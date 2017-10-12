9 نباتات مثالية لغرفة النوم

النباتات والزهور بمختلف أنواعها وأشكالها ضمان حيوية وأناقة جميع غرف المنزل، فهي تجلب النظرة الجمالية لمظهر الغرف والمساحات الداخلية من ناحية، وتريح أعين الناظرين بما تنشره من أجواء طبيعية من ناحية أخرى، هذا إضافة إلى قدرتها الهائلة على بث الطاقة الإيجابية أينما وضعت، وهو ما يجعل خبراء هوميفاي ينصحون بعدم التخلي عنها كمكمل أساسي للديكور في منازلنا.

وعن تخوف البعض من وضع النباتات بغرف النوم خوفًا من سحبها للأكسجين وإطلاق المزيد من ثاني أكسيد الكربون وإدعاء أنها سيئة للهواء، فهذا الكلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق، لأن هناك مجموعة نباتات تتنفس عكس البشر، فتمتص ثاني أكسيد الكربون وتنتج الأكسجين مما يساعد بدوره على تنقية الهواء وترطيب الجو وتوفير بيئة داخلية صحية لجميع أفراد الأسرة، فلا تتردد في اقتناء النباتات وتجميل غرف النوم بلمسة خضراء طبيعية.. إليكم مجموعة من النصائح في هذا الشأن!