أنها مهدئة للغاية بفضل أوراقها الدقيقة وشكلها الجمالي المريح

أشجار بونساي تأتي من حديقة الفن الآسيوية ومنذ فترة طويلة جدًا غزت قلوب عشاق النباتات الألمانية، ومع ذلك، فإن الشجيرات الصغيرة والأشجار تتطلب الكثير من الرعاية، وينبغي شراؤها فقط إذا كان لديك ما يكفي من الوقت لرعاية الأشجار، وهذا يشمل إمدادات منتظمة من المياه، والتسميد الأمثل، فضلا عن وقوع الضوء بشكل كامل لانه يسرع من نمو البونساي.

8- الخزامى أو اللافندر

planter, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR المنزلديكورات واكسسوارات
edictum – UNIKAT MOBILIAR

planter

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

الخزامى هو واحد من الأنواع النباتية الأكثر شعبية على الإطلاق، وإذا قررت أن تضع نبات الخزامى في غرفة النوم، تأكد من الحصول على ما يكفي من الضوء. هذا هو أهم أساس لنمو زهور اللافندر.

في الأساس، هذا النبات يحب أن يكون في الهواء الطلق، ولكن إذا كان لديك بيئة مثالية ومشرقة ورطبة، فإن نبات الخزامى سيمد غرفة نومك بالهواء النقي إضافة إلى الإطلالة الرائعة.

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9- باقة ملونة

Sicht- und Sonnenschutz, Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil جدران وأرضياتديكورات الجدران
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil

Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil

إضافة باقة ملونة من الزهور الطبيعية العادية بالطبع أمر يمد غرفة نومك بلمسة رومانسية جذابة، فالورود والقرنفل والزنبق، جميعها زهور يمكن أن تحول مناخ غرفة النوم الخاصة بك كليًا في لمح البصر.

كل ذلك إلى جانب حالة النضارة والحيوية التي تكسبها لغرفة نومك خصوصًا عند الاستعانة بألوان متنوعة ومختلفة، فكل باقة ورد جديدة تنعكس على غرفتك وتجعلها أيضًا بإطلالة جديدة مثيرة للاهتمام. 

كما ترون، هناك العديد من أنواع النباتات الطبيعية التي يمكنها أن تضيف الكثير إلى غرفة النوم الخاصة بك عند زراعتها ورعايتها على الأسس الصحيحة. كل ما عليك هو التفكير في كم من الوقت الذي يمكن أن تنفقه على رعاية النباتات الخاصة بك واختار النبات المناسب لغرفة النوم الخاصة بك، وتحدث مع خبراء في هذا الشأن إن أردت ونحن في هوميفاي نرحب بك في أي وقت!

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